Aunque se dice que el capitalismo no tiene principios, s铆 los tiene: a pesar de que la reducci贸n de la jornada laboral aumenta sus beneficios, no la aceptan

Para algunos personajes locales dignos de un sketch de Peter Capusotto, el planteo de reducir la jornada laboral [1] resulta algo trasnochado.

Pero, mal que les pese, este planteo es inevitablemente parte del debate actual sobre el futuro del trabajo. Islandia anunci贸 semanas atr谩s las conclusiones del experimento desarrollado entre 2015 y 2019, con la participaci贸n del 1 % de la fuerza laboral del pa铆s en el sector p煤blico y agencias del gobierno nacional y geri谩tricos, de reducir el trabajo semanal a 4 d铆as con 35-36 horas totales, sin reducci贸n del salario. Los resultados llevaron a catalogarlo como un “茅xito” por parte de sus responsables. Al mismo tiempo que el estr茅s y el agotamiento percibidos, as铆 como la salud y el equilibrio entre el trabajo y la vida, mejoraron significativamente en pr谩cticamente todos los grupos, la productividad aument贸 -en la dimensi贸n que se refiere al esfuerzo que realiza la fuerza de trabajo en cada hora, es decir, la que no depende de las inversiones en medios de producci贸n- y la prestaci贸n de servicios se mantuvo igual o mejorar贸 en la mayor铆a de los lugares de trabajo incluidos en la prueba. De esta forma, para sus responsables, la prueba piloto muestra que “es posible trabajar menos en los tiempos modernos” y la “hoja de ruta hacia una semana laboral m谩s corta en el sector p煤blico deber铆a ser de inter茅s para cualquiera que desee que se reduzcan las horas de trabajo”.

No es el primer test de este tipo que se lleva a cabo. En 2015, Suecia experiment贸 con la reducci贸n de la jornada laboral de 8 a 6 horas en el geri谩trico Svartedalens, en Gothenburg. Los resultados fueron tambi茅n contundentes: menos estr茅s para el personal, un aumento de 64 % en la productividad -en la misma dimensi贸n antes se帽alada, de esfuerzo del trabajador/a- y una mejora en la calidad de los cuidados. Sin embargo, como fue necesario contratar m谩s personal para compensar las horas reducidas y cubrir los turnos, es decir gastar algunos fondos m谩s, no se propuso ninguna generalizaci贸n del experimento. Tambi茅n la empresa Toyota estudi贸 en su filial sueca la reducci贸n de la jornada, con similares resultados (mayormente favorables) sobre su viabilidad. En la actualidad, tampoco es la prueba de Islandia un caso aislado; el Estado Espa帽ol tambi茅n inici贸 un ensayo (en el sector de gastronom铆a), y se abri贸 el debate en Gran Breta帽a. Pero estas experiencias, que llevan en algunos casos varios a帽os, no se tradujeron hasta el momento en ninguna reducci贸n de la jornada laboral legal. Ser铆a apresurado concluir, como los entusiastas promotores del experimento en Islandia, que sus resultados se traducir谩n en un cambio r谩pido en la legislaci贸n laboral, en ese pa铆s, en el resto de Europa o en otros lugares del mundo.

El “茅xito” del test island茅s, desde la perspectiva de sus patrocinadores, pone el 茅nfasis en que fue posible arrancar a las alrededor de 2.500 personas involucradas una productividad horaria muy superior a la que ten铆an previamente con una carga horaria laboral semanal m谩s elevada; de esta forma, trabajando menos, en la mayor铆a de los casos produjeron lo mismo. Esta mayor productividad no dependi贸, como ya mencionamos, de ninguna inversi贸n llevada a cabo para tecnificar los procesos productivos ni reorganizarlos en ning煤n sentido. Se comprueba en este estudio algo que se puso en evidencia cada vez que se redujo la jornada laboral: cuando la fuerza de trabajo debe trabajar durante menos horas, sufre un menor “desgaste”. Esto puede redundar en que como resultado de afrontar una jornada laboral reducida la fuerza de trabajo tenga m谩s “potencia”, es decir, que pueda producir lo mismo que antes usando menos tiempo. Se trata de un atributo del trabajo, que al estar menos exigido puede realizar m谩s esfuerzo pero cansarse menos, algo que ocurre independientemente de cualquier desarrollo de las fuerzas productivas y de lo cual los patrones pueden apropiarse “gratuitamente” [2]. Los impulsores de la prueba piloto de Islandia exhiben esta conclusi贸n como promesa de que, si se concretara a escala generalizada una reducci贸n de la jornada laboral, los capitalistas obtendr铆an el mismo beneficio que tuvo lugar cada vez que se redujo la jornada laboral legal como resultado de la lucha de la clase obrera: un mayor “rendimiento” de cada hora trabajada que compensa la “p茅rdida” que representa para los capitalistas la reducci贸n del tiempo durante el cual pueden explotar a la fuerza de trabajo [3]. Este aumento de la productividad correlacionado con la disminuci贸n de la jornada, contribuye a explicar por qu茅 nunca se cumplieron los agoreros pron贸sticos sobre el “colapso” del sistema que siempre hicieron los apologistas del capitalismo en los momentos que se redujo por ley la jornada laboral (recordemos que Marx mencionaba en El capital el argumento de un economista llamado Senior, que afirmaba que los empresarios se quedar铆an 隆sin ganancias! en caso de que la jornada pasara de 12 a 10 horas diarias, pron贸stico que fue desmentido por la realidad [4]).

El 茅nfasis puesto en remarcar los beneficios productivos que pueden esperar a la sociedad (capitalista, por si hace falta aclararlo) de una reducci贸n de la jornada denota el sesgo profundamente productivista con el que se enfoca la cuesti贸n. Nada que tenga que ver con un horizonte de liberarse de la carga del trabajo. Por supuesto, esto no significa, ni mucho menos, que los alentadores resultados que el gobierno de Islandia publicita vayan a ser acogidos con entusiasmo un谩nime por los empresarios, ni mucho menos. Aunque la econom铆a moderna se esfuerce en desmentir la conexi贸n entre explotaci贸n del trabajo y ganancias que demostraba Marx, los “due帽os” del capital y sus CEO saben bien, por experiencia, que el trabajo es la 煤nica fuente del valor. El plusvalor es el valor producido en aquella parte de la jornada laboral que supera el tiempo durante el cual los trabajadores producen un valor equivalente a lo que reciben como salario. Sin este excedente, no hay ganancia posible. Y ac谩, cada hora, minuto y segundo, cuenta. Para los capitalistas no se trata de aceptar “compensaciones” para quedar igual, sino de agrandar la porci贸n del plusvalor.

Keynes y un pron贸stico (en parte) fallido

Pero lo cierto es que, aunque pueda parecer as铆 desde la mirada de los capitalistas y su voracidad por el plusvalor, la productividad no es realmente un freno para la reducci贸n de la jornada. Hace 90 a帽os, el economista brit谩nico John Maynard Keynes especulaba que, un siglo despu茅s de escrito su texto, gracias a los incrementos de la productividad, el tiempo de trabajo medio ser铆a una 铆nfima fracci贸n del que es hoy. “Podr铆a predecir que el nivel de vida en los pa铆ses avanzados dentro de cien a帽os ser谩 entre cuatro y ocho veces m谩s alto de lo que es hoy”, afirmaba en “Las perspectivas econ贸micas para nuestros nietos”. Considerando esta perspectiva, confiaba en que “turnos de tres horas o semanas laborales de quince horas” ser铆an m谩s que suficientes para satisfacer las necesidades econ贸micas.

En lo que se refiere a aumentos de la productividad, Keynes estuvo en lo cierto. Si solo consideramos los 煤ltimos 40 a帽os, en los pa铆ses m谩s desarrollados, la productividad del trabajo casi se duplic贸. M谩s r谩pido todav铆a hab铆a crecido este indicador entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la crisis de mediados de la d茅cada de 1970.

Ning煤n “fin del trabajo”

Pero la jornada laboral legal no tuvo transformaciones significativas, ni tampoco se redujo el promedio de horas trabajadas para los sectores que cuentan con un empleo “regular”. Las estad铆sticas de la mayor parte de los pa铆ses muestran una ca铆da, bastante moderada, en las horas trabajadas promedio, pero que se debe a la existencia de situaciones ampliamente heterog茅neas, vinculadas a un crecimiento de los empleos a tiempo parcial -no voluntarios-. En EE. UU., de acuerdo al Bureau of Labour Statistics, quienes tienen empleo full time afrontan una carga horaria laboral promedio de 8,5 horas diarias los d铆as de semana, y 5,5 horas los fines de semana. Una encuesta de Gallup en 2014 registraba que el promedio de empleo era de 47 horas a la semana. De acuerdo con la OCDE, el promedio de horas trabajadas habitualmente en la ocupaci贸n principal de los pa铆ses que la integran no tuvo modificaciones significativas en los 煤ltimos 20 a帽os. Solo en unos pocos pa铆ses se observa una ligera tendencia a la disminuci贸n de la carga horaria semanal.

No sorprende que esto sea as铆. A pesar de todos los pron贸sticos de larga data sobre el inminente “fin del trabajo”, en las 煤ltimas d茅cadas el esfuerzo concertado de los gobiernos y grandes empresas, con colaboraci贸n de las burocracias sindicales, ha estado orientado hacia imponer condiciones que favorezcan un aumento de la explotaci贸n. Esto ha sido as铆 en todo el mundo, incluyendo los pa铆ses imperialistas en los cuales la expoliaci贸n del planeta por parte de sus multinacionales y plazas financieras hab铆a permitido sostener mayores conquistas. Alemania afront贸 los desaf铆os de la internacionalizaci贸n productiva imponiendo a su fuerza de trabajo un disciplinamiento sobre la base de peores salarios y endurecimeinto de las condiciones laborales. La “Agenda 2010” del gobierno del socialdem贸crata Gerhard Schr枚der fue clave para esto. Las principales empresas del pa铆s aprovecharon este contexto para atacar. Apelando al chantaje de la deslocalizaci贸n del trabajo hacia el Este, Siemens, Opel, y otras firmas impusieron 40 horas laborales o m谩s sin ninguna compensaci贸n salarial, a cambio, en el mejor de los casos, de comprometerse a no reducir planteles (cosa que de todos modos hicieron). La proporci贸n de trabajadores de sexo masculino que trabajan 40 horas o m谩s aument贸 entre 1995 y 2015 del 41 % a 64 %, mientras que disminuy贸 la de los que trabajan entre 35 y 39 horas (de 55 % a 24,5 %). Tomando el total de trabajadores, hombres y mujeres, el rango 35-39 horas cay贸 de 45 % a 20,8 %, mientras que el de 40 horas o m谩s ascendi贸 de 32,7 % a 46 %.

En Francia, pa铆s en el que en el a帽o 2000 se implement贸 la semana de 35 horas -negociada por los sindicatos con una “letra chica” que tambi茅n inclu铆a compensaciones por productividad- toda una serie de “contrarreformas” laborales dejaron sin efecto esa reglamentaci贸n. El ataque comenz贸 tempranamente, en 2003 con la ley Fillon, que abri贸 la posibilidad de que las empresas impongan horas extras. En 2015-2016 la ley impulsada por el hoy presidente Emmanuel Macron estableci贸 la obligaci贸n de trabajar el domingo en el comercio, igual贸 el trabajo nocturno con el trabajo por la tarde y extendi贸 el tiempo de la jornada laboral hasta 12 horas diarias y 60 semanales. La decisi贸n posterior del Senado para reintroducir las 39 horas en lugar de 35 fue un paso m谩s en el camino de avalar la eliminaci贸n de todas las barreras legales a la libertad de los empresarios para explotar el trabajo.

La crisis de deuda que golpe贸 a la UE durante la 煤ltima d茅cada, fue utilizada por Bruselas para lanzar una nueva ronda de ataques a las condiciones de trabajo en pa铆ses como Grecia, Portugal y Espa帽a. Siempre con el 茅nfasis puesto en la flexibilizaci贸n, con la introducci贸n de la compensaci贸n anual de horas o la reducci贸n de vacaciones, las normas estaban orientadas a facilitar la “desvinculaci贸n” cuando las empresas as铆 lo requirieran, pero al mismo tiempo a permitirles extraer el mayor jugo de la fuerza de trabajo en t茅rminos de tiempo de trabajo cuando el clima de negocios lo favorezca. Tambi茅n Gran Breta帽a, no golpeada directamente por la crisis de deuda de la UE, introdujo nuevas reglamentaciones laborales con los contratos de “cero horas”. Las reformas laborales en la UE fueron el disparador de medidas similares en otros pa铆ses, como Brasil durante el gobierno golpista de Michel Temer. En ese momento, el adalid de la “nueva tecnolog铆a” en la Argentina, Marcos Galper铆n, anunci贸 que si la Argentina no imitaba a su vecino las empresas deber铆an levantar campamento hacia locaciones m谩s amigables con las demandas empresarias.

Derecho contra derecho

Entre lo que ser铆a materialmente posible por las condiciones de la t茅cnica, y la realidad efectiva de condiciones laborales que solo vienen cambiando para peor, sin reducci贸n significativa de los tiempos de trabajo, se interpone la voracidad del capital. A lo largo de su historia, este modo de producci贸n revolucion贸 como ning煤n otro las fuerzas productivas, reduciendo a un ritmo sin precedentes el tiempo de trabajo necesario para producir todos los bienes. Este aumento de la productividad, que encierra la potencia de liberarnos de la carga del trabajo que es, como dec铆a Marx, la condici贸n b谩sica para pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, se ha convertido, en manos de los capitalistas, en un arma para extraer m谩s y m谩s trabajo excedente.

Como afirma Paula Bach, dado que los aumentos de la productividad y el desarrollo de la tecnolog铆a han reducido a niveles impensados el tiempo de trabajo requerido para la producci贸n de lo “socialmente necesario”, en aras de sostener la rueda de la producci贸n el capital viene aumentado el volumen del trabajo “no necesario”, es decir, del que est谩 “destinado a la alimentaci贸n de necesidades superfluas”. Esto se erige como un l铆mite para la reducci贸n del tiempo de trabajo, l铆mite que existe solo en funci贸n de la necesidad del capital de sostener el ritmo de la acumulaci贸n para seguir generando ganancias. Para extraer de este proceso el m谩ximo de plusvalor result贸 clave la degradaci贸n de las condiciones laborales que se impuso en sucesivas oleadas durante las 煤ltimas d茅cadas, y que vino acompa帽ada de un arbitraje “global” de la fuerza de trabajo. En estas condiciones, sumadas a las contradicciones que exhibe hace largo tiempo la acumulaci贸n de capital y no en la supuesta inminencia “fin del trabajo”, es donde encontramos la explicaci贸n de las tendencias ambivalentes que muestra el panorama laboral en todo el mundo, donde sectores sobrecargados de horas de trabajo conviven con otros condenados a los trabajos de tiempo parcial y mal pagos.

La reducci贸n de la jornada a 6 horas, 5 d铆as a la semana, con igual salario, es un cap铆tulo m谩s en pelea por conquistar tiempo libre que atraviesa toda la historia del capitalismo (que ha sido tambi茅n las gestas de la clase trabajadora por fijar l铆mites a las pretensiones de los capitalistas por explotar “libremente” -como dir铆a Milei- la fuerza de trabajo).

Pruebas pilotos como la de Islandia tienen el valor de dejar en evidencia -aunque no sea lo que se propongan sus promotores y aunque deba rechazarse la inclinaci贸n impl铆cita que promueven de compensar el menor tiempo con mayor esfuerzo- que no hay ninguna imposibilidad material que impida la reducci贸n de la jornada de trabajo y el reparto entre todas las manos disponibles del trabajo socialmente necesario. Lo que, dicho sea de paso, deber铆a llevarnos tambi茅n a discutir colectivamente cu谩nto hay de trabajo “socialmente necesario” y cu谩nto de “no necesario”, es decir, cuestionar los patrones de producci贸n y consumo actuales que est谩n subordinados a una l贸gica de “la producci贸n por la producci贸n misma” -un cuestionamiento que solo podr铆a hacerse por medio de la m谩s amplia democracia de los productores directos, las y los trabajadores, lo que implica impugnar las prerrogativas exclusivas de la patronal en este terreno que para el capitalismo son sagradas-. Solo la voracidad del capital se erige como barrera. El derecho a conquistar el tiempo libre se choca con el “derecho” que reclaman los capitalistas de sostener y profundizar la explotaci贸n de la fuerza laboral sin ceder ni un segundo. Como sosten铆a Marx en El capital, y como ilustra toda la historia de avances y retrocesos en la limitaci贸n de la jornada laboral durante los 煤ltimos 150 a帽os, cuando se oponen, como en este caso, derecho contra derecho, solo puede decidir la fuerza. Es necesario tomar en nuestras manos la pelea por trabajar menos, para trabajar todes, sin afectar el salario y asegurando un ingreso m铆nimo acorde a la canasta b谩sica.

—-

Notas:

[1] Al que se sum贸 recientemente un proyecto de los sindicalistas Sergio Palazzo y Hugo Yasky, que integran el FdT. Se trata de una propuesta que no tuvo ning煤n eco en el oficialismo. Sus impulsores tampoco lo acompa帽an de ning煤n plan de lucha serio.

[2] Lo que se帽alamos ac谩 no quita que los capitalistas, como respuesta ante una reducci贸n de la jornada, que desde su punto de vista hace la fuerza de trabajo m谩s “costosa” porque la pueden explotar durante menos horas, se vean empujados a invertir para tecnificar m谩s los procesos productivos y necesitar menos fuerza laboral para producir m谩s. Esto tambi茅n puede redundar en un aumento de la productividad correlacionado con la reducci贸n de la jornada. Pero a lo que ac谩 nos referimos es a un resultado que es independiente de lo que hagan los capitalistas y que tiene que ver con el mayor rendimiento de la fuerza de trabajo al estar sometida a trabajar durante menos tiempo cada d铆a

[3] La clase capitalista, interesada en el plusvalor, se beneficia de los aumentos de la productividad -independientemente de que se originen en un incremento de la fuerza productiva por inversiones o de un mayor esfuerzo de la clase trabajadora- en la medida en que estos permiten que se produzcan en menos tiempo las mercanc铆as que entran en la canasta de consumo de la fuerza trabajadora, a veces llamados “bienes salario”. Esta reducci贸n del tiempo de trabajo necesario para producir esos bienes significa una ca铆da del valor de los mismos. Como consecuencia de esta disminuci贸n, el capitalista puede pagar menos por la fuerza de trabajo, sin que se vea afectado el acceso de esta 煤ltima a la canasta de bienes de consumo, ahora abaratada. Se “abarata” para el capitalista la fuerza de trabajo. Esto es lo que Marx defin铆a como un incremento de la plusval铆a relativa.

[4] Como muestra Marx en un apartado del cap铆tulo VII del Tomo I de El capital, este planteo de Senior se apoyaba en numerosas confusiones sobre la relaci贸n entre creaci贸n de valor y valor de los productos (que incluyen el valor creado y el de los insumos y medios de producci贸n utilizados), las cuales le permit铆an a este economista “demostrar” que solo en las 煤ltima hora de la jornada laboral los capitalistas obten铆an alguna ganancia. Marx demuele de manera contundente este planteo sobre la base de la teor铆a del plusvalor que expuso en los cap铆tulos previos del libro.

La izquierda diario / La Haine