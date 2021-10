–

De parte de CGT Telemarketing October 13, 2021

La patronal no quiere que haya un futuro convenio o, dicho de otro modo, quiere convertir el actual en un convenio totalmente irrelevante y a la deriva. Sentimos decirlo as铆 de claro, pero reuni贸n tras reuni贸n los hechos no hacen sino constatar esta evidencia. En un horizonte no muy lejano, el SMI (Salario M铆nimo Interprofesional) superar谩 el salario de los teleoperadores y las teleoperadoras. Ese horizonte est谩 al caer: enero de 2022.

En el primero de los puntos que se han abordado hoy, en la reuni贸n de la Comisi贸n Negociadora de Convenio, la patronal ha propuesto recortar a煤n m谩s las prestaciones en caso de baja m茅dica. Esto supone cobrar a煤n menos de lo que ya cobramos cuando enfermamos. 驴Por qu茅 motivo? Porque dicen que, seg煤n sus datos, as铆 la gente faltar谩 menos al trabajo. Evidentemente, lo que no figura en sus datos es que eso nos obligar铆a a ir enfermos a trabajar ya que convertir铆an el cogerse una baja por enfermedad en un lujo pr谩cticamente inasumible para una plantilla con los salarios tan bajos. Si hay muchas bajas tiene que ver con una presi贸n cada vez m谩s insoportable. La patronal esta ciega, no ve las causas de las bajas y quiere desentenderse del pago de las consecuencias.

No contentos con ello, en el siguiente apartado (R茅gimen sancionador) han solicitado un endurecimiento de las sanciones. Concretamente, quieren que una sola falta de asistencia injustificada se convierta en falta grave (actualmente es leve); y tambi茅n han propuesto que cualquier persona que cuelgue una sola llamada sea sancionada con falta muy grave, o lo que quiere decir que cualquier persona que cuelgue una llamada pueda ser despedida. Quien trabajamos en este sector sabemos muchos ejemplos de que ya se usa el r茅gimen sancionador arbitrariamente y sin sentido.

Peticiones absurdas que lo 煤nico que pretenden es demostrarnos que no est谩n por la labor de alcanzar ning煤n acuerdo y que suponen una falta de respeto a las plantillas y que son totalmente inasumibles. Incluso representantes de la propia patronal han reconocido que es muy pero que muy dif铆cil demostrar en un juicio que se ha colgado una llamada voluntariamente, pero por pedir que no quede.

驴Y del pago del teletrabajo COVID qu茅 han dicho despu茅s de que la Direcci贸n General de Trabajo les leyese hace unas semanas la cartilla? Pues han dicho que se mantienen en sus trece y que no se mueven ni una coma. Esperar谩n a lo que diga el Tribunal Supremo. 驴Y qu茅 han dicho de la sentencia ganada por CGT que convierte en ilegales todos los contratos de obra y servicio tal y como exist铆an hasta ahora en nuestro sector? Lo mismo. No van a mover un dedo para cumplirla, aunque est谩n obligados, y esperar谩n a lo que diga el Tribunal Supremo.

En definitiva, reuni贸n tras reuni贸n nos encontramos una patronal que no quiere profesionalizar el sector. Parece que prefieren dejarlo a la deriva para que se hunda todav铆a m谩s, postergando la resoluci贸n de los problemas que se van acumulando y fi谩ndolo todo a los tiempos judiciales. Hablamos de una patronal que, pese a que tenga beneficios record, solo plantea recortes y m谩s recortes, cegados por la codicia y que, a fin de cuentas, se demuestra in煤til para gestionar su negocio sin otro aliciente para los trabajadores y trabajadoras que evitar el continuo castigo.

Est谩n pidiendo a gritos que todxs lxs trabajadorxs del sector del telemarketing / Contact Center demos juntxs un golpe en la mesa y les digamos que hasta aqu铆 hemos llegado. Queda muy poco para darle la vuelta entera al convenio sin que se haya avanzado ni un 谩pice, y si siguen en su cerraz贸n, lo 煤nico que conseguir谩n al final es tener a lxs m谩s de 100000 trabajadorxs que trabajamos para ellxs enfrente de nuevo para obligarles a bajarse del burro.