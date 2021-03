LA PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA DE ZAMORA PIDE A LAS FAMILIAS DE ZAMORA QUE ELIJAN ESTA OPCIÓN

Sindicatos y entidades aseguran que los centros de la Junta «tiene los mejores profesionales»

La Plataforma por la Escuela Pública de Zamora, de la que forman parte Anticapitalistas, CCOO, CGT, Federación de Asociaciones de Padres y Madres, Izquierda Unida, Podemos, PSOE, SIMECAL, STE-Zamora y UGT ha emitido un manifiesto en pro de la matriculación en la enseñanza pública en estos días en que se abre el periodo de admisión de alumnos.

«En la escuela pública no se ve la educación como un negocio sino como un derecho. Y ese derecho lo es para todos: no importa si has nacido en una gran ciudad o en el pueblo más pequeño, o si la familia en la que naciste es más o menos adinerada», indica el manifiesto.

En la escuela pública, asegura el manifiesto, «están los mejores profesionales quienes, a pesar de las dificultades diarias, tratarán a todos los alumnos como iguales».

Es fundamental que haya una financiación suficiente para que la enseñanza pública siga siendo la mejor y para que sea gratuita en todos los niveles. La Escuela Pública es la única que puede garantizar una educación integradora y solidaria, en la que las desigualdades sociales y culturales existentes en la población no generen marginación ni exclusión.

Por todo ello la Plataforma por la Escuela Pública de Zamora hace un llamamiento a las familias que deben escolarizar a sus hijos e hijas el próximo curso, para que soliciten en primer lugar los colegios e institutos públicos en su impreso de solicitud, porque los centros educativos públicos son garantía del derecho a la educación con calidad, equidad y diversidad.

El COVID 19 ha impedido este año desarrollar las jornadas de puertas abiertas, pero la Plataforma recuerda a las familias que los centros educativos públicos tienen en sus páginas web “Puertas abiertas virtuales” con diversa información para conocer más a fondo sus instalaciones, proyectos y características.

https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/03/17/plataforma-pide-familias-zamora-matriculacion-43327731.html

https://zamora3punto0.com/la-plataforma-por-la-escuela-publica-pone-en-marcha-una-campana-ante-las-matriculas-del-proximo-curso/

