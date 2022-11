–

De parte de CGT Telemarketing November 26, 2022 163 puntos de vista

comunicado de respuesta a la patronal – 26nov2022.pdf

La noche del viernes 25 de noviembre de 2022, el despacho de abogados de la patronal nos envi贸 su 煤ltima propuesta para el nuevo convenio, con algunos cambios cosm茅ticos a lo que llevan diciendo meses y que revelan una agresi贸n sin precedentes para las personas que trabajamos en este sector.

Como nuestros salarios quieren que sigan siendo una basura y lo saben, desaparece con el nuevo convenio la categor铆a de teleoperador/a, ya que en 2024 todas las personas seremos 鈥渆specialistas鈥. Lo hacen as铆 porque creen que el salario m铆nimo habr谩 alcanzado nuestra categor铆a y no se quedan ni colorados. Cobrar el salario m铆nimo significa que tu trabajo est谩 valorado en nada, que no puedes cobrar menos porque no lo permite la ley; significa que tu sueldo es exactamente el mismo que el de las profesiones menos valoradas, o incluso ni eso; significa que est谩s a la cola en cuanto a poder adquisitivo y que te costar谩 m谩s que a nadie pagar por el lugar en el que vives, por los suministros o por la comida. Cobrar el salario m铆nimo nos sit煤a en el lugar de los asalariados y asalariadas m谩s vulnerables de este pa铆s. Te sit煤a justo en ese lugar en el que, si sucede un imprevisto, por peque帽o que sea, estar谩s bien [email protected] Cobrar el salario m铆nimo en el sector del Contact Center, adem谩s, es un “privilegio” que s贸lo est谩 al alcance de aquellas personas que tienen la “suerte” de tener jornada completa.

El primer convenio se firm贸 en 1999 驴De qu茅 han servido entonces 24 a帽os de negociaci贸n colectiva en este sector? 驴S贸lo para cambiarle el nombre y para que pas谩ramos de llamarnos telemarketing a Contact Center? Despu茅s de estos a帽os y media docena de convenios, resulta que el SMI nos alcanza a [email protected] [email protected], en vez de subir el sueldo en breve alcanzar谩 a las y los especialistas.

Recordamos que estamos en un sector a distancia, muy beneficiado por la pandemia, que ha conseguido en el pasado ejercicio beneficios r茅cord y que ha crecido en dobles d铆gitos hasta el 2020. Se nos queda cara de [email protected] cuando hemos visto que, a nuestro alrededor, a otras profesiones les sub铆an un 6,5% (el IPC) mientras que [email protected] segu铆amos con la miseria de siempre, poniendo en muchos casos nuestras casas para sacar adelante el trabajo sin compensaci贸n alguna. Las empresas se lucran a costa de no hacer nada, ya que simplemente son intermediarias entre la mano de obra y la empresa cliente. 驴Qu茅 puede ofrecer la patronal a las plantillas en el convenio o en los centros de trabajo para tapar sus verg眉enzas?.

Hemos le铆do este s谩bado por la ma帽ana sorprendentes comunicados publicitando la propuesta patronal como supondr铆a alg煤n cambio sustancial. Salarialmente es una sentencia de muerte, ya que los a帽os 2020 y 2021 siguen a 0 euros, lo que significa que dar铆amos por perdidos dos a帽os sin un euro m谩s, mientras las empresas se han llenado los bolsillos a costa de nuestro trabajo y el IPC subi贸 el 2021 un 6,5%, eso la patronal quiere que lo perdamos.

La subida para los siguientes es pr谩cticamente nula, y no var铆a pr谩cticamente en nada con lo que propon铆an hace meses:

A帽o 2021, subida 0%, (IPC 6,5, la patronal pretende que sea una p茅rdida completa)

A帽o 2022: 3%, (2,5% ya abonado a cuenta, y el IPC se espera en el 7,1)

A帽o 2023: 3,5% (El IPC se espera en el 4,3%)

A帽o 2024: 3% (El IPC se espera en el 4%)

A帽o 2025: IPC cerrado del ejercicio 2024 (Sin m铆nimo, con un m谩ximo del 3%).

A帽o 2026: IPC cerrado del 2025 (Sin m铆nimo, con un m谩ximo del 3%).

La patronal ofrece un euro por cada d铆a efectivo de teletrabajo, menos de lo que ha pagado la empresa que preside la patronal desde que empez贸 la pandemia, (28 euros al mes). Vergonzoso. Es el peor acuerdo de teletrabajo de todos los convenios que existen.

Respecto a las contrataciones, seguiremos con jornadas parciales de menos de 30 horas semanales, pues como siempre hay letra peque帽a para no verse obligados a cambiar nuestros contratos, y seguir谩n sin reconocer a la totalidad de los contratos como indefinidos, para jugar a la carta con ETT’s y fijos discontinuos.

La huelga les est谩 asustando y de ah铆 este movimiento con nocturnidad y alevos铆a. Este lunes 28 de noviembre debemos demostrarle a la patronal, pero tambi茅n a CCOO y UGT, que ya se muestran conformes con esta miseria, que las trabajadoras del telemarketing no queremos ceder, estamos cansadas de soportar niveles de explotaci贸n laboral. La mitad de los sindicatos de la mesa apoya esta huelga a la que se han sumado muchas otras organizaciones sindicales.

Este lunes haciendo huelga tienes el derecho a decir que no queremos miseria hasta el 2026, que queremos que nuestro trabajo nos permita vivir, y que rechazamos perder poder adquisitivo durante los 7 a帽os que dura este convenio.

Compa帽[email protected], debemos presionar para tener futuro, para que el nuevo convenio nos haga sonre铆r. Debemos movilizarnos y hacer huelga de 24 horas para que nadie se vea tentado a firmar este desprop贸sito, nos merecemos trabajar con dignidad.

CONVENIO BASURA, FUTURO DE MIERDA.

El 28N TODXS A LA HUELGA.