Concentracions els dies 27 i 28 de juny a les 13 hores al C/ Cartagena 350 de Barcelona

Sota el lema de #FARTES, la CGT amb la resta de sindicats que formen el Comit猫 d鈥橢mpresa de la Fundaci贸 Puigvert, es mobilitza en noves concentracions els dies 27 i 28 de juny a les 13 hores al carrer Cartagena 350 de Barcelona. Reivindiquem el compliment dels nostres drets laborals i l鈥檃bonament de les DPO del 2021, l鈥檈sfor莽 dels i les professionals s鈥檋a de veure recompensat!

Si b茅 la intenci贸 de l鈥檈mpresa era amagar les concentracions dels dies 20 i 21 de juny 鈥渦bicant-nos鈥 a la zona d鈥檃parcament, aquestes han tingut un molt bon seguiment. Orgulloses dels companys i companyes que han perdut la por i es fan valer. Des d鈥檃qu铆 us donem les gr脿cies a tots i a totes, per les vostres veus i les vostres ganes de canviar la situaci贸 que patim, per la participaci贸 i per aix貌, les dels pr貌xims dies no s鈥檋an de quedar enrere, us animem a tornar a fer-ho! La vostra for莽a 茅s la nostra, vosaltres ho feu possible. Agrair tamb茅 a molts usuaris i usu脿ries que com a mostra de suport ens oferien la seva signatura.

La postura de la direcci贸, per貌, continua sent la mateixa, no ha sigut capa莽 de reunir-se amb els representants dels treballadors i ni tan sols apropar-se en un intent de trobar soluci贸. El personal ja ha respost: #FARTES. TORNEM AL CARRER!

Les dificultats per manegar la sobrec脿rrega de treball, els canvis d鈥檜bicaci贸, o el canvi continu de tasques durant una mateixa jornada laboral ja no es pot tolerar. I els i les pacients tampoc. Volem donar la bona atenci贸 de sempre.

El personal ha arribat a una situaci贸 laboral l铆mit, el mal clima laboral ho 茅s b脿sicament per dos motius, la falta de personal i el no abonament de la retribuci贸 variable per objectius (DPO) del 2021.

#Fartes de comen莽ar la nostra jornada laboral en un servei i haver de cobrir dos o m茅s, d鈥檈star amb personal m铆nim, de fer la feina de tres i cobrar per mig, de la 鈥渄escobertura鈥, de tenir m茅s comandaments que personal, de tenir una pir脿mide invertida, de trucades inesperades per anar a treballar l鈥檈ndem脿, que ens menystinguin, d鈥檈star cansades i esgotades, per貌 vulguin organitzar-nos una festa d鈥檈stiu.

#Fartes d鈥檈sperar la important铆ssima partida econ貌mica del CatSalut per con猫ixer si es far脿 efectiu el pagament de les DPO del 2021 (pendents des del mes de mar莽), i que l鈥檈mpresa encara no sap quan arribaran aquests diners.

#Fartes que sempre sigui el personal qui faci l鈥檈sfor莽, i l鈥檈mpresa s鈥檈scudi en qu猫 l鈥檈quilibri econ貌mic i financer no s鈥檃ssoleix, fet que plasma l鈥櫭璶fima import脿ncia que t茅 el seu personal per a la direcci贸.

TENIM MOTIUS! EL CARRER TORNA A SER NOSTRE!