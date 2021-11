–

De parte de ANRed November 21, 2021 41 puntos de vista

Una investigaci贸n de la Facultad de Arquitectura de la UNLP muestra que a 8 a帽os de la inundaci贸n de 2013 la vulnerabilidad de la regi贸n ante un riesgo semejante no ha variado sustancialmente. El desarrollo de una urbanizaci贸n irracional y la falta de pol铆ticas de Estado son parte central del problema. Por David Barresi y Lautaro Castro (Pulso Noticias)

Podr铆a decirse que somos vulnerables cuando el estado de indefensi贸n en el que nos encontramos es tal que, al momento de presentarse una situaci贸n amenazante o peligrosa, resultamos incapaces de resistirla o de reponernos r谩pidamente de ella. No es casual entonces que los arquitectos e investigadores Juan Carlos Etulain e Isabel L贸pez, ambos integrantes del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUT) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, titularan a su reciente trabajo 鈥淭erritorios vulnerables y paisajes emergentes鈥.

Es que a ocho a帽os de la hist贸rica inundaci贸n que marc贸 para siempre a nuestra ciudad, el grado de vulnerabilidad en el que vivimos es tan o m谩s importante que entonces. Al menos, as铆 se desprende de la investigaci贸n llevada a cabo por el CIUT en la cuenca media-alta del Arroyo El Gato, elegida como zona testigo, aunque con un abordaje que apunta a una mirada regional abarcando a los tres municipios vecinos: La Plata, Berisso y Ensenada.

鈥淎quel que no sabe que est谩 asentado en un territorio inundable es altamente vulnerable porque maneja un nivel de incertidumbre muy grande. Puede estar viviendo sobre un arroyo canalizado y no saberlo鈥, dice Etulain.

Del trabajo realizado junto a su colega, el especialista rescata dos grandes conclusiones que est谩n 铆ntimamente ligadas. Por un lado, la poca o nula conciencia social que existe en torno a la problem谩tica de vivir en una ciudad inundable, a excepci贸n de quienes est谩n organizados y militan en distintas asambleas de vecinas y vecinos inundados.

Por otro, est谩 el factor pol铆tico, a partir del cual se explica buena parte de ese desconocimiento general: 鈥淗ay una ausencia total de pol铆tica de Estado en cuanto al ordenamiento y gesti贸n del territorio en los tres distritos. Parecer铆a que las 89 muertes reconocidas no bastaron para que se hagan las cosas que se tienen que hacer鈥.

En el caso de La Plata, la mayor deuda pasa por la no implementaci贸n del Plan de Reducci贸n del Riesgo de Inundaci贸n (PRRI), coordinado por el ingeniero Pablo Romanazzi, que incluye un protocolo de acci贸n a tener en cuenta por la poblaci贸n en caso de repetirse un fen贸meno similar al del 2 de abril de 2013. Fue presentado al intendente Julio Garro en octubre de 2019, d铆as antes de las elecciones generales de ese a帽o. Sin embargo, desde entonces no hubo avances.

鈥淓l Plan planteaba el trabajo en los barrios con los vecinos para que tuvieran conocimiento de d贸nde est谩n asentados, c贸mo deber铆an prepararse frente a un evento de inundaci贸n y c贸mo actuar durante el mismo; incluso se pensaron circuitos de evacuaci贸n. Saber esto los hace menos vulnerables y disminuye su riesgo. Es lo que llamamos 鈥榗onstruir resiliencia鈥. Pero bueno, se lo entregamos al intendente Garro, posamos para la foto y despu茅s nunca m谩s. Vino la pandemia, es cierto, pero tampoco volvi贸 a retomarse鈥, explica Juan Carlos. Hay un dato de color que grafica esta situaci贸n: la p谩gina web https://quehacerlaplata.org/, creada oportunamente a los fines de difundir el PRRI, est谩 ca铆da desde hace meses.

N煤meros que preocupan

El trabajo realizado por el equipo de investigaci贸n del CIUT muestra datos inquietantes: si se repitiera una tormenta similar a la de 2013 -situaci贸n que califican como 鈥減oco probable鈥, pero que no se descarta- el 52,49% de la poblaci贸n estar铆a en un nivel alto y muy alto de riesgo; el 16,87% en un nivel medio y el 30,64% en un nivel bajo.

La cuenca del arroyo El Gato, la que el equipo de profesionales analiz贸 en detalle, es la m谩s urbanizada del Partido. Tiene 12.412 hect谩reas de superficie y sobre ella viven 343.987 habitantes, seg煤n datos del censo 2010.

De ese sector de la ciudad, analizaron un 谩rea testigo de 7.000 hect谩reas donde viven 157.000 habitantes, que va de calle 131 hasta la Ruta 2, y de avenida 520 hasta calle 85. El 25% de esa superficie se encuentra en un nivel de riesgo alto y muy alto, que representan 1.147 hectareas. Adem谩s, 12.521 familias habitan en los 62 barrios populares asentados en esta zona, donde la situaci贸n de precariedad es mucho m谩s alta.

Del modelo higienista al 鈥渆xtractivismo urbano鈥

Etulain apunta a la necesidad de un cambio cultural, que implique 鈥渆ntender nuestra geograf铆a como ciudad, nuestra naturaleza鈥. En ese sentido, afirma que el paradigma cambi贸: 鈥渘o es m谩s el positivista, el modelo fundacional, en donde sobre un terreno que se pensaba que era natural, se hizo un cuadrado perfecto, con diagonales, un modelo urban铆stico que desconoci贸 la naturaleza. Entonces se entubaron todos los arroyos鈥.

Pero adem谩s del problema de que la propia poblaci贸n desconoce por d贸nde pasan los arroyos que surcan la ciudad, qu茅 zonas son altas o bajas, inundables o no, hay otro: la v铆a libre para que la urbanizaci贸n de la ciudad contin煤e desarroll谩ndose de manera 鈥渋rracional鈥 y a pasos acelerados.

El profesional afirma que los cambios que viene realizando la gesti贸n municipal sobre el C贸digo de Ordenamiento Urbano y Territorial, no han hecho otra cosa que formalizar la ocupaci贸n de zonas inundables, habilitando negocios para 鈥渓os brokers inmobiliarios鈥. Esta situaci贸n genera adem谩s, un desplazamiento de las zonas productivas por 鈥渓a extensi贸n de la mancha urbana鈥.

鈥淎 los productores les termina conviniendo vender su terreno, en vez de seguir produciendo. Sectores inmobiliarios compran suelos rurales, despu茅s eso se rezonifica, cambian los indicadores, y la plusval铆a que gener贸 es alt铆sima. Quiz谩s quienes no est谩n en el tema no tienen por qu茅 saber todo este procedimiento de valorizaci贸n del suelo que se genera, y el desplazamiento de actividades. Esto se denomina extractivismo urbano鈥, explic贸.

En esa l铆nea, agreg贸: 鈥淓l Estado deber铆a controlar, moderar esto. Si dej谩s que el privado haga鈥 alguno tendr谩 conciencia social o ambiental, pero ser谩n muy pocos los que tengan esa mirada, porque lamentablemente no est谩n aggiornados los desarrolladores de ac谩. En otros lugares del mundo ya est谩 la conciencia ambiental instaurada, nadie te va a comprar un terreno ni se le va a ocurrir venderte uno en una zona inundable, porque ya est谩 instalada esa cultura. No se puede, no lo hacen los desarrolladores鈥.

Estamos a tiempo

La vulnerabilidad que tiene la ciudad, m谩s a煤n en este contexto de crisis clim谩tica, puede modificarse o atenuarse. Pero Etulain es claro al respecto: no alcanza con obras hidr谩ulicas, las soluciones requieren otro tipo de medidas.

鈥淧or un lado, estar铆a la implementaci贸n de este plan de reducci贸n de riesgo h铆drico; y por el otro las estrategias que desde el ordenamiento del territorio se deben tener para no acentuar m谩s el problema. Para aquellos que est谩n en zonas inundables, se pueden adaptar y puedan convivir con la zona de inundaci贸n鈥, puntualiz贸.

Adem谩s, remarc贸 que tambi茅n est谩n las medidas que tienden a la mitigaci贸n. 鈥淐uando digo mitigar, me refiero no a atender las causas (ser铆a la adaptaci贸n) sino el efecto, lo que genera este cambio clim谩tico: precipitaciones m谩s intensas en per铆odos m谩s cortos, acompa帽adas de fuertes vientos, aumento del nivel del mar鈥, indic贸.

Sobre ese punto, ampli贸: 鈥淓ntonces, por eso hay que pensar medidas de mitigaci贸n. Por ejemplo, no ocupar de manera irracional y seguir extendiendo la mancha urbana. Hay que contenerla. No ocupar los humedales, que tienen un rol ecol贸gico鈥.

De todas formas, insisti贸: 鈥Lo principal es no seguir ocupando irracionalmente el territorio. Y esto no cuesta nada, no genera mayores gastos para el Estado. Las medidas de adaptaci贸n se hacen con gesti贸n. Vos tenes que trabajar como municipio, con los vecinos, en las zonas que est谩n en alto riesgo; trabajar con subsidios, con estrategias. Ten茅s que tener una pol铆tica activa. No solamente decir, 鈥榮铆, me interesa el tema inundaci贸n鈥 y despu茅s habilit谩s barrios privados por cualquier parte; urbaniz谩s canteras; o permit铆s asentar gente en cualquier sector del territorio鈥. Seg煤n un estudio del Centro de Implementaci贸n de Pol铆ticas P煤blicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), entre 2006 y 2016, la extensi贸n de la mancha urbana en el Partido de La Plata alcanz贸 los 33,84 km2, m谩s de un casco entero (25 km2).

A su vez, se帽al贸 como un aspecto central el de evitar la impermeabilizaci贸n del suelo con la extensi贸n de invernaderos sin una compensaci贸n de reservorios. 鈥淐on respecto al modelo productivo, tambi茅n se pueden hacer cosas que no son tan costosas. Ten茅s que generar capacitaci贸n, ten茅s que trabajar con el INTA. Y tambi茅n, si no queres reemplazar los pl谩sticos (de los invernaderos), hay una resoluci贸n de la Autoridad del Agua (ADA) que dice que, si vos vas a usar pl谩stico y vas a impermeabilizar, ten茅s que construir -de la misma superficie que impermeabilizaste- un reservorio en tu parcela. Esa agua la reten茅s y despu茅s te sirve inclusive para regar. No son medidas costos铆simas; es mucho m谩s barato que hacer una obra de infraestructura; un aliviador, un canal, pero necesitan gesti贸n鈥.

En otro orden, tambi茅n se refiri贸 a los arroyos: 鈥淣o hay que gastar mucho para que los arroyos no se ocupen; mantener que la vegetaci贸n crezca. Es todo naturaleza. Inversi贸n cero. Que la gente se apropie y recree; utilice los arroyos y los vea y mantenga limpios; que no tire desechos. Eso no cuesta dinero, es gesti贸n鈥.

Parques inundables

Este trabajo que realiz贸 el CIUT sobre la cuenca del Arroyo El Gato formaba parte de un convenio m谩s ambicioso que la UNLP hab铆a firmado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en 2019, meses antes de que finalizara la gesti贸n de Mar铆a Eugenia Vidal.

La intenci贸n era estudiar la realizaci贸n de cinco reservorios o parques inundables en la cuenca media-alta de este cauce de agua. De este trabajo iba a participar la Facultad de Arquitectura, la de Ingenier铆a y un grupo de Agronom铆a. Sin embargo, al asumir la conducci贸n actual, el proyecto se fren贸.

La iniciativa permit铆a generar una superficie de absorci贸n y mantener libres las m谩rgenes del arroyo, ya que se conformaba un sistema de espacios verdes que incluye la incorporaci贸n de parques lineales, que no solo ayudan a disminuir el ingreso de agua al casco urbano, sino tambi茅n a desarrollar espacios p煤blicos en la periferia.

鈥淓n el casco est谩n todos planificados los espacios verdes, pero en el resto no. Y hacen falta espacios verdes y lugares de encuentro. Te permiten armar una nueva estructura de espacios verdes en la periferia鈥, explic贸 y agreg贸: 鈥淟amentablemente, no avanza, est谩 frenado, y es una obra muy importante para la ciudad. Es una pena porque era una de las obras estructurales que le iba a cambiar la calidad de vida, no solamente a la gente del casco porque le iba a retener el agua, sino tambi茅n a la gente de los barrios que necesita ansiosamente sistemas de espacios verdes鈥.