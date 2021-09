–

September 18, 2021

Una gran movilizaci贸n recorri贸 la ciudad de La Plata al cumplirse 15 a帽os de la segunda desaparici贸n forzada de Jorge Julio L贸pez, sobreviviente del terrorismo de Estado y testigo en la causa por delitos de lesa humanidad en la que fue condenado el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la polic铆a bonaerense.

鈥15 a帽os de impunidad, pasan los gobiernos y contin煤a el encubrimiento y la complicidad鈥, denunciaron desde la Multisectorial La Plata Berisso Ensenada.

Compartimos el documento completo le铆do en el acto de hoy en la Plaza San Mart铆n de La Plata:

JORGE JULIO L脫PEZ nuevamente nos convoca a esta plaza.

JORGE JULIO L脫PEZ camina en cada uno de nuestros pasos, JORGE JULIO L脫PEZ sigue levantando en nuestros brazos las banderas por las que luch贸, (desde la militancia barrial en Los Hornos en los 鈥70 y luego por conseguir el juicio y castigo a los genocidas). JORGE JULIO L脫PEZ, fue desaparecido por primera vez el 27 de Octubre de 1976 junto a otras y otros 12 militantes de una Unidad B谩sica de Montoneros del barrio de Los Hornos. L脫PEZ vio el asesinato de algunos de esos compa帽eros en el Pozo de Arana a manos de Miguel Etchecolatz y as铆 lo declar贸 en el hist贸rico juicio que signific贸 la primera cadena perpetua a este genocida. Durante ese juicio, el 18 de Septiembre de 2006 LOPEZ iba a ser desaparecido por segunda vez, desaparici贸n de la que hoy se cumplen, nada menos que 15 a帽os.

JORGE JULIO L脫PEZ fue el que no se permiti贸 olvidar, el que nos dijo a todos y todas 鈥淟os argentinos tienen que saber鈥, el detenido desaparecido que con su memoria reconoci贸 a unos 20 genocidas y nos record贸 muchos compa帽eros y compa帽eras para buscar justicia por sus casos. Hoy a 15 a帽os L贸pez vuelve a interpelar al Estado y exige que no lo vuelvan a desaparecer, exige justicia.

Por eso y porque nuestro objetivo es que no se borre de la historia a JORGE JULIO L脫PEZ, vamos a seguir en las calles, como lo hacemos desde el mismo d铆a en que lo secuestraron y desaparecieron, exigiendo APARICI脫N CON VIDA YA y JUICIO Y CASTIGO a todos los responsables.

Desde aquel 18 de Septiembre de 2006 la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada sale a las calles, denunciando la desaparici贸n de JORGE JULIO L脫PEZ como un crimen de Estado. Sin embargo y a pesar del paso del tiempo y los gobiernos, a pesar de los fiscales y jueces, la causa judicial solo acumula millares de fojas y expedientes paralelos sin ning煤n resultado.

Escrache con pintura a los Tribunales Federales de La Plata, durante la marcha de hoy, denunciando la impunidad en la desaparici贸n de Jorge Julio L贸pez. Video: Indymedia.

LA CAUSA L脫PEZ: MONUMENTO NACIONAL A LA IMPUNIDAD

Durante estos 15 a帽os los gobiernos de N茅stor y de Cristina, con sus gobernadores Sol谩 y Scioli, el de Macri con Vidal y el de Alberto Fern谩ndez con Kicillof, nunca impulsaron pol铆ticas concretas que permitieran el avance en la investigaci贸n. Ellos, junto a los distintos jueces que pasearon la causa, primero en la justicia provincial y luego la federal, construyeron un verdadero MONUMENTO NACIONAL A LA IMPUNIDAD.

Durante los 3 primeros meses la Jueza de Garant铆as Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri investigaron la causa como si se tratase de un extrav铆o o una ausencia voluntaria, desconociendo el planteo de los organismos, que se帽alamos que se trataba de un secuestro pol铆tico. Cuando por fin logramos que se reconozca que hubo una desaparici贸n forzada, la causa, pas贸 en distintas etapas a manos de los jueces federales Blanco, Corazza y ahora Kreplak. Estos jueces solo agregaron miles de fojas inconducentes en la causa y jam谩s indagaron a los polic铆as de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz.

Allanamientos pre avisados con bombos y platillos y con el tiempo suficiente para hacer desaparecer cualquier pista 煤til para hallar a L脫PEZ o dar con los instigadores y autores materiales de su desaparici贸n, b煤squedas alocadas inducidas por videntes, etc. A su vez las distintas fiscal铆as que intervinieron,tampoco hicieron nada que arrojara al menos una pista certera sobre el paradero del compa帽ero y los culpables de su nueva desaparici贸n.

En definitiva, gobiernos, jueces y fiscales pusieron piedra sobre piedra para la construcci贸n de ese monumento. Por eso volvemos a decir, que todos ellos y ellas son c贸mplices del encubrimiento, e intentan condenar al olvido perpetuo, pol铆tica y judicialmente a la causa y a la posibilidad de encontrar al compa帽ero.

Pero desde aquel 18 de Septiembre de 2006, resolvimos pelear contra ese olvido y salimos a las calles, que es el lugar desde d贸nde pelea y exige el pueblo. Y salimos a decir que no nos vamos a olvidar de JORGE JULIO L脫PEZ, que no vamos a archivar la b煤squeda de justicia por el compa帽ero.

JUICIO A TODOS LOS GENOCIDAS Y CASTIGO CON C脕RCEL COM脷N PERPETUA Y EFECTIVA

Con la desaparici贸n de JORGE JULIO L脫PEZ los perpetradores buscaron, parar el juicio a Etcecholatz y presionar sobre el tribunal para que no dicte la inminente condena a perpetua. Tambi茅n enviaron una amenaza a los y las testigos en los juicios que denuncian el genocidio . Esta amenaza fue tajantemente expresada por el propio Etechecolatz, cuando dijo como 煤ltimas palabras antes de la sentencia, aquello de que no lo condenaban a 茅l sino a un viejo, en clara alusi贸n a L贸pez.

Al desaparecer a JORGE JULIO L脫PEZ trataron de parar los juicios y no lo consiguieron, porque los procesos denominados de lesa humanidad se generalizaron en gran parte del pa铆s. Aunque fue una justicia a cuentagotas, por responsabilidad del Estado. No lograron parar los juicios ni impedir que JULIO con sus declaraciones siga se帽alando a los genocidas. Hace pocos d铆as la declaraci贸n de L脫PEZ en el juicio del 2006 a Etchecolatz, fue proyectada como prueba, en el proceso que recientemente comenzara contra los genocidas Garachico y Etchecolatz por secuestros, tormentos y homicidios cometidos en Arana, por casos que hab铆an quedado fuera del juicio denominado 鈥淐ircuito Camps鈥.

En el mismo juicio, en donde se tratar谩n los casos denunciados por el propio Julio L贸pez, tambi茅n estar谩 presente al transmitirse un video de su testimonio nuestra compa帽era Nilda Emma Eloy, fallecida hace poco m谩s de tres a帽os. Sus declaraciones son en b煤squeda de justicia por los casos del propio L脫PEZ as铆 como los de NORBERTO RODAS; ALEJANDRO S脕NCHEZ; PATRICIA DELL麓ORTO, EFRA脥N GUILLERMO CANO, AMBROSIO DE MARCO Y FRANCISCO L脫PEZ MUNTANER.

A prop贸sito de 茅ste juicio, a solo dos genocidas y por pocos compa帽eros y compa帽eras, reiteramos que no son los juicios que queremos, peleamos por juzgar a todos los genocidas y por condenas por todos y todas los y las compa帽eras, seguimos exigiendo juicios por Centros Clandestinos de Detenci贸n.

A JORGE JULIO L脫PEZ le llev贸 nada menos que 30 a帽os llegar a juicio con su caso. Pero est谩 nuevamente desaparecido. Ya van m谩s de 45 a帽os de iniciada la dictadura y a煤n hay miles de compa帽eros y compa帽eras que no han accedido a un m铆nimo de reparaci贸n por justicia. Por esto, a 15 a帽os de la segunda desaparici贸n forzada de L脫PEZ, continuamos denunciando la pol铆tica de impunidad expresada en el estiramiento indefinido de los juicios, la apelaci贸n a la impunidad biol贸gica, las domiciliarias y los juicios a cuentagotas.

La desaparici贸n de JORGE JULIO L脫PEZ, no fue la primera luego de ca铆da la dictadura, ejemplo de eso son las de ANDR脡S NU脩EZ Y MIGUEL BRU y le siguieron muchas otras, como las de IV脕N TORRES, DANIEL SOLANO, LUCIANO ARRUGA, SANTIAGO MALDONADO y durante la cuarentena represiva las de FACUNDO ASTUDILLO CASTRO, LUIS ESPINOZA Y ARIEL VALERI脕N, solo para nombrar algunos ejemplos demostrativos de que el m茅todo de la desaparici贸n forzada sigue siendo utilizado por las fuerzas represivas en general y por la bonaerense en particular. Por todos ellos seguimos exigiendo JUICIO Y CASTIGO. Sin embargo volvemos a denunciar que con Julio se intent贸 reinstaurar la desaparici贸n forzada como forma de escarmiento pol铆tico y especialmente a quienes declarasen contra los genocidas.

El Estado argentino sigue sin dar respuestas por la causa de L贸pez. Desde el espacio Justicia Ya La Plata hemos llevado hace 6 a帽os el caso a la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, desde donde nos proponen una 鈥渟oluci贸n amistosa鈥 con el Estado. Hace poco hemos respondido que no vamos a sentarnos con ning煤n funcionario a negociar la vida del compa帽ero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que d茅 una respuesta a tantos a帽os de impunidad y retardo de justicia. No puede haber soluci贸n amistosa cuando no sabemos qu茅 pas贸 con L贸pez y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes.

Por eso desde estas mismas calles, hoy a 15 a帽os del segundo secuestro y desaparici贸n forzada de JORGE JULIO L脫PEZ volvemos a exigir:

APARICI脫N YA DE JORGE JULIO L脫PEZ

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES

CARCEL COMUN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS COMPLICES.

APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS

RESTITUCION DE LOS HIJOS E HIJAS APROPIADAS DURANTE LA DICTADURA GENOCIDA.

30.000 COMPA脩ERAS Y COMPA脩EROS DETENIDOS DESAPARECIDOS. PRESENTES

La tregua que prometi贸 el gobierno de Alberto Fern谩ndez y su ministra Sabina Frederic sobre la represi贸n, diciendo que iban a derogar la 鈥淒octrina Chocobar鈥, dur贸 lo que sus polic铆as tardaron en volver a apretar el gatillo. Nuestrxs pibxs siguen sufriendo el hambre y la marginaci贸n y son blanco de la discrecionalidad en el accionar policial.

Se decret贸 el aislamiento social, preventivo y obligatorio para intentar paliar los efectos del COVID-19, y a pesar del resultado de m谩s de 110 mil muertes provocadas por el virus, el gobierno sostuvo a toda costa la imagen del Estado que nos cuida, mientras recrudec铆a su accionar represivo:

Durante la cuarentena, hubo 272 muertes bajo custodia en c谩rceles y comisar铆as. La muerte de Florencia Magal铆 Morales, en una comisar铆a de Santa Rosa del Conlarael a帽o pasadoo el caso de Micaela, Mar铆a Jos茅, Macarena y Yanet, que murieron calcinadas hace dos semanas en una Comisar铆a de Tucum谩n, son ejemplos de ello.

En nuestra provincia bajo el mandato Axel Kicillof, el jefe pol铆tico de La Bonaerense, el carapintada Sergio Berni, asumi贸 diciendo que no es momento para los tibios y los librepensadores, capitane贸 la represi贸n en cuarentena, ech贸 con balazos y topadoras a familias que buscaban tierra para vivir, justific贸 al asesino Luis Chocobar cuando fue llevado a juicio, y se encarg贸 de encubrir sistem谩ticamente a los polic铆as involucrados en la desaparici贸n forzada seguida de muerte de Facundo Castro. 隆Por eso decimos FUERA BERNI y toda su pol铆tica represiva!

411 personas fueron asesinadas por el aparato represivo en el 2020. Sin contar los casos que a煤n no han sido registrados o denunciados.

Las causas armadas por la polic铆a siguen siendo moneda corriente con los mamarrachos judiciales que elabora la Polic铆a Bonaerense junto a los fiscales, como en los casos de Ezequiel Baz谩n, Jorge Daniel L贸pez, Braian Ch谩vez y Marcos Baz谩n.

Denunciamos que el gobierno quiere lavarse la cara con el eufemismo de 鈥淰iolencia Institucional鈥 cuando lo que hace es seguir utilizando el aparato represivo para torturar, para matar y desaparecer a nuestros pibes y pibas, mientras la represi贸n es en realidad una pol铆tica de Estado.

Contin煤an presentes en nuestro reclamo Omar Cigar谩n, Dari谩n Barz谩bal, Ezequiel Heredia, Cristian 鈥淩usito鈥 Perez, V铆ctor Gonz谩lez, Dami谩n Corval谩n, Mauricio Andrada, Ismael Perusatto, Daniel Migone, Mariano Ferreyra, Maximiliano Kosteki y Dar铆o Santill谩n, Juli谩n Antillanca, Diego Bonefoi, Nicol谩s Carrasco, Sergio C谩rdenas, Soledad Bowers, Lito Costilla, y tantxs otrxs pibes y pibas que nos arrebataron con la represi贸n estatal.

-BASTA DE GATILLO F脕CIL!

鈥 NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS! NI UNA BALA M脕S!

鈥 FUERA BERNI! EL ESTADO ES RESPONSABLE

-BASTA DE TORTURAS Y MUERTES EN C脕RCELES, COMISAR脥AS, CENTROS CERRADOS Y OTROS LUGARES DE ENCIERRO!

-BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS, DETENCIONES ARBITRARIAS Y CAUSAS ARMADAS!

鈥 TRABAJAR NO ES DELITO! BASTA DE REPRESI脫N A MANTERXS, VENDEDORXS AMBULANTXS Y ARTESANXS. FUERA LA POLIC脥A DE NUESTRAS PLAZAS!

-SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESI脫N ESTATAL!

A 15 a帽os de la desaparici贸n L贸pez, continua la impunidad y el encubrimiento. Pero tambi茅n contin煤an las consecuencias de una pol铆tica de gobierno a espaldas de las necesidades de los trabajadores y el pueblo. A casi dos a帽os gobierno y de pandemia, Alberto Fern谩ndez y el Frente de Todos no han tomado una sola medida de las grandes mayor铆as. Los crecientes elementos de crisis social y econ贸mica, sumado a las consecuencias de la pandemia dejaron en evidencia una creciente desigualdad social, que se profundiza d铆a a d铆a con la aplicaci贸n de un duro ajuste econ贸mico por parte del gobierno. Un ajuste que no podr铆a haberse aplicado si no fuera tambi茅n por la connivencia de todas las organizaciones sindicales burocr谩ticas. Tanto la CGT como CTA no han movido un dedo para enfrentar los despidos, las suspensiones, y paritarias de miseria.

El crecimiento de la pobreza, las condiciones de flexibilizaci贸n y precariedad laboral que enfrentan millones de personas, implica no s贸lo ingresos que rozan los niveles de pobreza, sino tambi茅n la destrucci贸n de los derechos laborales y condiciones de trabajo. 隆Hoy gran parte de los trabajadores y trabajadoras son pobres! El salario m铆nimo quedo muy por debajo del costo de vida, y la inflaci贸n interanual es del orden del 50%. Es por esto que hoy el problema del salario es un reclamo cada vez m谩s sentido que logr贸 colocarse en la escena pol铆tica.

El hartazgo de un gran sector de la poblaci贸n, el descontento y el malestar social hacia el Frente de Todos, como consecuencia del ajuste en medio de la pandemia, termino resultando en una derrota electoral del oficialismo. La elecci贸n dio muestras de un voto castigo en donde parte de la bronca fue capitalizada por la oposici贸n de derecha, dejando al gobierno ante una profunda crisis pol铆tica.

Por otra parte, el macrismo carga con la responsabilidad de haber endeudado al pa铆s por 44 mil millones de d贸lares, y son a los que los trabajadores les pusimos un freno a su proyecto neoliberal el 18 de Diciembre del 2017 en el marco de la reforma jubilatoria, y la frustrada reforma laboral.

Ante este nuevo escenario que dejan las PASO, tanto el gobierno como la oposici贸n macrista hacen silencio sobre lo que esta de fondo. Ambos coinciden en cerrar el acuerdo con el FMI y realizar los designios de este organismo, que no son m谩s que un paquete de medidas y contrarreformas para quitar derechos y profundizar las condiciones de explotaci贸n de las grandes mayor铆as para seguir garantizando ganancias siderales para los capitalistas.

Sin embargo, a lo largo de este a帽o, distintos sectores de la clase trabajadora han dado muestra de que no aceptan el ajuste.

Casos como los trabajadores tercerizados del ferrocarril, los el茅ctricos de EMA-EdeSUR, los trabajadores de la salud de Neuqu茅n y varios hospitales de la provincia de Buenos Aires. Tambi茅n el movimiento de trabajadores desocupados se movilizo en las calles para rechazar los planes de hambre y miseria, y pelear por sus derechos y condiciones de vida. Todas estas luchas son un ejemplo de c贸mo se enfrenta los ataques de las patronales y el gobierno.

Frente a las medidas de ajuste que prepara el Frente de Todos y frente a la derecha, enemiga de los derechos humanos y negacionista de la dictadura y los desaparecidos, es necesario fortalecer la lucha en las calles de los trabajadores trabajadoras, los sectores populares y democr谩ticos.

AUMENTO DEL SALARIO M脥NIMO A 100.000 PESOS INDEXADO POR INFLACI脫N!

NO A LA REFORMA LABORAL!

BASTA DE PRECARIZACI脫N Y FLEXIBILIZACI脫N LABORAL

RUPTURA CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL!

NING脷N DESPIDO Y NI SUSPENSIONES.

Desde el feminismo, como movimiento de denuncia y liberaci贸n, sostenemos que no se puede hablar de justicia cuando en las causas por genocidio solo hay un 10 % de genocidas condenados por delitos sexuales. Hablamos de delitos que fueron parte fundamental del plan sistem谩tico del terror y de la tortura, como el sometimiento de los cuerpos de las mujeres mediante abusos, violaciones, partos y abortos forzados y en condiciones de terrorismo de estado. Hoy, seguimos buscando a nuestros hermanos y hermanas apropiadas! Dichos delitos fueron el bot铆n para el ejercicio del poder, el disciplinamiento social, la denigraci贸n y la humillaci贸n, todo un aparato puesto al servicio del arrasamiento subjetivo y ps铆quico tanto de las mujeres como de sus compa帽eros, quienes estuvieron all铆 presentes, siendo obligados muchas veces a ver y o铆r dichos vej谩menes. Un plan que, no s贸lo tuvo como v铆ctimas de los delitos sexuales a las mujeres, sino tambi茅n a hombres y a aquellas identidades o pr谩cticas no hegem贸nicas: homosexuales, jud铆os, etc., ejemplos claros de una dictadura patriarcal, eclesi谩stica, mis贸gina, homof贸bica, racista y antisemita.

Los genocidas tambi茅n eran violadores!!

Los delitos sexuales tambi茅n fueron parte del terrorismo de Estado.

A un a帽o de los asesinatos de las ni帽as argentinas, Lilian y Mar铆a Carmen Villalba en manos del ej茅rcito paraguayo y a 10 meses de la desaparici贸n de LichitaOviedo Villalbadenunciamos al Estado infanticida de Mario Ben铆tez, as铆 como tambi茅n al Estado argentino que no arbitra todos los medios necesarios para propiciar justicia por las ni帽as. Exigimos la inmediata libertad de Laura Villalba.

A 9 meses de que la marea verde lograra la sanci贸n de la ley IVE 鈥 ley Dora Coledesky-, y con el aumento de la demanda incrementada no s贸lo por la legalizaci贸n sino tambi茅n por la discontinuidad en la entrega de m茅todos anticonceptivos en toda la provincia, el gobierno,a煤n no ha implementado las pol铆ticas necesarias para capacitar a nuevos equipos que faciliten el acceso a la IVE, ni se ha exigido a los municipios, responsables de los Centros de Atenci贸n Primaria a donde las mujeres y cuerpos gestantes de los barrios tienen mayor acceso, a que garanticen la efectiva implementaci贸n de esta ley. En la ciudad de La Plata, de los 46 CAP con los que cuenta, s贸lo 2 garantizan esta ley por el compromiso y la predisposici贸n de las trabajadoras, no sin obst谩culos y dificultades. Lo sucedido con la m茅dica salte帽a, detenida infundadamente en Tartagal luego de haber garantizado este derecho, es una prueba clara de la connivencia pol铆tica: que quede claro, su detenci贸n luego de garantizar un aborto ambulatorio no s贸lo fue promovida por intereses antiabortistas, fue tambi茅n un intento por disciplinar y callar a esta m茅dica que anteriormente denunci贸 casos de abuso a menores de edad por parte de dos ginec贸logos del mismo hospital donde trabaja. Fuerza compa帽era Miranda Ruiz. No est谩s sola!

En la Argentina, cada 26 hs muere una mujer, travesti o trans entre los 19 y los 40 a帽os de edad en manos de la violencia machista. En lo que va del a帽o, 151 ni帽es/adolescentes se han quedado sin madre, siendo en el 84% de los casos el 煤nico sost茅n afectivo y del hogar. Es sabido que muchos de los femicidas tienen m谩s de una denuncia por violencia de g茅nero, como as铆 tambi茅n, denuncias por incumplimientos sucesivos de restricciones perimetrales de cart贸n. Continuamos denunciando que hoy hay m谩s de 6000 polic铆as con denuncias por violencia de g茅nero y el 80 % est谩 en actividad y que en lo que va del 2021 el 12 % de los femicidios fueron cometidos por los milicos asesinos de las diferentes fuerzas represivas.Basta de complicidad policial. Basta de femicidios y cr铆menes de odio, basta de proteger a los violentos. Desmantelamiento ya de esta justicia mis贸gina, machista y patriarcal.

El ajuste, la precarizaci贸n de la vida, la desocupaci贸n, la miseria a la que este gobierno en el contexto de la pandemia, como el anterior, condenan a millones, golpea m谩s fuertemente a las mujeres trabajadoras, siendo 19 millones las que se encuentran por debajo de la l铆nea de pobreza. Muchas mujeres y personas trans y travestis a las que se le niegan todos los derechos b谩sicos son empujadas al ejercicio de la prostituci贸n, negocio de proxenetas ligados a los poderes del Estado como las polic铆as y la justicia, que recauda millones a costa del sufrimiento de estos sectores despojados de todo.

-POR LA ABOLICI脫N DEL SISTEMA PROSTITUYENTE.

-POR LA IMPLEMENTACI脫N DEL CUPO LABORAL TRAVESTI- TRANS.

-APARICI脫N CON VIDA YA DE TEHUEL!

JUSTICIA POR TODAS LAS VICTIMAS DE TRATA, JUSTICIA POR JOHANA RAMALLO! DESMANTELAMIENTO URGENTE DE LAS REDES DE TRATA Y PROSTITUCI脫N.

-POR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA LEY ILE Y LA IVE SIN CONDICIONAMIENTOS.

-EDUCACI脫N SEXUAL INTEGRAL EN TODAS LAS ESCUELAS Y NIVELES.

-SEPARACI脫N DE LA IGLESIA DEL ESTADO. BASTA DE IMPUNIDAD PARA LOS CURAS ABUSADORES.

-JUSTICIA POR LILIAN Y MARIA CARMEN. APARICI脫N CON VIDA YA DE LICHITA

JUSTICIA POR TODAS LAS V脥CTIMA DE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS

NO CONTARAN CON LA COMODIDAD DE NUESTRO SILENCIO NUNCA MAS.

NI UNA MENOS. VIVAS NOS QUEREMOS!