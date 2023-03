–

El grupo de informaciones de la Polic铆a Federal en el que trabaj贸 el esp铆a Am茅rico Balbuena, infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh, funciona en el mismo edificio que fue sede de la Superintendencia de Coordinaci贸n Federal, s铆mbolo de la represi贸n dictatorial desde los a帽os sesenta. Por La Retaguardia.



Redacci贸n: Carlos Rodr铆guez

Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero

鈥淟a agencia est谩 en la calle Moreno 1417鈥, precis贸 el comisario Alfonso Ustares, imputado en la causa al igual que Balbuena. Desde el golpe de 1966 encabezado por Juan Carlos Ongan铆a, Coordinaci贸n Federal fue sin贸nimo de persecuci贸n pol铆tica, secuestros y asesinatos que continuaron en la d茅cada del setenta.

En 1976, despu茅s del golpe del 24 de marzo de ese a帽o, Coordinaci贸n Federal cambi贸 de nombre, pero no de ma帽as. Pas贸 a llamarse Superintendencia de Seguridad Federal y se convirti贸, adem谩s, en uno de los centros clandestinos de detenci贸n m谩s activos de la Capital Federal.

Prueba de ello es que el 10 de febrero pasado comenz贸 el tercer juicio por los cr铆menes de lesa humanidad cometidos por efectivos de esa dependencia, con su nuevo nombre, durante el llamado Proceso de Reorganizaci贸n Nacional.

La 鈥淪ecci贸n Especial鈥

La Federal tiene antecedentes anteriores a los a帽os sesenta con organismos especializados en la persecuci贸n ideol贸gica. De hecho, Coordinaci贸n Federal fue contempor谩nea y luego sucesora, dentro de la uerza, de lo que durante la segunda presidencia de Juan Domingo Per贸n fue la 鈥淪ecci贸n Especial鈥, que funcionaba en la comisar铆a 8, frente al Hospital Ramos Mej铆a, en General Urquiza al 500, bajo las 贸rdenes del coronel Jorge Osinde.

En ese lugar hubo desapariciones y torturas. Sus jefes directos eran los comisarios Cipriano Lombilla y Jos茅 Faustino Amoresano, torturadores por mano propia.

El maestro Osvaldo Pugliese, aunque no fue objeto de violencia f铆sica, ten铆a que ir en forma peri贸dica al lugar, para informar en qu茅 andaba. 鈥淢e acusan de comunista y soy comunista鈥, le coment贸 al militante de izquierda peruano Ricardo Napur铆, quien tambi茅n estuvo detenido en la Secci贸n Especial. Napur铆 fue disc铆pulo de Silvio Frondizi, abogado y te贸rico marxista asesinado por la Triple A.

La placa que dec铆a 鈥淪ecci贸n Especial鈥, sigui贸 vigente en la fachada del edificio de la calle Urquiza meses despu茅s de la asunci贸n de Ra煤l Alfons铆n, en diciembre de 1983.

En el hall de entrada a la seccional pod铆a verse todav铆a, en esos a帽os, la foto 鈥攁 caballo鈥 del comisario Alberto Villar, con una leyenda que dec铆a 鈥渏efe de la Polic铆a Federal鈥, como si siguiera ocupando el cargo en forma simb贸lica.

El comisario Villar y el coronel Osinde, fueron precursores de las desapariciones y las torturas por parte de organismos de inteligencia de la Polic铆a Federal.

La historia de 鈥淐oordina鈥

El Terrorismo de Estado se consolid贸 en los a帽os sesenta, despu茅s del golpe de Ongan铆a, de la mano de la Doctrina de la Seguridad Nacional, impuesta por Estados Unidos en Am茅rica Latina.Si en una reuni贸n pol铆tica, gremial o estudiantil se escuchaba el grito de advertencia: 鈥淰ienen los de Coordina鈥, rajar era el camino obligado. Todas esas actividades estaban prohibidas y se realizaban en la clandestinidad.

Coordinaci贸n Federal comenz贸 con el golpe de Ongan铆a y adquiri贸 mayor virulencia en 1974, hasta llegar a su pico luego del golpe del 24 de marzo de 1976. Siempre funcion贸 en el l煤gubre edificio de Moreno 1417, a una cuadra del Departamento Central de Polic铆a, donde fue uno de los m谩s activos centros clandestinos de detenci贸n de la Capital Federal.

鈥淗ac铆a varios d铆as que percib铆a que me estaban siguiendo. Eran las tres y media de la ma帽ana cuando me despert茅 con el ruido de vidrios de las ventanas que se quebraban y vi que estaban empujando la puerta de mi habitaci贸n. Me enca帽on贸 el comisario (Juan Carlos) Morales. Con 茅l estaban (Alberto) Villar y (Luis) Margaride. Me sacaron a la terraza y la lluvia de puntapi茅s no terminaba m谩s. Como ten铆a un taller de reparaciones de radios para hacerme un manguito, ah铆 mismo agarraron la punta de los cables y me picanearon. Me llevaron a Coordinaci贸n Federal y me siguieron picaneando durante dos semanas鈥.

El relato fue hecho a P谩gina/12, en agosto de 2007, por el uruguayo Antonio Viana Acosta, detenido en Buenos Aires el 21 de febrero de 1974. Estuvo tres meses preso y luego fue extraditado al Uruguay, donde la dictadura de su pa铆s lo tuvo en cautiverio ocho a帽os m谩s. En su detenci贸n participaron grupos que pertenec铆an a la Juventud Peronista de la Rep煤blica Argentina (la 鈥淛otaperra鈥), que lideraba Julio Yessi, mano derecha de Jos茅 L贸pez Rega en el Ministerio de Bienestar Social de la Naci贸n.

Los m茅todos de Coordinaci贸n Federal fueron acu帽ados por el comisario Alberto Villar, quien fue jefe de la Federal en dictadura y en democracia. Villar fue el creador de la Guardia de Infanter铆a.Un grupo encabezado por el propio Villar estuvo en C贸rdoba, en 1969, durante la represi贸n a obreros, dirigentes gremiales y estudiantiles que participaron del Cordobazo, en mayo de ese a帽o.

Uno de sus primeros jefes fue el capit谩n Abel Rodr铆guez. En la dictadura militar que comenz贸 en 1976, su jefe m谩s reconocido fue el coronel Alejandro Arias Duval.

Desde fines de 1975, en el edificio de Moreno 1417, se asent贸 el Grupo de Tareas 2, que depend铆a del Comando del Primer Cuerpo de Ej茅rcito, a cargo del general Carlos Guillermo Su谩rez Mason. La 鈥減atota鈥 del GT-2 estaba asentada en el tercero y en el cuarto piso del edificio, que hasta hoy mantiene casi sin variantes su antigua estructura.

Los pisos cinco, seis y siete fueron utilizados como centro clandestino de detenci贸n. En el juicio contra el esp铆a Am茅rico Balbuena, el comisario Adolfo Ustares dijo que el grupo al que pertenec铆an los dos estaba en el piso 鈥渟exto o s茅ptimo鈥 del edificio de Moreno 1417. Es decir, en los mismos lugares donde se torturaba a los detenidos durante la dictadura.

En esos tiempos, las v铆ctimas permanec铆an en condici贸n de 鈥淩AF鈥 (en el aire), es decir que sus nombres no figuraban en ninguna n贸mina legal de personas privadas de su libertad. Tambi茅n existieron muchos casos de prisioneros a los que luego se les dio el 鈥渢raslado final鈥, como se llamaba la orden de ejecuci贸n sumaria. Uno de los casos m谩s conocidos fue el ocurrido la noche del 2 de julio de 1976 y en los d铆as sucesivos. Decenas de personas fueron asesinadas a mansalva como represalia por un atentado contra el comedor del edificio de Coordinaci贸n Federal.

De esos asesinatos en masa fue prueba el libro de entradas de la Morgue Judicial de la Capital Federal, donde en ese mes y a帽o se elev贸 en forma notoria el n煤mero de ingresos de cad谩veres N.N. Durante a帽os, el m谩ximo de entradas, pod铆a llegar a ser de uno o dos cuerpos N.N en algunos d铆as. Entre el 3 y el 7 de julio de 1976, el total de cuerpos lleg贸 a 46, casi todos con la misma causa de muerte: 鈥淗eridas de bala en cr谩neo, t贸rax, abdomen y pelvis, hemorragia interna鈥. En todos los casos, acompa帽aba un informe similar: 鈥淗allado junto con otros siete cad谩veres en el interior de una playa de estacionamiento en Chacabuco 639, Capital鈥.

Otros 30 cuerpos aparecieron en el partido de Pilar. 鈥淯no (de los detenidos) me coment贸 que la noche anterior al hallazgo de 30 cad谩veres en Pilar hab铆an sacado treinta presos de Coordinaci贸n Federal鈥 (Legajo 6976 de la ex Conadep).

鈥淟as tres est谩bamos vendadas y esposadas, fuimos manoseadas durante todo el trayecto y casi durante todo el traslado. La misma persona vuelve a aparecer con alguien que dice ser m茅dico y quiere revisarme, ante lo cual fui nuevamente manoseada sin ning煤n tipo de revisaci贸n m茅dica seria. Estando medio adormecida, no s茅 cu谩nto tiempo despu茅s, o铆 que la puerta del calabozo se abr铆a y fui violada por uno de los guardias鈥. El relato, hecho en su momento ante la Comisi贸n Nacional Sobre la Desaparici贸n de Personas (Conadep), es una muestra del abuso que sufr铆an las mujeres en el centro clandestino de Coordinaci贸n Federal.

Patrick Rice, sacerdote cat贸lico irland茅s que estuvo secuestrado en el mismo lugar, vio que entre las detenidas estaba Mar铆a del Socorro Alonso, que fue torturada a pesar de que estaba embarazada, lo que le provoc贸 la p茅rdida del beb茅.

鈥淎ll铆 me pusieron en una celda y hab铆a unos seis presos en el mismo pasillo en otros calabozos, otros cuatro muchachos en una celda grande y otras tantas mujeres en otra celda grande. Hab铆a una cruz esv谩stica pintada en la pared del fondo (鈥) seg煤n me comentaron, algunos guardias abusaban de las mujeres all铆鈥 (Legajo 6976 de la ex Conadep).

El grupo central de represores que actu贸 en Coordinaci贸n Federal (Morales, Villar, Arias Duval) conjugaba con personeros del peronismo de extrema derecha y con altos funcionarios de la dictadura militar.

En 1975, antes de ser ministro del Interior de la dictadura, el general Albano Harguindeguy fue jefe de la Polic铆a Federal y como tal, responsable de la formaci贸n del GT-2 que funcion贸 en Coordinaci贸n Federal. En los 煤ltimos a帽os de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, como para tender un manto de olvido, la vieja 鈥淐oordina鈥 recibi贸 el nombre de Superintendencia de Seguridad Federal, y en democracia pas贸 a ser la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Con cualquiera de sus nombres siempre fue s铆mbolo de represi贸n, torturas y asesinatos.

Los juicios de hoy

En el Tribunal Oral 6 de la Ciudad de Buenos Aires el 10 de febrero de este a帽o comenz贸 el tercer juicio por los cr铆menes de lesa humanidad cometidos por personal de la Superintendencia de Seguridad Federal (ex Coordinaci贸n Federal). En el debate se juzga a los responsables de cinco operativos realizados en CABA y un sexto en el partido de San Mart铆n.

*Se investigan los homicidios de Jorge Hugo Casoy, Mar铆a Marta Carlota Im谩z Garz贸n Maceda de Casoy y Bernardo Levenson, el 18 de mayo de 1976 en la calle Yatay 707, piso 8掳.

*El homicidio de Mario Lerner, el 17 de marzo de 1977 en Don Bosco 4125.

*Los homicidios de Carlos Gabriel Federico Jeifetz y Nora Beatriz Salvarezza en San Nicol谩s 2220, el 4 de enero de 1977.

*Los homicidios de Mario Alfredo Fr铆as Pereira, Patricia Clari谩 Pedernera y Liliana Patricia Griffin, el 19 de abril de 1977, en Bacacay 2215.

*El homicidio de Oscar De Cicco en procedimiento fraguado, realizado el 14 de abril de 1977 en la estaci贸n de servicio YPF de las calles Montes de Oca y S谩enz Pe帽a, en Villa Maip煤, San Mart铆n.

*La desaparici贸n de Alberto Jorge Gorrini el 2 de junio de 1977, en Salcedo 3564.

Hay 17 imputados: Juan Carlos Carrera, Esteban Adolfo Sanguinetti, Antonio 脕ngel Imbrogiano, Miguel 脕ngel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Jorge Ber贸n, Norberto Julio Varcasia, Rafael Oscar Romero, Osvaldo Nestor Gonz谩lez, Daniel Pablo Amarillo, Juan Adolfo R铆os, Miguel Enrique Carlos Olarte, Alberto Mattone, Horacio Alfredo Ortiz, Eduardo Norberto Comesa帽a, Gerardo Jorge Arr谩ez y Germ谩n Ricardo Rimoldi.

