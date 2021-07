El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado en varias ocasiones durante esta última semana, que no habrá acuerdo en la reforma laboral que propone el Gobierno, y prefiere que se mantengan las reformas ultraliberales de Zapatero y de Rajoy, con el peregrino argumento de que: “la UE vaya a permitir una reforma laboral como la que quiere el Gobierno”, tildándola de “marxista”.

Dice que: «Sabemos que Europa no está pidiendo esto, que está pidiendo otra cosa, que es que hablemos de contrataciones, y nos sentaremos a hablar de esto. Nos sentaremos en todas las mesas, pero esto no consiste en que yo traiga un modelo, que me lo traiga el Gobierno», ha señalado y que la propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no serviría para crear empleo, mientras que la del PP «fue efectiva». Efectivamente, las reformas laborales fueron muy efectiva para precarizar el trabajo, los bajos salarios, la siniestralidad y la eventualidad.

Garamendi se ha mostrado preocupado con la fiscalidad de las empresas, y quiere una reforma fiscal a la madrileña, es decir una estrategia de rebajas de impuestos, aplicada por la Comunidad de Madrid desde al menos 2003 ha conseguido que cada año haya más residentes con grandes patrimonios en la región, ya que los ricos y las grandes empresas pagan menos impuestos en la Comunidad de Madrid que en cualquier otra parte de España.

Según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) a partir de datos de la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda y la Estadística del Padrón continuo del INE, esas rebajas fiscales se traducen en que cada año la Comunidad de Madrid deja de ingresar 4.111 millones de recaudación tributaria.

En relación al grupo de expertos puesto en marcha por el Gobierno para acometer la reforma fiscal, Garamendi ha recordado que el Ministerio de Trabajo también creó un grupo de expertos para decidir sobre la senda de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y ha señalado: «Eso de tener un grupo de expertos elegido por ellos… A mi los grupos de expertos, lo que digan o no digan, nosotros diremos lo que sea con nuestro grupo de expertos, que es muy superior» y por lo tanto se niega rotundamente a subir el SMI.

El líder de la CEOE ha criticado que se liguen las pensiones al IPC, como está recogido en el Pacto de Toledo y que es, a su juicio, uno de los problemas que impiden sus sostenibilidad. «Las pensiones hay que ligarlas al empleo, si no creamos empleo será complicado hablar de pensiones». Si las pensiones hay que ligarlas al empleo y el empleo es precario, las pensiones serán precarias y la subida del IPC de una pensión de miseria es una subida miserable.

Los empresarios lo quieren todo, los beneficios contenidos en los decretos de los ERTEs, que no se toque las Reformas Laborales, para seguir manteniendo sus beneficios y sus privilegios, quieren más ventajas fiscales cuando apenas pagan impuestos, así las empresas con beneficios solamente de media pagan un 7%, mientras las rentas salariales el 27,99% para un trabajador que no llega a mil euros al mes hasta el 44,1% para un sueldo bruto anual de 43.000 euros.

Mientras a la patronal no les importa que las y los trabajadores no tengan derechos, se utilicen como personas de usar y tirar cuando les conviene, protegidos por una leyes laborales donde disponen de todo tipo de ventajas, en unas condiciones laborales donde cada vez aumenta la precariedad, la eventualidad, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y con salarios cada vez más bajos.