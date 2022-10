–

Presentaci贸n de LA PEQUE脩A HISTORIA

Memorias de un anarquista barcelon茅s de 1936 a 1975

Introducci贸n

Mi padre, Agust铆n Guillam贸n Nebot, escribi贸 sus memorias a finales de los setenta. Se trata de tres carpetas plastificadas, con las hojas extra铆bles escritas a mano y numeradas. En la bolsa de la primera carpeta se guarda la foto de su abuela materna, Ana Mar铆a, a quien tanto am贸; mi bisabuela.

Durante muchos a帽os no pude leer nunca la totalidad de su trabajo, porque me hac铆a da帽o su recuerdo, demasiado reciente. Finalmente, en julio de 2018, le铆 todo su trabajo, y me decid铆 a guarnecerlo con una gram谩tica y un estilo apropiados. El motivo de tal decisi贸n ten铆a un empuje y una causa externa, no por inesperada y ajena menos importante y urgente. Mi sobrina Clara, hija de mi hermana Elo, quiso hacer un trabajo de investigaci贸n de bachillerato fundamentado en las memorias de su abuelo, fallecido en 1996, cinco a帽os antes de su nacimiento en 2001.

Era bonito e irresistible: las memorias del abuelo recuperadas por una nieta a la que no hab铆a llegado a conocer. Realizado el trabajo de investigaci贸n de mi sobrina, comprend铆 que las memorias de mi padre eran lo bastante valiosas, incluso fuera del 谩mbito familiar, como para ser publicadas. Solo hab铆a que vestirlas con gram谩tica, ya que las memorias de mi padre andaban desnudas; algo de estilo literario, que no dulcificara la dureza de la experiencia vivida, y una redacci贸n que respetase la fuerza expresiva de una narrativa escrita en primera persona, caracter铆stica fundamental de la picaresca.

Pero todas estas cuestiones est茅ticas y literarias carec铆an de importancia, porque el objetivo no era, ni pod铆a ser otro, que presentar al lector de hoy el testimonio vital de mi padre, pe贸n del textil y camarero, nacido en 1926, que perdi贸 una guerra a los doce a帽os de edad y que falleci贸 en 1996, a los setenta a帽os, enfermo de un c谩ncer con el que la dictadura del hambre le conden贸 en su juventud, cuando le contrataron en la limpieza de unas calderas de amianto.

No soy ni pretendo ser un juez imparcial, porque no hay nada que juzgar y porque 茅sa es una especie que no ha existido nunca; pero me atrevo a vaticinar que las memorias de mi padre entroncan con la mejor tradici贸n literaria hispana. Sin olvidar que el p铆caro era un personaje fruto de la miseria e injusticias de su 茅poca que, por eso mismo, reflejaba fielmente las peculiaridades e injusticias de la sociedad que lo hab铆a creado, embrutecido y desnutrido. S铆, un p铆caro proletario crecido bajo el franquismo, una de las dictaduras m谩s terribles e injustas del mundo occidental durante el siglo 20.

Estas memorias aportan adem谩s ciertas noticias que contienen important铆simas novedades historiogr谩ficas, que merecen ser estudiadas en profundidad, como son los comit茅s de defensa de barriada de los a帽os treinta, los Regimientos de Marcha de los Voluntarios Extranjeros, la huelga general de 1951 en los barrios obreros barceloneses, los or铆genes y naturaleza de los comisionados obreros ya en los a帽os cincuenta, el asalto obrero al sindicato vertical en los sesenta y tantos otros temas, en ocasiones solo esbozados, pero en otras muy marcados y extremadamente originales.

De las memorias de mi padre destaca, sin duda, la enorme integridad y combatividad de un obrero, pobre de solemnidad, que llevaba un mundo nuevo y mejor en su coraz贸n, al tiempo que practicaba una 茅tica ajena a la burguesa, solidaria con su clase y con los suyos y enemiga de sus enemigos, porque el derecho a la vida y la libertad nunca se mendiga, se conquista d铆a a d铆a. La dignidad es siempre el primer paso hacia la libertad y la conquista del futuro.

Mi abuelo guerre贸 en las batallas de Belchite y del Segre; en 1940 estuvo en Alsacia y en el canal de las Ardenas y, en 1944, en el maquis que liber贸 los departamentos del sur de Francia. Mi padre libr贸 batallas de aquellas que no aparecen en los libros de historia. Mi abuelo gan贸 dos medallas, como combatiente y como resistente. Mi padre, ninguna. La Gran Historia y la peque帽a historia.

Mi abuelo jam谩s habl贸 de su largu铆sima trayectoria militar. Sospecho que se sinti贸 traicionado y superado por ese trueque de revolucionario anarquista en soldado antifascista y liberador de la naci贸n francesa. Ni lo entendi贸, ni lo acept贸. Quiz谩s por ello nunca quiso hablar franc茅s en sus treinta a帽os de exilio; pero acept贸, como no pod铆a ser de otro modo, dada su precariedad econ贸mica, la pensi贸n que comportaban aquellas medallas.

Ambos se enfrentaron al fascismo y la tiran铆a. Su combate late ahora en estas p谩ginas, sin halagos ni embelecos, sin alardes ni fanfarrias, espero que liberador y pedag贸gico. En todo caso son nuestras ra铆ces, al menos las m铆as. Es la batalla y la esperanza de dos generaciones de anarquistas, que el lector de hoy debe enfocar desde su presente y someter a la cr铆tica implacable e inmisericorde del tiempo, que todo lo modifica y destruye; tambi茅n son eco de luchas y hambre.

Niveles de lectura

La peque帽a historia admite una m煤ltiple lectura; puede leerse como un relato de aventuras, y tambi茅n como una dur铆sima cr铆tica pol铆tica del franquismo. Pero, sobre todo, transmite una 茅tica y una perspectiva propias e inconfundibles, fundamentadas en el orgullo de clase y la solidaridad. Tambi茅n admite una lectura antropol贸gica y literaria.

Ante todo, es preciso diferenciar entre memorias e historia. Las memorias (y el libro de mi padre es un libro de memorias) guardan y toleran siempre cierto grado de subjetividad y de error. No hay memorias sin errores, porque la memoria es huidiza y quebradiza e incluso, a veces, yerra. As铆, por ejemplo, cuando mi padre hablaba del pasaje Nazaret, probablemente se refer铆a al pasaje o calle Llatzaret. Pero no era cuesti贸n de corregirlo, porque 茅l hab铆a memorizado Nazaret.

Del mismo modo, cuando situaba el bombardeo del T铆o Che en agosto de 1937, se equivocaba, ya que probablemente sucedi贸 el 15 de enero de 1938. Pero eso no quitaba valor alguno a su descripci贸n de los efectos del bombardeo, el derrumbe del edificio y la b煤squeda de cad谩veres, excavando con las manos entre los escombros.

Aqu铆 y all谩, aparecen hallazgos sorprendentes, aunque quiz谩s intrascendentes: mi padre se escolariz贸 en un ateneo libertario, sito en la calle Luchana 23; el mismo edificio donde a帽os despu茅s estuvo la academia Domingo, donde yo hice mis estudios de primaria en 1956-1959. Qu茅 decir de su asombro en el Palacio del Laberinto de Horta, cuando ejerciendo de camarero reconoci贸 cuadros y muebles, porque hab铆a estado all铆 en 1936.

En ocasiones, sus memorias cuestionan o proponen nuevos hechos historiogr谩ficos, como la ejecuci贸n al garrote de menores de edad en los a帽os cuarenta, la presencia de la marina americana en la Bah铆a de C谩diz ya en 1946; que la huelga general de tranv铆as en 1951 no fue solo una negativa generalizada a subirse al tranv铆a, sino la primera huelga general barcelonesa despu茅s de la guerra civil.

Respecto a la narrativa de aventuras, confieso que siento cierta inclinaci贸n por dos cap铆tulos; el primero se titula Enero de 1939 y narra el 茅pico viaje de Tarrasa a Barcelona por las v铆as del tren, cargados a la espalda mi padre y mi abuela con las dos hermanas menores. Mi padre va recogiendo las armas que los soldados abandonan en las cunetas, mientras cada vez m谩s cerca suenan las explosiones de los dinamiteros que vuelan los puentes para retrasar el avance de las tropas fascistas; el segundo, titulado El Grito, cuenta c贸mo los ni帽os hambrientos de Pueblo Nuevo asaltaban los carromatos que transportaban el grano por la calle del Taulat, junto al cementerio. Se jugaban la vida por el pu帽ado de grano que ca铆a de los sacos, rasgados a navajazos. Pero existen otros muchos episodios m谩s, entre los que destacan Revoluci贸n, Tarrasa, El saco, A barrigazos, etc茅tera, aunque en realidad todo el libro puede leerse de principio a fin como tal narraci贸n de aventuras. Y est谩 bien que sea as铆, porque adem谩s de entretenido es instructivo.

Tambi茅n puede hacerse una lectura pol铆tica, porque es muy evidente la cr铆tica pol铆tica del franquismo, dado que el terror y el hambre definen un r茅gimen desp贸tico y cruel, que no admite justificaci贸n alguna. As铆 sucede con los cap铆tulos Fr谩giles y rotas (dedicado al trato dado a las mujeres vencidas), La tribu de Franco o La cruz de la espada. Franco se convierte desde 1940 en un Fara贸n que construye su pir谩mide mortuoria derrochando recursos materiales y econ贸micos en una sociedad fam茅lica y miserable. Los vencidos republicanos son esclavizados para construir la gran tumba fara贸nica en el Valle de los Ca铆dos.

Confieso que, como editor y corrector del texto de mi padre, realizado en la primavera y verano de 2018, se me puso la piel de gallina cuando trabaj茅 el cap铆tulo titulado La tribu de los Franco. La narraci贸n sobre el juicio por corrupci贸n en el que estaba implicado el herman铆simo, Nicol谩s Franco, conducido por el presidente de la Audiencia de Pontevedra, Mariano Rajoy (padre), ten铆a un evidente, extra帽o e inquietante paralelismo en los sucesos que sal铆an diariamente en la prensa y televisi贸n, referentes a cualquier figura que pudiera implicar a Mariano Rajoy (hijo) en asuntos de corrupci贸n. En ambos casos, tanto en el del padre como en el del hijo, se reproduc铆a el mismo m茅todo de muertes providenciales, pero muy sospechosas, por fatales accidentes, suicidios o ataques al coraz贸n, que alimentaban rumores (fundados o no) de asesinatos de Estado. No se pod铆a probar nada, ni acusar a nadie de nada; pero no se pod铆a evitar cierta desaz贸n, sorpresa y malestar. Era una repetici贸n muy inquietante, que induc铆a a jugar con el significado de casual y causal.

A nivel antropol贸gico destaca, sin duda, la fort铆sima relaci贸n amor/odio entre mi padre y mi abuelo, que es a la vez h茅roe invencible y villano que ha abandonado a la familia. Tal sentimiento contradictorio solo puede desaparecer con la muerte del padre, simult谩nea a la madurez del hijo. Es un tema universal y, a la vez, una variante del conflicto ed铆pico, un arquetipo.

La amarga separaci贸n y creciente divergencia entre los exiliados y quienes se han quedado en Espa帽a, que aparece en los cap铆tulos Mirande, La muerte de mi hermano y otros, es una cruel constante de la que nunca se ha librado ning煤n exilio. Creo que mi padre consigue expresar esa cruel contradicci贸n entre los exiliados, que contin煤an viviendo en la Barcelona del 36, que ya ha desaparecido, y los espa帽oles que se han quedado en la Espa帽a de la dictadura franquista, influidos inconscientemente por la propaganda fascista y adaptados necesariamente a los cambios pol铆ticos y sociales, impuestos por el d茅spota.

Por fin, el horizonte urbano y la falta de oficio de un ni帽o proletario, apenas escolarizado, contrasta con la inmensa cultura rural del padre, lo cual le permite sobrevivir en la Francia ocupada por los nazis en las condiciones m谩s adversas. Es un tema que nos remite a la Espa帽a vac铆a y al profundo desarraigo de la emigraci贸n en su segunda generaci贸n.

Conclusiones

En fin, este libro de memorias es un testimonio rec贸ndito, de un don nadie sin pretensiones, uno m谩s entre otros muchos, que dej贸 constancia de su experiencia vital, dura y desgarradora, en una 茅poca terrible de la reciente historia de Espa帽a. Mi padre fue heredero del combate por la libertad. Fue un proletario consciente de serlo y orgulloso de su clase. Estas memorias dan testimonio de su hombr铆a y de su profundo e inquebrantable sentido de la justicia.

Y es que, pese a quien pese, la gente an贸nima en algunas ocasiones, muy pocas, toma la palabra, y con ese acto condena al infierno del recuerdo, de la realidad hist贸rica y de la verdad a los poderosos y privilegiados que viv铆an y viven sobre la explotaci贸n, los sufrimientos y la miseria de la inmensa mayor铆a. Si la peque帽a historia no encaja en la historiograf铆a acad茅mica, el desaf铆o y la credibilidad son un problema que afecta solo a la Gran Historia al servicio del Gran Hermano, amo que paga el sueldo a esos sesudos universitarios, que reescriben sin descanso el palimpsesto de la Historia Sagrada de la burgues铆a.

Agust铆n Guillam贸n Iborra

Barcelona, octubre de 2022

