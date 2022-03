–

De parte de Indymedia Argentina March 24, 2022 63 puntos de vista

La Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada moviliz贸 por las calles de la capital bonaerense con las consignas 鈥淐ontra la impunidad, el ajuste y la represi贸n de ayer y de hoy鈥, 鈥淐谩rcel com煤n, perpetua y efectiva a los genocidas鈥, 鈥淎pertura de todos los archivos de la dictadura鈥, 鈥淩estituci贸n de la identidad de lxs hijxs apropiadxs鈥 y 鈥淣o al acuerdo del gobierno y el FMI鈥.

Compartimos el documento le铆do en la jornada:

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺 Inicio鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺

A 46 a帽os del Golpe Genocida, volvemos a esta plaza reivindicando la militancia y la lucha revolucionaria de nuestros y nuestras 30 mil compa帽eras y compa帽eros detenidos desaparecidos y la de los y las sobrevivientes que como Adriana Calvo, Nilda Eloy, PatricIa Chabat, Cachito Fukman, Cristina Gioglio, el Pato Yohma entre tantos otres, dedicaron gran parte de sus vidas a exigir juicio y castigo a todos los genocidas y sus c贸mplices.

Continuamos denunciando la impunidad, el ajuste y la represi贸n de ayer y de hoy. Continuamos exigiendo la apertura de todos los archivos de la dictadura, imprescindible para conocer el paradero de las hijas y los hijos apropiados y lograr la restituci贸n de su identidad, para saber cu谩l fue el destino de los y las 30.000 y condenar a todos y cada uno de los represores, los responsables civiles, empresariales y eclesiasticos que fueron parte del genocidio.

Nuevas generaciones se van sumando y renovando la vigencia de esta lucha y son continuadoras del camino recorrido por quienes en las calles derrotamos las leyes de impunidad , logramos la condena a algunos de los genocidas, derribamos la teor铆as de los dos demonios, la obediencia debida y el punto final y los indultos menemistas, frenamos el 2脳1 de la Corte Suprema y los intentos de reconciliaci贸n.

Somos los y las que ocupamos las plazas y cada rinc贸n del pa铆s exigiendo terminar con la impunidad de ayer y de hoy y las desapariciones forzadas en democracia. Quienes volvimos a exigir aparici贸n con vida , ante la 2掳 desaparici贸n forzada de JORGE JULIO L脫PEZ y m谩s adelante, con las de LUCIANO ARRUGA, DANIEL SOLANO, SANTIAGO MALDONADO, FACUNDO ASTUDILLO CASTRO, ARIEL VALERIAN Y LUIS ESPINOZA. Hoy nos toca gritar bien fuerte, busquen y encuentren a GUADALUPE y a un a帽o de su desaparici贸n, 驴D脫NDE EST脕 TEHUEL???

30.000 COMPA脩ERAS Y COMPA脩EROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS, PRESENTES!

NO AL ACUERDO GOBIERNO-FMI!

NO AL PAGO DE LA DEUDA!

隆NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺-Bloque DDHH y juicios鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺

Como venimos denunciando desde hace tiempo, los juicios de lesa humanidad, con audiencias cortas y de poca frecuencia duran a帽os. No se incluyen todos los casos y se juzga a muy pocos genocidas, que terminan en domiciliarias. Los juicios por los que tanto hemos peleado, son intencionalmente atrasados, por un poder judicial c贸mplice, que asegura la impunidad biol贸gica de los represores. Decenas de genocidas han muerto sin siquiera haber pasado por ninguna c谩rcel. Son muchos los jueces y fiscales que niegan el genocidio, planificado, centralizado y sistematizado por parte del Estado para desaparecer a quienes se organizaron contra la opresi贸n y la explotaci贸n. Mientras que sobrevivientes y familiares junto a organismos de ddhh, ponemos nuestra salud f铆sica y mental para lograr las condenas, declarando una y otra vez por diferentes tribunales.

Pasaron quince a帽os de la reapertura de los juicios de lesa humanidad, en ese tiempo, solo fueron condenados menos de 2 genocidas por campo de concentraci贸n de los m谩s de 600 campos que hubo en el pa铆s. Como tambi茅n son escas铆simas las condenas a los responsables empresariales, la c煤pula eclesi谩stica y la burocracia sindical.

JUICIOS Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS C脫MPLICES, POR TODOS LOS COMPA脩EROS Y COMPA脩ERAS.

En pocas ocasiones la justicia patriarcal ha juzgado y condenado a los delitos de violencia sexual. Sin embargo, en los testimonios de los y las compa帽eras queda demostrado que fueron parte del siniestro plan sistem谩tico de deshumanizaci贸n, disciplinamiento y exterminio contra la poblaci贸n civil y constituyen un crimen de lesa humanidad.

M谩s all谩 de los tormentos y torturas continuas a todes les detenides, los cuerpos en los Centros Clandestinos de Detenci贸n se transformaban en un trofeo que pertenec铆a al torturador o al grupo de tareas para dominar, castigar, humillar y denigrar.

El ensa帽amiento en particular con las mujeres y disidencias, los abusos, tocamientos, desnudez, violaciones, el obligarlas a trabajar, a abortar o a parir en condiciones inhumanas, formaron parte del plan genocida que las castigaba precisamente por haberse apartado del rol hist贸ricamente asignado como madre 鈥 esposa. Varios compa帽eros tambi茅n fueron v铆ctimas de estas aberraciones.

Las embarazadas sufrieron el terror y violencia en los partos en cautiverio, el robo y apropiaci贸n de los y las beb茅s, su 鈥渂ot铆n de guerra鈥 que al d铆a de hoy seguimos buscando.

EL TERRORISMO SEXUAL FUE PARTE DEL PLAN GENOCIDA!!!

Repudiamos en茅rgicamente la banalizaci贸n de los Centros Clandestinos de Detenci贸n, Tortura y Exterminio. La resignificaci贸n de los sitios de memoria consolida la reconciliaci贸n. Sabemos que son los espacios donde muchos y muchas de los 30000 compa帽eros y compa帽eras sufrieron encierro, torturas, violaciones, asesinatos; donde nacieron y fueron apropiados muchos de las y los 400 j贸venes que seguimos buscando. No es el lugar para hacer fiestas, ni eventos culturales, y mucho menos espacios donde se coman asados o se hagan brindis donde miles de secuestrados y secuestradas padecieron la sed y el hambre como parte de las muchas formas de tortura durante su cautiverio. Estas pol铆ticas de banalizaci贸n y bastardeo lejos de aportar a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, desprecian las historias de vida de las mujeres y hombres militantes que all铆 permanecieron detenidos desaparecidos.

Los sitios de memoria son s铆mbolos del genocidio, donde todav铆a existen pruebas para aportar a los Juicios de Lesa Humanidad que se est谩n llevando adelante, por eso seguiremos exigiendo que estos los Centros Clandestinos de Detenci贸n, Tortura y Exterminio sigan siendo investigados con la mayor celeridad posible y que no se remodelen ni modifiquen. Queremos que ah铆 se recuerde y se diga qui茅nes realmente eran y qu茅 pas贸 con los compa帽eros y compa帽eras detenidas desaparecidas.

LA MEMORIA NO SE PISOTEA, NO SE ATROPELLA, NO SE BANALIZA!!!

Por todo esto, seguimos diciendo que:

REIVINDICAMOS LA LUCHA DE LOS Y LAS COMPA脩ERAS REVOLUCIONARIAS DETENIDAS DESAPARECIDAS

EXIGIMOS LA APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA

C脌RCEL COM脷N PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS C脫MPLICES

RESTITUCI脫N DE LA IDENTIDAD A LAS/OS HIJAS/OS APROPIADA/OS

EL TERRORISMO SEXUAL FUE PARTE DEL PLAN GENOCIDA

CONTRA LA REPRESI脫N Y LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺-REPRESIVO Y GATILLO F脕CIL鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺-

La continuidad del aparato represivo de ayer, se prolonga en nuestros d铆as. Miles de j贸venes de nuestros barrios, arrojados primero a la marginalidad econ贸mica y social, son luego dejados a merced de 鈥渓a mano dura policial鈥. Son miles los casos de asesinatos por gatillo f谩cil y en situaci贸n de encierro. Solo en nuestra regi贸n han sido asesinados por la polic铆a de Scioli y de Vidal: Dar铆an Barzabal, Ezequiel Heredia, Omar Cigar谩n, Br铆an Mogica, Mauricio Andrada, Ismael Perussatto, V铆ctor Gonzalez, Damian Corvalan, Lito Costilla, Nicol谩s Vargas, Maximiliano Campos y Mat铆as Marincovich. En nombre del ajuste ordenado por el FMI, las pol铆ticas sociales pretenden ser barridas por pol铆ticas represivas.

En esa continuidad, campea la descomposici贸n del poder judicial, de los aparatos policiales y de los 鈥渟ervicios鈥. Este 23 de marzo estamos en esta plaza dar un gran combate contra la criminalizaci贸n de la protesta, el gatillo f谩cil, y contra el aparato de represi贸n y de espionaje. El r茅gimen democr谩tico acumula m谩s de 7000 casos de gatillo f谩cil desde 1983, El gobierno de los Fern谩ndez no se ha quedado atr谩s, como lo demuestran los casos de Facundo Castro o la desaparici贸n de Tehuel. De las entra帽as del gobierno 鈥渘acional y popular鈥, ha emergido uno de los aspirantes argentinos a Bolsonaro, el gendarme Sergio Berni, as铆 como la reaparici贸n de An铆bal Fern谩ndez responsable de los cr铆menes de Maximiliani Kosteki, Dario Santillan y Mariano Ferreyra.

BASTA DE GATILLO F脕CIL

NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS! NI UNA BALA MAS!

FUERA BERNI! EL ESTADO ES RESPONSABLE!

BASTA DE TORTURAS Y MUERTES EN C脕RCELES, COMISAR脥AS, CENTROS CERRADOS Y OTROS LUGARES DE ENCIERRO

BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS, DETENCIONES ARBITRARIAS Y CAUSAS ARMADAS!

TRABAJAR NO ES DELITO! BASTA DE REPRESI脫N A MANTERXS, VENDEDORXS AMBULANTES Y ARTESANXS. FUERA LA POLIC脥A DE NUESTRAS PLAZAS

ABAJO EL C脫DIGO REPRESIVO DE GARRO!

SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESI脫N ESTATAL!

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺 G脡NERO 鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺

La deuda con el FMI impacta en toda la clase trabajadora pero, especialmente en las mujeres y disidencias, amas de casa, jefas de familias, trabajadoras formales, precarizadas, de la econom铆a popular, migrantes, de barrios carenciados, mujeres racializadas, ind铆genas, travestis, trans, campesinas, estudiantes. La deuda es usada como una herramienta de esclavizaci贸n, despojo, empobrecimiento y de recolonizaci贸n. Somos quienes recibimos sueldos m铆nimos y los trabajos peores pagos. Cuando m谩s se expande la deuda, mayor es el endeudamiento de los hogares, lo que se traduce en la experiencia cotidiana de vivir endeudadas, precarizadas, y que se acumule y se sume la carga de tareas de cuidado.

En Argentina todos los d铆as muere una mujer, travesti o trans de entre 19 o 40 a帽os en manos de la violencia machista. Muchos de los femicidas tienen denuncias previas por incumplimientos sucesivos a las restricciones perimetrales. Continuamos denunciando que hay m谩s de 6000 agentes de las fuerzas represivas con denuncias por violencia de g茅nero y el 80% de ellos est谩 en actividad. En lo que va del a帽o se registr贸 un femicidio cada 32hs, 52 ni帽es y adolescentes quedaron sin madre o referente afectivo.

Muchas mujeres y personas trans y travestis a las que se les niegan todos los derechos b谩sicos son empujadas a las redes de prostituci贸n, negocio de proxenetas ligados a los poderes del Estado como la instituci贸n policial y la justicia, que recauda millones a costa del sufrimiento de estos sectores despojados de todo. Exigimos el desmantelamiento de las redes de trata, acompa帽ado de pol铆ticas p煤blicas que les permita a las y les sobrevivientes recuperar sus plenos derechos. As铆 como tambi茅n la implementaci贸n urgente de la ley de cupo laboral travesti-trans.

A 1 a帽o de la desaparici贸n de Tehuel de la Torre seguimos exigiendo b煤squeda efectiva y aparici贸n con vida ya!. El Estado, el gobierno y la polic铆a no lo est谩n buscando y son responsables. Ramos y Montes saben d贸nde est谩 Tehuel.

Las vidas trans tambi茅n importan.

Exigimos la implementaci贸n de la Ley de Identidad de G茅nero, DNI no binario, y el cumplimiento de la Educaci贸n Sexual Integral en todos los niveles.

Basta de trans odio y cis sexismo.

Ni un travesticidio m谩s! Vicky, F谩tima, Soraya y la Chicho presentes!!!

Seguimos en las calles para exigir la efectiva implementaci贸n de la ley IVE. A pesar del aumento de la demanda incrementada no s贸lo por la legalizaci贸n, sino tambi茅n por la discontinuidad en la entrega de m茅todos anticonceptivos en toda la provincia, a煤n no se han implementado las pol铆ticas necesarias para capacitar a nuevos equipos que faciliten el acceso a la misma. Basta de persecuciones y hostigamiento a los equipos de salud. Absoluci贸n a Miranda! Garantizar la IVE no es delito!!!

A 15 a帽os del femicidio de Sandra Ayala Gamboa seguimos exigiendo Justicia! Que paguen todos los responsables pol铆ticos y materiales, y que el Ministerio de Mujeres, G茅nero y Diversidad d茅 respuesta inmediata al petitorio presentado el 22 de febrero, proveyendo los recursos para que Casa Sandra pueda ser el espacio que brinde atenci贸n, contenci贸n y orientaci贸n a mujeres y disidencias que sufren situaciones de violencia de g茅nero.

Funcionamiento efectivo de Casa Sandra Ayala Gamboa ya!

Todes somos Sandra!!

Exigimos que se destine presupuesto para pol铆ticas de prevenci贸n de la violencia contra las mujeres y de ayuda a las v铆ctimas, en vez de disminuirlos para cumplir las metas de ajuste que exigen los organismos financieros internacionales y destinarlos a pagar la deuda ileg铆tima.

Nos seguimos preguntando D贸nde est谩 Lichita? Y exigimos al Estado paraguayo su aparici贸n con vida ya! Justicia por Lilian y Mar铆a Carmen, ni帽as argentinas asesinadas por las fuerzas de tareas conjuntas de Paraguay.

Libertad para Laura Villalba, presa por maternar. Libertad para Carmen Villalba, prisionera pol铆tica.

隆Que cese la persecuci贸n pol铆tica a la familia Villalba!

La 煤ltima semana gracias a la movilizaci贸n y la presencia en las calles del colectivo LGTBIQ+ y de los movimientos feministas logramos la ABSOLUCI脫N DE HIGUI!!!!

Exigimos:

AUTODEFENSA NO ES DELITO, NOSOTRES TAMBI脡N NOS DEFENDER脥AMOS COMO HIGUI

隆BASTA DE FEMICIDIOS Y TRANSTRAVESTICIDIOS! 隆NI UNA MENOS!

DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA

JUSTICIA PARA JOHANA RAMALLO Y TODAS LAS DESAPARECIDAS 隆EL ESTADO ES RESPONSABLE!

CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA ILE Y LA IVE, SIN CONDICIONAMIENTOS.

EDUCACI脫N SEXUAL INTEGRAL EN TODAS LAS ESCUELAS Y EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.

SEPARACI脫N DE LAS IGLESIAS DEL ESTADO. BASTA DE IMPUNIDAD DE LOS CURAS ABUSADORES.

APARICI脫N CON VIDA YA DE ROXANA VILLALBA

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺擝LOQUE NACIONAL鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺

A 46 a帽os de la 煤ltima dictadura militar nos encontramos nuevamente frente a un intento de sometimiento colonial con el Fondo Monetario Internacional. La dictadura genocida, que busc贸 eliminar toda una generaci贸n de j贸venes y militantes comprometidos con transformar la sociedad, consagr贸 una nueva etapa de subordinaci贸n al imperialismo mediante la imposici贸n del modelo econ贸mico neoliberal. Busco tirar por tierra las conquistas de los y las trabajadoras, y endeud贸 el pa铆s mediante el traspaso de las deudas privadas de los amigos capitalistas al estado para descargarla sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo.

Hoy el gobierno de Alberto Fern谩ndez y Cristina Fern谩ndez, con un gran marco de unidad nacional de todas las fuerzas patronales, incluido Juntos por el Cambio y todo el arco de la burocracia sindical, aprobaron en un tratamiento expr茅s en el congreso de espaldas a todo el pueblo, el nuevo acuerdo de sometimiento con el FMI, consagrando y legitimando la estafa que constituy贸 la deuda tomada por el gobierno de Macri que solo sirvi贸 para financiar la fuga de capitales de la patronal argentina.

Desde esta plaza denunciamos la pol铆tica de sometimiento que tiene como consecuencia una cesi贸n de soberan铆a completa mediante la revisi贸n y control trimestral del organismo de cr茅dito respecto de las medidas econ贸micas y pol铆ticas que se vayan implementando para descargar sobre la sociedad un riguroso plan de austeridad. Cada d贸lar que genera nuestra econom铆a ser谩 destinado al pago de la deuda. Como siempre, la variable de ajuste pretende ser el salario de los trabajadores que est谩 siendo liquidado por una presi贸n inflacionaria que ya se prev茅 de alrededor de un 60% y que puede terminar descontrolada. Afectando principalmente la canasta b谩sica con suba de alimentos y combustibles, la devaluaci贸n de la moneda, tarifazos, todo para que la econom铆a quede subsumida al objetivo principal de la reducci贸n del d茅ficit fiscal y el pago a los intereses de deuda. Sin margen alguno para la inversi贸n en el desarrollo del pa铆s y la asistencia social. El mayor ajuste del que se tenga memoria desde la d茅cada del 90.

Pero es evidente tambi茅n que esta entrega es posible gracias a la burocracia sindical de la CGT y CTA. Hace pocos d铆as, estos traidores reunidos en el consejo del salario junto al gobierno y los empresarios fijaron como techo un miserable 45% del salario para todo el a帽o cuando el salario m铆nimo llega a unos 38 mil pesos, muy por debajo de los 78 mil pesos necesarios para no caer debajo de la l铆nea de pobreza.

Los requerimientos y el ajuste que pretende el FMI sobre la argentina no es m煤sica de futuro. Los y las trabajadoras venimos sufriendo las medidas de ajuste desde que asumi贸 el gobierno del Frente de Todos. Lejos de los dichos de que ahora el Fondo es bueno y no exigir铆a contra-reformas como ha sido con otros pa铆ses, la realidad es que este gobierno se ha dedicado en allanar el terreno para cumplir con las metas de austeridad. La reforma laboral se viene aplicando gremio por gremio y f谩brica por f谩brica. Y al cambio de la f贸rmula de las jubilaciones se le suma ahora el anuncio de la 鈥渏ubilaci贸n voluntaria鈥, que abre la puerta a una reforma previsional por la v铆a de los hechos.

Desde esta plaza rechazamos este plan colonial del Gobierno y el FMI y reafirmamos la ruptura de todo acuerdo con este organismo imperialista y llamamos a organizar una fuerte resistencia a las medidas de ajuste, para que no sean los y las trabajadores y los que paguen los costos de la crisis. Como nos muestra la historia, y la memoria de los 30000, la lucha en las calles es la herramienta que tenemos para defender nuestros derechos, la soberan铆a nacional y el nivel de vida de los sectores populares.

DESPROCESAMIENTO DE LOS PRESOS Y PRESAS POR LUCHAR

LIBERTAD A SEBASTI脕N ROMERO, FACUNDO MOLARES, OSCAR SANTILLAN, JARU RODRIGUEZ, MILAGRO SALA, Y TODOS LOS PRESOS POL脥TICOS. ABSOLUCION DE DANIEL RUIZ Y CESAR ARAKAKI.

PLATA PARA SALUD, EDUCACI脫N, SALARIOS Y VIVIENDA, NO PARA EL FMI

NO AL EXTRACTIVISMO, QUE ES CONTAMINACI脫N, SAQUEO Y ECOCIDIO

JUNTO A LA ASAMBLEA DE VECINOS CONTAMINADOS DE BERISSO, ENSENADA Y LA PLATA DENUNCIAMOS A LA MULTINACIONAL COPETRO, INSTALADA BAJO LA DICTADURA EN ENSENADA, POR CONTAMINAR EL AGUA, EL AIRE Y EL SUELO, ENFERMANDO Y MATANDO A LOS VECINOS DE LA ZONA

NO A LA GUERRA

FUERA LAS TROPAS RUSAS DE UCRANIA

FUERA LA OTAN DE EUROPA DEL ESTE

NO AL REARME IMPERIALISTA

NO AL ACUERDO GOBIERNO-FMI!

NO AL PAGO DE LA DEUDA!

30.000 COMPA脩ERAS Y COMPA脩EROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS, PRESENTES! ahora y siempre, ahora y siempre!