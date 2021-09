–

Las cifras del INDEC confirmaron las sospechas: una familia necesita casi $30 mil para no ser indigente y son muchas las que no lo alcanzan. Sin el IFE, se acentu贸 el fen贸meno de quienes tienen trabajo pero son pobres. Y desde el territorio reclaman: 鈥淪e navegan los conflictos sin un horizonte鈥. Tras la crisis institucional desatada luego de conocerse el resultado de las PASO, en las cuales el oficialismo perdi贸 cerca de veinte puntos porcentuales desde 2019, se conocieron los n煤meros que explican, en parte, el fen贸meno. Por Canal Abierto.

Seg煤n el INDEC, en agosto el costo de la Canasta B谩sica Alimentaria, que establece la l铆nea de indigencia, aument贸 un 0,7% y el de la Canasta B谩sica Total, que delimita la de pobreza, un 1,2%. En dinero, significa que una pareja con dos hijos menores necesit贸 $29.213 ese mes para no ser indigente y $68.359 para no ser pobre, n煤meros que est谩n muy por encima del poder adquisitivo de una enorme parte de la poblaci贸n.

鈥淗ay una naturalizaci贸n de la pobreza tremenda. El problema es estructural y es mucho m谩s que un tema de dinero, tiene que ver con los accesos a la salud, a la educaci贸n, a todos los mecanismos que tiene el Estado y no est谩n funcionando como corresponde 鈥揹etalla Laura Taffetani, abogada y referente de Pelota de Trapo, organizaci贸n social que trabaja en el 谩rea de ni帽ez en Avellaneda, provincia de Buenos Aires鈥. Medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y todos los beneficios que fueron surgiendo durante la pandemia tuvieron un impacto. El IFE no resolv铆a la vida pero trajo alivio en los sectores m谩s empobrecidos y se sinti贸 cuando se dej贸 de cobrar. Haberlo quitado trajo consecuencias muy dif铆ciles. Cuando vino la pandemia, y trajo todas estas medidas de emergencia, demostr贸 que el Estado cuando quiere, puede鈥.

En efecto, y a diferencia de su sucesor 鈥揺l Plan Potenciar Trabajo鈥, el IFE abarcaba a los monotributistas, que representan un amplio sector de la poblaci贸n con empleo precarizado que no llega a cubrir las necesidades b谩sicas. Esos son los empleos que crecieron este a帽o, pero sin reducir los niveles de pobreza ni de indigencia.

鈥淟o parad贸jico es que tuvimos un aumento de la ocupaci贸n este a帽o. No porque haya crecido realmente el empleo, sino porque gran parte de la destrucci贸n de puestos de trabajo de la pandemia fue en los sectores precarios, no registrados, cuentrapropistas, que en abril de 2020 hab铆an ca铆do un 30% y este a帽o volvieron a salir. Vimos que se recuper贸, fundamentalmente, Construcci贸n y Casas particulares. Lo que hace que personas que el a帽o pasado no ten铆an ingresos y recib铆an el IFE este a帽o volvieron a tener alg煤n tipo de ingreso鈥, explica Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Aut贸noma.

Pero aclara: 鈥淓stamos hablando de ocupaci贸n, no de ingreso. Son ocupaciones con ingresos muy bajos y adem谩s con inflaci贸n corriendo al 50%, esto directamente va a impactar en pobreza e indigencia. Tener trabajo y ser pobre es un fen贸meno que ya ven铆a los 煤ltimos a帽os y todo indica que se tiene que haber profundizado. Se trata de gente que tiene un ingreso, incluso formal, pero ni siquiera llega a cubrir la canasta de pobreza que releva el INDEC鈥.

Horizontes que no est谩n

Desde el territorio, Taffetani sostiene que la cuesti贸n, si bien es desesperante y requiere de soluciones urgentes, reclama otras de largo alcance.

鈥淐reo que lo que se se帽ala en el resultado de las elecciones es m谩s profundo que s贸lo la cuesti贸n econ贸mica, lo que no est谩 habiendo es una perspectiva que te permita pensar un camino, un plan. Lo que no se ve es hacia d贸nde va el pa铆s 鈥揳naliza鈥. Nadie est谩 diciendo que de un d铆a para el otro el Gobierno puede resolver el grave problema argentino pero se puede trazar un camino. Pero en este camino hoy no est谩n ninguno de los temas que deber铆an estar en agenda: no est谩 la infancia, en la campa帽a la pobreza no estuvo presente. Se navega sobre los conflictos sin un horizonte鈥.

Y sentencia: 鈥淗ay un discurso que va para un lado pero las medidas van para el otro. Es lo que sucede cuando se decide un ajuste fiscal y el pago de la deuda como est谩 planteado. La gente se cansa de los discursos que no tienen que ver con su realidad. Lo que pas贸 en las elecciones es lo que estaba pasando que se puso sobre la mesa. Lo que m谩s veo es el descreimiento de todo. Que no se enciendan luces para que la gente se sienta parte, eso es lo m谩s grave. Un horizonte para que la gente diga: 鈥榓puesto por esto鈥欌.

