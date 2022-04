–

De parte de Indymedia Argentina April 1, 2022

Ayer alrededor de 50 familias que se instalaron en el predio ubicado en las inmediaciones de calle 607 y 4 en el barrio Aeropuerto, en la ciudad de La Plata denunciaron que fueron atacadas por personas que se adjudican la propiedad de los terrenos. Ingresaron al lugar con topadoras, alambraron el terreno y amenazaron a los vecinos que luchan por acceder a una vivienda. El reclamo por tierras lleva mas de tres meses y desde las autoridades municipales y provinciales no brindaron respuestas. 鈥淓l Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a trav茅s de la Subsecretar铆a de H谩bitat, todav铆a no cumpli贸 con el compromiso asumido de una reuni贸n con las familias para avanzar con una respuesta. Tambi茅n el intendente Julio Garro brilla por su ausencia y ha dado la espalda a quienes m谩s lo necesitan. Responsabilizamos al Gobierno bonaerense y de La Plata por lo sucedido. Continuaremos en alerta y movilizados porque entendemos que nuestro reclamo es leg铆timo鈥 explicaron los vecinos mediante un comunicado.

Desde hace mas de tres meses alrededor de 50 familias que padecen problemas habitacionales se instalaron en el en el predio ubicado en las inmediaciones de calle 607 y 4 en el barrio Aeropuerto, en la ciudad de La Plata. Ayer mediante un comunicado, los vecinos denunciaron que fueron atacadas por personas que se adjudican la propiedad de los terrenos. Ingresaron al lugar con topadoras, alambraron el terreno y amenazaron a los vecinos que luchan por acceder a una vivienda.

En di谩logo con ANRed, Roxana vecina que participa de la toma de tierra explic贸: 鈥渁yer aparecieron dos due帽os, los Terragonas que son los herederos de las tierras. Vinieron con una m谩quina a hacer pozos sin traer ni una orden de desalojo ni nada. Est谩bamos tres mujeres ah铆 y vimos como sal铆a la m谩quina del otro terreno de la 609 y 115, que es la otra toma. Vimos que hicieron zanjones todo alrededor con mont铆culos de tierra para que no pase la gente. Nunca nos imaginamos que iban a venir para el terreno. Sobre la 609 hay una tranquera y vimos que se meti贸 la m谩quina. Ni bien ingres贸 lleg贸 al medio de la canchita de la toma y comenz贸 a hacer un zanj贸n sobre la calle de 608 y 3 para cerrar el paso. Fuimos a decirle que no pod铆an cerrarnos la calle, porque quer铆an cerrarnos todas las entradas al barrio. All铆 le dijimos que hasta que no tengamos una respuesta de las autoridades de la Provincia y del Municipio no 铆bamos a dejar que toquen nada鈥.

Continu贸 鈥渘os tiraron los arcos de la canchita que hace mil a帽os que est茅. Cuando avanzaba hacia la parte donde tenemos el comedor nos metimos al frente para evitar que lo tiren abajo. Ah铆 vino un patrullero y pregunt贸 que hab铆a pasado, ellos se acercaron a hablar con los polic铆as y Daniel Terragona les dice: 隆si no sacas a toda esta gente de ac谩 voy a mi casa traigo un arma y los cago a tiros todos!. Se dio media vuelta y comenz贸 a empujar a mis compa帽eras. Forcejeamos y comenzamos a discutir. Nos agredi贸 verbalmente y la propia polic铆a le pidi贸 que se retire y que necesitaba de una orden de desalojo鈥.

Las familias que luchan por una tierra para vivir responsabilizan a las autoridades municipales y provinciales por no arbitrar los medios necesarios para llevar una soluci贸n habitacional a quienes lo reclaman. 鈥淭anto el Frente de Todos como el PRO se ponen de acuerdo para no generar soluciones a un reclamo que lleva m谩s de tres meses y dan v铆a libre a la especulaci贸n inmobiliaria favoreciendo unas pocas empresas. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a trav茅s de la Subsecretar铆a de H谩bitat, todav铆a no cumpli贸 con el compromiso asumido de una reuni贸n con las familias para avanzar con una respuesta. Tambi茅n el intendente Julio Garro brilla por su ausencia y ha dado la espalda a quienes m谩s lo necesitan. Responsabilizamos al Gobierno bonaerense y de La Plata por lo sucedido. Continuaremos en alerta y movilizados porque entendemos que nuestro reclamo es leg铆timo鈥 finaliza el comunicado.

Fuente: https://www.anred.org/2022/04/01/la-plata-otro-acto-de-violencia-contra-las-familias-que-reclaman-acceso-a-tierra-y-vivienda-en-el-barrio-aeropuerto/