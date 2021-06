En 2018 qued贸 m谩s que en evidencia que las mujeres j贸venes son part铆cipes y una parte fundamental del movimiento feminista actual, pero cada vez menos deciden que esa participaci贸n se haga desde las instituciones u organizaciones. Por ello, la Federaci贸n Mujeres J贸venes ha iniciado un estudio para analizar por qu茅 las mujeres menores de 35 a帽os prefieren no pertenecer a las organizaciones, y seguir con la lucha feminista por otras v铆as

Madrid, 24 jun. 21. AmecoPress.- Hace algunos a帽os se tend铆a a creer que a los y las j贸venes no les atra铆a el feminismo, pero ese pensamiento se dej贸 de lado tras el 8 de marzo de 2018, cuando se evidenci贸 que las mujeres j贸venes eran part铆cipes del movimiento feminista y que, adem谩s, son tambi茅n una parte fundamental de la Cuarta Ola. Pero, es cierto que son cada vez menos las j贸venes que deciden participar en la lucha feminista desde las organizaciones.

La Federaci贸n Mujeres J贸venes (FMJ) ha querido hacer hincapi茅 en por qu茅 ocurre esto, y en c贸mo participan las mujeres j贸venes en el feminismo, y hoy han presentado la primera parte de las tres que van a comprender su an谩lisis de la participaci贸n de las mujeres j贸venes en las organizaciones feministas.

La presidenta de la federaci贸n, Ada Santana, ha dejado claro que los tiempos est谩n cambiando, y que se le est谩 pidiendo a los j贸venes del siglo XXI que sean part铆cipes dentro de un modelo implantado hace d茅cadas: 鈥淪iempre hemos partido de que la participaci贸n se basa en que estemos en las entidades tradicionales enmarcadas en la d茅cada de los a帽os 80 y 90, y se lo pedimos a las generaciones de ahora鈥.

Adem谩s, tambi茅n ha explicado que 鈥渓as redes sociales son una herramienta que tienen un potencial tremendo para llegar a mucha gente que no podr铆amos de otra manera鈥, aunque muchas veces se usan de maneras poco efectivas, ya que 鈥渄esde el sill贸n de casa dar un RT o compartir un tuit es una acci贸n que no tiene ning煤n sentido si no hay una acci贸n colectiva o concreta鈥, ha a帽adido Santana.

Pero una de las razones fundamentales por las que los y las j贸venes, es que hemos crecido en una sociedad rodeada de crisis y hay un desencanto generalizado con el panorama actual: 鈥淪e nos ha ense帽ado a ser trabajadores y conformarnos con el sistema actual, y no ser agentes del cambio para el ma帽ana, desaprovechando as铆 a la juventud m谩s concienciada y reivindicativa que hemos tenido鈥.

Durante la presentaci贸n de este primer informe, tambi茅n ha intervenido Mar铆a Antonia Morillas Gonz谩lez, directora general del Instituto de las Mujeres, quien adem谩s ha a帽adido a las palabras de la presidenta de FMJ que la participaci贸n de las mujeres en el 谩mbito p煤blico a lo largo de la historia ha sido indispensable, reconociendo 鈥渜ue la conquista de derechos es la historia de la participaci贸n de las mujeres y del movimiento feminista鈥.

鈥淓stamos viviendo un proceso de amenaza sobre nuestros derechos, de retroceso de muchas de las conquistas que llevamos consiguiendo en las 煤ltimas d茅cadas (鈥). La manera de hacer frente, de consolidar derechos, es responder las que estamos ahora desde las instituciones, pero fundamentalmente armando una respuesta desde la participaci贸n de las mujeres y de las feministas鈥, ha concluido Morillas Gonz谩lez.

Objetivos y conclusiones a la poca participaci贸n de las j贸venes en las organizaciones

En cuanto a la exposici贸n del informe, ha sido M贸nica Saiz Mart铆nez, coordinadora t茅cnica del 谩rea de participaci贸n de FMJ, quien ha explicado cu谩les han sido los objetivos y conclusiones a las que han llegado despu茅s de terminar este primer estudio, explicando que 鈥渆sto es un proyecto que parte de un diagn贸stico鈥 previo.

Como objetivo general, seg煤n ha explicado la coordinadora, ha estado el de 鈥渁mpliar el conocimiento sobre las actuales formas de participaci贸n de las mujeres j贸venes en la cuarta ola del movimiento feminista鈥, adem谩s de otros muchos como saber cu谩les son sus formas de participaci贸n, qu茅 c贸digos organizativos utilizan, y saber el por qu茅 del distanciamiento de las j贸venes activistas con las organizaciones de mujeres y feministas m谩s tradicionales.

Tras hacerse todas estas preguntas, llegaron a diferentes conclusiones:

Hay una 鈥渁usencia del fomento de la participaci贸n desde el sistema educativo, restando importancia social al crecimiento colectivo鈥.

La sociedad est谩 cada vez m谩s individualizada, lo que 鈥減rovoca el desinter茅s por el asociacionismo.

Las nuevas generaciones est谩n acostumbradas a las 鈥渞espuestas r谩pidas鈥 por lo que 鈥減rima la inmediatez y la velocidad.

鈥淔alta de referentes como modelos de participaci贸n activa鈥.

El actual 鈥渄ebate fragmentado en el movimiento feminista鈥 hace que muchas se echen para atr谩s.

Tambi茅n hay una 鈥渆xistencia de estereotipos en torno a las asociaciones que sirven como obst谩culos鈥, como el relacionarlos con partidos pol铆ticos, que muchas mujeres no se sientan representadas, etc.

As铆, Saiz Mart铆nez ha explicado que se debe 鈥減oner sobre la mesa la importancia que los colectivos y las redes sociales han tenido en el surgimiento de la cuarta ola鈥, y que desde las instituciones se quiere mandar a los j贸venes el mensaje de que 鈥渆l movimiento feminista supone un proyecto colectivo, un espacio rejuvenecido, fortalecido, plural y lleno de complejidad鈥.

Foto: archivo AmecoPress / Pixabay



鈥 –



Sociedad – Las j贸venes – Feminismo – Teor铆a feminista – Instituciones de igualdad – Movimiento feminista. 24 jun. 21. AmecoPress