De parte de ANRed October 15, 2021 3 puntos de vista

A 7 meses de su desaparici贸n, Tehuel de la Torre sigue desaparecido, la justicia y las fuerzas de seguridad no aportan rastros sobre su paradero, y el cupo laboral trans est谩 lejos de aplicarse plenamente. Fotos de la manifestaci贸n ayer en La Plata, con la presencia del padre y la hermana de Tehuel, Andr茅s y Ail茅n de la Torre. Por ANRed. Fotograf铆as de Lisandro Amado

Esta mi茅rcoles 13 se realiz贸 un corte del ingreso a la Autopista Buenos Aires 鈥 La Plata, en la rotonda de 120 y 32. Fue una protesta de visibilizaci贸n por parte de activistas de la disidencia sexual, organizaciones pol铆ticas y movimientos sociales que acompa帽aron la actividad de corte de ruta organizada por la Coordinadora por la Aparici贸n con vida de Tehuel.

El pasado lunes se cumplieron 7 meses de la desaparici贸n del Tehuel de la Torre, var贸n trans que desapareci贸 el 11 de marzo, cuando sali贸 de su casa de San Vicente rumbo a Alejandro Korn para ir a cumplir con un trabajo como mozo.

La Coordinadora se conform贸 a los dos meses de la desaparici贸n con el objetivo de presionar y visibilizar la situaci贸n, con la prioridad de que sea un espacio abierto a la familia de Tehuel.

El pasado 10 de septiembre se realiz贸 una conferencia de prensa de la familia y la abogada, horas despu茅s se encontr贸 ADN de Tehuel en una mancha de sangre en la casa de Luis Alberto Ramos, quien se encuentra detenido con Alfredo Montes por falso testimonio.

鈥淗oy, a 7 meses, se sigue expresando cu谩les son las prioridades del gobierno: hay tardanza, irregularidades en la causa y ni siquiera la recompensa sirvi贸 para obtener informaci贸n鈥, denunci贸 a Pulso Noticias Noah, activista de la coordinadora y militante del Frente de Izquierda.

Adem谩s, reflexion贸 que este caso 鈥渕uestra crudamente la vida que atravesamos las personas trans travestis, la falta de acceso a salud, educaci贸n y vivienda digna, discriminaci贸n y falta de acceso la trabajo鈥, dijo y agreg贸 tambi茅n 鈥渆l rol de la bonaerense, de Sergio Berni y tambi茅n An铆bal Fern谩ndez鈥, quien encabeza ahora el ministerio de Seguridad.

芦No avanza nada la investigaci贸n禄

Andr茅s De la Torre se acerc贸 hasta la actividad en La Plata, al igual que meses anteriores, y all铆 expres贸 con mucho dolor la situaci贸n: 鈥淣o avanza nada la investigaci贸n, la buscan muerta a Tehuel, por mi cuenta estoy investigando y todo indica que es trata de personas鈥, expres贸 ante el micr贸fono y unas 500 personas en el corte de Autopista.

En otra parte de su alocuci贸n pidi贸 ser recibido por el Procurador: 鈥淭engo cosas para decirle, hace d铆as estuve con la Fiscal, me enoj茅 mucho, qued贸 en llamarme y nunca me llam贸, siempre es as铆, lo dilatan y lo dilatan鈥, dijo enojado y conmovido por la movilizaci贸n.

鈥淎gradezco todo lo que hacen por Tehuel鈥, resalt贸 para dar cierre, 鈥渟e ve que no estoy solo en esta lucha, no voy a claudicar, me dan fuerza para seguir, nosotros la buscamos viva, no estoy acostumbrado a esto, no puedo seguir鈥, expres贸 quebr谩ndose en llanto ante la mirada y los aplausos de las personas alrededor: 鈥渘unca pens茅 que iba a estar ac谩鈥, finaliz贸.

Luego de las palabras de lucha, dolor y solidaridad, lleg贸 el momento del mensaje cultural, donde cant贸 Checha Ribero, Elu Avenvuelo y tambi茅n hubo candombe.

Fuente: Pulso Noticias