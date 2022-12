芦鈥speraba de lxs compa帽erxs expertos una sugerencia, un arranque. A

menudo, en cambio de mi entusiasmo, recib铆a una buena dosis de

鈥渞ealismo鈥 que amortiguaba o amenazaba con frenar cualquier 鈥渁mbici贸n鈥

revolucionaria, cualquier impulso a la acci贸n. (鈥) He salido de esta

especie de 鈥渃allej贸n sin salida鈥 s贸lo cuando he decidido de una manera

torpe, imprudente, loca, provocadora, armar mis manos. Luego todo se ha

vuelto 鈥渇谩cil鈥, fallo tras fallo, paso tras paso, las cosas han empezado

a funcionar. He buscado a mis compa帽erxs y lxs he encontrado, nos hemos

reconocido haciendo del rechazo de la delegaci贸n y de la espera nuestra

br煤jula. Han pasado muchos (quiz谩s demasiados) a帽os desde aquel tiempo

(鈥) y lo que me apetece decir es simplemente de seguir los propios

instintos y de no prestar demasiada atenci贸n a la prudencia de aquellos

que, desde lo alto de la propia vida 鈥榲ivida鈥, empujan a la moderaci贸n.

Porque aquel dicho popular que dice 鈥榮e nace incendiarios y se muere

bomberos鈥 no es tan descabellado禄. Alfredo C贸spito