La plataforma antitaurina de Alfafar realizar谩 su concentraci贸n de todos los a帽os el pr贸ximo s谩bado 20 de agosto a las 17:45 en el ayuntamiento de Alfafar en el cual mostrar谩n mediante pantallas el verdadero rostro de la tauromaquia, tendr谩n una mesa infantil de conciencia a una infancia sin violencia y protestar谩n por lo que consideran inadmisible en pleno 2022.

Dicha plataforma, rechaza los festejos que tienen lugar en el pueblo con fuego o cuerdas, pero tambi茅n la cagada del manso.

Denuncian que el coste de estos festejos es un m铆nimo de 9.000 鈧 de fondos p煤blicos sin que la opini贸n de la ciudadan铆a residente en el pueblo, sea tenida en cuenta. Los informes de m谩s de 500 veterinarios de la asociaci贸n AVATMA demuestran el sufrimiento animal en este tipo de festejos y durante el transporte. Otros grupos adheridos como AnimaNaturalis, llevan a帽os documentando este tipo de fiestas con el fin denunciar p煤blicamente la realidad.

PROTECCI脫N DE LA INFANCIA

Desde la plataforma, ponen de nuevo el foco en defender a la infancia de estos festejos como recomienda el comit茅 de derechos del ni帽o de la ONU que inst贸 a Espa帽a en 2018 a alejar a los menores de la tauromaquia por las consecuencias negativas que pudiera tener en su salud mental, sin embargo, seg煤n la plataforma, en la Comunidad Valenciana se trata de cumplir la ley: El art铆culo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ning煤n g茅nero de dudas: 鈥淟as personas menores de edad no podr谩n participar ni asistir a competiciones deportivas o espect谩culos cuyo reglamento contemple la producci贸n de da帽os f铆sicos o ps铆quicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor鈥. Ese d铆a habr谩 una mesa infantil para que los ni帽os pinten como entretenimiento y alternativa a los festejos taurinos.

Diego Nevado Mart铆nez, responsable de la plataforma ha realizado declaraciones para los medios de comunicaci贸n: 鈥淓stamos en una sociedad lo suficientemente evolucionada para dejar de divertirnos a costa del calvario de los animales y lo hemos comprobado preguntando durante a帽os por el pueblo y mayoritariamente, nadie quiere este tipo de diversi贸n con dinero p煤blico y vulnerando los derechos de la infancia. Nos parece incre铆ble que el PP siga apoyando esta forma de diversi贸n y el PSOE no posicion谩ndose para no perder votos cuando se hacen llamar un partido progresista, pero lo cierto, es que no se posicionan respecto a algo tan sencillo como los derechos de los animales, el dinero p煤blico y alejar a la infancia de la violencia expl铆cita como piden los m谩ximos expertos鈥.

UNIDAS PODEMOS Y COMPROM脥S SE MUESTRAN EN CONTRA DE ESTE TIPO DE DIVERSI脫N

A trav茅s de las redes sociales, tanto unidas podemos como comprom铆s, han mostrado su apoyo a esta concentraci贸n a la que llevan asistiendo desde la primera convocatoria de 2019. Ambos partidos si consideran que las tradiciones tienen que avanzar hacia el respeto a todo ser vivo sin que causarles dolor deba ser un modo de diversi贸n en Alfafar al igual que apoyan la protecci贸n de la infancia frente a este tipo de actos.

La plataforma denuncia que otros a帽os todo han sido trabas sin sentido, pero que seguir谩n luchando por los animales, la buena gesti贸n de dinero p煤blico y protecci贸n de la infancia.Durante estos d铆as, reparten octavillas informando de la concentraci贸n y pidiendo la movilizaci贸n de la gente ante algo que consideran anacr贸nico.Tambi茅n las personas de la organizaci贸n han optado desde hace tiempo por una alimentaci贸n vegana consider谩ndolo lo m谩s 茅tico en defensa de todos los animales junto al planeta y la salud.

鈥淗oy en d铆a hay alternativas de sobra incluso con los mismos sabores para no hacer da帽o en ninguna de sus formas y simplemente es informarse. Esperamos que toda la gente que est谩 en contra de la utilizaci贸n de animales como diversi贸n, a favor de priorizar el dinero p煤blico y considera que los derechos de la infancia son importantes, nos escriba para sumarse a la protesta que hacemos una vez al a帽o y una simple hora鈥 zanja la plataforma condenando el atropello de una vaca en Puzol a un ni帽o de 12 a帽os.

Quien quiera sumarse a la protesta, deber谩 escribir a la organizaci贸n mediante el whatsapp: 691093886.

Contacto para medios: Diego Nevado Mart铆nez, responsable de comunicaci贸n en la plataforma antitaurina de Alfafar.

diegoiter@hotmail.com .

691093886.

https://youtu.be/Kgd0qyEuYBs