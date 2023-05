–

De parte de ANRed May 2, 2023 230 puntos de vista

Familiares de Jorge Daniel L贸pez (detenido hasta el d铆a de hoy por un robo que no cometi贸, en una causa armada por la Direcci贸n Distrital de Investigaciones de La Plata en 2021), junto a organizaciones antirrepresivas, movilizar谩n este mi茅rcoles 3 de mayo a las 9.30 al Tribunal Oral en lo Criminal N掳2 de La Plata (ubicado en Calle 8, entre 56 y 57) para reclamar su libertad. La fiscal Graciela Rivero hab铆a ofrecido una probation hace un mes atr谩s, con lo cual Jorge podr铆a estar en libertad cumpliendo tareas comunitarias. Su defensa prest贸 conformidad para ello. Pero en las 煤ltimas horas la fiscal plante贸 que hubo 芦un error禄 en el ofrecimiento y que la audiencia (prevista para el martes 9 de mayo) debe suspenderse. Ahora, el juez Claudio Bernard del TOC 2 deber谩 resolver en estos d铆as. 芦Vemos que esto es una maniobra mas del poder judicial para negar la libertad a Jorge, burlandose de la familia y de las organizaciones que venimos acompa帽ando la causa, cuando ten铆amos una espectativa de pronta libertad禄, denuncia Mariela, compa帽era de Jorge. Por ANRed.

芦La justicia est谩 jugando con m铆 familia con mis hijos. Ellos est谩n esperando a su pap谩芦, denuncia a esta agencia Mariela, compa帽era de Jorge Daniel L贸pez, quien se encuentra detenido desde julio de 2021 por un robo que no cometi贸, en una causa armada por la Direcci贸n Distrital de Investigaciones de La Plata.

Su reacci贸n es porque hace un mes atr谩s la fiscal Graciela Rivero hab铆a hecho una propuesta de suspensi贸n de juicio a prueba, tambi茅n conocida como 芦Probation禄, que es, t茅cnicamente hablando, una forma de extinci贸n de la acci贸n penal respecto del imputado que cumpli贸 determinadas reglas de conductas durante un per铆odo de prueba fijado por el tribunal que la concedi贸, siempre que se re煤nan los recaudos legalmente establecidos. La propuesta, por la cual Jorge estar铆a en libertad cumpliendo tareas comunitarias, fue aceptada por la defensa del joven.

Pero la fiscal ahora cambi贸 de parecer: 芦en las 煤ltimas horas, la Fiscal Graciela Rivero plantea que hubo 鈥榰n error鈥 en este ofrecimiento, cuando ya incluso el tribunal habia fijado para el martes 9 de mayo del corriente a帽o. La fiscal ahora plantea que la audiencia se suspenda. El juez Claudio Bernard del TOC 2 deber谩 resolver en estos d铆as. Vemos que esto es una maniobra mas del poder judicial para negar la libertad a Jorge, burlandose de la familia y de las organizaciones que venimos acompa帽ando la causa, cuando ten铆amos una espectativa de pronta libertad禄, denuncia Mariela.

Ante esta situaci贸n, convocan a movilizar este mi茅rcoles 3 de mayo a las 9.30 al Tribunal Oral en lo Criminal N掳2 de La Plata (ubicado en Calle 8, entre 56 y 57) para reclamar su libertad: 芦durante la movilizaci贸n, pediremos ser recibidos por el juez que entiende la causa禄, expresan las organizaciones en un comunicado.

En cuanto a la fiscal de la causa, se帽alan, adem谩s: 芦recordemos que la fiscal Rivero tiene pedido un jury de enjuiciamiento por parte de la familia de Emilia Uscamayta, por mal desempe帽o de deberes de funcionario p煤blico y discriminaci贸n, donde Emilia fue asesinada y apareci贸 ahogada, habiendo involucrados distintos funcionarios y pol铆ticos禄.

芦Apelamos a la mas amplia solidaridad, y que se pueda difundir la causa de Jorge, denunciando la complicidad pol铆tico-judicial-policial en el armado de causas a los trabajadores禄, finaliza la convocatoria.

Recuerdos de una causa armada: 芦firm谩, porque ten茅s hijos, est谩n arriba, subo y rompo todo禄

Compartimos relato de Mariela, compa帽era de Jorge, difundido por esta agencia en agosto de 2022:

芦Nosotros somos de la provincia de Jujuy. Hace 13 a帽os de estamos viviendo en Lan煤s, Buenos Aires. Jorge comenz贸 trabajando lavando autos y despu茅s empez贸 en una gomer铆a, en donde aprendi贸 mec谩nica y ah铆 agarr贸 ese oficio. Jorge es un muchacho el cual trabajaba desde las ocho de la ma帽ana hasta las ocho de la noche. Hace m谩s de nueve a帽os que ten铆a trabajo estable.

El 22 de abril 2021 a las 7:15 Jorge se estaba yendo a trabajar y la polic铆a lo para en la vereda de mi casa. Todos los polic铆as vestidos de civil diciendo que ten铆an una orden de allanamiento. Ingresan a mi domicilio, se ponen un chaleco que dec铆a DDI, nos sacan el celular y me piden que le muestre la casa, precisamente, la habitaci贸n de Jorge L贸pez. Jam谩s se me pas贸 por la cabeza pensar lo que ven铆an hacer. Uno de los oficiales, el que me pidi贸 que le muestre la casa, me dijo que lo llevara a ver las habitaciones y que indique cu谩l era la habitaci贸n de Jorge ya que en casa hay dos habitaciones. Quer铆a saber cu谩l era de las dos. En el comedor, cocina y lavadero no tocaron nada, en la habitaci贸n que es de mi suegra no revisaron nada. Cuando ingresamos a mi habitaci贸n, que es la habitaci贸n en donde duerme Jorge, uno de los oficiales se va para afuera, el otro polic铆a revisa una mesita que tengo en la entrada de la pieza, abri贸 la puerta y al no encontrar nada en la mesa, el polic铆a empieza a revisar un placar en la habitaci贸n. Estaba el testigo de actuaci贸n, tambi茅n el cual ten铆a la orden de allanamiento en la mano.

En un momento me doy cuenta que el polic铆a que se hab铆a ido afuera estaba al lado de la mesita que tengo en la habitaci贸n, y veo que saca la mano de la mesa y deja un rel贸j de color verde, y le pregunto porqu茅 puso eso ah铆, porqu茅 me estaban haciendo esto. El polic铆a empieza a sacar fotos, levanta el rel贸j y ah铆 veo que adentro del rel贸j, que era de goma gruesa, hab铆an dos aritos y una medalla. Y ah铆 fue cuando el polic铆a me empez贸 a decir que Jorge era un ladr贸n, que Jorge hab铆a ido a La Plata much铆simas veses, que hab铆a c谩maras que lo tomaban, que hab铆a recibido plata por Mercado Pago, que yo a Jorge no lo conoc铆a. Yo segu铆a llorando y preguntando por qu茅 me hacian esto llegamos al comedor donde estaba Jorge. El polic铆a pone las cosas que me hab铆an plantado en la mesa y Jorge le dice 鈥榚so lo pusiste vos, saliste para afuera a la camioneta y te metiste algo en la bolsillos, revisaste antes de entrar鈥, y el polic铆a le dice que no, que el se ten铆a que revisar delante del testigo y le dice que se calle la boca por qu茅 se pudre todo.

En ese momento, no s茅, yo me paralize. No pod铆a creer lo que me estaba pasando. Temblaba, lloraba, me arrodill茅 en piso y no pod铆a dejar de llorar. El polic铆a le da unos papeles a Jorge y le dice 鈥榝irm谩, firm谩鈥. Yo le digo 鈥榥o firmes, pasame que los quiero leer鈥. Empiezo a leer y me doy cuenta que todo lo que escribieron era mentira, y le digo 鈥榲os me plantaste eso鈥. El polic铆a me saca los papeles y se los da Jorge, y dice 鈥榝irm谩, porque ten茅s hijos, est谩n arriba, subo y rompo todo. Firm谩. Acordate que ten茅s los nenes鈥. Y firmamos. Ese mismo d铆a se los llevan a Jorge detenido y me vuelve a decir el polic铆a 鈥榥o llore, seguro m谩s tarde vuelve鈥.

Para mi es muy dif铆cil hablar a pesar de que ya pas贸 m谩s de un a帽o. Cada vez que recuerdo esto me pone mal revivir y me da tanta impotencia, bronca, porque me tomaron de tonta, se burlaron de mi, y pienso y digo que es mi culpa. Algo m谩s tendr铆a que haber hecho. Quiz谩s tendr铆a que haber reaccionado de otra manera y no solo llorar. Pero bueno, hoy estoy aqu铆 con m谩s fuerzas que nunca para luchar y arrancarlo a Jorge del Poder Judicial禄.

Para difundir la causa de Jorge se cre贸 la cuenta de Facebook Libertad a Jorge Daniel L贸pez: Basta de causa armadas, donde difunden las actividades, movilizaciones y asambleas vecinales que se realizan para discutir c贸mo seguir manteniendo en agenda el caso.