La Pinya.

Història i reflexions d'un col.lectiu d'autogestió educativa

El libro de la Pinya me ha sorprendido en primer lugar por su estructura: parece una mu帽eca rusa, una matrioshka, un seguir abriendo cajones encontrando una visi贸n diferente sobre el mismo proceso que consigue ofrecer un cuadro colectivo y org谩nico del proyecto. El nombre elegido de 鈥淐ol路lectiu d’autogesti贸 educativa鈥 nos ayuda a entender el trabajo que hay detr谩s y aleja el proyecto de ser catalogado como una simple escuelita, o un lugar donde se cuidan lxs ni帽xs. En la Pinya, queda claro desde el principio, se cuida de todo el grupo, de adultxs y peque帽xs y no se quiere delegar el hecho educativo a unxs especialistas, sino tomar decisiones colectivas y compartir la responsabilidad pedag贸gica. Se asume que el hecho de educar implica tambi茅n educarse.

La misma estructura del libro evidencia esta manera de actuar: no hay unx especialista que escriba mejor que los dem谩s a quien encargar el texto, ni alguien que conozca el proyecto desde hace m谩s tiempo que se crea en derecho de poder describirlo. Aqu铆 nos encontramos con un coro de voces, de adultxs y ni帽xs, y una estructura dividida por un lado en etapas del proyecto, para ayudarnos a seguir su desarrollo, y por otro en herramientas concretas que pueden servir a cualquiera que tenga inter茅s en la educaci贸n.

Poner por escrito y compartir es un trabajo, que no s贸lo ayuda el lector a entender el trabajo colectivo de muchos a帽os, sino que sobre todo resulta fundamental para el avanzar del proyecto como se especifica una y otra vez en el texto. Siendo la Pinya un colectivo vivo, en el que sigue entrando y saliendo gente, pues la necesidad de hacer llegar a lxs nuevxs lo que se ha trabajado hasta el momento resulta muy importante para no volver siempre sobre temas ya tratados: todo se puede cuestionar, pero hay que saber cu谩l es el proceso que ha llevado a esas decisiones y poco a poco se decide poner negro sobre blanco algunas posturas que se consideran identificativas del proyecto. Met谩foras muy conseguidas son por ejemplo la de pasarse la 鈥渇lama pinyera鈥 con un trabajo de fontaner铆a pol铆tica y pedag贸gica: la Pinya es el agua y las tuber铆as son la capacidad de traspasar conocimientos de lxs adultxs. Es importante 鈥渞econocer las ra铆ces para poder seguir creciendo, adapt谩ndose a las necesidades del momento鈥.

Y en cuanto a ra铆ces, aunque haya unos referentes hist贸ricos en Ferrer y las escuelas racionalistas, no hay una 煤nica l铆nea pedag贸gica y se utilizan recursos de diferentes teorias educativas (una buena definici贸n del m茅todo es Pinyassori). Por otra parte, la Pinya poco a poco va alej谩ndose de la definici贸n 鈥渆ducaci贸n libre鈥, marco en el que inicialmente quedaba incluida junto con otros proyectos pioneros, de los que se ha ido diferenciando en los a帽os. Una buena an茅cdota sobre el t茅rmino 鈥渓ibre鈥 es la elecci贸n del nombre del proyecto: qu茅 ocasi贸n mejor para poner en pr谩ctica esta libertad y hacer que sean lxs mismxs ni帽xs a elegir el nombre…Pues hablamos de peques con 3-4 a帽os y al principio en mayor铆a ni帽as, que al ser interrogadas sobre qu茅 nombre poner a la escuela, se reunieron para decidir juntas, como bien hab铆an aprendido en un proyecto horizontal. Habiendo dos palabras que les gustaban llegaron a un acuerdo que fue poner ambas: 鈥淐ollar Princesa鈥 … Ya se puede imaginar la reacci贸n de lxs adultxs… 鈥渉ab铆amos entendido que m谩s que la libertad que nos ofrece la democracia capitalista, ten铆amos que ofrecerles herramientas para remar contracorriente鈥.

Pues el trabajo del colectivo se propone como un deshacerse de los condicionamientos de la sociedad en la que estamos sumergidos, tanto en la educaci贸n de los peques cuanto en la relaci贸n entre personas. El no reproducir las pautas del patriarcado es uno de los objetivos m谩s claros del proyecto, y tambi茅n de los m谩s dif铆ciles, considerando c贸mo todxs las llevamos asimiladas. Pues el nombre 鈥淟a Pinya鈥 elegido por el colectivo no s贸lo recuerda el espacio natural privilegiado de la mas铆a de Can Garrofa en el que viven el d铆a a d铆a, sino tambi茅n esa horizontalidad y capacidad de hacer pi帽a. El lenguaje tambi茅n es importante para no reproducir esquemas, as铆 que se elige utilizar el plural femenino, lxs educadores son acompa帽antes, los padres son pamares, la atenci贸n a las cuestiones de g茅nero lleva a definir los 鈥txiquis socializados como nenes o nenas鈥 identificando as铆 los condicionamientos de la sociedad.

El querer desmontar costumbres arraigadas resuelve las dudas sobre la no intervenci贸n, o sea por un lado se cuida el desarrollo de las actitudes de cada peque, por el otro resulta necesario intervenir para evitar din谩micas de grupo negativas, para empoderar a ni帽xs que quedan m谩s calladxs, total para no repetir esquemas de una sociedad jer谩rquica. Es de apreciar tambi茅n un peque帽o detalle como la definici贸n de 鈥渋ntervenci贸n鈥: no quiere decir que un adulto gu铆e de la mano o haga una explicaci贸n en palabras, a menudo significa introducir nuevos materiales o cambios de distribuciones del espacio, propuestas de actividades, sacar un tema en la asamblea. Interrogarse sobre simples t茅rminos ya es una manera de desmontar esquemas para saber exactamente a qu茅 nos referimos con esa palabra.

Y a este prop贸sito, el colectivo se ha interrogado mucho si definirse como anarquista, dado que la mayor铆a de personas que han formado parte de ello provienen del movimiento libertario; quiz谩s la definici贸n de anarquista quedaba estrecha para una experimentaci贸n pedag贸gico-social en continua evoluci贸n y se ha preferido 鈥渃olectivo de autogesti贸n educativa鈥. Sin embargo, para entender cu谩nto est茅 insertada la Pinya en los movimientos sociales, cada cap铆tulo empieza con un apartado en el que se hace un cuadro del contexto de luchas de esos a帽os, explicando preocupaciones y tensiones. Lo que se puede definir sin duda anarquista son las modalidades que se utilizan, como bien se especifica en el texto: no delegar, la horizontalidad, la posibilidad de cuestionar todo y no seguir ninguna corriente, replantear el hecho educativo y no tener miedo a ensayar y equivocarse para encontrar la mejor soluci贸n. Adem谩s, un punto firme del proyecto es la conexi贸n entre responsabilidad individual y colectiva: es aqu铆 donde reside su definici贸n pol铆tica. Y es aqu铆 donde se diferencia de otros proyectos que apuntan m谩s al desarrollo individual, al bienestar interior y al cuidado del alma, con un enfoque m谩s desde el yoga y las disciplinas orientales. La dimensi贸n del grupo y del aprender a crecer conscientes de ser parte de un colectivo en la Pinya se desarrolla al mismo tiempo que la libertad individual.

Participar en el colectivo significa que las familias est谩n implicadas entonces en todas las cuestiones pedag贸gicas gracias a asambleas y comisiones y tambi茅n se ocupan de preparar la comida, limpiar, organizar y acompa帽ar en excursiones y colonias…No delegar es un enorme trabajo y en el texto transpira la dificultad y el desgaste que conlleva ocuparse de todo…entonces 驴por qu茅 hacerlo? 驴Y c贸mo puede ser que el proyecto lleve casi 20 a帽os? Pues la mayor铆a de personas que han pasado por la Pinya han elegido invertir su tiempo, energ铆a e ilusiones en un proyecto con ansias de transformaci贸n social y concuerdan en haber vivido ah铆 una experiencia cumbre en su vida, un proceso de crecimiento personal y colectivo que deja una marca. El trabajo de deconstrucci贸n continuo que hacen los miembros del colectivo es el pilar para poder ofrecer este tipo de acompa帽amiento a lxs txiquis. Por ejemplo, para cambiar la din谩mica de un momento clave como la comida, la asamblea propone dos opciones que se van ensayando un mes cada una y se ofrece un tercer mes para poner en pr谩ctica una propuesta que venga de lxs ni帽xs. despu茅s del ensayo no consideran necesaria una tercera opci贸n porqu茅 les parece que una funcione bien. Parece tan f谩cil contada as铆, pero pensemos en la dificultad en llevar a cabo cualquier cambio consensuado, y a la flexibilidad necesaria de todxs lxs participantes. Otra herramienta muy 煤til fue crear un espacio para cuidar las relaciones de grupo entre las acompa帽antes, en el que reflexionar sobre lo q funciona y lo que no, e intentar resolver si hay tensiones. Estudiar soluciones en grupo enriquece, y si a menudo se empieza una asamblea con puntos de vistas diferentes, se acaba con una 煤nica visi贸n enriquecida por todxs.

Eso de probar y si no funciona cambiar estrategia es una postura muy humilde: se intenta algo porque se considera la mejor opci贸n, a ver qu茅 tal y si no es viable se estudia otra soluci贸n. Pues siempre tendr铆amos que acercarnos as铆 a los problemas de la vida. En lugar de aceptar una realidad que no nos gusta y luego quejarnos en lugar de construir alternativas. Este saber conjugar la capacidad de so帽ar con la practicidad de propuestas concretas para el d铆a a d铆a constituye la esencia de la Pinya. El ocuparse de la educaci贸n de los peques colectivamente permite crecer a lxs adultxs tambi茅n y aprender a trav茅s de diferentes modalidades y herramientas. Compartiendo ese proceso con el lector un poco de ese trabajo llega tambi茅n fuera de la Pinya. Volvemos a la matrioshka…

Valeria Giacomoni