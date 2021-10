–

De parte de SAS Madrid October 25, 2021 28 puntos de vista

Laura examina con detenimiento una dermatitis at贸pica que ha aflorado en el rostro de Izan 鈥攏ombre ficticio鈥 de seis meses. En palabras de esta pediatra, hay que hacer seguimiento de estos granitos que parecen inofensivos, pues, teniendo en cuenta que el hermano de Izan, a quien tambi茅n trat贸, tuvo la misma manifestaci贸n y con el tiempo desarroll贸 asma, es mejor prevenirlo. 鈥淟a disminuci贸n de la barrera cut谩nea 鈥攅xplica la pediatra鈥 puede favorecer la entrada de pat贸genos que desencadenen reacciones al茅rgicas y reacciones asm谩ticas鈥, cuenta a la mam谩 con detenimiento. Y es que, cuando la gen茅tica entra en juego, la medicina de proximidad es el mejor ant铆doto.

鈥淓l seguimiento personalizado, la capacidad de prevenir enfermedades en la familia, esa es la labor de los pediatras en atenci贸n primaria鈥, expresa Concha S谩nchez Pina, presidenta de la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a en Atenci贸n Primaria (AEPap). 鈥淓l papel de la medicina preventiva, gracias al conocimiento de los antecedentes y de las familias de los pacientes, eso no se puede perder y eso es lo m谩s importante. Estamos hablando de la prevenci贸n de las enfermedades de los ni帽os, de los adolescentes鈥, insiste, pese a que la realidad de esta labor en este nivel asistencial se encamina hacia el lado opuesto. 鈥淟a pediatr铆a est谩 gravemente herida y como en los pr贸ximos cinco a帽os no se ejecuten desde las administraciones medidas urgentemente los ni帽os en este pa铆s se quedar谩n sin pediatra en atenci贸n primaria鈥, avisa.

La ausencia de pediatras viene unida a unas consultas masificadas, con situaciones l铆mite como las de Madrid, Baleares, Castilla La Mancha, Andaluc铆a, Extremadura y Catalu帽a, donde se superan los 1.000 pacientes por profesional

As铆 lo demuestran los datos de AEPap. En la actualidad se calcula que existe un d茅ficit de pediatras en los centros de salud del 25%, y hay comunidades en situaciones preocupantes como Baleares y Castilla-La Mancha donde casi la mitad de sus ni帽os y ni帽as no tiene pediatra asignado, o Madrid que supera el 30% de d茅ficit. La ausencia de pediatras viene unida a unas consultas masificadas, con situaciones l铆mite como las de Madrid, Baleares, Castilla-La Mancha, Andaluc铆a, Extremadura y Catalu帽a, donde se superan los 1.000 pacientes por profesional, tope que marca esta asociaci贸n para procurar un trato digno. 鈥淐omo los m茅dicos se van fuera del pa铆s y a otros 谩mbitos de asistencia ya est谩 habiendo problemas en los pueblos de Navarra, en las tardes de Madrid, en Catalu帽a o en Andaluc铆a鈥, a帽ade S谩nchez Pina.

La presidenta de AEPap trabaja como pediatra en un centro de salud de Villaverde (Madrid) y describe la situaci贸n vivida durante este verano como de 鈥渃aos鈥, entre la quinta ola y las ausencias sin suplir en centros contiguos. 鈥淓ste verano hemos llegado a 40-45 ni帽os atendidos por d铆a en el pico de la quinta ola. No damos abasto, con los ni帽os con coronavirus, con gastroenteritis鈥 y el personal sin sustituir. En mi centro de salud hay cuatro pediatras pero hay dos centros al lado en los que algunos d铆as no hab铆a ning煤n pediatra y la poblaci贸n de esos centros la hemos tenido que atender aqu铆鈥.

鈥淓ste verano hemos llegado a 40-45 ni帽os en el pico de la quinta ola. No damos abasto, con los ni帽os con coronavirus, con gastroenteritis鈥 y el personal sin sustituir鈥

Hospitalocentrismo en la formaci贸n

Las pediatras consultadas coinciden en que la pediatr铆a en los centros de salud es un puesto 鈥減oco atractivo鈥 porque, entre otros factores, la carrera est谩 enfocada a la atenci贸n hospitalaria y reclaman m谩s m茅dicos en formaci贸n (MIR) en los centros de salud.

Para Manuel Sampedro, presidente del XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Espa帽ola de Pediatr铆a Extrahospitalaria y Atenci贸n Primaria (SEPEAP) que se ha celebrado en A Coru帽a, 鈥渓a pediatr铆a en atenci贸n primaria languidece por muchas razones, pero la m谩s importante es que hacen falta m谩s plazas MIR, los pediatras se jubilan y la demanda no va a ser cubierta鈥. Sampedro, pediatra en un centro de salud de Ourense, considera que la formaci贸n est谩 enfocada al 谩mbito hospitalario en donde se atiende a ni帽os y ni帽as enfermos y para cambiar el flujo de pediatras hacia atenci贸n primaria ser铆a clave aumentar de seis a 12 meses la formaci贸n en los centros de salud. 鈥淐uando t煤 formas a un especialista se forma en el hospital. Si de los cuatro a帽os de formaci贸n solo pasa tres o seis meses en atenci贸n primaria, el conocimiento que va a tener de ella es muy superficial鈥, asegura.

Desde AEPap denuncian que en la 煤ltima convocatoria de plazas MIR solo ha habido un incremento del 0,6% en pediatr铆a, lo que va en detrimento de incrementar la presencia de estos profesionales en atenci贸n primaria

Por su parte, desde AEPap denuncian que en la 煤ltima convocatoria de plazas MIR solo ha habido un incremento del 0,6% en pediatr铆a, lo que va en detrimento de aumentar la presencia de estos profesionales en atenci贸n primaria. As铆 se han abierto 494 plazas nuevas, solo tres m谩s que en el a帽o anterior. 鈥淓n la convocatoria del a帽o pasado, el aumento hab铆a sido de diez plazas, un 2%, y los pediatras ya consideramos que ese aumento era escaso鈥, explica el vicepresidente tercero de AEPap, Pedro Gorrotxategi. 鈥淪i se analiza la evoluci贸n de las convocatorias MIR de los 煤ltimos cinco a帽os, el aumento de plazas globales en la convocatoria ha sido del 32% y en las correspondientes a pediatr铆a tan solo un 16,8%鈥, destaca este doctor.

Puestos sin cubrir

Cuando termina de revisar a Izan, Laura busca una cita para el peque帽o, quiere verle lo antes posible y hacer seguimiento de la evoluci贸n de sus eccemas. Durante la pandemia, las revisiones a beb茅s se han reducido a la m铆nima expresi贸n y ya no se realizan mensualmente, pero en este caso hay que abrir la agenda para observarle dentro de diez d铆as. No siempre es posible encontrar huecos, de hecho a la mam谩 de Izan le retrasaron una revisi贸n ante la ausencia de suplentes en una baja inesperada. Y es que en Madrid, donde se ubica su centro de salud, la situaci贸n ya supera todo lo imaginable.

鈥淟levamos consultas con 1.700, 1.900 asignados mientras en otras comunidades est谩n en 900. Hay muchas ausencias no cubiertas, cuando falta un compa帽ero sus pacientes son atendidos por el que queda en el centro de salud鈥, explica Concha Herranz, integrante de la plataforma madrile帽a AP Se Mueve. Al mismo tiempo, prosigue, se trabaja en turnos de tarde de 14h a 21h, que no son atractivos, es de las comunidades que menos paga a sus m茅dicos y la 煤ltima oposici贸n, cuyo examen se realiz贸 en noviembre de 2019, a煤n no est谩 resuelta, por lo que no se ha podido reincorporar nuevo personal fijo.

Herranz es m茅dica de familia que atiende a la infancia. Preside la Asociaci贸n de M茅dicos de Atenci贸n Primaria, atenci贸n infanto-juvenil y especialidad distinta a Pediatr铆a AMAPED. Asegura que los m茅dicos como ella no son el problema 鈥渟ino parte de la soluci贸n鈥 a un fallo en el dise帽o del sistema porque 鈥渘o hay suficientes pediatras para cubrir la atenci贸n hospitalaria y primaria. Como en primaria los m茅dicos de familia podemos trabajar en todo el arco, nosotros cubrimos la parte en la que los pediatras dejan el hueco. Y lo hacemos de forma espec铆fica鈥. Manuel Sampedro, de SEPEAP, comparte que son una soluci贸n 鈥減ero todos quisi茅ramos que fuera temporal. En tiempos de guerra, todo el mundo tiene que echar una mano鈥, afirma.

鈥淐uando empez贸 a haber problemas lo que se hac铆a de forma sistem谩tica era contratar m茅dicos y no pediatras. Pero hoy s铆 que no tiene ning煤n sentido porque es que ya tambi茅n hay d茅ficit de m茅dicos de familia. Es desnudar a un santo para vestir a otro鈥

鈥淐uando empez贸 a haber problemas lo que se hac铆a de forma sistem谩tica era contratar m茅dicos y no pediatras. Pero hoy s铆 que no tiene ning煤n sentido porque es que ya tambi茅n hay d茅ficit de m茅dicos de familia. Es desnudar a un santo para vestir a otro鈥, lamenta Dora Bejarano, pediatra del sindicato AMYTS. Bejarano insiste en que la atenci贸n primaria, en general, corre peligro de muerte, pero, sin embargo 鈥渆s lo m谩s eficaz ya que resolvemos en torno al 80-90% de las necesidades sanitarias鈥.

鈥淓n el caso de los ni帽os realizamos el seguimiento y la detecci贸n de problemas relacionados con el crecimiento y todo ello se hace desde la cercan铆a del paciente. Si nos cargamos eso nos cargamos la mejor de las atenciones posibles, no solo por eficacia sino por eficiencia, porque adem谩s se ahorran recursos hospitalarios cuando hay un buen sistema en primaria. Todo lo que resuelves en el primer nivel asistencial es eficiente para el sistema porque resulta m谩s barato para la sociedad. Adem谩s nosotros conocemos a nuestros pacientes, conocemos a sus familias, es una informaci贸n que nunca va a tener alguien que est茅 en una urgencia鈥, a帽ade.

鈥淧arece que la atenci贸n pedi谩trica ha dejado de tener importancia, que tenemos los d铆as contados. En verano a los ni帽os y ni帽as les atienden m茅dicos de familia. La existencia de la pediatr铆a fue un hito en la atenci贸n primaria pero parece que no les interesa鈥

鈥淵o tengo la sensaci贸n de que estamos en peligro de extinci贸n鈥. Luisa Boyer es pediatra en el 谩mbito rural y se muestra bastante pesimista. 鈥淧arece que la atenci贸n pedi谩trica ha dejado de tener importancia, que tenemos los d铆as contados鈥. El pueblo en el que trabaja, durante el verano, triplica su poblaci贸n. 鈥淗ace ocho a帽os 鈥攔ememora鈥 en verano se pon铆an dos m茅dicas de refuerzo para desplazados. Luego pas贸 a ser uno y, desde hace cinco a帽os, ya no tenemos refuerzos. A nosotras, las pediatras, no nos suplen lo que repercute en el resto. En verano a los ni帽os y ni帽as les atienden m茅dicos de familia. La existencia de la pediatr铆a fue un hito en la atenci贸n primaria, pero parece que no les interesa鈥, reitera.

Mientras, Izan ha sido citado hasta en dos ocasiones y la dermatitis ya parece remitir en su piel. Su pediatra no le ver谩 hasta que cumpla once meses. Laura atiende a toda la infancia del barrio en un centro de salud en el que solo ejerce ella. Hay d铆as que trabaja diez horas y el cansancio, a veces, le hace pensar en una jubilaci贸n anticipada. Las familias, por su parte, cruzan los dedos para que, cuando eso ocurra, exista un repuesto y que la pediatr铆a en atenci贸n primaria ya haya salido de la urgencia.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (25/10/2021).