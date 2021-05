“La poblaci贸n no olvida su pasado sovi茅tico y mantiene viva la memoria hist贸rica antifascista y socialista”. Entrevista de Andoni Baserrigorri a EH Donbass

Llevamos varias semanas asistiendo a noticias alarmante que nos vienen del Este europeo. Se dir铆a que el gobierno neofascista de Ucrania provoca a las rep煤blicas 鈥渞ebeldes鈥 de Lugansk y Donetsk bombardeando a la poblaci贸n civil, provocando, no solo da帽os materiales, sino lo que es peor, muertos inocentes, ni帽os y ni帽as incluidas y llevando la situaci贸n a un polvor铆n que podr铆a estallar con unas consecuencias imprevisibles.

Decimos imprevisibles porque tras estos movimientos de tropas y bombardeos se sit煤a la provocaci贸n de la banda criminal OTAN a Rusia en su incesable acoso y el apoyo de la administraci贸n Biden, con un gaseoducto como tel贸n de fondo.

Hemos conversado con EH-Donbass, colectivo internacionalista vasco que trabaja en la solidaridad con estas personas que dignamente, han decidido morir antes que vivir bajo un r茅gimen fascista.

Antes que otra cosa y como es un conflicto que ya viene de a帽os, estar铆a bien que hicieseis una peque帽a historia del mismo, como se inicia, como se desarrolla鈥

El conflicto como tal estalla con el Euromaidan, pero tiene sus antecedentes en las llamadas revoluciones de colores auspiciadas por los EEUU en los antiguos pa铆ses del bloque socialista del Este de Europa. En Ucrania, entre 1994 y 2005, gobern贸 el pa铆s Leonid Kuchma que digamos impulso una entente olig谩rquica entre los dos segmentos sociopol铆ticos del pa铆s, la nacionalista 茅tnica (pro-occidental) por un lado y por otro la partidaria de una hermandad entre los eslavos (鈥減rorusa鈥).

Pero cuando Kuchma estaba a punto de abandonar el poder, los EEUU pusieron en marcha una estrategia para extender su influencia en el espacio postsovi茅tico, y esto en Ucrania se tradujo en la llamada Revoluci贸n Naranja, que supuso que las fuerzas pro-occidentales ucranianas rompieran el consenso olig谩rquico y apostaran por la confrontaci贸n con el sector 鈥減ro-ruso鈥. A partir de la Revoluci贸n Naranja y tras las sucesivas elecciones, gobernar铆an los occidentalistas para posteriormente hacerlo los 鈥減ro-rusos鈥, hasta que en 2014 se produce el golpe de Estado del Euromaidan o Maidan que derroco al presidente leg铆timo Yanukovich, el pol铆tico y oligarca 鈥減ro-ruso鈥 que hab铆a rechazado una alianza comercial de Ucrania con la Uni贸n Europea. A partir de entonces, el nuevo gobierno ucraniano (en el que se inclu铆an varios ministros del partido neonazi Svoboda) comenz贸 a implementar medidas ultranacionalistas y revisionistas contra los sectores 鈥減ro-rusos鈥, que inclu铆a la persecuci贸n cultural, ling眉铆stica, econ贸mica y pol铆tica.

De esta manera se ilegaliz贸 al Partido Comunista de Ucrania que en la d茅cada anterior hab铆a tenido bastante fuerza, se comenz贸 a perseguir el idioma ruso, se demolieron monumentos de la 茅poca sovi茅tica o se empez贸 a hostigar f铆sicamente a los antifascistas que se opon铆an al golpe de Estado del Maidan. El nuevo gobierno ucraniano surgido del golpe justificaba sus acciones como respuesta a una supuesta injerencia rusa. Por otra parte, este Gobierno ha tenido todo el aval por parte de Occidente, puesto que ha aceptado las medidas de ajuste que la FMI y la Uni贸n Europea quer铆an poner para Ucrania. Esto ha tra铆do una especie de c铆rculo vicioso, ya que junto estas medidas, vienen unas ayudas, pero condicionadas a que Ucrania intentase reconquistar todo el territorio pre-2014. Por tanto, reformas econ贸micas de ajuste y guerra est谩n unidas en un yunque fatal. Hay que tener en cuenta que este nuevo Gobierno ucraniano naci贸 por nombramiento de las diversas potencias extranjeras, como bien mostraron las conversaciones de la entonces representante de EE.UU. para Europa, Victoria Nuland. Es un Gobierno totalmente sumiso a Occidente.

Uno de los lugares donde m谩s oposici贸n al golpe hubo fue en la pen铆nsula de Crimea, donde la mayor铆a de la poblaci贸n se consideraba rusa. Crimea fue rusa hasta 1954 鈥揷uando en la URSS hubo un ajuste territorial interno, Crimea pas贸 de Rusia a Ucrania-, y en los 90 hubo movimientos, incluso un refer茅ndum para volver a Rusia, que finalmente no se materializ贸, pero era un deseo que permanec铆a latente. All铆, como respuesta al golpe de Estado, los Gobiernos de Rep煤blica Aut贸noma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol rompieron con Ucrania, y el nuevo gobierno convoco un refer茅ndum de autodeterminaci贸n para decidir el futuro pol铆tico de la pen铆nsula. El 16 de marzo se realiz贸 el refer茅ndum que se sald贸 con un 97% de votos favorables a la uni贸n con la Federaci贸n Rusa. Si bien es cierto que los paradigmas de Crimea y Donbass son diferentes (en Crimea era mayor y m谩s indiscutible el deseo de uni贸n a Rusia, en Donbass se ha visto m谩s relaci贸n con la tradici贸n sovi茅tica), es cierto que la ruptura de Crimea ha podido servir como un est铆mulo para Donbass.

En el Este de Ucrania, donde la poblaci贸n es mayoritariamente 茅tnicamente rusa, las protestas antifascistas mayoritarias se sucedieron por lugares como Jarkov, Donetsk o Lugansk. Cabe decir, que en primera instancia, a diferencia de Crimea, estos movimientos no eran claramente separatistas respecto a Ucrania, buscaban m谩s la protesta hacia la nueva situaci贸n y la fascistizaci贸n de Ucrania, haciendo demandas como descentralizaci贸n o federalismo. En abril el gobierno golpista de Kiev dio inicio a una operaci贸n 鈥渁ntiterrorista鈥 鈥揳 pesar de llamarse as铆 se trata de una movilizaci贸n militar, con el Ej茅rcito, no con la polic铆a- en Donbass, que fue justificada con la excusa de una intervenci贸n militar rusa que nunca existido. En mayo se produjo la matanza de la Casa de los Sindicatos de Odessa, donde una turba fascista asesino de manera cruel a decenas de manifestantes antiMaidan; as铆 como los bombardeos en Mariupol y Slaviansk. Esto aceler贸 los acontecimientos y ese mismo mes se celebrar铆an sendos refer茅ndums de autodeterminaci贸n en los oblast (provincia) de Donetsk y Lugansk que dieron como resultado la creaci贸n de la Rep煤blica Popular de Donetsk (RPD) y la Rep煤blica Popular de Lugansk (RPL).

Desde entonces la guerra se generaliz贸 causando miles de v铆ctimas y refugiados. Se sucedieron los cr铆menes de guerra por parte del ej茅rcito ucraniano, destac谩ndose en ellos los paramilitares de extrema derecha. Posteriormente, pese a los Acuerdos de Minsk de oto帽o de 2014 y febrero de 2015 la guerra ha continuado, aunque con bastante menos intensidad los 煤ltimos a帽os debido principalmente al establecimiento de un frente de guerra fijo, digamos que de una guerra de trincheras.

La propaganda occidental niega que el gobierno ucraniano sea fascista鈥 驴Qu茅 replica dar铆ais?

Bueno, si nos atenemos a una definici贸n digamos que acad茅mica para definir lo que es el r茅gimen de Ucrania, no podemos hablar de un Estado fascista como tal, no al menos en par谩metros similares a lo que supusieron los movimientos de extrema derecha del periodo de entreguerras del siglo XX como el fascismo en Italia o el nacional-socialismo en Alemania. Ahora bien, tampoco podemos hablar que en Ucrania exista una democracia liberal o burguesa de car谩cter parlamentario que sea homologable a los pa铆ses de Occidente, aunque con esto no queremos decir que en el bloque occidental los reg铆menes parlamentarios sean la panacea democr谩tica en clave de libertades y justicia social.

Si nos ce帽imos a la realidad, lo cierto es que los partidos de extrema derecha ucranianos (Pravy Sektor, Cuerpo Nacional鈥) son extraparlamentarios. Hoy en d铆a ninguno de ellos consigue el suficiente porcentaje de votos para entrar en la Rada (Parlamento ucraniano) directamente, aunque si hay que se帽alar que hay parlamentarios de ideolog铆a y trayectoria ultraderechista que se ha presentado en las filas de partidos conservadores como independientes, o elegidos en votaciones de circunscripciones uninominales 鈥揺n el sistema ucraniano, la mitad de los parlamentarios se eligen mediante listas de partidos en un 煤nica circunscripci贸n nacional, y la otra mitad en votaci贸n directa en circunscripciones uninominales-.

Lo que ocurre en la Ucrania de hoy es que las bandas fascistas gozan de la impunidad de los jueces y de los poderes estatales para campar a sus anchas. Desde el golpe de Estado de 2014 los distintos gobiernos han asumido las tesis identitarias, ling眉铆sticas, culturales etc. del ultranacionalismo 茅tnico ucraniano, y tratan de imponerlas al conjunto de la poblaci贸n, que recordemos habla tanto ruso como ucraniano adem谩s de otras peque帽as lenguas. Pero no solo esto, recordemos que el comunismo est谩 perseguido e ilegalizado en Ucrania desde el golpe de 2014.

Se puede decir que en Ucrania el Estado ha asumido buena parte del discurso de la extrema derecha; como la glorificaci贸n de los l铆deres hist贸ricos fascistas, la asunci贸n de estos s铆mbolos, de una visi贸n de la historia de Ucrania cercana al fascismo, del intento de desterrar otros idiomas鈥

Otro sambenito es que los rebeldes son pro-rusos鈥

Bueno, lo cierto es que los rebeldes son 茅tnicamente rusos, por lo tanto se sienten parte del mundo ruso. Pero el conflicto no estalla porque la poblaci贸n del Donbass quisiera unirse a la Federaci贸n Rusa. No. Antes del golpe de Estado de 2014 el Donbass se sent铆a ucraniano, pero este sentimiento de pertenencia se entend铆a como parte de una identidad eslava conjunta, de hermandad, no en vano rusos, bielorrusos y ucranianos tienen un mismo origen cultural y ling眉铆stico, incluso hist贸rico.

Cabe decir que el Donbass siempre ha sido 茅tnicamente una regi贸n con mayor presencia 茅tnica rusa que ucraniana, o en t茅rminos antiguos, mayor presencia 鈥済ranrusa鈥 que 鈥減eque帽orrusa鈥. Si el Donbass, que no olvidemos se declar贸 independiente por primera vez en febrero de 1918, con la Rep煤blica Sovi茅tica de Donetsk-Krivoi Rog, fue parte de Ucrania hasta 2014, es porque el Gobierno sovi茅tico lo meti贸 dentro de la Rep煤blica Sovi茅tica de Ucrania. Por ello, la ucraniaci贸n del Donbass se hizo v铆a URSS; ellos se sent铆a ucranianos por sovi茅ticos, o por lo menos, por ser parte de una Ucrania m谩s o menos vinculada con Rusia, como entre 1991 y 2014. Una Ucrania enfrentada a Rusia es algo incomprensible en el Donbass.

驴Porque pens谩is que hay tanto 鈥渋zquierdista鈥 que apoya 鈥減rocesos de autodeterminaci贸n鈥 como el de Kosovo o se posiciona junto a los monjes reaccionarios de Nepal, pero en cambio ponen tantas pegas a la autodeterminaci贸n de Crimea? Es muy curioso鈥

En parte de la izquierda hay instalada cierta rusofobia que lleva a pensar que Rusia es un pa铆s imperialista y anexionista, cuando la realidad no es as铆. Rusia no cumple ninguno de los requisitos esgrimidos por Lenin en sus estudios sobre el imperialismo para llegar a la conclusi贸n de que las pol铆ticas del Kremlin sean imperialistas. Eso lleva a ciertas personas y organizaciones a hacer an谩lisis err贸neos y a abrazar cualquier causa que a priori parezca justa…pero si analizamos detenidamente el caso por ejemplo de Kosovo, podemos ver que detr谩s est谩 la mano de intereses geopol铆ticos occidentales.

Antes de entrar de lleno en los 煤ltimos acontecimientos… 驴Qu茅 papel pens谩is que tiene de trasfondo el tema del gaseoducto ruso de Nord Stream?

No se puede descartar que el recrudecimiento de la agresi贸n ucraniana contra el Donbass de los 煤ltimos meses se deba al inter茅s final de los EEUU de aumentar la tensi贸n hacia Rusia y de presentarla como un enemigo de Occidente y de la 鈥渓ibertad鈥, y as铆, de esta manera, presionar a Alemania para que rompa sus acuerdos comerciales sobre el gaseoducto Nord Stream.

驴Qu茅 pens谩is que persigue Ucrania? 驴Recuperar el control sobre Donbass o cre茅is que algo m谩s?

Ucrania sabe que no puede ganar la guerra en el Donbass y lo que est谩 haciendo es alimentar el conflicto para contentar a EEUU en su acoso a Rusia. Si bien es cierto que durante una 茅poca, sobre todo entre 2014 y 2015 se acarici贸 el 鈥渆scenario Krajina鈥, una especie de guerra rel谩mpago, actualmente esa no es una soluci贸n realista. Pero por otro lado, muchos cr茅ditos que recibi贸 Ucrania de Occidente est谩n relacionados con la reconquista de todo el pa铆s (no en vano, Donbass es la zona m谩s industrial), por tanto tampoco puede abandonar la guerra.

El gobierno ucraniano est谩 vendiendo la imagen de que la guerra es una agresi贸n rusa contra su soberan铆a y esta actitud le supone recibir el apoyo militar, econ贸mico y pol铆tico de Washington. Todo forma parte de un gran tablero geopol铆tico mundial donde el enemigo a batir por el imperialismo es Rusia, en su af谩n de controlar sus grandes recursos naturales que ahora mismo no controla como cuando gobernaba Yeltsin en Rusia. Recordemos que Yeltsin fue el art铆fice de la ca铆da de la URSS y como amigo de los EEUU fue el principal responsable de la entrada del neoliberalismo m谩s salvaje en Rusia que llevo al pa铆s a un amplio empobrecimiento de su poblaci贸n y al robo generalizado de los bienes p煤blicos por parte de los oligarcas.

Con Putin, aunque este sea un capitalista, esto cambia y la Federaci贸n Rusa se aleja de la influencia yankee para trazar su propio camino independiente alejado de las recetas econ贸micas neoliberales auspiciadas por Washington. Esto es lo que no le gusta a EEUU que es cuando decide poner en su punto de vista imperialista en Mosc煤.

Desgraciadamente el pueblo del Donbass es quien sufre las consecuencias de esta situaci贸n.

Las milicianas y milicianos鈥 驴Qu茅 capacidad de respuesta pens谩is que tienen ante estas provocaciones?

Al principio de la guerra las Milicias Populares de la RPL y de la RPD han demostrado su operatividad militar y en los 煤ltimos a帽os vienen demostrando su capacidad de resistencia frente a las constantes agresiones del ej茅rcito ucraniano pero a costa de estar pagando un alto precio en bajas que son pr谩cticamente diarias. Las milicias muestran una gran capacidad defensiva, incluso de contraataque (mediante las t茅cnicas de 鈥渢enazas鈥 y embolsamiento), pero no tienen capacidad ofensiva, entre otras cosas por falta de medios t茅cnicos para ello y por inferioridad num茅rica.

Hay que tener en cuenta que entre 2015 y 2016 las milicias han evolucionado de un modelo digamos, voluntarista y de multicefalia, basados en comandantes carism谩ticos, a otro m谩s cercano a ej茅rcitos regulares convencionales.

A d铆a de hoy las Milicias Populares tienen prohibido responder militarmente a los ataques ucranianos y se limitan a mantener sus posiciones en la l铆nea del frente. Son contadas las ocasiones en las que las Milicias responden.

驴Est谩n muertos entonces los acuerdos de Minsk?

Los 煤nicos que apuestan por mantener vivos los Acuerdos de Minsk son la Federaci贸n Rusa y las Rep煤blicas Populares, por eso las Milicias Populares de la RPD y la RPL no responden a las agresiones ucranianas salvo en muy contadas ocasiones. Ucrania incumple permanentemente los acuerdos que establecen entre otras cosas, se tiene que dar un alto el fuego o que no se pueda acumular armamento pesado cerca de la l铆nea del frente.

Est谩 por ver, pero de momento los Acuerdos de Minsk son papel mojado por la actitud de Ucrania, que no olvidemos est谩 recibiendo el apoyo incondicional de Occidente. Por otro lado, cabe decir que la parte pol铆tica de los acuerdos de Minsk no se ha puesto en marcha, ni siquiera se han desarrollado los mecanismos para ello.

驴Pens谩is que la banda criminal OTAN puede dar el paso de intervenir? 驴Qu茅 pens谩is que har铆a Rusia en ese caso?

Es dif铆cil saberlo trat谩ndose de la OTAN, pero no parece que se vaya a involucrar directamente en la guerra del Donbass. De todas maneras la OTAN directamente no, pero varios de sus principales socios se han involucrado en la guerra del Donbass apoyando militarmente a Ucrania bien con ayuda econ贸mica, como los EEUU, o bien mandando instructores para entrenar a los militares ucranianos, como ha sido el caso de Canad谩 o Gran Breta帽a; o incluso en el caso de Polonia o Lituania, incluso han formado cuerpos mixtos con el Ej茅rcito ucraniano. Tampoco podemos olvidar que los pa铆ses que conforman la OTAN han dejado v铆a libre a que ultraderechistas de sus respectivos pa铆ses participen como voluntarios en las milicias paramilitares de corte fascista que han operado en el Donbass con el ej茅rcito ucraniano. Una especie de nueva red Gladio.

Por ahora parece que Occidente (EEUU, UE, OTAN鈥) se conforma con tener una Ucrania 鈥渂eligerante鈥 frente a Rusia y no necesita m谩s para alimentar en la opini贸n publica occidental la imagen de una Rusia agresiva y expansionista que amenaza las democracias occidentales.

Y sobre lo que har铆a Rusia en caso de una intervenci贸n de la OTAN en el conflicto, como comentamos, parece que esa posible intervenci贸n es una hip贸tesis lejana aunque nunca se sabe… nos inclinamos m谩s por pensar que ninguno de los dos se plantea tal escenario.

Sabiendo que no ten茅is una bola de cristal… 驴C贸mo pens谩is que acabara todo este asunto? 驴Tiene soluci贸n militar sabiendo que sus consecuencias podr铆an afectar a toda Europa?

Nosotros hemos hablado con voluntarios internacionalistas que han combatido en Donbass, y todos coinciden en que todo indica que la guerra del Donbass se va a convertir en un nuevo llamado conflicto congelado del espacio postsovi茅tico. De hecho, aunque la guerra nunca ha parado, digamos que desde 2016 la contienda b茅lica ha bajado mucho en intensidad si lo comparamos con el periodo de 2014-2015, que es cuando se produjeron el mayor n煤mero de v铆ctimas que recordemos suman ya m谩s de 13.000 muertos.

Ucrania sabe que no puede ganar la guerra por su cuenta y las Milicias Populares de la RPL y la RPD ya han renunciado a liberar Ucrania de la influencia y mando ultranacionalista.

Ya la 煤ltima pregunta鈥 Entre los resistentes de Donbass 驴Qu茅 peso real tienen los comunistas?

Nuestro Comit茅 no es una organizaci贸n comunista, as铆 que no mantenemos contactos con organizaciones comunistas del Donbass y no podemos decir mucho sobre esto. Lo poco que sabemos es que ha habido destacamentos comunistas luchando en el bando antifascista del Donbass, pero no eran muy grandes salvo la Brigada Prizrak que combati贸 en la RPL y donde sus miembros eran mayoritariamente comunistas o socialistas. La Prizrak se disolvi贸 tras la militarizaci贸n de las Milicias de Autodefensa, que fueron las milicias originarias que se organizaron contra el golpe de Estado de 2014 en Ucrania.

Luego tambi茅n est谩 el hecho de que sin estar integrados en estructuras propiamente comunistas, hay gente comunista luchando en los batallones de las Milicias Populares.

Respecto a los partidos comunistas, hay que decir que con la independencia de las rep煤blicas del Donbass las estructuras de lo que era el Partido Comunista de Ucrania se convirtieron en los partidos comunistas de la RPD y de la RPL. Pero a d铆a de hoy, por lo que sabemos, no tienen mucha fuerza.

Otra cosa es la presencia de simbolog铆a comunista en el Donbass. Eso s铆, est谩 bastante extendido y forma parte del imaginario colectivo de la poblaci贸n, que no olvida su pasado sovi茅tico y mantiene viva la memoria hist贸rica antifascista y socialista. Si bien de ello no se puede desprender autom谩ticamente una adhesi贸n a la ideolog铆a marxista-leninista, s铆 que debemos decir que s铆 muestra cierta adhesi贸n a algunos valores colectivistas, solidarios, de orgullo obrero que forman parte de la cultura de la poblaci贸n.

Bueno, pues eskerrik asko por las respuestas y estaremos atentos a las informaciones que vengan de all铆 y que vosotros aport谩is

