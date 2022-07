–

El 4 de julio de 1992, Astor Piazzolla part铆a f铆sicamente tras sufrir una hemorragia cerebral. Durante los siguientes a帽os su m煤sica sigui贸 viajando y su legado inspir贸 a m煤sicos de las generaciones posteriores. Como una profec铆a, el primer tango que cont贸 con sus arreglos fue Inspiraci贸n, de Peregrino Paulos, que grab贸 junto a An铆bal Troilo. Un repaso por sus viajes, desde su primer arreglo, hasta la 鈥渋nspiraci贸n鈥 que recorre las creaciones de artistas actuales. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Un g茅nero migrante, con un ser humano que pas贸 su infancia y juventud tambi茅n migrando. Nacido en Mar del Plata, migr贸 con su familia a Nueva York. All铆 conoci贸 los barrios bajos, y tambi茅n a Gardel. All铆 empez贸 a tocar el bandone贸n, ejecutando a Gershwin y a Bach, entre otros. Volvi贸 a Mar Del Plata y al poco tiempo se instal贸 en Buenos Aires, para estudiar, tanto m煤sica cl谩sica como tango. Tal vez de su propia vida forj贸 ese tango en movimiento, innovador y disruptivo. Esa m煤sica din谩mica que un铆a al tango con otros g茅neros.

En buenos Aires estudiaba m煤sica cl谩sica de d铆a y tocaba en milongas por la noche. Entre los mundos de An铆bal Troilo y Alberto Ginastera dio los primeros pasos en su carrera mientras se hac铆a conocer en la Buenos aires de los a帽os 40. Como un aviso de lo que se vendr铆a y trascender铆a la propia vida de Astor, en 1943 La orquesta de An铆bal Troilo grab贸 鈥淚nspiraci贸n鈥 el primer tango que cont贸 con los arreglos de Piazzolla trabajando junto a 鈥淧ichuco鈥.

Si bien esa versi贸n cont贸 con la aprobaci贸n, pero tambi茅n correcciones de An铆bal Troilo, luego Piazzolla volver铆a a grabarla, ya con su orquesta y libertad creativa.

Pero la relaci贸n de Piazzolla con el entorno tanguero de aquel entonces tuvo sus chispazos. 芦De las mil notas que escrib铆a, 茅l me borraba setecientas鈥β, declar贸 alguna vez sobre su relaci贸n con Troilo, quien sin embargo iba permitiendo algunas innovaciones pero sin tomar el camino que Astor buscaba. El hecho de que Troilo nunca de despeg贸 del 芦c贸modo禄 lugar de entretenedor de bailes populares, para asumir el papel de conductor de una gran orquesta de tango 芦para ser escuchado禄, fue una de las cr铆ticas que Piazzolla tuvo hacia 茅l. Su 鈥渃onfrontaci贸n鈥 con la imposici贸n de lo 鈥渂ailable鈥 en el tango sigui贸 presente en los a帽os siguientes, sobretodo cuando tuvo su propia orquesta y presentaba sus propias composiciones, al punto de hacerle creer en alg煤n momento que lo suyo no era el tango.

Los viajes y retornos de Astor Piazzolla siguieron. Parti贸 a Europa, donde estudi贸 con Nadia Boulanger. En su viaje a otro continente, tambi茅n viaj贸 al mundo de la m煤sica cl谩sica. Dos piezas de su autor铆a, creadas a principios de los a帽os 50 son actualmente interpretadas en conciertos sinf贸nicos. Hay distintas veriones sobre cu谩l de estas dos obras fue la que le permiti贸 ser aceptado como estudiante p Nadia Boulanger, quien orient贸 la identidad y el rumbo de Astor. Una de ellas fueron los Tres movimientos sinf贸nicos de Buenos Aires, tambi茅n conocida como Sinfon铆a Buenos Aires, op15. All铆 se puede notar la influencia, tanto de su anterior maestro: Alberto Ginastera, como de otros compositores contempor谩neos como Igor Stravinsky o B茅la Bart贸k

All铆, aparece el bandone贸n integrado a la orquesta sinf贸nica, con algunos pasajes muy t铆picos de su obra, pero en el contexto de una pieza sinf贸nica. Pero seg煤n Diana, su hija, la obra que le permiti贸 a Astor la aceptaci贸n de Boulanger fue la Sinfonietta.

Una escena de la pel铆cula Quereme as铆 (Piantao), que cuenta la vida de Astor Piazzolla, recrea a un joven Astor estudiando con Nadia en Paris, all铆 ella le pregunta por su identidad, cual es el instrumento que toca, ya que en el piano no era muy virtuoso. Un Astor t铆mido dice que su instrumento es el Bandoneo y su m煤sica, algo avergonzado, es el tango. Boulanger lamenta no tener un bandone贸n, pero recuerda que hab铆a escuchado tangos que le gustaron mucho, le pide que toque tango en el piano, al escucharlo toma sus manos y le dice que no busque m谩s, que esa es su identidad, esa es su m煤sica. M谩s all谩 del caracer 鈥渇iccionado鈥 del film, algo de eso ocurri贸 realmente. 鈥淓lla me ense帽贸 a creer en Astor Piazzolla, en que mi m煤sica no era tan mala como yo cre铆a. Yo pensaba que era una basura porque tocaba tangos en un cabar茅, y resulta que yo ten铆a una cosa que se llama estilo鈥 recordar铆a el propio Astor. Con su identidad m谩s firme, 芦salvar al tango, sacarlo de esa monoton铆a arm贸nica, mel贸dica, r铆tmica y est茅tica que lo envolv铆a禄 pero 芦sin que deje de ser tango禄. All铆 se dar铆a un nuevo regreso triunfal, pero no exento de duras cr铆ticas de los sectores m谩s conservadores.

鈥淕ardel con guitarra el茅ctrica鈥

Tras retornar de Par铆s, en 1955 Piazzolla form贸 el Octeto de Buenos Aires dispuesto 芦a encender le mecha de un esc谩ndalo nacional禄 y 芦romper con todos lo esquemas musicales que reg铆an en la Argentina禄. Y as铆 fue. Piazzolla, de alg煤n modo, desorden贸 el tango del siglo XX para dejar bien firmes los cimientos del g茅nero de cara al siglo XXI.

Luego de haber visto al conjunto de Gerry Mulligan, Piazzolla incluy贸 en su nueva agrupaci贸n algunos fraseos y manejos instrumentales que eran t铆picos del jazz, adem谩s de introducir el concepto del swing y el contrapunto, este 煤ltimo m谩s de la m煤sica cl谩sica, y muy estudiado en los 11 meses con Nadia Boulanger. Ese viaje entre distintos g茅neros pero con el eje en el tango fue lo caracter铆stico de gran parte de su obra. Un elemento discordante fue la inclusi贸n de la guitarra el茅ctrica dentro de su Octeto, un instrumento no muy usual en ese momento. A la primera formaci贸n le seguir铆a un quinteto, luego un nuevo octeto, un disco con poes铆a de Jorge Luis Borges, la operita 芦Mar铆a de Buenos Aires禄, un noneto y las colaboraciones con Horacio Ferrer, Amelita Baltar, Gerry Mulligan, Goyeneche, Gary Burton y la m煤sica de decenas de pel铆culas.

鈥淓n mi casa cuando yo era pibe el tango era la m煤sica predominante, mis viejos bailaron tango y muy bien hasta el fin de sus d铆as, as铆 que sonaba bastante. Y l贸gicamente, entre los discos de rock que yo empezaba a escuchar cuando ingres茅 al secundario, se filtraban los trabajos de Piazzolla, los discos de la 茅poca de Libertango y el Octeto Electr贸nico. La pol茅mica que disparaba la m煤sica de Piazzolla y sus comentarios implacables acerca de la muerte de un tipo de tango en los 谩mbitos art铆sticos, tambi茅n estaba en mi casa. Todo lo que necesitaba un adolescente intentando abrir su propio camino鈥, recuerda Jorge Retamoza, al ser consultado por este medio. El reconocido saxofonista se sumar谩 este mes a una gran cantidad de notables artistas que desde el a帽o pasado, en el marco del centenario de Astor, le vienen rindiendo homenaje tanto en actuaciones en vivo como presentando nuevas composiciones. Retamoza har谩 ambas cosas el pr贸ximo 29 de julio presente la Suite del a帽o de la Tanguedia. Pero tambi茅n estar谩 presente una selecci贸n de temas de Reuni贸n Cumbre, la m铆tica reuni贸n de Piazzolla & Mulligan.

鈥淓s un referente ineludible, en el momento que decid铆 cambiar el andarivel del jazz por el que ven铆a transitando hacia el de la m煤sica de Buenos Aires, la primera cosa que hice fue tratar de tocar sus fraseos con el saxo. Copiar sus modismos y transcribirlos a mi instrumento. Adem谩s de estudiar la forma de su m煤sica, sus progresiones arm贸nicas, sus contrapuntos, todos los elementos que conforman su obra, sus solos, variaciones, en fin, ese universo tan concreto y acabado que es la m煤sica de Piazzolla鈥, coment贸 en relaci贸n a la influencia que Astor Piazzolla tuvo sobre 茅l.

Pero Retamoza no se limita a interpretar las composiciones de Astor, sino tambi茅n a arreglar y orquestar, parte de su m煤sica. 鈥淗ay una obra que se llama Seis Estudios Tangu铆sticos, que escribi贸 para flauta sola y que tuvo una gran aceptaci贸n tambi茅n en el 谩mbito mundial del saxo, especialmente en el nivel acad茅mico del instrumento. Estudi茅 la m煤sica durante mucho tiempo tratando de encontrarle el lado m谩s tanguero a la pieza. Un tiempo despu茅s Piazzolla escribi贸 un acompa帽amiento de piano y sobre ese arreglo escrib铆 una orquestaci贸n para cuerdas. El proyecto lo pude realizar en Alemania con la prestigiosa SR como coproductora de la sesi贸n de grabaci贸n/filmaci贸n que se hizo en ese pa铆s鈥. Retamoza fue el primer saxofonista argentino en grabar completa la obra y la primera versi贸n mundial grabada con un ensamble de cuerdas. La obra forma parte de su disco Seis Estudios Tangu铆sticos y los videos de esa sesi贸n se pueden ver en internet.

Pero los viajes de Astor Piazzolla no se limitan a interpretaciones de sus composiciones por nuevos artistas, tampoco a nuevos arreglos. Su legado est谩 presente en una nueva generaci贸n de compositores de lo que actualmente llamamos Tango Siglo XXI. 鈥淐uando yo empec茅 a escuchar tango, escuchaba tango tradicional porque mi familia escuchaba tango y bailaba. Pero cuando llego a Piazzolla encuentro que toda la m煤sica que me gustaba a m铆 porque me gustaba mucho el rock, el jazz y obviamente el tango, yo lo encontraba en la m煤sica de Astor: un tipo revolucionario, parte de la evoluci贸n de nuestro tango, el primero en sumar una guitarra el茅ctrica a una formaci贸n de tango, en ese momento impensado鈥, coment贸 Paula D贸rdolo, cantante y compositora, al ser consultada por la obra de Piazzolla.

Un retorno infinito

El a帽o pasado, a pesar de la pandemia, se realizaron numerosos homenajes en el marco del centenario de su nacimiento. Los mismos no se limitaron a conciertos, que tambi茅n los hubo. Sino a nuevas composiciones que le rinden tributo. 芦Creemos que es el mejor homenaje que se le puede hacer a Astor, que es seguir creando tangos, es seguir componiendo, porque el principal legado es ese: 茅l fue un creador y 茅l mismo dijo que se pueden seguir haciendo cosas, se puede seguir componiendo, se puede seguir creando, asique ah铆 estamos鈥 en su senda鈥, coment贸 Jos茅 Teixid贸, director y compositor del grupo Amores Tangos, en entrevista con ANRed despu茅s de una presentaci贸n de la banda el 9 de septiembre del a帽o pasado. All铆, adem谩s de incluir en su repertorio a Libertango, interpretaron Palabras para Astor, de su autor铆a. Semanas despu茅s el conjunto present贸 un video de la misma.

鈥淐reo que ahora que tuvimos el placer de volver a escuchar todas sus obras, por el centenario, que hubo Piazzolla por todos lados, creo que todo el tiempo que lo volvemos a ver, con su m煤sica interpretada nos recuerda que es un faro indiscutido por todas y todos los que volvemos a hacer tango鈥, agrega Paula D贸rdolo que hace poco m谩s de un mes lanz贸 su Ep Catarsis. All铆, en esos 5 nuevos tangos de su autor铆a se puede apreciar tambi茅n la presencia de Astor como fuente de inspiraci贸n. 鈥淯na de las cosas que m谩s me gustan de Piazzolla es esa capacidad que tuvo para crear su propio microcosmos musical y como lo desarroll贸 a trav茅s de diferentes formaciones que tuvo. Como desarroll贸 ese lenguaje, esa musicalidad y siempre sin perder esa ra铆z propia del g茅nero, del tango. Realmente un revolucionario, teniendo bien claro de d贸nde ven铆a, de la propia ra铆z de la m煤sica de la ciudad, de Buenos Aires鈥, coment贸 Germ谩n Coppola, pianista y arreglador que form贸 parte del quinteto junto a D贸rdolo y realiz贸 los arreglos de su reciente trabajo.

鈥淎melita, que canto tanto con 茅l, que tuve el placer de verla en vivo, es un ejemplo de ese di谩logo que (Piazzolla) generaba entre su m煤sica instrumental y el cantante o la cantora es incre铆ble鈥, agrega Paula D贸rdolo reflejando otra virtud del compositor. Amelita Baltar, con 82 a帽os contin煤a en actividad y su versi贸n de Balada para un Loco sigue presente. La semana pasada Amelita Baltar subi贸 al escenario a cantarla junto a Flores Negras.

鈥淐reo que estamos de acuerdo en que la mayor铆a de la gente -en todo el mundo- vibra con la m煤sica de Astor Piazzolla. Nosotras, por supuesto, somos parte de esa mayor铆a. Su obra nos atraviesa, y a煤n con su complejidad y el desaf铆o en lo que se refiere a arreglos vocales, amamos interpretarla. Siempre fue relevante en nuestro repertorio, desde nuestros comienzos. Y a casi 30 a帽os de su partida, sentimos que nunca se fue鈥, coment贸 Laura Esses, una de las cantantes de Flores Negras en una entrevista realizada el d铆a anterior a dicho evento. 鈥淓stamos presentando este a帽o y en forma presencial nuestro 煤ltimo trabajo discogr谩fico Maldito Tango, pero al mismo tiempo ya vamos proyectando nuestro homenaje a Astor, y con suerte se lanzar谩 este mismo a帽o. Ya en el escenario estamos -de a poco- adelantando lo que se viene. Agradecidas y entusiasmadas, pues Piazzolla tiene algo de padre protector para nosotras鈥, concluy贸.

El a帽o pasado, a pocos d铆as de cumplirse el centenario, se realiz贸 un homenaje en el m铆tico Teatro Col贸n. All铆, entre una diversidad de artistas se present贸 la cantante In茅s Cuello como invitada junto al quinteto La Grela. 鈥淟a experiencia de cantar en el Teatro Col贸n, junto al Quinteto La Grela (m煤sicos y amigos a quienes quiero y admiro), y por si fuera poco, haciendo un homenaje a Astor Piazzolla y su obra, fue de las experiencias m谩s emotivas e importantes de mi vida. Tener esa sala frente a los ojos, a mi familia (abuela incluida) en la platea, la presencia de un mont贸n de amigas y amigos viendo y escuchando la transmisi贸n en vivo del concierto desde diversos lugares del mundo鈥 una experiencia que guardo en el cuerpo y la memoria para el resto del viaje鈥 coment贸 el a帽o pasado al ser entrevistada por este medio. In茅s cuello continu贸 interpretando tanto a Piazzolla como a otras figuras notables del tango Argentino.

En aquella entrevista In茅s Cuello tambi茅n hizo referencia a las innovaciones y nuevas expresiones dentro del g茅nero, algo tan presente y pol茅mico durante la carrera de Astor Piazzolla. 鈥淓ntiendo que las expresiones art铆sticas populares, que no hablan del momento del mundo y de la sociedad que las crea y ejecuta, van, con los a帽os, en camino a apagarse. Por esto celebro las influencias que hicieron de este g茅nero, una m煤sica tan rica. Celebro las innovaciones, las nuevas composiciones, la renovaci贸n del discurso tanto po茅tico como musical. Es, a mi entender, la 煤nica forma de mantener viva la llama del tango, y de seguir convocando a sus filas a las nuevas generaciones, tanto de m煤sicas/os como de p煤blico en general. Creo fundamental la fusi贸n entre las nuevas generaciones y sus ideas frescas, la realidad actual del mundo haci茅ndose presente en las obras, y a la par, la esencia y la experiencia de generaciones anteriores. Si no se excluyen una a la otra, si se escuchan y se respetan鈥 hay tango para rato鈥.