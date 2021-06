–

De parte de La Haine June 11, 2021 58 puntos de vista

Nos encontramos en Colombia en medio de una profunda crisis del modelo neoliberal. Sin embargo, este hecho, que tiene procesos similares a lo largo y ancho del continente, tiene un ingrediente particular: la debacle del Estado mafioso, erigido en los √ļltimos veinte a√Īos por el uribismo, que hoy se desliza hacia el fascismo para resolver la crisis que √©l mismo gener√≥. Proceso que, adem√°s, se desarrolla en medio de los estragos de la pandemia del Covid-19.

En las cuatro √ļltimas d√©cadas el desenvolvimiento del capitalismo en Colombia y la expresi√≥n pol√≠tica de la fuerza que lo ha impulsado ha pasado por varios momentos que es necesario explicar, aunque sea brevemente. En los a√Īos ochenta del siglo pasado la econom√≠a mafiosa, entrelazada con la econom√≠a formal de los monopolios criollos e internacionales, hab√≠a desarrollado dos modelos: el del cartel de Medell√≠n, violento y con rostro delincuencial, y el de Cali, con formas discretas de violencia, una tendencia m√°s clara hacia los negocios legales, las inversiones y la legitimaci√≥n de los dineros en grandes empresas.

El choque entre estos dos carteles, con diferentes niveles de cooptaci√≥n de instituciones estatales y fuerza p√ļblica y de los partidos tradicionales, gener√≥ una fuerte pugna militar y pol√≠tica. Los primeros fueron perseguidos y condenados por EEUU por su beligerancia y peligrosidad. Se enfrascaron en una guerra contra el Estado a trav√©s del grupo de Los Extraditables y derramaron sangre a su paso. Los segundos, el cartel de Cali, se escondieron en la sombra y desde all√≠ financiaron la campa√Īa presidencial de Ernesto Samper, hecho conocido como el esc√°ndalo del proceso 8000. La formaci√≥n de grupos de poder en las regiones, especialmente en Antioquia, el Valle del Cauca y el Magdalena Medio, por necesidades de la expansi√≥n de los negocios del tr√°fico de droga gener√≥ proyectos con pretensiones nacionales. De esta forma el uribismo evolucion√≥ de sustento de un pol√≠tico antioque√Īo audaz a un proyecto con estrecha alianza de narcotraficantes, paramilitares y pol√≠ticos que en 2001 se denomin√≥ el pacto de Ralito cuyos dos objetivos centrales fueron aniquilar la base social de la insurgencia y abolir la Constituci√≥n de 1991, acusada de ser una Carta pro comunista, con esos prop√≥sitos emergi√≥ el gobierno a √Ālvaro Uribe V√©lez quien fungi√≥ como presidente del pa√≠s de 2002 hasta 2010 y por intermedi√≥ de Iv√°n Duque dirige el Estado a partir de 2018. [1]

No obstante, hubo pugnas en el bloque dominante. Un sector de la burgues√≠a colombiana si bien se vio beneficiada por los desarrollos del pacto de Ralito, se mostr√≥ reacia a la alianza con tan nefastos personajes, debido a la desinstitucionalizaci√≥n autoritaria y mafiosa. Pese a todo, el uribismo llev√≥ hasta las m√°s altas esferas del Estado el influjo paramilitar y de narcotraficantes, con quienes aplic√≥ una pol√≠tica de tierra arrasada de la cual fueron parte los cr√≠menes de Estado, mal llamados falsos positivos, la utilizaci√≥n del DAS como un escuadr√≥n de la muerte, las masacres, la desaparici√≥n forzada y el desplazamiento de cerca de 4 millones de campesinos para despojarlos de sus tierras y generar nuevos emprendimientos empresariales. Hay que decir que el uribismo hubiera sido inviable sin la alianza interburguesa con el narcotr√°fico y sin el respaldo financiero, militar y geopol√≠tico del imperialismo estadounidense quien, a sabiendas del car√°cter de Uribe, lo sostuvo para que Colombia jugara el papel de ‚ÄúIsrael de Am√©rica‚ÄĚ en la tarea de contenci√≥n de los gobiernos alternativos que empezaron a surgir en el continente.

El sector de la granburgues√≠a, que en adelante denominaremos tradicional, consider√≥ que ya hab√≠a sido suficiente el desangre nacional, del que sin duda se hab√≠a beneficiado y del cual hizo parte, en consecuencia, intent√≥ detener la alianza entre paramilitares y narcos que impulsaba el uribismo con el ascenso de Juan Manuel Santos (2010 ‚Äď 2018), quien, para diferenciarse de Uribe y su legado sangriento, impuls√≥ el proceso de paz con las FARC y apost√≥ por la pacificaci√≥n del pa√≠s. Le interesaban los negocios y la explotaci√≥n minero-energ√©tica pero sin necesidad de mancharse las manos de sangre ni de aliarse con narcos.

El sector mafioso de los nuevos ricos y el sector de la burgues√≠a financiera se aliaron con el paramilitarismo dedic√°ndose desde entonces a romper los di√°logos de paz y a revisitar el Pacto de Ralito, ya sin sus viejos aliados los caudillos de las AUC (varios muertos o extraditados), sino con nuevos sectores parapol√≠ticos. La oposici√≥n a los acuerdos de paz provino de varios frentes. La c√ļpula militar colombiana, devenida en nuevo grupo empresarial (el Grupo Social y Empresarial de la Defensa ‚Äď GSED), consider√≥ que el negocio multidimensional de la guerra estaba amenazado por la implementaci√≥n de los acuerdo de paz. Los grandes ganaderos agrupados en Fedegan, sectores de la burgues√≠a de la ca√Īa en Cauca y Valle, los ‚Äúnuevos llaneros‚ÄĚ de la Orinoqu√≠a que cosecharon negocios sobre tierras expropiadas, se indignaron con la amenaza de las pol√≠ticas de restituci√≥n de tierras y retorno campesino, as√≠ que optaron por defender el nuevo Pacto de Ralito.

Adem√°s, la burgues√≠a financiera en Colombia comenz√≥ a establecer alianzas de todo tipo para sacar provecho de los negocios de las obras p√ļblicas que el Estado impulsaba. Tal movimiento la llev√≥ inicialmente a establecer v√≠nculos con el sector de Germ√°n Vargas Lleras y con caciques coste√Īos y antioque√Īos que participaban en los negocios turbios de Odebrech, Reficar, Hidruitango, el cartel de la contrataci√≥n de Bogot√°, etc. Posteriormente, ante los esc√°ndalos generados asumi√≥ que era mejor optar por apoyar un gobierno autoritario que pusiera a su servicio el pa√≠s. De esta forma se sell√≥ una estrecha alianza entre los sectores de la alta burgues√≠a financiera, c√ļpula militar empresarial, pol√≠ticos corruptos y caciques regionales, el nuevo Pacto de Ralito como la expresi√≥n capitalista, guerrerista, mafiosa y paramilitar que el uribismo encarna. Algo similar a lo que ocurri√≥ en Alemania a comienzos de los a√Īos treinta cuando el sector empresarial de las farmac√©uticas, que ten√≠a acusaciones en Europa de generar contaminaci√≥n y c√°ncer a sus trabajadores, apoy√≥ al fascismo a cambio de impunidad.

Esta alianza es la que ha permitido que la crisis del modelo neoliberal, evidente en el mundo en la √ļltima d√©cada, buscase como salida el fascismo. Son varias las razones de esta transformaci√≥n. En primer lugar, el uribismo no puede permitir que nuevas fuerzas, democr√°ticas y populares, accedan al control del Estado pues eso supone el fin de la impunidad. Tampoco puede permitir que avancen los trabajos de la Jurisdicci√≥n Especial de Paz (JEP) y que militares de alto rango y funcionarios del Estado declaren en las investigaciones por delitos de lesa humanidad, pues se evidenciar√≠a su participaci√≥n en todo tipo de cr√≠menes. En tercer lugar, tampoco pueden permitir que los negocios del narcotr√°fico se afecten y con ellos sus socios pierdan el control de vastas regiones y enormes cantidades de recursos, recordemos simplemente el libro del tristemente c√©lebre delincuente Andr√©s Felipe Arias, Coca√≠na ¬Ņestabilizador macroecon√≥mico colombiano 2015-2018? en el que sostiene que ante la crisis global generada por la ca√≠da del precio de los hidrocarburos, la coca√≠na devino en el principal estabilizador econ√≥mico del pa√≠s.[2]

En cuarto lugar, tratan de impedir la consolidación de la paz y para ello conspiran cotidianamente con el asesinato de líderes sociales y reinsertados, la negativa de Iván Duque a financiar el proceso de paz y a implementarlo son hechos que evidencian esta postura. Por su parte el sector financiero no puede perder los negocios ni que se destapen los hechos de corrupción ni las redes que las realizaron. El uribismo le ha brindado una etapa dorada en la que desde el Estado le entregan los recursos del manejo de la pandemia, la liberan de todo compromiso con los trabajadores a través de procesos de flexibilización laboral y obtienen del presidente Duque la promesa de la entrega definitiva del manejo de las pensiones, los recursos de la salud, etcétera, hechos que se expresaron en los decretos expedidos al amparo de la lucha contra la pandemia y en los proyectos de reforma tributaria y de salud.

Por ello la salida fascista es la que se empe√Īan en implementar, pues la conciben como el √ļnico instrumento para detener el ascenso de la lucha social y pol√≠tica y, especialmente, para impedir un cambio dr√°stico en el legislativo y el ejecutivo en las elecciones de 2022. Igualmente buscan garantizar la impunidad para el uribismo, los pol√≠ticos corruptos y los grandes empresarios.

Protestas, pandemia, fascismo y la nueva cuestión social en Colombia

En noviembre de 2019 vivimos en Colombia un primer levantamiento popular contra medidas que agraviaban la calidad de vida de millones de colombianos, una lesiva reforma pensional que buscaba liquidar el componente p√ļblico del sistema pensional, la reducci√≥n del salario de los 14 millones de juventudes hasta un 75% del m√≠nimo, la privatizaci√≥n de activos claves del sector p√ļblico como Ecopetrol, el Holding Financiero, el incremento desmesurado de tarifas de servicios p√ļblicos para estratos 4, 5 y 6, la reforma tributaria que exim√≠a de impuestos a los potentados y recargaba en las clases medias y trabajadoras el recaudo nacional. Todas medidas a favor del gran capital que incrementaron la indignaci√≥n, el incumplimiento de acuerdos con diferentes sectores sociales y la defensa de la protesta social que quer√≠a ser regulada y restringida. La respuesta de Duque a esa protesta nacional del 21 de noviembre fue la represi√≥n y el toque de queda, como resultado el pa√≠s tuvo un saldo de 3 j√≥venes asesinados, cientos de heridos y detenciones arbitrarias, lo que agudiz√≥ el inconformismo.[3] Para tratar de orientar ese estallido social se conform√≥ el Comit√© Nacional de Paro que agrupaba a las centrales sindicales, sectores juveniles, sectores de mujeres, grupos ind√≠genas y campesinos quienes en medio de las protestas articularon un pliego de 135 puntos.[4]

En los meses transcurridos entre diciembre del 2019 y febrero del 2021 se instaló una mesa de diálogo entre el Comité de Paro y la comisión gubernamental presidida entonces por Diego Molano, quien desgastó el espacio y buscó quitar credibilidad a las exigencias. Al respecto en febrero del 2020 sostuvo:

De esos 135 puntos aproximadamente el 6 % no son competencia del Ejecutivo y corresponden a responsabilidades, o legislativas o del sector judicial, como por ejemplo la liberación de presos políticos o la revisión de esos casos de DDHH de las fuerzas militares. Hay 20 % de los puntos que consideramos que son inviables fiscalmente o políticamente, por ejemplo, el proceso de estatización de Ecopetrol puede costarle al Estado 15 billones de pesos, el desmonte del cuatro por mil; ocho millones de pesos desfinanciando sobre todo temas de salud y educación y hay unos que son inviable políticamente como la revisión de la política de seguridad y Defensa Nacional o el desmonte del Esmad que como gobierno consideramos son responsabilidades exclusivas o que son funciones el presidente…[5]

El 24 de marzo de 2020 ante la pandemia global causada por un nuevo coronavirus el gobierno decret√≥ una cuarentena nacional que confin√≥ a la poblaci√≥n. Duque aprovech√≥ las medidas de la emergencia sanitaria para concentrar a√ļn m√°s el poder ya que con la poblaci√≥n encerrada, la restricci√≥n de la presencia en las calles y el Congreso virtualizado y sin capacidad de ejercer control pol√≠tico.

El Comité Nacional de Paró presentó al gobierno el 20 de julio del 2020 un nuevo pliego de emergencia para atender la crisis alimentaria y social que se agudizó con la pandemia y las medidas de confinamiento. Los seis puntos propuestos fueron:

1. Intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos los y las trabajadoras de la salud.

2. Renta B√°sica de emergencia de por lo menos un salario m√≠nimo legal vigente por seis meses para treinta millones de personas en condici√≥n de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de cr√©ditos hipotecarios y de consumo, en el pago de los Servicios P√ļblicos (Agua, Electricidad, Internet, Gas) durante cuatro meses, prohibiendo el corte de estos.

3. Defensa de la producci√≥n nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y el empleo con derechos. Defensa de la soberan√≠a y la seguridad alimentaria: condonaci√≥n de cr√©ditos agropecuarios y subsidios para la producci√≥n de las y los campesinos y peque√Īos y medianos productores y un programa de compras p√ļblicas para la producci√≥n agropecuaria. Qu√© no se desmejoren las condiciones de las y los trabajadores y de las y los pensionados.

Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las MIPymes.

4. Apoyo al sistema educativo p√ļblico dirigido a garantizar la matr√≠cula cero en las instituciones de educaci√≥n superior p√ļblica y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educaci√≥n superior privada y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no est√©n las garant√≠as para ello.

5. Mujer y Diversidades Sexuales: Acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género. Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social.

6. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.[6]

El gobierno no dio ninguna respuesta. Por el contrario, la gesti√≥n de la pandemia fue desastrosa y estuvo acompa√Īada de altas dosis de violencia estatal y paramilitar. Seg√ļn INDEPAZ en 2020 se registraron 91 masacres en el pa√≠s con un total de 2.328 muertes, la mayor√≠a j√≥venes. Las m√°s conocidas son la masacre de cinco adolescentes en Cali en agosto de 2020 a manos de la polic√≠a y la masacre de 9 j√≥venes en Samaniego ‚Äď Nari√Īo, a√ļn no esclarecida. En ese mismo lapso la polic√≠a asesin√≥, a lo largo del a√Īo 2020, 10 personas -seg√ļn cifras oficiales ‚Äď entre ellas 6 j√≥venes por violar las normas de cuarentena. El 4 de septiembre de 2020 8 j√≥venes que permanec√≠an recluidos en una estaci√≥n de polic√≠a en Soacha murieron incinerados, la investigaci√≥n a√ļn no esclarece la alta responsabilidad de la polic√≠a en este crimen. En septiembre de 2020, tras el brutal asesinato de Javier Ord√≥√Īez el 8 de septiembre a manos de la polic√≠a, la protesta social en Bogot√° dej√≥ un saldo de 10 muertos, en su mayor√≠a j√≥venes, nuevamente a manos de la polic√≠a.[7]

Simult√°neamente todos los indicadores sociales se deterioraron. Seg√ļn el DANE en 2020 por razones de desempleo e informalidad hubo 3.6 millones de nuevos pobres y 2.5 millones m√°s de personas en condici√≥n de pobreza extrema. Las ciudades m√°s afectadas por esta crisis acumulada, estructural y catapultada por la pandemia y la p√©sima gesti√≥n gubernamental de la misma fueron Bogot√°, Cali, Bucaramanga, Ibagu√© y Barranquilla, en las que las personas que ya ten√≠an ingresos reducidos, entre ellas j√≥venes y mujeres, tuvieron mayores impactos negativos.

Mientras el hambre, la pobreza y el desempleo devasta a la clase media y a los sectores populares, el gobierno con decretos de la emergencia sanitaria y econ√≥mica, cre√≥ el Fondo de Mitigaci√≥n de Emergencias FOMAE, que apropi√≥ 15 billones de pesos para mitigar la emergencia sanitaria en el pa√≠s, pero que permiti√≥ trasladar recursos a las arcas de los grandes banqueros y empresarios. Los m√°s beneficiados en esa v√≠a han sido Bancolombia, del grupo Sindicato Antioque√Īo; el Banco de Bogot√°, propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento √Āngulo, beneficiario de la corrupci√≥n de Odebrecht; y el BBVA de Espa√Īa. La situaci√≥n ha llegado a tal punto que el informe ‚ÄúVirus de la desigualdad‚ÄĚ del 25 de enero de 2021 presentado por Oxfam se√Īala que la pandemia profundiz√≥ la desigualdad en Colombia y Am√©rica Latina en una proporci√≥n sin precedentes en m√°s de 100 a√Īos. Los megaricos no han perdido, en cambio los pobres y clases medias est√°n ahora 14 veces peor que antes de la pandemia.

Los fascistas, banqueros y megaricos colombianos vieron la cuesti√≥n social como una ventana de oportunidades. Un gobierno casi omn√≠modo, gobernando por decreto en favor de sectores hist√≥ricamente privilegiados, un Congreso de bolsillo y virtualizado y un movimiento social confinado y con poca capacidad de respuesta. Por eso quisieron apretar la tuerca y proponer un nuevo paquetazo tributario a√ļn m√°s lesivo que el de 2019 a trav√©s de una nueva reforma laboral y una transformaci√≥n del sistema de salud para que los pacientes asumieran los gastos de hospitalizaci√≥n, anestesia y otros insumos. Pero, los agravios acumulados llevaron a un nuevo levantamiento social.

El paro, las elecciones de 2022 y la derrota del fascismo

A partir del 28 de abril del presente a√Īo se ha generado una oleada de protesta popular no conocida en la historia de Colombia y, seguramente, tampoco en muchos pa√≠ses de la regi√≥n. M√°s de un mes de movilizaciones, marchas, cortes de ruta, asambleas territoriales, etc√©tera. Han salido a la calle los m√°s diversos sectores sociales y pol√≠ticos para manifestar su descontento con el uribismo y con su actual gobierno y especialmente contra la serie de medidas encaminadas a despojar a los ciudadanos de sus menguados ingresos y a entregar los recursos del Estado al sector financiero. La protesta ha sido enfrentada desde el primer momento con la consigna del uribismo de detener a sangre y fuego la movilizaci√≥n social, especialmente de los j√≥venes. Para ello no solamente ha utilizado violencia de la fuerza del ESMAD sino que dispuso que la polic√≠a usara sus armas, que se desaparecieran personas y m√°s recientemente que paramilitares urbanos dispararan impunemente sus armas y que contaran con la protecci√≥n de la polic√≠a.

A corte del 6 de junio el reporte de Temblores e Indepaz es de 75 personas asesinadas por la polic√≠a y el ESMAD, 65 personas con p√©rdida de sus ojos, 187 personas con impactos de bala por parte de la polic√≠a, 25 casos de agresiones sexuales, y la denuncia de 548 personas desaparecidas,[8] lo que se√Īala el brutal car√°cter de la represi√≥n fascista que enfrente la sociedad colombiana. Adicionalmente, la declaratoria de militarizaci√≥n de varios departamentos y ciudades del pa√≠s por parte de Duque ha llevado, en los hechos, a suprimir la Constituci√≥n en esos territorios y reemplazar las autoridades locales democr√°ticamente elegidas por mandos militares. Este intento de someter a sangre y fuego a la poblaci√≥n ha evidenciado la degradaci√≥n moral del actual gobierno que abiertamente desata la guerra, enga√Īa al pa√≠s con informes falsos y mentiras, emplea la prensa para acotar la gravedad de los hechos e intenta detener a los organismos internacionales de DDHH con maniobras propias de las dictaduras m√°s sanguinarias del mundo.

El fascismo uribista está haciendo experimentos sociales y políticos para mantener el poder mediante la profundización de la guerra y el miedo que suele dar réditos políticos. Incentiva el viejo repertorio del uso de las armas por civiles armados, fortalece la capacidad bélica de la policía y el ESMAD para asumir la protesta social como una lucha contra el terrorismo urbano o para crear un escenario de conflictividad de largo aliento, ya sea que mantenga el control gubernamental en el 2022 o enfrente un eventual acceso al poder por parte de la oposición.

La implementación de este proyecto fascista exige al movimiento social y popular discutir los alcances, oportunidades, logros y limitaciones de la actual portentosa protesta social. Son varios los problemas que han surgido en el campo popular, hoy diverso, policlasista, descentralizado, debido a los efectos en la sociedad colombiana del neoliberalismo, la globalización, la guerra y el narcotráfico.

En primer lugar, encontramos una tendencia a la fragmentación y a las pugnas en el movimiento social. El Comando Nacional de Paro constituido desde finales de 2019 presenta varias tensiones. Pese a la reducción del sindicalismo colombiano por la represión y el neoliberalismo, las centrales sindicales son la fuerza social que cuenta con mayores capacidades organizativas, mayor experiencia de negociación y más recursos políticos y logísticos acumulados en sus trayectorias, pero mantienen unos esquemas de movilización muy apegados a la institucionalidad y de fácil cooptación por el régimen y a la vez mantienen roces con las formas de resistencia desplegadas por los jóvenes, por eso varios miembros de la dirigencia sindical consideran la acción de los sectores en lucha que están por fuera del accionar sindical, como amenazas y ruidos innecesarios en su propósito de lograr acuerdos con el gobierno.

Por fuera del Comité Nacional de Paro existe una multiplicidad de sectores que no se sienten representados en la dirigencia sindical -principalmente asentada en Bogotá, masculina y proveniente de los empleados estatales- y que han surgido por la precarización de la vida en el país, la transformación generacional, los efectos de la crisis del neoliberalismo, etc. Esta multiplicidad tiene fuertes expresiones territoriales, culturales, juveniles cuyas principales formas de expresión son los cortes de ruta, los campamentos de resistencia y las primeras líneas. Ante la crisis de representación política generada por la debilidad de las izquierdas, el caudillismo y la burocratización de las dirigencias, este complejo sector oscila entre demandas exclusivamente locales y maximalismos insurreccionales. Además tiene una gran dificultad en convertirse en un interlocutor de carácter nacional.

Esta diversidad de posturas y apuestas es el principal desafío que enfrenta la movilización social en Colombia, el Comité Nacional de Paro, las izquierdas y, en general, a los sectores organizados con presencia nacional. No obstante, en la actual coyuntura histórica es deseable poner en juego todos los propósitos de unidad, la solidaridad y la complementariedad de experiencias de lucha y recursos políticos para fortalecer un amplio frente antifascista que pueda proyectar a nivel nacional el horizonte político. Pero igualmente entendiendo las limitaciones de la coyuntura política y de los límites a los cuales la población en general está dispuesta a llegar.

La lectura de ciertas fuerzas pol√≠ticas y sociales que conciben el mes de protestas como una insurrecci√≥n ha desatado una serie de consignas de dif√≠cil cumplimiento, como la ca√≠da de Duque. Esta apuesta puede generar un incremento de la barbarie estatal, ya que antes que se presente la ca√≠da del presidente el uribismo prefiere desembozar violencias estatales y paramilitares en nombre de un supuesta ‚Äúguerra civil‚ÄĚ, sin que las multitudes en protesta puedan resistir tama√Īa arremetida y cuenten en estos momentos con condiciones para una transformaci√≥n radical e inmediata de la sociedad. En efecto, las ollas comunitarias o las asambleas populares, con su innegable vitalidad e importancia, pierden toda posibilidad sino no se articulan a una coordinaci√≥n organizativa de car√°cter nacional y se les dota de representaci√≥n y programa de mediano y largo plazo. Los di√°logos locales, por muy significativos que puedan parecer, se desvanecen por la postura de Uribe a desconocer aquello que no sea conseguido mediante la acci√≥n de las fuerzas armadas y, por otra parte, el dialogo con autoridades locales generalmente no tienen futuro, pues √©stas no tienen capacidad de decisi√≥n.

La unidad en el movimiento social y popular, elemento determinante en estos momentos, viene siendo minada por la negativa de los diversos sectores a reconocerse mutuamente. A pesar de sus vacilaciones, dificultades para expresar a los diversos sectores y burocratismo el CNP fue un actor determinante de las protestas de 2019; construy√≥ un plan de reivindicaciones con la presencia de los amplios sectores de la poblaci√≥n, que fue presentado al gobierno en aquel entonces; lanz√≥ la propuesta de paro del 28 de abril del presente a√Īo ante el intento del gobierno de imponer una reforma tributaria; y es factor clave en las movilizaciones actuales. De manera que desconocer su presencia no es solamente sectarismo pol√≠tico sino una postura que fractura el movimiento social y popular y favorece la represi√≥n. De lo que se trata es de unificar las fuerzas, es la tarea m√°s importante. No de crear dos, tres o cuatro agrupaciones que se dicen protagonistas de la protesta y due√Īa de sus posibilidades. La fragmentaci√≥n favorece al uribismo, imposibilita construir fortalezas, impide mostrarse unificados en los encuentros con el gobierno, genera un peligroso ambiente de construir salidas a la actual coyuntura y dificulta la protecci√≥n de la vida de los j√≥venes. El hero√≠smo y la pretensi√≥n de ir hasta las √ļltimas consecuencias no necesariamente es lo m√°s acertado, lo evidencia la experiencia de La Comuna de Par√≠s.

En segundo lugar, existe un problema para transformar pol√≠ticamente a los actores de la protesta social. Es cierto que han emergido nuevas formas de acci√≥n pol√≠tica que reivindican lo local, subjetivo y cultural y en muchas ocasiones lo contraponen al escenario de la lucha pol√≠tica electoral. Tambi√©n es cierto, que quienes han hecho de lo electoral el principal recurso, suelen contemplar estos otros escenarios como insignificantes, pasajeros e intrascendentes. Quiz√°s la mayor dificultad que explica estos desencuentros son las ‚Äúagendas ocultas‚ÄĚ que diversos sectores tienen al interior del CNP o de las asambleas y que entorpecen el establecimiento de acuerdos, la unificaci√≥n de fuerzas y el acatamiento de las directrices. De tal suerte que hay quienes ven, desde la beligerancia del paro, como inminente un triunfo en las elecciones de 2022. Se cree que esta inusitada oleada de protesta popular se trasladar√°, mec√°nicamente, a las urnas y que el uribismo ser√° derrotado. Esta lectura tiene varios problemas. El primero, suponer que el uribismo aceptar√° tranquilamente el resultado de las elecciones. El segundo, que solamente es suficiente un liderazgo de una persona capaz y dotada de carisma, como ser√≠a el caso de Gustavo Petro, para garantizar el triunfo. El tercero suponer que es suficiente con la expresi√≥n de la iniciativa de los diversos sectores sociales para lograr el dise√Īo de propuestas alternativas de conducci√≥n del pa√≠s.

Por el contrario, creemos que la apuesta del movimiento social y popular debe girar en torno a cuatro consignas: defensa de la vida de los jóvenes, superar la denominada unidad de acción, considerar la creación de una fuerte coordinación organizativa nacional con amplia base social, gremial y territorial y la construcción colectiva de un proyecto político dotado de una fuerte base de masas que permanentemente buscan su cualificación política.

Lo primero es entender que el momento pol√≠tico exige poner fin a la fragmentaci√≥n, el protagonismo caudillista y el burocratismo. Se trata de poner en juego la capacidad de articular en un proyecto nacional esta energ√≠a social diversa, puede ser mediante una coordinadora nacional o un movimiento de movimientos del que hagan parte, entre otras, las asambleas territoriales y nacionales, el Comit√© Nacional de Paro, las expresiones culturales, ambientales, de mujeres, de estudiantes, √©tnicas, las diferentes izquierdas, las personalidades democr√°ticas, la academia comprometida y las comunidades de fe movilizadas. Pero, igualmente es fundamental que si bien juegue pol√≠ticamente en el 2022 no ponga todas sus energ√≠as en esa meta demasiado inmediata, sino que, apueste a fortalecer el campo popular para la lucha antifascista en los pr√≥ximos diez a√Īos, construyendo una nueva hegemon√≠a de amplia base social.

De manera que toda diferencia se debe dirimir al interior del movimiento social y popular y no desde la construcción de corrientes contradictorias. Esta organización es indispensable no solamente para garantizar, a nivel local y nacional, el triunfo electoral de candidatos independientes sino para proteger su vida de los jóvenes, garantizar el respaldo a las medidas que se implementen desde alcaldías, gobernaciones y eventualmente el ejecutivo y no depender de caudillismos. Creemos que en estos momentos la fractura en dos bloques, CNP y Asamblea, condena todos los éxitos del paro y abre las puertas para una recuperación del terreno político al uribismo.

La experiencia de la guerra civil espa√Īola o la Alemania de los a√Īos 30 son bien ilustrativas. En dichas naciones las izquierdas llegaron divididas a la guerra y a las elecciones, sus pugnas internas les impidieron construir unidad en medio del conflicto o crear un frente electoral que impidiera el ascenso de Hitler. M√°s recientemente en Ecuador encontramos un buen ejemplo. La existencia de un sector popular fundado en un indigenismo ‚Äúpuro‚ÄĚ, negado a las alianzas, definidos por un pulcritud pol√≠tica que le impide pactar con el progresismo de Correa y que prefiere el triunfo de la extrema derecha neoliberal antes que llegar acuerdos. Tal postura llev√≥ a la entrega de la presidencia al candidato neoliberal. La ceguera de esta postura les impidi√≥ entender lo que pol√≠ticamente significaba para la regi√≥n el triunfo de un candidato alternativo en Ecuador. Por supuesto, es condenable el modelo extractivista del correismo y su gesti√≥n tuvo muchas cosas criticables. Pero seguramente el avance de la izquierda en Per√ļ hubiese sido m√°s f√°cil y seguramente la posibilidad de derrota del uribismo contar√≠a con un contexto internacional favorable con el triunfo electoral del progresismo en Ecuador. Lo m√°s pat√©tico de esta postura es que el acceso a la presidencia del congreso otorgada a Pachakutik se bas√≥ en la alianza con la derecha, ¬°en una alianza con el partido del presidente Guillermo Lasso![9] Por el contrario, las elecciones que se realizan actualmente en Per√ļ muestran que la soluci√≥n correcta es la unidad de las izquierdas y el movimiento social. En s√≠ntesis, la ausencia de condiciones hace que la pr√≥xima coyuntura electoral en Colombia, la de 2022, s√≥lo sea un primer paso en una larga carrera.

Lo segundo es entender que es necesaria la flexibilidad en las metas y propósitos y los métodos de lucha. La prolongación por mucho tiempo del paro, con un movimiento social fracturado y una tendencia al aislamiento de los jóvenes por el cansancio de la población ante las protestas, la brutalidad del terrorismo de Estado y la incertidumbre de los logros o la limitación de algunas formas de protesta que no son aceptadas por amplios sectores del país es la apuesta del gobierno de Duque, quien además ha decido no negociar el pliego presentado por el CNP. Por ello es necesario entender que un periodo de reorganización y de fortalecimiento de la formación política no significan la renuncia a la protesta social.

Lo tercero es que la inexistencia de una √ļnica coordinaci√≥n organizativa nacional dificulta cualquier posibilidad de triunfo en las elecciones de 2022, dar salida a los reclamos de los j√≥venes o luchar adecuadamente a mediano y largo plazo contra el fascismo.

En cuarto lugar, una gran reto del momento presente es la dificultad de consolidad un proceso de formación de nuevos liderazgos políticos. El actual defecto de los movimientos alternativos es que no existen caminos claros que permitan dotar al movimiento social y popular de liderazgos nacionales, es decir personas que sean fácilmente reconocidas y que puedan enfrentar los intentos de descabezar el movimiento social. En la actual coyuntura el proyecto de asesinato de líderes sociales amenaza con trasladarse a los dirigentes sindicales y populares y a personalidades como Gustavo Petro, pues el cálculo es que eliminando a este desaparecerá el movimiento que lo apoya. El problema para enfrentar esta oleada de crimen es que no se construyen vías para permitir que la juventud tenga un rol protagónico, que se facilite el diálogo e intercambio intergeneracional y la proyección de nuevos liderazgos que trabajen con quienes llevan décadas en la dirección del movimiento social y popular y que, por el contrario. Mientras todo se pretenda apostar a las alianzas políticas con partidos o frentes electorales ya establecidos, léase los verdes o la coalición de la Esperanza, que tienen ya su agenda definida y prácticamente inamovible la situación de fragmentación y derrota puede ser posible, ya que ninguno de estos sectores está dispuestos a una alianza con Petro, lo demostraron en las elecciones presidenciales de 2018 y lo evidencian cotidianamente personajes como Claudia López, Angélica Lozano, Fajardo y Robledo.

La experiencia de las grandes movilizaciones que han sacudi√≥ a las naciones en la √ļltima d√©cada, como en Espa√Īa, la de los chalecos amarillos en Francia o las de las mujeres y Black Live Matter en EEUU contra Donald Trump demuestran dos hechos significativo. Que a pesar de la vitalidad, originalidad, m√©todos alternativos y amplia participaci√≥n popular esto no puso en peligro el statuo quo, es decir el orden social y pol√≠tico capitalista. En segundo lugar, tampoco transform√≥ sustancialmente al electorado. De hecho los avances de la derecha en Espa√Īa en el presente a√Īo son notables, la perdida de influjo de las izquierdas es significativa, (como lo ejemplifica el caso de Podemos) y los candidatos de derecha y extrema derecha incrementaron su votaci√≥n. Tambi√©n en EEUU la gran movilizaci√≥n de sectores democr√°ticos contra el racismo de Trump no impidi√≥, a pesar de su descredito y, repetimos, movilizaci√≥n de las minor√≠as, reducir la influencia de los republicanos, que superaron los 78 millones de votos.

En quinto lugar, es importante avanzar en la creación de coordinaciones organizativas que puedan garantizar a nivel local el ejercicio del poder. Es indispensable ir consolidando la creación de instancias alternas de ejercicio del poder, pero siempre y cuando estén articuladas. El modelo de las Asambleas es importante y funcional si se vinculan a proyectos y organizaciones nacionales. Recordemos que la negociación que puedan establecer con gobiernos locales tiende a diluirse con el paso del tiempo, cuando no a ser canceladas por autoridades de orden nacional. Los funcionarios pueden firmar compromisos, pero eso no tiene efecto a mediano plazo. Los incumplimientos, aun del gobierno nacional, son frecuentes. Además el proceso de represión desarticula estos modelos fácilmente.

En resumen, no es suficiente para construir un proyecto alternativo al fascismo y al neoliberalismo la sola energía y capacidad de iniciativa y sacrificio de las juventudes, o el repertorio de las expresiones de base territorial asambleario, o la experiencia y trayectoria del movimiento sindical, o la fortaleza identitaria de las comunidades indígenas, o la figura de líder opositor como Gustavo Petro con la meta puesta en el 2022. Todas estas, actuando sin articulación y reconocimientos mutuos, son frágiles y vulnerables ante la acción de un gobierno fascista dispuesto a aniquilar a sangre y fuego al movimiento popular y social. La apuesta no es para las elecciones de 2022, escenario que no se debe despreciar como ejercicio de cualificación y aprendizaje, sino para la segunda década del siglo XXI que debe dotarnos de nuevos tejidos sociales y políticos con capacidades, recursos, liderazgos, fuerza territorial, nacional, alianzas internacionales y con la meta de ser un proyecto para derrotar al fascismo y llevar al país por la senda de la reconstrucción social, económica y política en democracia, justicia y bienestar para todos y todas.

*Este texto se terminó de escribir el día 7 de junio de 2021

—-

Notas

[1] Un breve s√≠ntesis del denominado Pacto de Ralito firmado entre los jefes paramilitares y pol√≠ticos colombianos en ‚ÄúLa historia detr√°s del ‚ÄėPacto de Ralito‚ÄĚ, art√≠culo publicado el 18 de enero de 2010, versi√≥n electr√≥nica en https://verdadabierta.com/la-historia-detras-del-del-pacto-de-ralito/ . De igual forma v√©ase el art√≠culo ‚ÄúEste es el pacto secreto de Ralito‚ÄĚ en El Tiempo, Bogot√°, 19 de enero de 2007, versi√≥n electr√≥nica https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2362702.

[2] Andr√©s Felipe Arias, Coca√≠na ¬Ņestabilizador macroecon√≥mico colombiano 2015-2018?, Bogot√°, Universidad Sergio Arboleda, 2019.

[3] Un rese√Īa de los primeros choques en el contexto del paro, la detenci√≥n de cientos de personas y el asesinatos de 3 j√≥venes en el art√≠culo publicado por CNN en Espa√Īol el 27 de noviembre de 2019: ‚ÄúSiete d√≠as de protestas y sigue el paro nacional en Colombia: ¬Ņc√≥mo llegamos hasta aqu√≠?‚ÄĚ versi√≥n electr√≥nica en https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/27/siete-dias-de-protestas-y-sigue-el-paro-nacional-en-colombia-como-llegamos-hasta-aqui/

[4] El Comité Nacional de Paro publicó una agenda para la negociación con el gobierno nacional el 13 de diciembre de 2019, véase el texto en https://img.lalr.co/cms/2019/12/17234957/NuevoDocumento-2019-12-17-17.37.50_compressed.pdf

[5] ‚ÄúDiego Molano explica los avances de la conversaci√≥n con el comit√© del paro‚ÄĚ, 12 de febrero, 2020, https://www.rcnradio.com/politica/diego-molano-explica-los-avances-de-la-conversacion-con-el-comite-del-paro

[6] La Agencia de Informaci√≥n Laboral public√≥ el pliego de emergencia en el art√≠culo del 20 de julio de 2020 ‚ÄúEstos son los 6 puntos del pliego de emergencia‚ÄĚ en https://ail.ens.org.co/noticias/estos-son-los-6-puntos-del-pliego-de-emergencia/

[7] V√©ase el ‚ÄúInforme de masacres en Colombia durante 2020 y 2021‚ÄĚ, con corte a 31 de mayo de 2021, publicado por INDEPAZ en http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

[8] Versión electrónica en http://www.indepaz.org.co/cifras-de-violencia-policial-en-el-paro-nacional/, http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

[9] ‚ÄúPartido ind√≠gena de Ecuador gana presidencia del Congreso‚ÄĚ informe del 16 de mayo de 2021 del noticiero de la agencia alemana DW en versi√≥n electr√≥nica en https://www.dw.com/es/partido-ind%C3%ADgena-de-ecuador-gana-presidencia-del-congreso/a-57545066?fbclid=IwAR2Daofi2GS_Z86FYn6ravM9CmJj8MLMPZ42CmTGBJXUDWDM4mH5Zzs_RtU

