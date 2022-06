–

De parte de Nodo50 June 2, 2022 288 puntos de vista

Grandes hombres tejanos machistas con todas sus armas y equipo militarizado se negaron a arriesgar sus vidas para salvar a los niños. En vez de eso, corrieron y se escondieron. Durante más de una hora la única acción que la policía tomó fue atacar, esposar y bloquear a cualquier padre que intentara apresurar a la escuela para salvar a sus hijos. La policía impidió a los padres hacer lo que cualquier padre haría. ¿Quién no golpearía a un policía para salvar la vida de su hijo?

Entonces durante horas después de que el asesino estuviera muerto, desfilaron con todas sus armas pareciendo importantes cuando de hecho eran simplemente cobardes.

Pero no es sólo la policía de Texas. El gobernador está mintiendo. El fiscal general está mintiendo. Ted Cruz está mintiendo. El Distrito Escolar está mintiendo. Estafaron a los contribuyentes hace un par de años por 400 000 $ por “seguridad”. No había seguridad.

Hay muchos ejemplos de policías en todo el país que han salvado vidas por no esperar, sino corriendo hacia los disparos para enfrentarse al asesino de masas. Necesitamos a esos policías inteligentes, valientes y no racistas que defiendan la justicia real. Y tenemos que pagarles más. Deshazte de los otros. Y deshazte de todos los AR-15.

Finalmente, no olvidemos el verdadero problema: todos los días en Estados Unidos hay un promedio de un tiroteo en masa. Esto no va a terminar. Esto es lo que somos. Amamos nuestra II Enmienda más de lo que amamos a nuestros hijos, y no lo admitiremos. Tres días después y todavía no hemos salido a las calles…

Pero la cosa es que podemos cambiar.

El 70% de nosotros no tenemos un arma. ¡SOMOS LA MAYORÍA! Hace solo 77 años los alemanes masacraron a millones de personas. Ahora son las personas más pacíficas de la Tierra. Lo mismo para los japoneses. Nosotros también podemos serlo.

Pero primero tenemos que admitir quiénes somos: una nación armada fundada en el genocidio, construida sobre la espalda de los esclavos.

Vea además: