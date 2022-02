El BOE public贸 el viernes una resoluci贸n en la que se informa del recurso de Farmaindustria ante la Audiencia Nacional contra la actualizaci贸n del sistema de precios de referencia. El recurso presentado por la patronal farmac茅utica lleva a los tribunales algunas medidas incluidas en la orden publicada por Sanidad el pasado mes de noviembre. Dicha norma, que revis贸 el coste de 17.150 presentaciones de medicamentos, supone un ahorro para las arcas p煤blicas de 243,13 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones del departamento que dirige Carolina Darias.

驴C贸mo se establecen los precios de referencia?

El sistema de precios de referencia establece grupos de medicamentos, es decir, conjuntos de al menos dos presentaciones (marcas y tama帽os) de un mismo principio activo y con una misma v铆a de administraci贸n (oral, inyectable, etc.) Partiendo del precio por tratamiento y d铆a del f谩rmaco m谩s barato, lo extrapola a las diferentes presentaciones y fija as铆 el precio de referencia, esto es, el m谩ximo precio al que financiar谩 ese grupo de medicamentos. Esa cifra no puede bajar de 1,60 euros. El fin de este sistema es controlar el gasto farmac茅utico y que las arcas p煤blicas no paguen un precio m谩s alto por los f谩rmacos financiados (aquellos con receta en los que se paga un porcentaje del precio y el resto lo asume lo p煤blico), cuando existen versiones m谩s baratas en el mercado.