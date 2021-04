–

De parte de SAS Madrid April 21, 2021 29 puntos de vista

Tras echar la puerta abajo, los agentes requisaron dos machetes de grandes dimensiones, dos navajas, un punz贸n y abundante material de Basti贸n Frontal en el local intervenido el pasado fin de semana en Madrid.

鈥淓stos j贸venes, con la tristeza de futuros vac铆os y ca贸ticos, buscar谩n rendir pleites铆a a toda aquella manifestaci贸n de placer ef铆mero, moment谩neo y terrenal, fomentando un hedonismo tan t贸xico como insuficiente para el desarrollo de una juventud que lleva a cabo los grandes logros de la historia鈥.

La cita pertenece al texto titulado La educaci贸n del joven espa帽ol, publicado en el 煤ltimo bolet铆n de La Conquista del Estado, vinculado a la organizaci贸n juvenil neonazi Basti贸n Frontal. En 茅l se resaltan los valores que deber铆a encarnar la juventud y, justo ayer, varios miembros de BF compartieron en sus redes sociales la nueva publicaci贸n en cuya portada se muestra una imagen del grupo ultra y su logo.

La publicaci贸n est谩 dirigida por la joven neonazi Isabel Peralta, quien protagoniz贸 el discurso antisemita en un acto de homenaje a la Divisi贸n Azul en Madrid, y que public贸 en exclusiva lamarea.com el pasado mes de febrero. Sin embargo, el v铆deo de la Polic铆a Municipal de Madrid difundido ayer, en el que varios agentes irrumpen en un local relacionado con este grup煤sculo, muestra a unos j贸venes bastante alejados del ideal que predican en la citada publicaci贸n.

La Polic铆a Municipal de Madrid, en colaboraci贸n con las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), ech贸 abajo la puerta de un local en el distrito madrile帽o de Fuencarral, donde se estaba celebrando una fiesta ilegal y fuera del horario permitido. Los agentes accedieron por la fuerza tras la negativa de los presentes a abrir las puertas, tal y como muestra el v铆deo.

Durante el registro, los polic铆as requisaron varias armas y abundante propaganda de la organizaci贸n neonazi Basti贸n Frontal. Asimismo, detuvieron a 19 personas, seg煤n fuentes policiales. En la nota de prensa de la Polic铆a Municipal, se detalla que los j贸venes hab铆an proferido amenazas a los agentes. Adem谩s de encontrar machetes de grandes dimensiones junto a la puerta y varias navajas, a una de las j贸venes presentes se le incaut贸 un punz贸n que escond铆a en el bolso.

Algunos miembros de este grupo neonazi protagonizaron recientemente un incidente con el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid se encar贸 a uno de ellos cuando estos aparecieron en uno de sus actos preelectorales en Coslada.

Creada en 2020 en Madrid, la organizaci贸n Basti贸n Frontal est谩 formada por no m谩s de una veintena de j贸venes menores de 30 a帽os, entre los cuales se encuentra la falangista que protagoniz贸 un discurso antisemita en un acto en honor a la Divisi贸n Azul el pasado mes de febrero en el cementerio de la Almudena de Madrid.

Otro de los detenidos en la fiesta es un ciudadano italiano que ha publicado en Twitter varias fotos con este grupo neonazi, y que ayer dio su versi贸n sobre lo sucedido:

鈥淭irado en una celda para pasar la noche en compa帽铆a. Bella es la democracia liberal. Un ej茅rcito de polic铆as derrumb贸 la puerta, la ventana y un trozo de pared y arrest贸 a todo el mundo porque no 茅ramos convivientes. Grave delito de resistencia a la autoridad por haber exigido la orden para entrar. Vinieron con el ariete, pero no se acercan al campamento de n贸madas ilegales que hay al lado. Nos pusieron en tres o cuatro comisar铆as diferentes porque no est谩bamos todos. Lo curioso es que el sitio estaba completamente insonorizado. Fueron ellos quienes armaron ru铆do durante una hora despertando a todo el barrio.鈥

Cuando una tuitera le pregunta si sucedi贸 en Italia, le responde: 鈥淓n Madrid. Lo que est谩n representando como un baluarte de la libertad donde est谩 todo abierto鈥. En otros tuits explica que pas贸 鈥渦n d铆a y una noche. Paredes incrustadas, esv谩sticas pintadas con sangre hace veinte a帽os, un colch贸n sucio鈥 pero mascarilla obligatoria鈥. Y a帽ade: 鈥淓ra justo mi 煤ltima noche. Ten铆a el avi贸n esperando, y lo perd铆 porque estaba encerrado. Como fiesta de despedida dir铆a que fue inolvidable鈥.

Basti贸n Frontal ha protagonizado incidentes similares en otras ocasiones. Actualmente, la organizaci贸n neonazi est谩 siendo investigada por la Fiscal铆a por un supuesto delito de odio tras una campa帽a el verano pasado en el barrio madrile帽o de San Blas contra menores migrantes. Lamarea.com desmont贸 el bulo que difundieron este y otros grupos de extrema derecha en el que se acusaba a un menor migrante de cometer una violaci贸n. El autor de dicha agresi贸n fue, sin embargo, un joven espa帽ol, pero los neonazis ya hab铆an realizado diversas acciones de protesta en el barrio se帽alando la casa de acogida donde residen varios de estos menores.

Desde ayer, este medio ha tratado de contactar por diferentes v铆as con varios miembros de Basti贸n Frontal y con otras personas cuya participaci贸n en la fiesta ha sido confirmada por diferentes fuentes, pero no ha habido respuesta por el momento.

Enlace relacionado LaMarea.com 20/04/2021.