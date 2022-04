–

隆Hola Compa帽eros y Compa帽eras!

Quiero exponer mediante este escrito una situaci贸n que estamos viviendo personas, que al igual que yo, tenemos alg煤n tipo de discapacidad (concretamente del tipo mental y deficiencias). Paso a detallar:

鈥 Nos suelen contratar empresas 谩vidas de conseguir subvenciones y lavados de cara.

鈥 Nos contratan para los 鈥減eores鈥 (no hay trabajo malo, ya lo sabemos, pero hay trabajos y trabajos) trabajos.

-Nos ponen a trabajar a destajo como si no tuvi茅ramos debilidad alguna (esto est谩 mal en cualquiera de los casos)

-Normalmente las personas bajo las cuales estamos a su cargo no suelen estar sensibilizadas frente a nuestras problem谩ticas. (Con los problemas y dificultades que esto acarrea no s贸lo para la persona afectada sino a la producci贸n y la empresa ya que suele derivar en bajas laborales e incapacidades). Esta situaci贸n es grav铆sima como podr茅is comprender鈥 se entiende, por ejemplo, que los permisos por maternidad/paternidad son necesarios y hemos luchado porque est茅n ah铆 para generaciones que vamos detr谩s as铆, al igual, se deber铆a de entender que la plena inclusi贸n en la sociedad para personas de nuestro perfil pase NECESARIAMENTE por la sensibilizaci贸n, puesta en conocimiento, EDUCACI脫N, DESESTIGMATIZACI脫N鈥 Este punto es quiz谩s el que yo veo m谩s importante ya que sin que el mismo no se lleve a cabo de manera efectiva y contundente no se va a producir nunca nuestra integraci贸n plena.

鈥 Nos ponen a realizar tareas que si no estamos atentos nos jugamos el cuello.

Relato aqu铆 alguna experiencia personal:

1) Empresa Gruponet:

Mi jefa directa, bajo la que estoy a cargo y m谩s cercana est谩 en mi jornada laboral, me lanza en 15 minutos, 5 o 6 propuestas distintas de opciones laborales incluida la de salir de la empresa. En personas normalizadas cualquier cambio es una dificultad, pues para personas como yo es un mundo. Y todo esto realizando con bastante desenvoltura y efectividad mi trabajo.

2) Empresa Jera Avanza:

鈥 Nos hac铆an trabajar con m谩s que insuficiente cargando con cajas a colocar seg煤n referencias que no pod铆amos ni leer.

鈥 Nos hac铆an pasar por unos pasillos formados entre palets de tales dimensiones que ibas roz谩ndote con todo (las cajas ya colocadas se te ca铆an, las mov铆as de sitio, te rasgabas la ropa, tropezabas con palets, las p煤as de los palets sobresal铆an y si te descuidabas te ca铆as o como poco tropezabas)

-Aqu铆 concretamente exist铆a un ambiente de des谩nimo bastante fuerte y generalizado debido a lo descrito anteriormente

鈥 Como resultado del acarreo de cajas and谩bamos cerca de 18 km (contados por los pod贸metros de los compa帽eros) en una distancia de menos de 100

-Y al mismo tiempo de todo esto estaban constantemente pidi茅ndonos m谩s y m谩s productividad

鈥.la misma empresa pero en otro servicio

鈥 Nos hac铆an limpiar l铆neas de procesado de c铆tricos las cuales pon铆an en funcionamiento constante y entre otras burradas nos ten铆amos que subir por encima de ellas sobre plataformas o directamente en ellas o con escaleras (con el consiguiente riesgo que para la integridad de nosotros como trabajadores supon铆a debido a los efectos secundarios de algunas de nuestras medicaciones).

En fin, ejemplos tengo muchos y variados.

Espero que os sirva para establecer l铆neas de acci贸n para que estas situaciones vayan reduci茅ndose y que personas con caracter铆sticas similares a las m铆as y a煤n m谩s desfavorables podamos acceder a empleos donde se nos trate dignamente y como seres humanos completamente operativos (al igual que tenemos derecho de voto).

No pretendo generar pena sobre esta situaci贸n o por la situaci贸n personal de ninguno de nuestros compa帽eros y compa帽eras ni siquiera sobre m铆.

MUCHAS GRACIAS COMPA脩EROS Y COMPA脩ERAS POR TOMAR EN CONSIDERACI脫N ESTAS L脥NEAS.

Un saludo

