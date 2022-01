–

El presidente de la CEIM esgrime que la situaci贸n es de urgencia.

La avalancha de contagios en la sexta ola de la pandemia de coronavirus ha provocado tambi茅n un aluvi贸n de bajas laborales. El Ministerio de Sanidad, para abordar el asunto, rebaj贸 a finales de diciembre la cuarentena para casos leves y asintom谩ticos de 10 a siete d铆as. Sin embargo, para la patronal madrile帽a no es suficiente.

CEIM ha solicitado que las cuarentenas para enfermos de Covid-19 se reduzcan nuevamente para situarse en los cuatro d铆as, como en Suiza, o en los cinco, como en Estados Unidos. As铆 lo plantea Miguel Garrido, presidente de CEIM, en una entrevista a EFE en la que propone que se habilite a las mutuas para facilitar las bajas y las altas de los trabajadores con coronavirus con el fin de evitar que se colapse la atenci贸n primaria.

A su juicio, las bajas no debieran ser autom谩ticas, pues vale con una 煤nica llamada telef贸nica para comunicar el resultado del test: 鈥淣unca ha sido as铆鈥, ha aquejado. Apuesta, en este sentido, por volver a la normalidad 鈥渃uanto antes鈥 porque la situaci贸n es 鈥渋nsostenible鈥, esgrimiendo que las empresas no est谩n en condiciones de prestar sus servicios. 鈥淓n el sector de la limpieza tienen un grave problema porque es muy f谩cil acceder a la baja y con muy poco rigor. No s茅 si la gente lo utilizar谩 mal o no, pero puedes utilizarlo como te d茅 la gana. Simplemente hay que llamar y decir que has dado positivo en un test鈥, insiste el presidente de CEIM.

Garrido ha afirmado que en las empresas que tienen posibilidad de teletrabajo, las personas no se suelen dar de baja, pues pese a caer enfermos, pueden continuar trabajando. Sin embargo, en otras compa帽铆as en las que se requiere presencialidad, las bajas m茅dicas son 鈥渕uchas y duraderas鈥 y 鈥渟e solapan unas con otras y acaban colapsando la actividad de las empresas鈥.

“Dif铆cil de gestionar”

En algunos casos, a帽ade, las bajas se pueden cubrir con Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que est谩n teniendo mucha demanda de trabajadores para cubrir esos servicios, pero hay casos en los que no es posible: 鈥淓n las cadenas de montaje, donde el trabajo de uno depende de lo que hace el anterior, en el momento en el que caen enfermas dos o tres personas se para la actividad de toda la f谩brica鈥, apunta Garrido.

El presidente de CEIM sentencia que la situaci贸n es 鈥渕uy dif铆cil de gestionar鈥 dada la falta de efectivos para cubrir las bajas en las contratas de limpieza o de seguridad hace que se incumplan los contratos y expone a los adjudicatarios a penalizaciones. En consecuencia, convendr铆a, apunta, una relajaci贸n de las medidas ante 鈥渦na situaci贸n de emergencia鈥.

