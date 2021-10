Recibido por correo electrónico.

El barrio de Calacoto en la Zona Sur de la ciudad de La Paz, donde los

ricos se refugian detrás de sus muros y su guardia privada, vio

interrumpida su pasividad por la colocación de un artefacto incendiario

compuesto por 10 litros de gasolina, pólvora negra y un reloj

temporizador, que lamentablemente no cumplió su objetivo.

El sistema de detonación era alimentado por una batería de 9v que, al

cerrrarse el circuito, debía calentar una resistencia que en contacto

con la pólvora, provocaría la ignición del combustible. Desconocemos el

motivo por el cual no se produjo la explosión, ya que la información

vertida en la prensa sobre las características del artefacto están

falseadas. El sistema ya había sido puesto a prueba, pero pensamos que

lo que pudo haber fallado fue la batería, o, de lo contrario, el

artefacto fue desactivado antes de su detonación.

El poder y su aparato represivo han embestido contra espacios y compas

antiautoritarios que resisten irreductibles al encierro en diferentes

territorios. Esta acción es un guiño de complicidad, solidaridad y

venganza con todxs aquellxs compañerxs secuestradxs en las mazmorras de

los Estados.

Que quede claro que la saña con la que el Estado $hileno ha utilizado la

prisión para castigar a quienes se declaran en guerra no quedará sin

respuesta.

Ante la embestida represiva ¡ni un paso atrás!

En la continuidad de la ofensiva es donde lxs compañerxs se hacen

presentes en las calles. Lxs que estamos afuera asumimos con gozo la

tarea de recordarles a los privilegiados que ninguno de sus edificios y

representantes está libre del ataque de la rabia organizada.

Que sepan aquí y allá y en toda la región que ninguna constituyente ni

proceso de reforma del estado capitalista va a frenar la acción

anárquica. Ésta seguirá emergiendo incluso en los territorios en

apariencia más estériles.

En la acción concreta la solidaridad se vuelve más que consigna.

Saludamos al compañerx Boris(1)

¡Solidaridad internacional con lxs presxs en guerra!

¡Hasta que caiga la última

piedra de la sociedad carcelaria!

(1)hospitalizado en el Grand Est de Metz (Francia) desde la mañana del

sábado 7 de agosto de 2021 tras un incendio en su celda.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/12/encuentran-artefacto-explosivo-simulado-en-consulado-de-chile-en-la-paz/

