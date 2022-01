–

De parte de ANRed January 4, 2022

Sírvame otra Negroni por acá, por favor. María Negroni cierra el año publicando esta especie de novela que, a priori, podríamos llamar de autoficción: un yo que narra, en este caso, desde el simbiótico desencuentro con su Madre hasta los encuentros más accidentales con el padre. Dentro de la autoficción, género mucho menos nuevo de lo que el mercado quiere hacernos creer, la autora va a entregarse a una lengua que está en las palabras. O, mejor dicho, al intento de comunicarse con la lengua de su madre desde un lenguaje que pone en invención, a un ritmo en que el aforismo es la regla geométrica del azar. Por Andrés Manrique, para ANRed.

“No existe un solo documento sobre la civilización que no sea al mismo tiempo un documento sobre la barbarie.”, planteó Benjamin. Y El Corazón del daño lo confirma. Como si fuera una larga canción de cuna al revés, donde la hija le canta a la madre muerta, apropiándose de las palabras de su progenitora, desde un lugar común enrarecido: la lengua. Tal como podemos ver en el uso del tupadre, neologismo que interpela la voz materna, y que aplica en cajita de molde para verterla en libro: pequeño sarcófago donde hace hablar al muerto. Asistimos así al mayor despliegue de canibalización por el lado de la cultura. Al decir de la autora en la Advertencia que precede a la novela: “Algo así como un compendio abstracto donde yo misma pudiera entrar, lo menos tímida del mundo, a preguntar a nadie qué hacer.”

El libro, más parecido a una canción, cuenta con estribillos desparramados matemáticamente para que la cajita de música siga su melodía de fondo, sin que las capas que se van agregando cubran del todo a las anteriores. Bien podríamos consultar con la autora, en su faceta más académica de Directora de la carrera de Escritura Creativa (UNTREF), cuántos estribillos y en qué forma se inspiró para componer la estructura melódica de su novela: ¿habrá sido en una sonata o más bien en una obra de cámara? No lo sabemos, lo que es seguro es que es heredera de alguna forma musical.

En la partitura, Negroni espolvorea un leitmotiv que se repite a lo largo de una estructura centrípeta en la que se va revelando la relación con su Madre (escrita siempre con mayúscula) a lo largo de las distintas etapas: infancia, adolescencia, juventud y madurez. Madre que no tiene nombre porque es relación; el vínculo va a predominar sobre las individualidades. Y esto es un hallazgo. En cada etapa, el leitmotiv se repetirá con variaciones, en una serie que va recuperando distintas palabras y expresiones de su mamá. Tal como leemos después de que describe a ambos progenitores: “¿Qué cosa monstruosa podía nacer de semejante unión?/ ¿Qué escena donde no estés, como siempre, en peligro y yo teniendo que sacarte de tu rol de reina insatisfecha?/ La palabra incordio. La expresión ´Allá vos.´/ Me está costando mucho avanzar.” Así como podemos encontrar, un poco más adelante: “Estoy clausurando algo y no sé qué es./ Este recuerdo no es corregible por mi madre, nunca se lo conté./ La palabra angurrienta y la palabra hucha./ La expresión ´Vos sabrás´./ El corazón es estos pormenores.”

En la lectura se palpa la mirada obsesiva del trabajo con la lengua. De esta tensión se arranca la nostalgia para echarla a un costado, y poder seguir avanzando por el derrotero del lenguaje. Claro que se habla del pasado, pero desde un presente lúcido en el cual ya no es posible seguir acumulando pasado, ese significante ausente que la autora pareciera conjurar. En su narrativa poética sentencia, a través del latigazo aforístico, el abismo que se abre al vacío asfixiante. Y entendemos que su denodada atención sobre el lenguaje no es más que otra forma de la desesperación: “O la vida es un viaje hacia la nada y la escritura un atajo./ O lo insoluble va más rápido que lo escrito y, cuando menos lo esperamos, se acabó el tiempo, y hay que decir Adiós cosas porque no queda más, si es que algo queda, que una pequeña música nómade, a contramano del verano.”

En la invención de la lengua no se escatiman torsiones de la gramática, tan practicadas por Clarice Lispector, autora a quien cita no sólo en el epígrafe que encabeza la pieza, sino en el medio, y también hacia el final. El arco que va de Lispector a Lispector alberga muchas voces. Se cita a Celan, a Huidobro, a Juarroz, a Adorno, a Cixous, a Gelman, a Dickens y a tantos más. En ese diálogo entre vivos y muertos, la voz de Lispector que abre la novela diciendo “Voy a crear lo que me sucedió”, de movida sienta el tembladeral entre lo que se crea y lo que ocurrió, porque en ese “me”, pronombre de la primera persona, está la clave que señala a la persona que enuncia, inscribiéndola en la historia. No es lo que sucedió, sino la implicancia de la persona lo que importa en parte de la forma. Y este es otro hallazgo. Viejas dicotomías: verdadero-falso, ficción-real pierden todo el poder para dejarle lugar al modo en que se crea subjetivamente una suerte de exterioridad, para así poder pronunciarla.

¿Sólo desde la incomodidad se puede hablar, sólo desde la ausencia? ¿De tanto usar lo que está en lugar de otra cosa, pero que no es para nada esa otra cosa, nos volvemos signos? Y si es así: ¿en lugar de qué estamos? El yo narrativo es el enmascaramiento necesario para poder seguir avanzando, porque “como un anfibio, yo abro mi propio río”, dice Negroni; como si esta pieza hubiera sido la forma póstuma que encontró la autora para despedirse de su madre y, en un mismo gesto, desnudar el vínculo filial que la constituye y la dispara hacia lo abierto. Acaso las palabras no sean más que cañas de pescar sin anzuelos, lanzadas por fantasmas en un planeta sin agua. Pero cuando las extrañas criaturas muerden el hilo de nailon para saltar sobre la anécdota doméstica y pincharnos, la auto-ficción exprime el jugoso cuerpo de la ficción.

Como decíamos, la voz de Lispector abre y cierra la novela. Al principio, para crear lo que le sucedió y, casi al final, para explicarse el enigma repitiéndolo: “La explicación de un enigma es la repetición de ese enigma, escribió Clarice Lispector./ Si uno pregunta: ¿Eres?/ La respuesta es: Eres”. (…) Al crear lo que sucedió para repetir el enigma desde una poética que responde a los resortes de lo que cuenta, se expanden las posibilidades de la partitura. Repetir sí, pero no para explicarlo, sino porque tal vez esa sea la única forma verdadera de vivirlo: “La única verdad no es la realidad.”, dice Negroni.

Un alarido anterior al origen surca toda la pieza. Al fondo de ese grito, está la música que acaso haya hecho temblar a las primeras moléculas: “Esta es noche de mucho volumen. Ha durado tanto mi admiración grave. Ha crecido más que yo./ También esto no entiendo: cómo alguien existe, hasta cuando no está./ Las palabras siempre rompen algo.”