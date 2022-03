–

De parte de ANRed March 24, 2022 26 puntos de vista

La Multisectorial La Plata Berisso y Ensenada realizó la histórica marcha que reivindica la militancia revolucionaria durante la última dictadura cívico eclesiástica militar y de las y los sobrevivientes como Adriana Calvo, Nilda Eloy, Patricia Chabat, Cachito Fukman, Cristina Gioglio, el «Pato» Yohma entre tantos otres por dedicar gran parte de sus vidas a exigir juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices. «No al Acuerdo con el FMI», «Donde está Tehuel», «30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas presentes», «aparición con vida de Jorge Julio López», «basta de gatillo fácil», «reapertura de la Casa Sandra», «basta de travesticidios y femicidios» son algunas de las proclamas que se escucharon durante el acto en la plaza San Martín. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

Con gran convocatoria, la movilización de la Multisectorial La Plata Berisso y Ensenada a 46 años del golpe genocida culminó en un acto en la plaza San Martín frente a la gobernación provincial bonaerense. Allí expresaron: «Somos los y las que ocupamos las plazas y cada rincón del país exigiendo terminar con la impunidad de ayer y de hoy y las desapariciones forzadas en democracia. Quienes volvimos a exigir aparición con vida , ante la 2° desaparición forzada de Jorge Julio López y más adelante, con las de Luciano Arruga, Daniel Solano, Santiago Maldonado, Facundo Astudillo Castro, Ariel Valerian y Luis Espinoza. Hoy nos toca gritar bien fuerte, busquen y encuentren a Guadalupe y a un año de su desaparición, ¿Dónde está Tehuel?». Exigieron apertura de los archivos del Estado y como cada año hicieron un balance de los juicios de lesa humanidad. «Pasaron quince años de la reapertura de los juicios de lesa humanidad, en ese tiempo, solo fueron condenados menos de 2 genocidas por campo de concentración de los más de 600 campos que hubo en el país. Como también son escasísimas las condenas a los responsables empresariales, la cúpula eclesiástica y la burocracia sindical.»

«Continuamos denunciando la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y de hoy. Continuamos exigiendo la apertura de todos los archivos de la dictadura, imprescindible para conocer el paradero de las hijas y los hijos apropiados y lograr la restitución de su identidad, para saber cuál fue el destino de los y las 30.000 y condenar a todos y cada uno de los represores, los responsables civiles, empresariales y eclesiásticos que fueron parte del genocidio».

«El terrorismo sexual fue parte del plan genocida»

«El ensañamiento en particular con las mujeres y disidencias, los abusos, tocamientos, desnudez, violaciones, el obligarlas a trabajar, a abortar o a parir en condiciones inhumanas, formaron parte del plan genocida que las castigaba precisamente por haberse apartado del rol históricamente asignado como madre – esposa. Varios compañeros también fueron víctimas de estas aberraciones. Las embarazadas sufrieron el terror y violencia en los partos en cautiverio, el robo y apropiación de los y las bebés, su «botín de guerra» que al día de hoy seguimos buscando» expresó el documento.

Durante la movilización el colectivo Arte Al Ataque realizó una intervención callejera para interpelar sobre el joven trans desaparecido hace un año en territorio bonaerense. «¿Qué están haciendo para que aparezca Tehuel?». ANRed entrevistó a Christian Torno, uno de sus integrantes. «Exigimos la aparición ya de Tehuel junto con la memoria y el reclamo de justicia por los 30.000 desaparecidxs de la dictadura militar».

El colectivo cultural es un proyecto que tiene más de 10 años con un eje de laburo de intervención callejera. «Creemos que hay una continuidad y tiene que ver con que la dictadura fue un programa sexual heterosexual y vemos que en la desaparición de Tehuel y de todas y todos compañeros se actualiza ese proyecto de exclusión» expresó Christian.

El documento de la Multisectorial también dedicó varios minutos al gatillo fácil y la privación de la libertad: «La continuidad del aparato represivo de ayer, se prolonga en nuestros días. Miles de jóvenes de nuestros barrios, arrojados primero a la marginalidad económica y social, son luego dejados a merced de «la mano dura policial». Son miles los casos de asesinatos por gatillo fácil y en situación de encierro. Solo en nuestra región han sido asesinados por la policía de Scioli y de Vidal: Darían Barzabal, Ezequiel Heredia, Omar Cigarán, Brían Mogica, Mauricio Andrada, Ismael Perussatto, Víctor Gonzalez, Damian Corvalan, Lito Costilla, Nicolás Vargas, Maximiliano Campos y Matías Marincovich. En nombre del ajuste ordenado por el FMI, las políticas sociales pretenden ser barridas por políticas represivas»

«En esa continuidad, campea la descomposición del poder judicial, de los aparatos policiales y de los “servicios”. Este 23 de marzo estamos en esta plaza dar un gran combate contra la criminalización de la protesta, el gatillo fácil, y contra el aparato de represión y de espionaje. El régimen democrático acumula más de 7000 casos de gatillo fácil desde 1983, el gobierno de los Fernández no se ha quedado atrás, como lo demuestran los casos de Facundo Castro o la desaparición de Tehuel. De las entrañas del gobierno “nacional y popular”, ha emergido uno de los aspirantes argentinos a Bolsonaro, el gendarme Sergio Berni, así como la reaparición de Aníbal Fernández responsable de los crímenes de Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y Mariano Ferreyra»

«Exigimos la implementación de la Ley de Identidad de Género, DNI no binario, y el cumplimiento de la Educación Sexual Integral en todos los niveles»

En cuanto a género, la Multisectorial expresó: «La deuda con el FMI impacta en toda la clase trabajadora pero, especialmente en las mujeres y disidencias, amas de casa, jefas de familias, trabajadoras formales, precarizadas, de la economía popular, migrantes, de barrios carenciados, mujeres racializadas, indígenas, travestis, trans, campesinas, estudiantes. La deuda es usada como una herramienta de esclavización, despojo, empobrecimiento y de recolonización. Somos quienes recibimos sueldos mínimos y los trabajos peores pagos. Cuando más se expande la deuda, mayor es el endeudamiento de los hogares, lo que se traduce en la experiencia cotidiana de vivir endeudadas, precarizadas, y que se acumule y se sume la carga de tareas de cuidado.

En Argentina todos los días muere una mujer, travesti o trans de entre 19 o 40 años en manos de la violencia machista. Muchos de los femicidas tienen denuncias previas por incumplimientos sucesivos a las restricciones perimetrales. Continuamos denunciando que hay más de 6000 agentes de las fuerzas represivas con denuncias por violencia de género y el 80% de ellos está en actividad. En lo que va del año se registró un femicidio cada 32hs, 52 niñes y adolescentes quedaron sin madre o referente afectivo»

En este sentido exigieron: «Basta de trans odio y cis sexismo. Ni un travesticidio más! Vicky, Fátima, Soraya y la Chicho presentes!»

A su vez exigieron la absolución de la médica de Salta que garantizó una IVE y fue imputada por la justicia. Recientemente la justicia le negó el sobreseimiento a pesar de que el acceso al aborto es legal. «Seguimos en las calles para exigir la efectiva implementación de la ley IVE. A pesar del aumento de la demanda incrementada no sólo por la legalización, sino también por la discontinuidad en la entrega de métodos anticonceptivos en toda la provincia, aún no se han implementado las políticas necesarias para capacitar a nuevos equipos que faciliten el acceso a la misma. Basta de persecuciones y hostigamiento a los equipos de salud. Absolución a Miranda! Garantizar la IVE no es delito!!!»

«Funcionamiento efectivo de Casa Sandra Ayala Gamboa ya!»

La Multisectorial también exigió que se destine presupuesto para políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y de ayuda a las víctimas, «en vez de disminuirlos para cumplir las metas de ajuste que exigen los organismos financieros internacionales y destinarlos a pagar la deuda ilegítima». A su vez también interpeló al Estado por la aparición con vida de Lichita Villalba. «Nos seguimos preguntando Dónde está Lichita? Y exigimos al Estado paraguayo su aparición con vida ya! Justicia por Lilian y María Carmen, niñas argentinas asesinadas por las fuerzas de tareas conjuntas de Paraguay. Libertad para Laura Villalba, presa por maternar. Libertad para Carmen Villalba, prisionera política. ¡Que cese la persecución política a la familia Villalba!»

Por último, el documento leído en conjunto por HIJAS y Asociación Ex detenidos desaparecidos repudió el Acuerdo del gobierno con el FMI

«Desde esta plaza rechazamos este plan colonial del Gobierno y el FMI y reafirmamos la ruptura de todo acuerdo con este organismo imperialista y llamamos a organizar una fuerte resistencia a las medidas de ajuste, para que no sean los y las trabajadores y los que paguen los costos de la crisis. Como nos muestra la historia, y la memoria de los 30000, la lucha en las calles es la herramienta que tenemos para defender nuestros derechos, la soberanía nacional y el nivel de vida de los sectores populares»