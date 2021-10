Despr茅s d’un proc茅s on ha participat una gran part de la plantilla mitjan莽ant votaci贸 telem脿tica i assemblees. S’ha comunicat la convocat貌ria de vaga indefinida al servei d鈥檃tenci贸 telef貌nica i gesti贸 del 061 per part de la C.G.T., U.G.T i U.S.O.C validada per una gran majoria.

El 061 茅s un servei continuat d鈥檃tenci贸 a la poblaci贸 donant un servei essencial.

La plantilla, formada aproximadament per 700 persones, demana que sigui directament el Sistema d’Emerg猫ncies M猫diques (SEM) i no una empresa externa com Ferrovial qui els contracti. Les treballadores ara es troben encabides en el conveni de telem脿rqueting i canviant al SEM, tindrien millors condicions laborals i m茅s possibilitat de conciliaci贸 familiar.

Les treballadores i treballadors que estan en eventualitat (afecta aproximadament unes 400 persones) el seu contracte 茅s renovable mensualment, l’empresa intenta evitar d’aquesta manera una contractaci贸 indefinida i estable amb personal format i qualificat. Com a “recompensa” del sobreesfor莽 sostingut durant la pand猫mia, la plantilla ha vist redu茂t el seu salari. A sobre els contractes no compleixen amb cap tipus de conciliaci贸 familiar, a causa del sistema que es fa servir d’un calendari mensual, entre molts d鈥檃ltres abusos.

Des de la C.G.T. tenim molt clar que la subcontractaci贸 茅s l鈥檈sclavitud del nostre segle i no hauria d鈥檈xistir. Tothom t茅 molt present l鈥檈xemple que significa externalitzar serveis essencials com les el猫ctriques, que s’ha tradu茂t en preus abusius i una atenci贸 al usuari molt deficient.

No volem imaginar que succeiria si s’externalitz茅s m茅s la sanitat. Exigim poder treballar en unes condicions dignes i aquestes nom茅s poden passar per la internalitzaci贸 d鈥檃quest servei essencial per al dia a dia i la seguretat de la poblaci贸.

Secci贸 sindical de la CGT a Ferrovial 061