–

De parte de SAS Madrid June 16, 2021 52 puntos de vista

Hace exactamente un a帽o se abr铆a el plazo para optar a cobrar el IMV, medida que se hab铆a anunciado como un paso hist贸rico para acabar con la pobreza severa en el Estado.

Hace un a帽o, el 15 de junio de 2020, miles de personas en el pa铆s se dispon铆an por fin a completar online el formulario que les permitir铆a acceder al Ingreso M铆nimo Vital, la 煤ltima medida prevista por el gobierno para que nadie se quedase atr谩s. Sin embargo, en lugar de una salida a una situaci贸n l铆mite, lo que la mayor铆a se encontr贸 fue un laberinto burocr谩tico.

Un a帽o despu茅s, a煤n no se ha avanzado en la tramitaci贸n de la ley, cuyo desbloqueo 鈥攖ras infinitas pr贸rrogas鈥 se anunci贸 a principios de mes. Un debate que se estima necesario para discutir las enmiendas destinadas a mejorar una propuesta que se ha quedado muy lejos de su objetivo, e incorporarlas a la ley definitiva.

Parece que ha pasado un siglo desde el 29 de mayo de 2020, cuando se aprob贸 el decreto-ley del IMV. Por aquel entonces se llegaba al final de un f茅rreo confinamiento, un par贸n de la econom铆a en el que muchas personas, fuera del mercado laboral, en las afueras de la estabilidad de un contrato, se hab铆an quedado sin sustento. Durante semanas el debate se hab铆a hab铆a centrado en torno a esta medida, llamada a completar el escudo social.

Mientras la derecha gritaba #paguita!, el Gobierno defend铆a la trascendencia de lo que consideraba un momento hist贸rico: se iba a acabar con la pobreza severa en el Estado, llegar all谩 donde no llegaban las rentas auton贸micas, facilitar los tr谩mites

Mientras la derecha gritaba #paguita!, el Gobierno defend铆a la trascendencia de lo que consideraba un momento hist贸rico: se iba a acabar con la pobreza severa en el Estado, llegar all谩 donde no llegaban las rentas auton贸micas, facilitar los tr谩mites, hacerlas compatibles con el trabajo, introducir medidas que apoyasen en el acceso a la vivienda. 850.000 familias, compuestas por 2,3 millones de personas, iban a contar con este subsidio.

Algunas de estas personas ya subsist铆an a duras penas antes de que la crisis sanitaria irrumpiese arrasando con sus pocas v铆as de ingresos 鈥攕eg煤n el informe del Estado de la Pobreza de 2020, a finales de 2019 ya hab铆a un cuarto de la poblaci贸n en riesgo de exclusi贸n social鈥, otras descendieron de la precariedad al hoyo de la miseria como consecuencia del encierro. Todas ellas estaban pendientes de un recurso que iba tomando forma, variando de cuant铆a y de presupuesto desde que se empezara a hablar de 茅l ya en marzo.

Un a帽o despu茅s, son muchos quienes siguen pendientes del IMV: intentan descifrar las cartas que les llegan deneg谩ndosela, inquieren a la pantalla del ordenador cu谩ndo cambiar谩 el Estado de su solicitud, aguardan una comunicaci贸n que les explique c贸mo se ha decidido la cuant铆a recibida, una cifra que en tantos casos es mucho menor que la esperada.

El Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraci贸n defend铆a el 17 de mayo pasado un balance que consideraba positivo: 260.000 ayudas concedidas. 75.000 de estas ayudas fueron concedidas de oficio para familias que cobraban la prestaci贸n por hijo a cargo, ya desaparecida. Un n煤mero dif铆cil de precisar proviene de rentas m铆nimas auton贸micas que han pasado a convertirse en IMV. Por otro lado, las entidades denuncian que muchas de las cuant铆as son muy inferiores a las que se anunciaron en su momento.

La crisis sanitaria se hab铆a traducido en una gran sacudida econ贸mica y social. Pero el IMV formaba parte del pacto de gobierno y era una exigencia de la Uni贸n Europea

Decepci贸n, frustraci贸n, fiasco, son palabras repetidas entre dos colectivos: el de quienes han intentado percibirlo y el de quienes les acompa帽an en su pugna por acceder a un derecho social, que a pesar de las grandes proclamas de hace un a帽o, a煤n les resulta esquivo. Unos y otros comparten una sensaci贸n: la de llevar un a帽o de lo mismo, obteniendo cada vez menos eco.

鈥淯n drama鈥

鈥淓l Instituto Nacional de la Seguridad Social ha tramitado m谩s del 81% de las 1,32 millones de solicitudes recibidas en nueve meses, con casi 280.000 prestaciones aprobadas鈥, con esa escueta primera frase empieza la mencionada nota del Ministerio. La oraci贸n, que habla de 茅xito en cuanto al avance de la gesti贸n de las solicitudes 鈥攅n los primeros meses de implementaci贸n se activaron las alarmas por la lentitud en la que estas eran tramitadas鈥, trae consigo un gran fracaso, el de cientos de miles de IMV que han sido denegados.

A finales de abril el colectivo Renta M铆nima de Inserci贸n (RMI): Tu Derecho, que viene fiscalizando la aplicaci贸n de la medida, se帽alaba c贸mo el objetivo fundamental de esta, luchar contra la pobreza severa en el pa铆s, estaba lejos de cumplirse: 鈥淟os expedientes aprobados despu茅s de nueve meses de aplicaci贸n de la norma solo cubren al 13% de las personas en pobreza severa (565.000 de un total de 4,3 millones). Por tanto, casi nueve de cada diez personas en extrema pobreza no perciben el IMV鈥, sentenciaban.

Los datos contrastan con el discurso del Gobierno hace solo un a帽o, que presentaba la medida como hist贸rica. Los tiempos se prestaban a la hip茅rbole, el pa铆s atravesaba una situaci贸n in茅dita, la crisis sanitaria se hab铆a traducido en una gran sacudida econ贸mica y social. Pero el IMV preced铆a a estos tiempos acelerados: formaba parte del pacto de gobierno y era una exigencia de la Uni贸n Europea.

En el ejecutivo, cuenta 脕ngel Parre帽o, vicepresidente de la Asociaci贸n estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, se debat铆an entre acelerar su implementaci贸n para cubrir las necesidades sobrevenidas en ese momento o estudiar su dise帽o con m谩s tranquilidad, pensando otras soluciones de urgencia mientras tanto.

鈥淟a decisi贸n final es ponerlo en marcha, pero no adaptan a las circunstancias de la pandemia ese dise帽o, y esos polvos trajeron estos lodos鈥. La observaci贸n la hace un a帽o despu茅s, en un clima muy distinto al de aquel mayo de 2020, cuando el sector de los servicios sociales acog铆a con entusiasmo una medida largamente esperada. 鈥淓l desarrollo del IMV no ha respondido a esas expectativas y ha nacido con una serie de problemas administrativos y burocr谩ticos鈥.

Lo de no adaptarse a los tiempos se puede resumir en dos brochazos: el primero, los datos que se toman como referencia son los del a帽o anterior. Para sorpresa de tantos, en los primeros meses queda fuera de c贸mputo lo acaecido durante el 2020. No solo, lo que se cobrar谩 ser谩 la diferencia entre lo que se ingresaba en el precov铆dico 2019 y el umbral marcado por la medida, que se fija en 461 euros. En segundo lugar, a los solicitantes les recibir谩 un muro burocr谩tico: complicados formularios telem谩ticos en un momento en el que la no presencialidad dificulta el acceso a orientaci贸n e informaci贸n, y dificulta la entrega de la documentaci贸n requerida.

鈥淟a cabeza pensante que haya puesto esto en marcha yo creo que o lo ha puesto adrede para que la gente no lo pueda echar o vive en despachos totalmente desconectados de d贸nde vive la gente y cu谩les son los destinatarios de esta medida鈥

Un 鈥渆ntramado burocr谩tico鈥, como lo define Lola Contreras, presidenta de la organizaci贸n andaluza Barrios Ignorados. Una falencia que hermana a esta nueva ayuda con las rentas auton贸micas que ven铆a a superar: 鈥淪on una carrera de obst谩culos que expulsan a las familias que son destinatarias y que cumplen todos los requisitos para poder echarla鈥. Hastiada de ver de nuevo a las mismas personas castigadas por la administraci贸n, la activista plantea dos hip贸tesis:鈥淟a cabeza pensante que haya puesto esto en marcha yo creo que o lo ha puesto adrede para que la gente no lo pueda echar o vive en despachos totalmente desconectados de d贸nde vive la gente y cu谩les son los destinatarios de esta medida鈥.

En este sentido, la trabajadora social Esther Rodr铆guez, cofundadora de pedirayudas.com, plataforma que surge para atajar esa distancia entre el dise帽o de la medida y la gente a la que va dirigida, considera que en parte, este desconocimiento de los colectivos destinatarios se hubiese subsanado si se hubiese contado con 鈥渓a perspectiva de los profesionales de primera l铆nea鈥.

En Barcelona, el economista Llu铆s Torrens, director de Innovaci贸n Social del Ayuntamiento de Barcelona, recuerda que en una reuni贸n la gente de Caritas les dijo que hab铆an obtenido cinco respuestas positivas de 250 solicitudes. Tambi茅n que la fundaci贸n del Casal del Raval dels Infants hablaba de unas seis solicitudes de 160. 鈥淯n drama鈥, resume categ贸rico este integrante de la Red Renta B谩sica.

Un drama que son miles: Hontanares Arranz, de la mencionada RMI: Tu Derecho, guarda en su memoria reciente decenas de casos diversos, caus铆sticas variadas, pluriformes, que caben en su registro personal de profesional comprometida pero no en los estrechos m谩rgenes burocr谩ticos de la administraci贸n. Tiene un ejemplo para cada desprop贸sito. Pero hay sobre todo algo que desbarajusta la existencia de las personas: la espera y la incertidumbre.

La dificultad del proceso ha llevado a muchas personas solicitantes a acercarse a entidades y colectivos junto a los que desbrozar la mara帽a burocr谩tica

Si en un principio la administraci贸n se comprometi贸 a resolver con agilidad las solicitudes, en oto帽o, ante el temor de que las ayudas fuesen denegadas por silencio administrativo, se ampli贸 el plazo a los seis meses. Flaco favor a quienes esperaban ingresos con urgencia. A煤n con los seis meses superados, Arranz explica que la manga es ancha y que los t茅cnicos 鈥渢ranquilizan鈥 a las personas explic谩ndoles que antes o despu茅s se resolver谩n sus expedientes. 鈥淟es dicen por tel茅fono que el silencio en esta ocasi贸n no importa, 驴c贸mo no va a importar si el silencio se regul贸 en la ley de procedimiento administrativo justo para evitar que la gente no tuviera que estar indefinidamente en espera鈥.

La incertidumbre, de hecho, cobra muchas formas. Cuando finalmente te llega la carta, detalla la cuant铆a que corresponde. Donde falta el detalle es en explicar de d贸nde sale el c谩lculo. Hay una opci贸n peor, la m谩s com煤n seg煤n las estad铆sticas del Ministerio: que la ayuda sea denegada. 鈥淐uando aparecen las causas de denegaci贸n son tan escuetas que no sabes qu茅 tiene eso que ver contigo, con tu situaci贸n; tienes que imaginarlo鈥, lamenta Arranz.

La dificultad del proceso ha llevado a muchas personas solicitantes a acercarse a entidades y colectivos junto a los que desbrozar la mara帽a burocr谩tica.

Para Rodr铆guez ha sido gracias a 鈥渓os propios ciudadanos mediante los grupos en redes sociales, ONG, sindicatos y plataformas ciudadanas, donde se ha compartido la informaci贸n de forma simplificada, que se ha podido ayudar as铆 a realizar el tr谩mite a personas afectadas por la brecha digital鈥.

La comunicaci贸n, sin embargo, no ha fluido para todos los lados: 鈥淓l Ministerio ha tenido una actitud de no interlocuci贸n鈥, comenta Parre帽o, que aunque celebra que en su momento el Ejecutivo fuera permeable ante el tercer sector, considera incorrecto no haber dado centralidad a los servicios sociales p煤blicos: 鈥淟as entidades pueden colaborar, pueden apoyar, pero esto es una cuesti贸n de responsabilidad p煤blica鈥.

Exclusiones de forma y de facto

El Ingreso M铆nimo Vital arranca ya con una exclusi贸n de base que cuestiona el objetivo enunciado de apoyar a las personas m谩s vulnerables. Lo hace dejando fuera a quienes est谩n en peor situaci贸n: las personas migrantes en situaci贸n irregular. As铆 se establece desde un principio, sin que los esfuerzos de varias entidades del tercer sector y de colectivos migrantes como el movimiento #Regularizaci贸nYa consigan transformar esta determinaci贸n.

Tambi茅n se decide, a diferencia de lo que sucede en la mayor铆a de las rentas m铆nimas, excluir a los menores de 23 a帽os como beneficiarios. El uso del empadronamiento como vector a trav茅s del que se tramita la ayuda pone a las personas sin hogar en particular, pero tambi茅n a quienes se ven aquejados por inestabilidad residencial 鈥攁lgo muy com煤n entre las personas empobrecidas鈥, en los m谩rgenes.

Algunas de las modificaciones introducidas durante el a帽o intentan subsanar estos l铆mites. En febrero llega un cambio relevante: los servicios sociales podr谩n acreditar diversas situaciones, desde cambios en el padr贸n, como la situaci贸n de pobreza sobrevenida. 鈥淟a modificaci贸n de febrero establece en qu茅 supuestos tiene los servicios sociales que facilitar鈥, explica la veterana trabajadora social Berta Lago.

Con el alto porcentaje de denegaci贸n, y una media de 448 euros al mes, por solicitud, a Escriv谩 se le podr谩n afear muchas cosas, pero no su alta capacidad de ahorro

La cuesti贸n es que introduce una nueva complicaci贸n burocr谩tica: pide que se extiendan certificados, algo que los trabajadores sociales por ley no pueden hacer. Los cambios encomiendan a los servicios sociales labores de fiscalizaci贸n sobre la situaci贸n de las personas, dej谩ndoles en un rol de 鈥済estores de prestaciones鈥 que no les corresponde, explica Lago. 鈥淣o es de recibo que el se帽or Escriv谩 haga las cosas sin haberlo explorado bien y saber c贸mo se pod铆a hacer de una manera que no perjudicara a las personas鈥.

Cuando se habla de Ingreso M铆nimo Vital, es dif铆cil no hablar del ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones. Jos茅 Luis Escriv谩 es el principal art铆fice de esta medida y, para muchos, un elemento central para abordar este desaguisado. 鈥淟o suyo es un caso de soberbia intelectual. Escribi贸 un informe el a帽o anterior sobre ingreso m铆nimo vital. Dijo: la propuesta que han hecho los sindicatos es una propuesta que est谩 mal y yo voy a arreglar esto con menos dinero鈥. Torrens se refiere a la ILP presentada en 2016 por UGT y CC OO en la que se propon铆a un IMV con un coste de 7.500 millones.

En su informe Escriv谩 estim贸 que con 5.500 鈥渓o pod铆a hacer mucho mejor鈥. Las cifras fueron bajando hasta llegar a 3.000, 鈥渕enos de la mitad y en medio de la crisis m谩s grave que hay en el pa铆s de hace 40 a帽os o m谩s鈥, lamenta Torrens. La ejecuci贸n del presupuesto habla de cifras mucho menores. Con el alto porcentaje de denegaci贸n, y una media de 448 euros al mes, por solicitud (estimando que, como dice la nota de prensa, las unidades de convivencia cuentan con un promedio de 2,42 miembros), a Escriv谩 se le podr谩n afear muchas cosas, pero no su alta capacidad de ahorro.

El pecado de ser pobres

Del otro lado del ahorro, personas que siguen siendo pobres. 鈥淐uando est谩s en una situaci贸n insostenible, cuando no tienes para llegar a fin de mes, cuando no puedes llenar la nevera ni dar a tus hijos los m铆nimos requisitos para una escolaridad normalizada y te anuncian que va a haber una ayuda que va a contemplar tu realidad, digamos que la esperanza se dispara y esa esperanza rota defraudada, que es lo que ha pasado, implica un sufrimiento a帽adido al que ya tiene las personas por su situaci贸n de a帽os鈥, explica Parre帽o.

La mayor铆a de las denegaciones est谩n motivadas por superar el m铆nimo, un m铆nimo que incumple la Carta Social Europea. 鈥淗an decidido que un pobre en Espa帽a es una persona que cobra menos de 461 euros; en Barcelona ya te digo yo que con 460 euros, para empezar, casi no puedes pagar ni una habitaci贸n. Estaba claro que esto no era para salir de la pobreza鈥, lamenta Torrens.

Y no se trata solo del umbral, los c谩lculos de la administraci贸n se hacen por debajo de ese umbral m铆nimo al contabilizar otros ingresos, a veces pasados, a veces nimios, a veces inexistentes. Juan Viera, del colectivo extreme帽o Campamentos Dignidad, tiene muy presentes estos l铆mites: 鈥淗oy precisamente est谩bamos en M茅rida en una peque帽a reuni贸n, y hemos hablado del IMV: de gente que cobra 100 euros, 80 euros… Un compa帽ero que tenemos aqu铆 est谩 cobrando 200 euros鈥. Para este activista hay una ideolog铆a que subyace a que, en un momento de movilizaci贸n de recursos econ贸micos millonarios para capear la crisis, se escatime tanto en recursos para afrontar la pobreza: 鈥淓scriv谩 me parece a m铆 que piensa en otras cosas. Esta gente mira a los pobres de una manera distinta, los pobres aguantan todo y pueden sobrevivir con menos. La clase dominante considera que las clases trabajadoras necesitan menos para vivir que ellos鈥.

鈥淓scriv谩 me parece a m铆 que piensa en otras cosas. Esta gente mira a los pobres de una manera distinta. La clase dominante considera que las clases trabajadoras necesitan menos para vivir que ellos鈥, dice Viera

Menos recursos para vivir en sus cuentas corrientes, pero tambi茅n carest铆a de recursos entre los profesionales que atienden a estos colectivos y que han puesto el grito en el cielo cuando se les ha encomendado la misi贸n de gestionar lo que es una prestaci贸n de la Seguridad Social. La Asociaci贸n de directoras y gerentes denunciaba, junto a otras organizaciones del sector, su malestar: 鈥淓ntend铆amos que se ten铆a que gestionar por parte de la seguridad social y que no caer铆a de nuevo sobre la competencia de los servicios sociales, que ya estaban debilitadas por los recortes de la crisis anterior鈥, apunta Parre帽o, quien alerta de que la atenci贸n primaria de Servicios Sociales est谩 infradotada y al borde del colapso.

Otra amenaza se ci帽e sobre quienes cobran esta ayuda: los cambios pueden amenazar su continuidad. Es algo que constata Arranz demasiado a menudo: la gente no est谩 enterada de que tiene que informar a la administraci贸n de todas sus vicisitudes vitales. Los cambios son una parte fundamental de la existencia de quienes no tienen un contrato fijo, ni un domicilio estable, ni la posibilidad de planificar su futuro.

La activista teme que, si la gesti贸n del IMV ya est谩 colapsada sin contar con esos cambios, la introducci贸n de los mismos va a suponer una complicaci贸n ulterior cuyos costos recaen una vez m谩s sobre las mismas personas, oblig谩ndolas por ejemplo a devolver importes indebidamente cobrados. 鈥淵 esto viene con la estigmatizaci贸n de que t煤 has cobrado incorrectamente algo. Cuando hay un titular del tipo 鈥榩iden devoluciones a nosecu谩ntos perceptores de IMV鈥, 驴la gente qu茅 va a pensar?, que la gente ha estafado, no va a pensar que la administraci贸n va desfasada; todo es bastante oscuro鈥.

Para Lago, el problema tiene que ver con que se les exige a las personas pobres m谩s garant铆as que a los dem谩s. 鈥淓n este pa铆s se acepta la declaraci贸n responsable de personas que tienen una situaci贸n muy desahogada, cuando despu茅s te enteras que muchos de ellos tienen actuaciones discutibles, y luego los pobres parece que por definici贸n no puede aceptarse una declaraci贸n responsable鈥, lamenta, recordando que este tipo de documento es v谩lido y lo acepta la UE, otra cosa es que la administraci贸n se resista.

De trasfondo, cunde el malestar ante la percepci贸n de que las personas vulnerables y la obligaci贸n del Estado de combatir las situaciones de exclusi贸n y pobreza, tiende desde hace meses a desplazarse a un segundo o tercer plano: 鈥淪i esto hubiese ocurrido con las vacunas… Acu茅rdate, la primera semana que no cumplimos el plazo esto era un drama; 鈥榮e va a hundir el pa铆s, es un desastre鈥, dec铆an. Pues as铆 estamos: llevamos un a帽o con el IMV que no llega a la gente鈥, constata Torrens.

La pinza auton贸mica

De las 260.000 prestaciones aprobadas que recoge la 煤ltima nota del ministerio, muchas vienen por pasarela, en particular las que proceden directamente de Navarra, Arag贸n y Pa铆s Vasco. Estas comunidades aut贸nomas han decidido pues facilitar la transici贸n al ingreso m铆nimo vital proporcionando los datos necesarios sobre sus rentas m铆nimas. Un camino que est谩 por emprender tambi茅n Catalunya en breve.

No todas las Comunidades Aut贸nomas act煤an del mismo modo, algunas, como Madrid, exigen a las personas tramitar primero la IMV para optar a la renta m铆nima. Esto a帽ade kil贸metros en forma de meses de espera al laberinto burocr谩tico. Un laberinto al que se enfrentan muchas de las personas de los 鈥淏arrios Ignorados鈥 andaluces: 鈥渓a situaci贸n de muchas familias es aut茅nticamente desesperante, no pueden acceder al IMV, se lo han denegado por problemas burocr谩ticos y ahora tienen que iniciar otra vez el tr谩mite en la Junta de Andaluc铆a que est谩 tardando unos ocho o nueve meses en resolver expedientes, las familias est谩n en una situaci贸n ca贸tica, est谩n abandonadas totalmente鈥, se escandaliza Contreras.

Para Viera, todo es un suma y sigue: 鈥淗a salido una nota de la Junta de Extremadura diciendo que han concedido m谩s de 8.000 IMV, dicen que la media son de unos 380 euros de medio por hogar: con eso no puede vivir una familia鈥. Poco dinero, mucha demora, y demasiadas exigencias: 鈥渓o que hacen es el control de los pobres: tienes que ir a hacer unos cursos de aprendizaje de ordenador, de orientaci贸n para saber buscar trabajo, de monitor, de asistencia a personas mayores, si no cumples eso, como te controlan te quitan la renta m铆nima. La cuesti贸n burocr谩tica para los pobres es impresionante, es una monta帽a que a veces cuesta mucho trabajo subir. Un castigo鈥.

驴Qu茅 pasa con el presupuesto que las comunidades aut贸nomas est谩n ahorrando con la introducci贸n del IMV? Parre帽o alerta contra la tentaci贸n de trasladarlo a otras partidas ajenas a la inclusi贸n: 鈥渜ue no se lo lleven a otras pol铆ticas pensando que bueno, como ya me paga la seguridad social, este dinero puede pasar, pues yo qu茅 s茅, a hacer la reforma agraria: Todo el dinero deber铆a ir dedicado a reforzar los servicios sociales b谩sicos鈥.

En Catalunya algo tienen avanzado en ese sentido: el Parlament aprob贸 un acuerdo con el voto de los partidos en el gobierno por el que los ahorros de la Generalitat con la entrada del IMV se usar谩n para mejorar, en cobertura o cuant铆a, la Renta Garantizada: una de las mejoras consistir铆a tambi茅n en facilitar la compatibilidad con los ingresos laborales. Llu铆s Torrens apunta a que tanto la RG como el IMV fallan a ese respecto, a pesar de lo que se apunt贸 en un inicio, ambas ayudas no incentivan la empleabilidad al restar los ingresos provenientes del trabajo de la cuant铆a concedida.

Para quienes trabajan del lado de quienes rellenan formularios, de quienes esperan, de quienes cada vez tienen menos fuerza para buscarse la vida, esta gesti贸n del IMV tiene un coste pol铆tico claro

La cuesti贸n de la compatibilidad con el trabajo, o las ayudas a la vivienda, 鈥攓ue se barajan en Catalunya y ya existen en la renta de garant铆a de ingresos vasca鈥 eran algunos de los avances que se promet铆an dentro del marco del IMV el a帽o pasado. Sin embargo, sin la ley tramitada y con el reglamento en suspenso, nadie parece saber muy bien cu谩ndo (y cu谩nto de) esto podr铆a concretarse. A Torrens le entra cierto v茅rtigo haciendo paralelismo con los dos a帽os que tard贸 la Generalitat en reglamentar la RG desde la aprobaci贸n de la ley.

Para quienes trabajan del lado de quienes rellenan formularios, de quienes esperan, de quienes cada vez tienen menos fuerza para buscarse la vida, esta gesti贸n del IMV tiene un coste pol铆tico claro.

Piensa Arranz que no hay m谩s que tirar de los hilos de ese abandono para entender por qu茅 las personas m谩s desfavorecidas, v铆ctimas privilegiadas de las pol铆ticas neoliberales de la derecha, no evitan su avance en las urnas. 鈥淪i ustedes estuvieran en esta situaci贸n, 驴qu茅 pensar铆an del Gobierno, de la administraci贸n, de los pol铆ticos鈥, interpela.

En Campamentos Dignidad debaten mucho sobre qu茅 hacer frente a las cuestiones que atraviesan y dificultan su existencia: empleo, derechos sociales, vivienda, sanidad. Algunos de sus integrantes acudieron a Madrid el pasado 15 de Mayo para participar en la Asamblea de Marea B谩sica, donde tambi茅n se integra RMI Tu Derecho: El IMV estuvo en el centro del debate. 驴C贸mo pasar a la acci贸n?, se preguntaban. Ya hicieron una primera intervenci贸n, una acampada ante el Ministerio de Inclusi贸n y Seguridad Social en la noche del 31 de mayo al 1 de junio, coincidiendo con la aprobaci贸n del IMV. 10 a帽os despu茅s del 15M consideran necesario, en palabras de Viera: 鈥渞etomar la movilizaci贸n en la calle鈥.

Lo de la renta b谩sica universal

La Marea B谩sica trae entre sus reivindicaciones una muy sencilla: que el mejor modo de luchar contra la pobreza es establecer una renta b谩sica universal. No est谩n solos, las voces a favor de esta medida cada vez son m谩s diversas. 鈥淪i nos permitieran dise帽ar una renta m铆nima, el camino que elegir铆amos ser铆a similar al de una renta b谩sica universal, como alguna de las propuestas que ya est谩n lanzando plataformas ciudadanas o los propios colegios de Trabajo Social鈥, apunta en este sentido Esther Rodr铆guez. En su caso, la simplificaci贸n burocr谩tica y la suficiencia ser铆an elementos centrales, para el dise帽o de una renta m铆nima. Esta trabajadora social tambi茅n piensa que una renta b谩sica posibilitar谩 la lucha por mejores condiciones laborales.

Arranz cree que, pese a la potencialidad de la propuesta, hay algo que aleja de la discusi贸n sobre la renta b谩sica a las capas m谩s desfavorecidas: la insistencia en que no se trata de una medida para pobres. 鈥淓s bastante humillante, cuando t煤 vives de rentas 鈥榙e pobres鈥, es como que te dicen que no entres en este debate porque no es para t铆. Yo creo que la renta b谩sica es una renta para todos pero especialmente para la gente m谩s empobrecida鈥. Por ello esta activista considera que la cuesti贸n de la suficiencia es crucial.

Frente a la confusi贸n que hubo hace un a帽o cuando medios extranjeros llegaron a publicar que en Espa帽a se hab铆a aprobado una renta b谩sica, como rememora Lago, integrante del observatorio de Renta B谩sica ATTAC, quienes defend铆an esta medida, se esforzaban en aclarar que el IMV distaba por mucho de su propuesta. 鈥淎unque nunca imaginamos que iba a ser tan restrictiva. Luego han ido modificando cosas, que no hay decreto que haya tenido m谩s modificaciones鈥, destaca. Mejoras que no se materializan y que tienen un efecto: subrayar una y otra vez los l铆mites de la condicionalidad, reflexiona Torrens: 鈥淓n Catalunya las entidades del sector lo tienen clar铆simo, todas las potentes, ahora todas defienden la renta b谩sica universal, han sido testigos de dos fracasos de las rentas condicionadas en tres a帽os. La catalana y despu茅s la estatal鈥.

La escasa sorpresa y la constataci贸n de que sus recelos hacia el IMV no solo eran fundados sino que se han visto trascendidos no da ninguna satisfacci贸n a los cr铆ticos: el sufrimiento que genera este estado de las cosas arrasa cotidianamente la vida de muchas personas. Un escenario que durante el confinamiento del a帽o pasado La Red Renta B谩sica y la Marea B谩sica intentaron evitar conjuntamente presentando una propuesta: la activaci贸n de una renta b谩sica de emergencia. La misma hubiese permitido facilitar un ingreso a todas las personas que manifestasen necesitarlo, con una fiscalizaci贸n posterior a trav茅s de la declaraci贸n de la renta.

Para Torrens esta propuesta no se queda en el 谩mbito de lo deseable, algo parecido se ha concretado, defiende, en los Estados Unidos de Biden: 鈥渓a gente iba y dec铆a: yo necesito el dinero. 驴A qui茅n se lo dec铆a?, a la agencia tributaria americana. La agencia tributaria te avanza el dinero y luego lo declaras en la declaraci贸n de renta鈥. El economista se entusiasma con una medida que, dice, beneficiar谩 a un 90% de la sociedad estadounidense. 鈥渆ste ser铆a un sistema mucho m谩s sencillo, incondicional, ser铆a un paso hacia una renta b谩sica鈥

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (15/06/2021).