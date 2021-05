–

De parte de Nodo50 May 8, 2021 28 puntos de vista

Interesante artículo desde la visión Protestante y Ulster-Scot de Clydesburn .- ”Me he encontrado con esta imagen online varias veces, no es mía y no sé quién es el dueño de la bandera, pero parece auténtica, colgada con pinzas para la ropa en un panel de cerca de un jardín suburbano. Como se puede ver, es un diseño estándar de Blue Ensign, con un diseño distintivo de Ulster que ‘desfigura’ el campo azul. Parece haber sido creado por la comunidad, no por el establishment político, a las pocas semanas de la fundación de Irlanda del Norte y por esa razón es significativo. Encontré descripciones escritas del diseño, y variaciones posteriores del mismo, en el Archivo de Periódicos Británicos.

• Londonderry Sentinel, 13 de agosto de 1921 (artículo titulado ‘The Relief of Derry’)

“Desde la residencia del Sr. James Blair, Glendermott Road, se suspendió una bandera de diseño único. En la esquina superior estaba la Union Jack, y en la parte inferior estaba la Mano Roja de Ulster, rodeada por seis estrellas, que representaban los Seis Condados de Ulster formando el Parlamento del Norte “.

– Nota: esto es unas siete semanas después de que se estableciera el Parlamento el 22 de junio. El obituario de 1934 del concejal James Blair lo describió como “ un unionista acérrimo y un laborista fuerte”, miembro fundador de la Hamilton Flute Band y miembro de Waterside LOL 1007.

• Ballymena Observer, 20 de julio de 1923 (artículo titulado ‘Campamento de vacaciones de Ballymena CLB en Blackpool’)

“El domingo por la mañana, octavo inst., Antes de asistir al servicio en la iglesia parroquial de St Cuthbert, Lytham, se llevó a cabo una ceremonia única en el campamento, y el oficial al mando, el teniente coronel R. Moore, tuvo la distinción de izar con el mástil por primera vez en Inglaterra la nueva bandera de Ulster … tiene una pequeña Union Jack en la esquina superior, y sobre el fondo azul oscuro hay un escudo central de color amarillo, sobre el cual está la Mano Roja de Ulster, rodeada por seis estrellas que representan a los condados del norte unidos”.

• Belfast Telegraph, 13 de noviembre de 1936 (carta titulada “Bandera de Ulster”)

“Señor, la bandera de Ulster, puede ser de interés para la gente de los Seis Condados que desde que se formó el Parlamento del Norte ha habido una bandera para representarnos. Se ha visto en Derry en numerosas ocasiones. Esta bandera es azul con Union Jack, Mano Roja, Corona y Seis Estrellas”.

– NB, así que ahora se ha agregado una corona, a menos que el autor de la carta se haya equivocado.

• Belfast News Letter, 16 de mayo de 1945 (columna titulada “Una carta de un Ulsterman a sus amigos en casa y en el extranjero”)

“Durante nuestras celebraciones de la victoria, un visitante del Servicio hizo la pregunta ‘¿Por qué la bandera de Ulster es tan poco evidente?’. Podríamos responder, ‘La Union Jack es lo suficientemente buena para nosotros’, pero nuestro visitante también tiene la opinión de que nuestra bandera distintiva ( una Union Jack cuarteada en un campo azul, el campo que lleva la Cruz de San Jorge con la Corona y la Mano Roja rodeada de seis estrellas) contaría su propia historia”.

– NB, esto deja ver que el escudo ahora es blanco, no amarillo. Sin embargo, a menudo he visto los amarillos de Ulster, basados ​​en los de De Burgh, descritos erróneamente como una “Cruz de San Jorge”.

• Londonderry Sentinel, 12 de junio de 1945 (artículo titulado Ulster Premier in Derry, Great Unionist Rally in Guildhall, Dangers of Socialist Policy Exposed)

“la plataforma estaba alegremente decorada con Union Jacks, y como pieza central, la bandera de la provincia – la insignia azul con seis estrellas y la Mano Roja de Ulster en un escudo – estaba colocada sobre el riel de la consola del órgano”.

• Belfast Telegraph, 17 de marzo de 1948 (artículo titulado “Banderas que volaron sobre Derry”)

“del Derry Guildhall flotaba la bandera de Ulster, la Union Jack sobre un fondo azul con seis estrellas y la Mano Roja de Ulster coronada por el emblema leal, la Corona”.

• Northern Whig 29 de mayo de 1953 (carta titulada ‘Bandera de Irlanda del Norte’, por H. Malcolm M’Kee M.C.)

“Es una tontería decir que la bandera de Irlanda del Norte nunca fue vista. La he visto docenas de veces, y también la bandera azul con las armas de Irlanda del Norte sobre la marcha”.

Lo que los vexilólogos llaman una bandera ‘desfigurada’ ha sido, por supuesto, un diseño de bandera de uso común desde la década de 1860, tanto en rojo como en azul”.