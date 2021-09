–

De parte de Arrezafe September 1, 2021 39 puntos de vista





Rebelión

– 24/06/2021

El Marqués Vargas

Llosa y las elecciones en el Perú

Las clases dominantes de

América Latina, siempre racistas, clasistas, sexistas, propagadoras

del odio y de la violencia contra los pobres, cultoras de la

desigualdad y la opresión, cuentan con sus ideólogos orgánicos a

escala nacional e internacional.

Esos ideólogos de oficio

desempeñan su papel de manera juiciosa, a través de los diversos

medios de difusión, educación y entretenimiento. Ocupan las

pantallas y las ondas de falsimedia, escriben en periódicos y

revistas al servicio del capitalismo e imperialismo, ocupan cátedras

en prestigiosas universidades del Norte y el Sur del mundo. Se

encargan de repetir un guion establecido, como si fueran oráculos

providenciales que tienen las recetas económicas, políticas y

culturales que garantizan riqueza y prosperidad. Ese recetario

neoliberal y neoconservador al mismo tiempo, rinde un culto al

mercado (eufemismo del capitalismo), al individualismo, a la

competencia, a la riqueza y a los ricos, a las grandes empresas, a

los Estados Unidos. Ese recetario en América Latina dictamina, sin

discusión alguna, cuáles son las fuerzas políticas y sus

candidatos, a los que se debe apoyar porque encarnan la democracia,

la prosperidad y, sobre todo, la libertad (de mercado). Todo aquel,

hombre, mujer o colectivo, que ponga en cuestión esas pretensiones

de los dueños de América Latina, de inmediato se le demoniza y se

le concibe como un enemigo de la democracia y del mundo libre y una

expresión del “totalitarismo comunista”, simplemente porque

plantee, por ejemplo, que los ricos paguen impuestos, que el Estado

se encargue de la salud y la educación, que se nacionalicen los

recursos mineros y energéticos, que se controle al capital

extranjero y se evite la fuga de capitales, se propugne por la

creación de instituciones que den empleo y protección a los pobres…

Por supuesto, a cambio de los servicios de estos ideólogos, el

capitalismo los recompensa con dólares y euros, premios literarios

(entre los que se incluye el Nobel de Literatura), reconocimiento y

prestigio mediático.

Para estos ideólogos no

hay disyuntiva posible en su apoyo incondicional al capitalismo y al

imperialismo y eso lo evidencian en todas sus intervenciones

políticas y, cuando son escritores, en sus columnas de opinión o en

sus libros, en los que claramente condenan con una saña

inquisitorial a aquellos que se atreven a cuestionar al mercado y a

la democracia realmente existente.

1.

Si alguien encarna todo

lo anteriormente planteado en nuestra América es el Marqués Jorge

Mario Pedro Vargas Llosa, un ciudadano europeo que por accidente

nació en Arequipa (Perú). Es la voz cantante de la extrema derecha

mundial, neoliberal y neoconservador al mismo tiempo, enemigo

acérrimo y declarado de cualquier proyecto nacionalista en nuestro

continente, racista inveterado que anuncia todos los días su

desprecio por los pobres, indígenas, negros y masas irredentas de

nuestros países, cultor de los ricos y poderosos, de los asesinos

neoliberales (entre ellos Uribe Vélez e Iván Duque, para no ir tan

lejos), militante furibundo de la extrema derecha mundial y, desde

España y Europa, supone que estas son las potencias coloniales de

tiempos pasados, y él su vocero autorizado, una especie de Fray

Gines de Sepúlveda redivivo (sí, el leguleyo que decía que los

indígenas no tenían alma y se debían esclavizar y que se enfrentó

a Fray Bartolomé de las Casas).

En su condición de

opinologo, cada ocho días en El País, el diario imperial globalista

que se edita en España, exhala odio, racismo desprecio por los

humildes y rinde culto a los ricos, poderosos y criminales del

capitalismo realmente existente. Son conocidos sus panfletos de mal

gusto contra Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, los indígenas

bolivianos, ecuatorianos, peruanos y su apología incondicional de

los Estados Unidos y sus crímenes, como los cometidos en Irak. Cada

columna es un refrito de estupideces neoliberales, de sandeces

propias del sentido común neoliberal y neoconservador, y en cada uno

de sus escritos se evidencia su podredumbre ética, política y

humana.

Ahora, en estos mismos

momentos, a propósito de las elecciones presidenciales en el Perú,

el despreciable Marqués I Vargas Llosa se hunde en el fango de su

propia podredumbre. Recordemos que en la que primera vuelta electoral

pasaron a la siguiente los candidatos Pedro Castillo, un humilde

profesor que representa a Perú Libre, una organización de

izquierda, y Keiko Fujimori, representando a Fuerza Popular, una

agrupación de extrema derecha. Desde ese momento, el Marqués y

escribidor inició una labor mediática, con columnas de prensa,

entrevistas por televisión, en la que de una forma miserable

demonizo a Pedro Castillo, y a los electores que lo apoyan ‒en el

mundo rural y en las barriadas pobres de grandes ciudades‒ diciendo

que era la resurrección del “marxismo-leninismo-mariateguismo”,

que iba a condenar a Perú a la miseria (como si la gran mayoría de

sus habitantes no vivieran en la miseria permanente), iba a terminar

con las libertades y la prensa libre e iba a implantar un modelo

castro-chavista con el asesoramiento directo del gobierno de Nicolás

Maduro y mil sandeces de este estilo.

Al mismo tiempo, y dando

una voltereta de 180 grados apoyó a Keiko Fujimori, la hija del

dictador y criminal Alberto Fujimori, quien derrotó a Vargas Llosa

en las elecciones de 1990 y a quien había dicho que jamás iría a

apoyar, porque “la hija de un ladrón y asesino no puede ser

presidenta”, según sus propias palabras. Pues ahora, por arte de

magia, Keiko Fujimori, quien ha estado presa por corrupción y puede

volver a prisión por largos años, según la pluma corrompida del

Marqués Vargas Llosa es adalid de la democracia, la justicia y la

libertad en el Perú, y por eso había que votar por ella en la

segunda vuelta electoral e impedir que el representante del comunismo

internacional ganará en el Perú, y lo hundiera en el caos y en la

desolación.

A la par con el lavado de

imagen de K. Fujimori, a quien le envió efusivos mensajes de apoyo,

empezó a propagar el miedo para que no votaran por Castillo, hasta

el punto de insinuar y amenazar con un golpe de estado, que

desconociera los resultados en caso de que el candidato de izquierda

ganara. Cuando se conocieron los resultados finales de la segunda

vuelta, con un ajustado triunfo del candidato de izquierda, Mario

Vargas Llosa, apoyando directamente a la Fujimori, empezó a

desconocer el resultado legítimo y democrático para hablar de

fraude, invalidar los resultados y preparar el terreno para la

campaña de desestabilización y saboteo que se avecina por parte de

la derecha que tan bien representa Vargas Llosa y, por supuesto, la

Comunidad Internacional de delincuentes que encabeza Estados Unidos.

El Marqués Vargas Llosa

habla con tono grandilocuente, propio de los que se creen superiores

y dictamina que debe hacer la gente, comportamiento por lo demás

típico de los hacendados que tienen a sus órdenes un enjambre de

peones en los campos o a tropas de subalternos en las

multinacionales. Ha sentado este nuevo principio político, frente al

cual los grandes pensadores de la política quedan en pañales: “el

derecho a votar no basta, si los peruanos se equivocan y votan mal”.

Lo que es aceptable, según el notable teórico de la ciencia

política Mario Vargas Llosa, es votar bien, y votar bien es como lo

hace él por sus candidatos y defensores de la desigualdad y la

opresión. De paso, digamos que eso de votar bien recuerda lo dicho

por el criminal de guerra Kissinger cuando hace medio siglo

refiriéndose al triunfo de Salvador Allende en Chile sostuvo que «no

veo por qué tenemos esperar y permitir que un país se vuelva

comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo».

Pero veamos que es votar

bien en la trayectoria electoral de Vargas Llosa. Todos los

candidatos que apoyó en el Perú desde 2006, han terminado en la

cárcel, huyendo por sus delitos o han sido destituidos: Alejandro

Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski. ¡Una gran muestra de

lo que es votar bien y un gran ejemplo para los peruanos humildes que

se les ocurre votar mal, contra la santa voluntad del Marqués

español!

2.

La sapiencia de este

detestable personaje va más allá, como lo ilustra el artículo “En

la cuerda floja”, dado a conocer el mismo día de las elecciones en

Perú, el 5 de junio. Esta es una pieza antológica, que si no se

supiera de donde proviene, podría colocarse como un claro ejemplo de

analfabetismo político. Pero como el que escribe no es ningún

analfabeto, sino un Premio Nobel de Literatura, es claro que es una

muestra de cinismo y podredumbre política y ética.

La tesis central del

artículo señala que América Latina es un continente interesado en

resucitar el marxismo-leninismo, que los europeos y asiáticos se

habían encargado de enterrar. Y empieza a ilustrarlo con lo que pasa

hoy en nuestro continente, de tal manera que las citas textuales son

indicativas, según la sapiencia eurocéntrica y colonialista del

Marqués español:

Brasil: “Los

jueces han soltado a Luiz Inácio da Silva […]. Si pudieran votar

los extranjeros, Lula, su niño mimado, barrería. Los brasileños

son más cautos: recuerdan sobre todo que pesan varias condenas sobre

él, por aprovecharse del poder y por corrupción”.

Chile: “no

anda mucho mejor y todo en este país, que parecía haber hecho sus

deberes y crecido hasta distanciarse del resto de América Latina y

alcanzar niveles europeos, ahora es un absoluto caos. El Partido

Comunista, que se había encogido hasta ser casi marginal, es ahora

el primer partido político del país, conducido por aguerridos

jóvenes de ambos sexos que sueñan con una nación uniformada, de

economía estatizada, que arruinaría una sociedad que, parecía, iba

a ser la primera en América Latina en acabar con el subdesarrollo.

[…] El país que creíamos en la vanguardia ha pasado a la

retaguardia de América Latina entre las devastaciones de las que

basta una cifra para medir la catástrofe: en menos de media hora los

rebeldes quemaron y destruyeron ocho estaciones del metro más

moderno y costoso de América Latina”.

Colombia: “[…]

Arde por todas partes y el presidente Iván Duque es atacado incluso

por su propio partido y su maestro, el expresidente Álvaro Uribe, lo

acusa de débil y de no recurrir al ejército para aplacar a los

violentos que, guiados por la mano venezolana, quieren arrebatarle el

poder”.

Bolivia: “Las

fuerzas de Evo Morales han vuelto al poder y éste tiene un candidato

al cual llama hermano y cholito… Pero no es boliviano sino peruano:

Pedro Castillo”.

Ecuador-Uruguay:

“El solitario Ecuador, con otro solitario, Uruguay, países

donde los votantes han sido más sensatos que el resto de los

sudamericanos, son las escasas excepciones democráticas en un

subcontinente que parece empeñado en resucitar el marxismo-leninismo

que los europeos y asiáticos se han encargado de enterrar”.

Perú: “[…]

Blanco favorito en lo inmediato para el eje cubano, venezolano y

nicaragüense. Si Pedro Castillo gana la elección, el

marxismo-leninismo-mariateguismo […], sería la dictadura más

feroz y sanguinaria que todas las que ha conocido el país a lo largo

de su historia”. Su futuro “se dirimirá hoy domingo, entre el

candidato de esa cuadriga, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, los dos

finalistas de la primera vuelta electoral”.

Luego viene su consabida

retahíla antipopular para justificar su voto por Keiko Fujimori:

“Ella ha pedido perdón públicamente por sus errores del pasado

y ampliado considerablemente su equipo de gobierno, incorporando a

antifujimoristas convictos y confesos, y comprometiéndose a respetar

la libertad de expresión, al Poder Judicial y a entregar el mando

luego de los cinco años como establece la Constitución”.

Votar por Pedro Castillo

es, según el Marqués español, un “suicidio político”,

porque entre otras cosas, “cerraría para siempre –o por muy

largo tiempo– la posibilidad del país de recuperar su vieja

historia, cuando fue, en el pasado prehispánico, cabeza de un

imperio que daba de comer a todo el mundo, o en los trescientos años

coloniales cuando el virreinato peruano era el más próspero de

América. Todo ello para convertirse en un agente al servicio de Cuba

y Venezuela […]. Por eso, he hecho campaña por Keiko Fujimori y

deseo ardientemente que gane esta elección”.

Estas magistrales clases

de estupidez política no sirven, desde luego, para entender lo que

pasa hoy en nuestro continente y en el Perú en particular, pero si

son una elocuente muestra de la podredumbre ética e intelectual del

Marqués Mario Vargas Llosa. Como lo ha dicho otro escritor peruano,

José Luis Ayala, “Has tomado una posición en contra del pueblo

del Perú. Te has opuesto una vez más a que ejerzamos nuestros

derechos sociales y estás en contra de las grandes mayorías. Te

opones a toda clase de reivindicaciones históricas. Llamas a un

golpe de Estado”. Esa podredumbre intelectual convierte al Marqués

en el escribidor de la desigualdad y la injusticia en nuestro

continente y por eso como recalca el escritor mencionado: “Atacas

de la manera más vil. Eres un enemigo feroz de naciones

empobrecidas, que tratan de liberarse del inhumano sistema que ahora

defiendes”.

Como colofón, al Marqués

pueden aplicarse las palabras de su propio hijo, Álvaro Vargas

Llosa, tan vil como su padre, cuando dijo hablando de Keiko Fujimori

en 2018: “El fujimorismo no se ha reformado, representa todavía la

podredumbre desde el punto de vista ético y una grave amenaza a las

instituciones democráticas”. Simplemente cambiemos algunas

palabras y digamos, parafraseando al hijo del Marqués y quien

heredara ese título nobiliario de la monarquía española: Mario

Vargas Llosa no se ha reformado (ni se reformará en esta vida),

representa todavía la podredumbre desde el punto de vista ético e

intelectual, es una grave amenaza para la democracia en el Perú y en

nuestro continente y un enemigo acérrimo de los pueblos de nuestra

América.