De acuerdo con los

estatutos aprobados por el Congreso, la investigaci贸n de las leyes

activas y los detalles adicionales obtenidos a trav茅s de la Ley de

Libertad de Informaci贸n por una ex ejecutiva de una Organizaci贸n de

Investigaci贸n por Contrato (CRO) farmac茅utica, Sasha Latypova, y la

investigadora legal intensiva Katherine Watt, el

Departamento de Defensa lanz贸 y supervis贸 el programa de

inyecciones contra el COVID como una 芦contramedida禄 frente a un

ataque extranjero. Mientras el p煤blico fue bombardeado con una

campa帽a de miedo orquestada, el gobierno de EE.UU. manej贸 la

respuesta de Covid como una emergencia de seguridad nacional.

El

presidente Trump declar贸 una emergencia de salud p煤blica (Public

Health Emergency, PHE) el 13 de marzo de 2020, en virtud de la Ley

Stafford, y puso al Consejo de Seguridad Nacional a cargo de la

pol铆tica de Covid.

鈥淧usieron al

Consejo de Seguridad Nacional a cargo y lo trataron como un acto de

guerra鈥, dijo Latypova.

Seg煤n los informes de

Operation Warp Speed/ASPR, el Departamento de Defensa orden贸,

supervis贸 y administr贸 estrictamente el desarrollo, la fabricaci贸n

y la distribuci贸n de contramedidas contra el covid, principalmente

utilizando la red de contratistas y consorcios militares previamente

establecida por el Departamento de Defensa.

El

Departamento de Defensa, BARDA y HHS ordenaron todas las

contramedidas de Covid, incluidas las 芦vacunas禄 como demostraciones

de prototipos de fabricaci贸n a gran escala, evitando las

regulaciones y la transparencia obligatorias en un enfoque meramente

sanitario. Como consecuencia, las contramedidas de Covid, incluidas

las 芦vacunas禄, no necesitaron cumplir con las leyes de EE.UU. para

la calidad de fabricaci贸n, la seguridad y el etiquetado.

鈥淟a

implicaci贸n es que el gobierno de los EE. UU. autoriz贸 y financi贸

el despliegue de materiales biol贸gicos que no cumplen con los

requisitos en los estadounidenses sin aclarar su estatus legal de

鈥減rototipo鈥, haciendo que los materiales no est茅n sujetos a la

supervisi贸n regulatoria normal, todo mientras mantiene una

presentaci贸n pseudo 鈥渞egulatoria鈥 fraudulenta cara al p煤blico鈥,

dijo Latypova .

鈥淟o m谩s

incre铆ble es el hecho de que las leyes actuales promulgadas por el

Congreso de los Estados Unidos parecen legalizar las acciones de

encubrimiento鈥

A los ciudadanos se le hizo creer que la

FDA, los CDC y testaferros como Anthony Fauci supervisaban el

programa de vacunas contra el COVID-19. Su participaci贸n fue una

operaci贸n de informaci贸n orquestada. Todas las decisiones

relacionadas con la investigaci贸n de la inyecci贸n COVID-19, la

adquisici贸n de materiales, la distribuci贸n y el intercambio de

informaci贸n fueron estrictamente controladas por el Departamento de

Defensa de EE.UU..

Se han descubierto cientos

de contratos de contramedidas de Covid. Una revisi贸n de estos

contratos indica un alto grado de control por parte del Gobierno de

los EE.UU.. Especifican el alcance de los entregables como

芦demostraciones禄 y 芦prototipos禄 mientras excluyen los ensayos

cl铆nicos y el control de calidad de fabricaci贸n. Para garantizar

que las empresas farmaceuticas (Pharma) sea libre de realizar ensayos

cl铆nicos falsos sin riesgo financiero, los contratos incluyen la

eliminaci贸n de toda responsabilidad de los fabricantes y cualquier

contratista a lo largo de la cadena de suministro y distribuci贸n en

virtud de la Ley PREP de 2005 y la legislaci贸n federal relacionada.

驴Por qu茅 no hay acci贸n por parte de los reguladores o

los tribunales? Seg煤n Latypova y Watt, una combinaci贸n de leyes

recientemente aprobadas y 贸rdenes ejecutivas 隆hacen LEGAL MENTIR!

El Secretario del HHS no es responsable ante nadie si el Congreso

contin煤a extendiendo la Emergencia Nacional de Salud cada tres

meses.

Una

importante operaci贸n de informaci贸n se puso en marcha en el momento

en que apareci贸 el COVID-19. El gobierno de EE.UU., la comunidad de

inteligencia, los medios de comunicaci贸n y las grandes empresas

tecnol贸gicas se confabularon para orquestar e implementar una

intensa campa帽a de presi贸n dise帽ada para que la inyecci贸n Covid

fuera implementada legalmente en virtud de la Ley de Autorizaci贸n de

Uso de Emergencia mientras vilipendiaban a los m茅dicos disidentes,

los cr铆ticos y los tratamientos alternativos viables. Esta

designaci贸n permiti贸 una fabricaci贸n r谩pida sin los protocolos

est谩ndar de seguridad y salud p煤blica.

Para que una

vacuna o inyecci贸n g茅nica reciba la designaci贸n bajo la EUA, no

puede haber otros tratamientos o curas conocidas. Por lo tanto,

muchos tratamientos probados, como la ivermectina y la

hidroxicloroquina, fueron incluidos en la lista negra de los medios y

descartados como 芦antiparasitarios para caballos禄 cuando estos

medicamentos baratos y f谩cilmente disponibles fueron reconocidos en

el pasado por su eficacia.

Se le dijo

al p煤blico que estas inyecciones basadas en el gen COVID-19 eran

芦seguras y efectivas禄 (CDC a , 2022): que evitar铆an la infecci贸n

y las posibilidades de enfermedad grave y muerte por el virus, y

evitar铆an la transmisi贸n del virus. Ahora sabemos que ni previenen

la infecci贸n ni la transmisi贸n y no han evitado una alta incidencia

continua de COVID-19. Adem谩s, est谩n asociados con una incidencia

sin precedentes de eventos adversos graves y muertes en comparaci贸n

con cualquier otro f谩rmaco en la historia de la industria

farmac茅utica. (Turni y Lefringhausen 2022; Altman, 2022; CMN, 2022;

Blaylock, 2022).

Contrariamente a la creencia popular de

que las compa帽铆as farmac茅uticas impulsaron los programas de

desarrollo de la vacuna COVID, el sitio web de la FDA de EE.UU. (FDA,

2020) revela que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos

(DoD) ha tenido el control total del programa de desarrollo de la

vacuna Covid desde su comienzo. El DoD ha sido responsable del

desarrollo, la fabricaci贸n, los ensayos cl铆nicos, la garant铆a de

calidad, la distribuci贸n y la administraci贸n desde ese momento

(FDA, 2020; Rees y Latypova, 2022; KEI, 2022; Medical Defense

Consortium, 2022; Rees, 2022). Las principales compa帽铆as

farmac茅uticas han estado involucradas como 芦Equipos de coordinaci贸n

de proyectos禄 actuando efectivamente como subcontratistas del

Departamento de Defensa. El director de operaciones del programa de

vacunas Warp Speed es el Departamento de Defensa de los EE. UU. y el

asesor cient铆fico principal es el Departamento de Salud y Servicios

Humanos de los EE. UU. (HHS).

La verdadera

naturaleza de las 鈥榲acunas鈥 contra el COVID-19 ha sido

tergiversada en gran medida por los principales medios de

comunicaci贸n, las grandes compa帽铆as farmac茅uticas y los

gobiernos, y la poblaci贸n en general no la comprende bien. Referirse

a estos productos como 芦vacunas禄 llev贸 a la mayor铆a de las

personas a considerarlos relativamente seguros y bien investigados y

aceptar f谩cilmente su uso generalizado. Sin embargo, en realidad no

son vacunas: son intervenciones serias basadas en genes que nunca se

han implementado ampliamente en ninguna poblaci贸n, especialmente en

personas sanas, incluidos ni帽os, beb茅s y mujeres embarazadas. En

este sentido deben considerarse experimentales.

Las

鈥榲acunas鈥 que en realidad son inyecciones g茅nicas contra el

COVID-19 pertenecen a una clase especial de agentes terap茅uticos

seg煤n la Oficina de Terapias Celulares, de Tejidos y Gen茅ticas de

la FDA de EE. UU. definidas como 芦productos de terapia g茅nica禄,

que implican 芦introducir un gen nuevo o modificado en el cuerpo para

ayudar a tratar una enfermedad鈥 (FDA, 2018). Hasta ahora, el uso de

productos de terapia g茅nica se ha limitado al tratamiento de

enfermedades o afecciones gen茅ticas generalmente raras, graves y

debilitantes. Tienen potencial para causar da帽o gen茅tico

intergeneracional permanente, c谩ncer e interferir con la capacidad

reproductiva.

La FDA y otras

agencias reguladoras de medicamentos tienen reglas y pautas

espec铆ficas para dirigir a los fabricantes en el desarrollo y prueba

de dichos productos, tanto para investigaci贸n precl铆nica (FDA,

2013) como cl铆nica (FDA, 2015). Sin embargo, la FDA no evalu贸 estas

鈥渧acunas鈥 contra el COVID-19 de acuerdo con estas pautas de

terapia g茅nica.

En cambio, hubo un esfuerzo concertado

para evitar referirse a ellos como productos de terapia g茅nica,

basado, en parte, en el argumento de que el material gen茅tico en las

vacunas COVID-19 no estaba destinado a incorporarse al ADN de un

individuo, ni a modificar genes. No hab铆a informaci贸n previa de

seguridad a corto plazo ni datos a largo plazo sobre los cuales

predecir efectos futuros. No se han aprobado previamente productos

terap茅uticos similares en ninguna parte del mundo. Su administraci贸n

generalizada a nivel mundial sin experiencia hist贸rica en seguridad

fue un riesgo sin precedentes para la salud humana.

La

tecnolog铆a de plataforma de ARN mensajero ha sido investigada por

DARPA (Agencia de Investigaci贸n de Proyectos Avanzados de Defensa)

desde al menos 2012 (McCullough, 2022). A principios de 2020, en

medio del p谩nico por desarrollar las inyecciones contra el COVID-19,

se omitieron, eludieron, redujeron o no se realizaron ciertos

procedimientos cr铆ticos de investigaci贸n y desarrollo de manera

secuencial l贸gica, o seg煤n los est谩ndares de laboratorio o de

fabricaci贸n establecidos. Aunque la prote铆na espiga o spike es el

f谩rmaco activo y es directamente responsable de la respuesta

inmunitaria, su farmacolog铆a y toxicolog铆a no se han estudiado en

animales ni en humanos como normalmente se habr铆a requerido.

Otras deficiencias notables incluyen la falta de investigaci贸n cr铆tica sobre carcinogenicidad, mutagenicidad, genotoxicidad y toxicolog铆a reproductiva en especies animales apropiadas. En particular, no se investig贸 el potencial de transcripci贸n inversa de material gen茅tico de ARNm en el ADN de un individuo. Adem谩s, la fabricaci贸n a gran escala fue prematura y carec铆a de un control de calidad adecuado para garantizar que el producto fabricado en lotes grandes fuera el mismo que el fabricado en lotes m谩s peque帽os.

Sin dicha investigaci贸n, no se puede garantizar la integridad del ARNm, la presencia de contaminantes y la estabilidad de las 芦vacunas禄. Estos descuidos son directamente responsables de la incapacidad de predecir las reacciones adversas graves a los medicamentos y la mortalidad que ahora se han notificado en relaci贸n con estas vacunas .

