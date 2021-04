–

De parte de SAS Madrid April 18, 2021 77 puntos de vista

Denuncian a dos altas funcionarias del Departament de Funci贸 p煤blica por un presunto delito de prevaricaci贸n administrativa al convocar procesos de oposici贸n que no respetan la legislaci贸n actual. La querella ha sido admitida a tr谩mite.

Ruth Gras tiene hoy la oposici贸n para sacarse su plaza de trabajadora social de la Generalitat de Catalunya. Tambi茅n tiene c贸vid persistente desde enero. La 煤ltima oposici贸n de trabajadoras sociales fue convocada a finales del siglo pasado, en 1999. Gras lleva 14 a帽os siendo interina en una residencia p煤blica de personas mayores, donde antes de estar de baja por enfermedad ha llegado a trabajar doce horas diarias. Los confinamientos son duros para todos. A pesar de la pandemia, a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo contra la interinidad espa帽ola y a pesar de los recursos contra la oposici贸n de hoy, la Generalitat ha continuado adelante con este proceso de estabilizaci贸n y consolidaci贸n de personal (Pesco, en la jerga burocr谩tica).

Ruth Gras tambi茅n es la portavoz de las trabajadoras sociales de la Plataforma d鈥橧nterins de Catalunya (PIC), el colectivo que ha contratado al abogado penalista Andr茅s Maluenda para denunciar judicialmente a quienes consideran las responsables actuales de esta situaci贸n: el Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 9 de Barcelona ha admitido a tr谩mite una querella por un presunto delito de prevaricaci贸n administrativa contra la secretaria de Administraci贸n y Funci贸n P煤blica, Annabel Marcos, y contra la directora general de Funci贸n P煤blica, Pilar Sorribas, ambas altos cargos del Departament de Pol铆tiques Digitals i Funci贸 P煤blica de la Generalitat de Catalunya, presidido por Jordi Puigner贸 (JxCat).

Desde la plataforma son conscientes del precedente que supone esta querella para el resto de las administraciones del Estado. 鈥淗ay caso y no ser铆a raro que el resto de administraciones obren de igual manera; mirar谩n el proceso con lupa鈥, intuye Cristina Gruas, portavoz de la PIC.

鈥淟os hechos objeto de la denuncia se refieren a la conducta de las querelladas鈥, explica la plataforma, 鈥渜uienes actuando en contra del ordenamiento interno y europeo continuaron con la tramitaci贸n de ciertas convocatorias de concursos selectivos, omitiendo revocarlos cuando ven铆an obligadas a ello, ya que sab铆an que las convocatorias eran il铆citas鈥. 鈥淪ab铆an que estaban vulnerando los derechos de todos los trabajadores interinos, quienes les advertimos de la gravedad de su conducta en distintos foros鈥, resume Gruas.

La ley de la CUP, la soluci贸n europea

En Catalunya, antes de que terminara abruptamente la anterior legislatura, la CUP llev贸 al Parlament una ley que ninguna formaci贸n impugn贸 que se situaba en la l铆nea de la soluci贸n propuesta por Europa: regularizar a todas las interinas que llevan m谩s de tres a帽os a trav茅s de la figura de empleada p煤blica definitiva a extinguir, lo que les permitir铆a mantener la plaza hasta la jubilaci贸n, sin ser funcionaria de carrera.

Al disolverse el Parlament, la ley decay贸. Sin embargo, en el preacuerdo de gobierno entre la CUP y ERC figura un punto para volver a presentar esa ley conjuntamente. El departamento de Funci贸 P煤blica lo gestiona Junt per Catalunya. 鈥淓n el Congreso de los Diputados, Laura Borr脿s defendi贸 soluciones extraordinarias para situaciones extraordinarias鈥, recrimina Gras, tras la actuaci贸n de JxCat en este conflicto laboral.

Dos semanas despu茅s de las elecciones catalanas, en las que ERC adelant贸 a Junts, las trabajadoras sociales recibieron un acuse de recibo a finales de febrero a la petici贸n de la reuni贸n pendiente que ten铆an con el Departament sobre la convocatoria de esta oposici贸n. El 25 de marzo salieron publicadas las listas definitivas y la fecha de examen: el 17 de abril. 鈥淟a gente entr贸 en shock, no han podido hacer un repaso, si es que han podido estudiar algo, cosa que ha sido m谩s bien imposible desde el comienzo de la pandemia鈥, agrega Gras. Adem谩s, alerta de que entre la convocatoria y el examen deben pasar tres meses, 鈥測 no han pasado ni veinte d铆as鈥. 鈥淟a fecha del examen es precipitada: les molestamos, quieren quitarnos de encima鈥, percibe.

Europa plantea en su sentencia la regularizaci贸n o bien la doble indemnizaci贸n y una multa para el responsable (la administraci贸n), pero Espa帽a sigue sin regularizar ni ha establecido la sanci贸n, por lo que esta trabajadora social cree que la Generalitat ha acelerado la convocatoria para no tener que indemnizar a las personas que no saquen plaza, ni autoancionarse por ello. 鈥淪i no superan el proceso de selecci贸n y lo recurren en los tribunales,, lo m谩s probable es que ganen el caso, pero les condenas a un largo procedimiento judicial鈥, advierte la portavoz de la PIC, Cristina Gruas.

En trabajo social, la tasa de interinidad en Catalunya se eleva al 90%, de los cuales el 40% tienen m谩s de 50 a帽os. 鈥淎 lo largo de estos a帽os he estudiado muchas veces, porque en varias ocasiones han anunciado oposiciones que no se han llevado a cabo. He comprado temarios, he ido a academias y ahora mi situaci贸n 鈥攃贸vid persistente鈥 no me permite estudiar鈥, explicaba Gras antes de ayer por tel茅fono. Envi贸 un escrito para saber si deb铆a presentarse en el examen, que no le fue respondido. Silencio administrativo.

En el tribunal contencioso est谩n recurridas las oposiciones de trabajadoras sociales, t茅cnicas superiores y para las personas empleadas como t茅cnicas especialistas en educaci贸n infantil. Las oposiciones de hoy son para 173 plazas de trabajadora social, equivalente al n煤mero de interinas de largo recorrido. No han sacado plazas para los interinos legales 鈥攎enos de tres a帽os鈥 ni plazas de nueva creaci贸n.

