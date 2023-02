Tamas Krausz

La paz no tiene alternativa significativa. Tesis

Primera tesis

Aunque el imperialismo del siglo 21st est谩 conectado a los desarrollos del siglo 20th con mil hilos, ha habido cambios significativos. Aunque los antiguos criterios del imperialismo no han perdido su validez como 鈥渞edivisi贸n econ贸mica y territorial del mundo鈥, el orden mundial neoliberal-transnacional, que preserv贸 el car谩cter expoliador del capitalismo, ha creado el poder ilimitado de los antiguos colonizadores, los EE.UU. y las empresas transnacionales en el marco de la llamada sociedad de la informaci贸n. Todo ello ha cargado a los pueblos de la periferia y semiperiferia del sistema mundial con nuevas desigualdades, estructuras opresivas y una oleada de guerras.

A nivel global, tras el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, el orden mundial bipolar qued贸 bajo la hegemon铆a exclusiva de EEUU, que se manifest贸 en las guerras ilimitadas e impunes libradas por la OTAN y EEUU. La historia del sistema mundial unipolar, con su incuestionable hegemon铆a estadounidense, a煤n no ha terminado. Con el fin de transformar los mercados del petr贸leo y la energ铆a, el mercado de armas, las rutas territoriales-comerciales y las esferas de inter茅s en los territorios del norte de 脕frica, Asia Central y Oriente Medio, el imperialismo estadounidense lanz贸 nuevas y nuevas guerras: Afganist谩n, Irak, Libia, Siria, y luego Ucrania y Rusia, y el 鈥渃ercamiento鈥 de las antiguas rep煤blicas sovi茅ticas. La radical expansi贸n oriental de la OTAN a partir de mediados de los a帽os 90 fue parte integrante de este reordenamiento mundial, que se produjo a pesar de que las grandes potencias hab铆an asegurado a los dirigentes sovi茅ticos, sobre todo a Gorbachov, que despu茅s de la unificaci贸n alemana, la OTAN no se ampliar铆a m谩s. Como sabemos, ocurri贸 exactamente esto 煤ltimo. Sin embargo, la gradual expansi贸n hacia el Este de la OTAN, que se ejecut贸 en varias etapas, y el papel de EEUU como gendarme del mundo se enfrentaron a nuevos retos. Sobre todo, el avance econ贸mico de China y, en parte, de India, el fortalecimiento militar de Rusia y las dos guerras de Chechenia parec铆an superar el catastr贸fico declive de los a帽os noventa. Cuando las 茅lites de poder estadounidenses comprendieron que el sistema mundial unipolar pod铆a llegar a su fin, empezaron a desplegar las herramientas y estrategias militares habituales: el desencadenamiento de tensiones armadas, el rearme y la segunda edici贸n de la Guerra Fr铆a.

El hambre y la crisis del beneficio estadounidense incitaron a las 茅lites norteamericanas a 鈥渃ontener鈥 a los rivales. Sobre todo, decidieron destruir los centenarios mercados energ茅ticos europeos, principalmente las relaciones econ贸micas germano-rusas. Con ello pretend铆an matar dos p谩jaros de un tiro: el enfrentamiento de la Uni贸n Europea y Rusia, el debilitamiento de la UE y su puesta bajo la 鈥渢utela鈥 estadounidense y el debilitamiento y

destrucci贸n de Rusia, mientras que la industria armament铆stica estadounidense s贸lo podr铆a salvarse al precio de nuevas guerras, en aras del aumento de los beneficios.

Segunda tesis

Ucrania recibi贸 un papel clave en esta estrategia. El reconocimiento no es, por supuesto, novedoso puesto que ya Bismarck pensaba hace siglo y medio que la verdadera base de operaciones contra Rusia es la periferia del imperio, Ucrania. Pero este territorio tambi茅n era importante desde la perspectiva de la acumulaci贸n global de capital, principalmente por sus oportunidades agr铆colas. No obstante, el verdadero gran 鈥渙bjetivo鈥 siempre ha sido Rusia. Ya a principios de la d茅cada de 1990, el propio Brzezinski, famoso polit贸logo y asesor estadounidense de seguridad nacional, esboz贸 la posibilidad de la divisi贸n econ贸mico- territorial de Rusia. Esta aspiraci贸n se ha formulado desde entonces varias veces en los c铆rculos 鈥減rofesionales鈥; recientemente, Victoria Nuland, la 鈥渧ieja veterana鈥 de los asuntos exteriores estadounidenses habl贸 de este objetivo.

A corto plazo, la OTAN, bajo el liderazgo de Estados Unidos, pretend铆a 鈥渞escatar鈥 a la rep煤blica m谩s desarrollada de la antigua Uni贸n Sovi茅tica de la 鈥渆sfera de inter茅s rusa鈥. Sin duda, Ucrania como experimento de un nuevo Estado-naci贸n moderno, casi sin antecedentes hist贸ricos, tambi茅n parec铆a viable. Despu茅s de todo, desde el cambio de reg铆menes (1989- 91), los expertos occidentales han estado d谩ndole vueltas a la 鈥済ran cuesti贸n鈥 de c贸mo apoderarse de la unidad estatal ucraniana, que ten铆a caracter铆sticas muy diferentes de las de los antiguos aliados de Europa del Este de la Uni贸n Sovi茅tica.

Sin embargo, la 鈥渢ransferencia鈥 de Ucrania a la esfera de inter茅s occidental tropez贸 con grandes dificultades. A saber, el pa铆s estaba conectado a Rusia, al 鈥渕undo ruso鈥 a trav茅s de toda una red de sus relaciones econ贸micas, pol铆ticas, ling眉铆sticas, culturales, mentales- hist贸ricas, as铆 como de lazos de parentesco, principalmente debido a los acontecimientos de la era sovi茅tica. La poblaci贸n multi茅tnica, que contaba con 40 millones de personas (entre ellas 15-20 millones de rusos 茅tnicos, principalmente en Kiev, el sur y el este de Ucrania) complicaba a煤n m谩s la cuesti贸n. Las 茅lites econ贸micas y de poder occidentales y ucranianas encontraron una 鈥渟oluci贸n final鈥 en la transformaci贸n de Ucrania en una 鈥渁nti-Rusia鈥, que podr铆a ser la base de la cohesi贸n nacional. Al principio, incluso en Rusia, los grupos intelectuales, muchas personas de clase media, que hab铆an visitado Occidente, estaban abiertos a esta empresa porque ve铆an el experimento ucraniano como un desaf铆o democr谩tico al r茅gimen tradicional, conservador y autocr谩tico (鈥渕ultipartidismo鈥, privatizaci贸n, libre circulaci贸n de capitales y culturas, entendiendo por tal la libre circulaci贸n de una determinada cultura occidental).

Sin embargo, la 鈥渋ntroducci贸n鈥 de la cultura nacional ucraniana como principal objetivo de este proceso de 鈥渙ccidentalizaci贸n鈥, que recibi贸 el apoyo masivo de varias fundaciones y voluntarios estadounidenses-canadienses-europeos, naturalmente no pod铆a llevar a ninguna

parte porque la creaci贸n de la cultura nacional es un proceso econ贸mico-social a largo plazo, de un siglo de duraci贸n.

Por lo tanto, no es de extra帽ar que ya en la 茅poca del presidente Y煤schenko (2005-10), bajo la bandera de la 鈥渄emocracia鈥 y la 鈥渋ndependencia nacional鈥 surgieran voces y tendencias fuertemente antirrusas y rus贸fobas, no por casualidad y no sin el apoyo de Occidente. No hay que subestimar el papel activo de Canad谩 en el 鈥渞escate鈥 de la inmigraci贸n ucraniana de extrema derecha, el fascismo ucraniano y los inmigrantes ucranianos canadienses. Canad谩 tambi茅n desempe帽贸 un papel importante en la 鈥減reservaci贸n鈥 y mayor crecimiento de la inmigraci贸n de extrema derecha fascista ucraniana y de Europa del Este, en defensa de la 鈥渄emocracia liberal鈥, por supuesto.

驴Qu茅 tipo de tradici贸n abiertamente reconocida estaba detr谩s de la independencia nacional ucraniana? Bandera, y el comandante local de las Waffen SS, Shukhevych, el Ej茅rcito Insurgente Ucraniano, la Organizaci贸n de Nacionalistas Ucranianos. La bandera de la democracia y la independencia nacional fue tomada por los sucesores intelectuales de los fusilamientos nazis, colaboradores nazis, con una fuerte influencia ucraniana occidental. S贸lo la cultura sovi茅tica pod铆a enfrentarse a esta 鈥渃ultura鈥 nacional, que, sin embargo, recibi贸 inmediatamente un 鈥渆stigma鈥 ruso en la propaganda oficial.

Las ra铆ces directas del r茅gimen de Zelensky se remontan a la transformaci贸n de 2013-14, cuyo punto 谩lgido fue el golpe de Estado durante el cual el presidente legalmente elegido fue expulsado del pa铆s. Las masas manifestantes, cuya mayor铆a se rebel贸 contra el r茅gimen corrupto, se convirtieron en meras herramientas en el proceso de colocar a Ucrania bajo la tutela estadounidense. La 鈥渢ransformaci贸n democr谩tica鈥 fue financiada con 5 millones de d贸lares estadounidenses. Entre otras cosas, entrenaron a las tropas irregulares armadas banderistas que derrocaron al Parlamento (Rada) en 2014. Todo esto sucedi贸 con el objetivo manifiesto de que la OTAN 鈥渋ncorpore鈥 a Ucrania, lo que da una oportunidad para 鈥渃ontener鈥 y aislar a Rusia.

Tercera tesis

As铆, el r茅gimen de 2014 en Ucrania se hab铆a establecido mediante la cr铆tica de un r茅gimen capitalista corrupto y olig谩rquico, dependiente de Rusia, y termin贸 con la introducci贸n de una dictadura prooccidental, autocr谩tica y nacionalista. El r茅gimen presidencialista autocr谩tico tambi茅n se introdujo en Rusia en 1993 con el apoyo financiero y pol铆tico de Occidente, bajo el liderazgo de Yeltsin, que -tras destruir el sistema parlamentario leg铆timo- se estabiliz贸 como base del gobierno conservador contempor谩neo. El punto de partida ideol贸gico-legitimador del capitalismo olig谩rquico ruso -como 鈥渟ucesor鈥 de la Uni贸n Sovi茅tica- es una imagen sacralizada-instrumentalizada de la tradici贸n antifascista de la Gran Guerra Patria, que se confronta con la atm贸sfera intelectual rus贸foba-nacionalista del r茅gimen pro-nazi ucraniano. El golpe de 2014, el giro pro-occidental indujo a Rusia a anexionarse Crimea, que

era una especie de respuesta a la expansi贸n prevista de la OTAN 鈥 tambi茅n para incluir la pen铆nsula. La nueva Ucrania con sus leyes de 鈥渄es-comunizaci贸n鈥 (la abolici贸n de los recuerdos de la cultura y la historia rusa y sovi茅tica) tambi茅n implement贸 casi todos los grados de rusofobia y los sentimientos anti-sovi茅ticos al rango de la ideolog铆a oficial, incluyendo la abolici贸n del uso oficial de la lengua rusa. La ideolog铆a 鈥渂anderista鈥 y la rusofobia salvaje se han convertido en los principales elementos de la cohesi贸n nacional en Ucrania. Durante su evoluci贸n hist贸rica, la rusofobia ha sufrido varias transformaciones y se ha manifestado de diversas formas, empezando por la primitiva tradici贸n brit谩nica, pasando por el fascismo/nazismo, hasta la rusofobia 鈥渄emocr谩tica鈥 del centro occidental del sistema mundial contempor谩neo, que, de acuerdo con las 鈥渓eyes鈥 del racismo cultural, asume la superioridad cultural de Occidente sobre Rusia y el pueblo ruso. En muchos lugares, el renacimiento etnonacionalista, que surgi贸 como respuesta al globalismo neoliberal, se ha convertido en una de las principales funciones del nacionalismo estatal, excluyendo las identidades de clase. La rusofobia refleja 鈥渃l谩sicamente鈥 el car谩cter de las luchas de concurrencia geopol铆tica, que se producen dentro de la estructura jer谩rquica del sistema mundial. As铆, la rusofobia y los sentimientos antisovi茅ticos interrelacionados en Ucrania y los Estados occidentales constituyen fundamentalmente una ideolog铆a pol铆tica organizada nacionalmente, que conlleva la destrucci贸n, el exterminio cultural y la divisi贸n territorial de Rusia como supuestos finales de su objetivo principal. El enfrentamiento ideol贸gico descrito refleja no s贸lo la 鈥渄efensa de los rusos del este de Ucrania鈥 y los intereses de seguridad nacional de Rusia, sino que tambi茅n expresa el hecho de que detr谩s del choque geopol铆tico global tambi茅n podemos detectar una especie de guerra civil en curso. Paralelamente, Rusia act煤a como representante del orden mundial multipolar contra la hegemon铆a de EEUU. La primera busca aparecer y estabilizarse como el contrapeso del 鈥淥ccidente colectivo鈥, representando los intereses geopol铆ticos de las naciones perif茅ricas y semiperif茅ricas del 鈥渆spacio euroasi谩tico鈥, Am茅rica Latina y 脕frica. La OTAN justifica la representaci贸n de sus intereses geopol铆ticos con la defensa de la 鈥渄emocracia鈥, amenazada por los reg铆menes autocr谩ticos, sobre todo, Rusia y China. El perdedor del incesante conflicto es la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n mundial.

Cuarta tesis

La guerra contempor谩nea es una guerra t铆picamente comercial-capitalista, en la medida en que se centra en la preservaci贸n de la posici贸n hegem贸nica de los EE.UU., el centro occidental del sistema mundial, la expansi贸n de la OTAN, la defensa de los intereses geopol铆ticos de Rusia, la re-anexi贸n de los territorios orientales de Ucrania y el rearme de las naciones dominantes del mundo. Esto 煤ltimo mueve la espiral de escalada de la guerra, el despliegue de las nuevas y m谩s nuevas armas destructivas. Recientemente han aparecido en los frentes tanques que utilizan misiles ur谩nicos, con radiaci贸n radiactiva de 鈥渂ajo nivel鈥 como en Yugoslavia o Irak. Nos estamos acercando mucho a una cat谩strofe nuclear.

El mundo ha estado observando todo esto pasivamente. Las v铆ctimas de esta horrible guerra son, sobre todo, los pueblos de Ucrania, cuyas p茅rdidas se cuentan por cientos de miles, pero las negociaciones de paz y la diplomacia se ven obstaculizadas por las batallas cada vez m谩s desesperadas que se libran con las armas m谩s modernas. El evidente fracaso de las sanciones occidentales, que se aplican sin el consentimiento de la poblaci贸n de la UE, la destrucci贸n de las antiguas conexiones econ贸micas no supone ning煤n obst谩culo para que los productores de armamento pongan en marcha nuevas y rentables empresas en muchas regiones del mundo, a pesar de la amenaza de una guerra nuclear. Adem谩s, la desventaja competitiva de la UE est谩 aumentando, en beneficio del T铆o Sam 鈥 por ejemplo, debido al aumento de los costes de los recursos energ茅ticos consumidos en la UE.

Nosotros, partidarios de la diplomacia, de las negociaciones de paz y de poner fin a la guerra lo antes posible, no podemos esperar m谩s, ya que al final la tercera guerra mundial se libra delante de nosotros.

Debemos poner fin al ruido de las armas de fuego y dar una oportunidad al armisticio y a las negociaciones de paz. Pero la condici贸n previa de todo esto es un amplio movimiento por la paz en los marcos nacional y mundial. Nos dirigimos a todos los ciudadanos decentes: protestemos contra la guerra, avancemos hacia una nueva alianza antiimperialista contra la expansi贸n mundial del capitalismo, el genocidio, el derramamiento de sangre, la destrucci贸n del medio ambiente, la corrupci贸n, la inflaci贸n, la crisis econ贸mica, la miseria y el hambre,

隆Por la creaci贸n de una nueva sociedad comunal!

Tam谩s Krausz es historiador h煤ngaro y editor fundador de la revista Eszm茅let. Es miembro y ex copresidente del Comit茅 de Historiadores Ruso-H煤ngaros. Sus obras publicadas se centran en la cuesti贸n nacional y el bolchevismo, el Termidor sovi茅tico, el Holocausto y el cambio de r茅gimen en la URSS y Europa del Este. Su libro Reconstructing Lenin fue galardonado con el Premio Isaac Deutscher Memorial en 2015