De parte de CGT Telemarketing January 14, 2022 4 puntos de vista

Una vez más las reuniones con la patronal no sirven para NADA. Se niegan a negociar, se enrocan y no hay avances, y por supuesto culpan a los demás de bloquear el diálogo.

En esta ocasión tampoco ha servido para nada la reunión para hablar de las contrataciones, siempre precarias, en el sector. Tenían que traer los deberes hechos, muy sencillos, informando de los contratos que hay en el sector, de todas y todos, tanto de trabajadores de empresa como de ETT, para tener una fotografía real de la situación de la contratación en el sector. Pero no, la patronal se ha negado a dar un dato esencial, el de los y las teleoperadoras por ETT. Que para la patronal los agentes de ETT no forman parte del sector y no hay que tenerlos en cuenta para poder bajar el nivel insultante de temporalidad.

La patronal no entiende que para poder continuar con el diálogo debe comprometerse y dar esos datos. O bueno, sí lo sabe pero pasa de dialogar.

Las cosas claras. Para la patronal, en el Estado español solo trabajan como teleoperadoras 74.000 personas pero ese dato es completamente falso. Decenas de miles de personas más están trabajando en el sector a través de ETTs, y a esas miles de personas más la patronal quiere excluirlas del diálogo para mantener la precariedad y la temporalidad. ¿Por qué? Pues porque les sale muy barata esa contratación; y en muchos sentidos, tanto en el económico (el despido es baratísimo) como en el laboral (nada como tener a trabajadores y trabajadoras asustadas y con la incertidumbre constante de no saber si al día siguiente les echan).

Seguimos teniendo la sensación de que se quieren cargar el convenio y el sector… quieren contratar solo a través de ETTs, con lo que las empresas no contarían con trabajadores propios… Ha sido la reunión más poco fructífera de las que se han tenido hasta ahora y la que más claras nos ha dejado las cosas: no se ha hablado de NADA, literalmente, porque no se quería avanzar en el diálogo por parte de la patronal incluso amenazando con levantarse e irse. La patronal ha llegado a amenazar con “radicalizar su postura”, literalmente. Pero ¿en qué sentido? A saber. Pero la postura frontalmente radical seguirá siendo la nuestra para evitar el retroceso de los derechos. A ver cómo va la próxima reunión, que si nos dan la información será el día 26 de enero. A hacer los deberes, patronal…