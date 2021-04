–

De parte de SAS Madrid April 2, 2021

Frente a las cr铆ticas vertidas desde diferentes sectores por el par贸n de las vacunaciones a los mayores de 80 a帽os en la Comunidad de Madrid, durante fines de semana y festivos, el Consejero Ruiz Escudero une a su ya conocido mantra de que “Madrid recibe pocas vacunas”, uno nuevo “hay que respetar el descanso de los profesionales”. 驴De qu茅 va este se帽or?

Los profesionales de Atenci贸n Primaria llevamos meses ofreci茅ndonos a vacunar m谩s all谩 de nuestro horario, exigiendo que la vacunaci贸n se haga en los Centros de Salud y dise帽ando hasta la estrategia necesaria para su cometido. Podemos y queremos vacunar, es el gobierno de la Comunidad de Madrid el que no lo permite porque est谩 convirtiendo la campa帽a de vacunaci贸n en un elemento de propaganda electoral, para la que le es mucho m谩s 煤til el parque tem谩tico Zendal-Wanda.

Solo en una cosa tiene raz贸n el Consejero, l@s profesionales estamos cansad@s y sobre todo hart@s, de su ineficiencia, su desidia y su menosprecio hacia la salud de las personas a las que juran proteger y hacia l@s trabajador@s que nos dejamos la piel cada d铆a en los Centros de Salud.

No les importa nada la enfermedad y la muerte, ni en 2020, ni ahora, no les importa nada la prevenci贸n y no hacen nada por limitar los contagios, debe ser que los que enferman y mueren no son de los suyos.

Su falta de respeto hacia los que han sufrido p茅rdidas de seres queridos o secuelas de enfermedad solo es comparable a su af谩n por lucrar las empresas y los bolsillos de los que les mantienen en el poder.

Diga la verdad, Sr. Consejero, diga que vacunar ancianos en los Centros de Salud no le es rentable, que las im谩genes de TV de los grandes espacios de vacunaci贸n son m谩s atractivas, que decir constantemente que no tiene vacunas convierte a la presidenta de la Comunidad en un ariete contra el Gobierno, y eso da votos, y por 煤ltimo, que Lasquetty, el privatizador de la Sanidad, en tiempos de Esperanza Aguirre, no le permite emplear ni un duro en contratar refuerzos ni en pagar jornadas suplementarias a los profesionales de los Centros que, cansados o no, estar铆amos dispuest@s a realizar, poniendo al servicio de la poblaci贸n nuestra competencia y bien hacer, en funci贸n de una campa帽a de vacunaci贸n r谩pida, accesible y segura.

Inv茅ntese las razones que quiera para justificar el retraso, pero, por favor, no nos falte al respeto porque no se lo vamos a consentir.

