La Policía irrumpe en la acampada de las limpiadoras del Reina Sofía

Tensi贸n moment谩nea este mi茅rcoles en la huelga que mantienen las limpiadoras de Reina Sof铆a, cuando la Polic铆a se ha personado para solicitarles que dejaran salir un cami贸n de residuos. Las limpiadoras hab铆an interrumpido la salida de camiones de basura del hospital, lo que ha motivado la presencia policial.

Ha sido sobre las 16:00. Los agentes han se帽alado que “no se puede quedar la basura entro de un hospital porque es un foco de infecci贸n”, ha explicado a este peri贸dico Marta (nombre ficticio), una de las trabajadoras -que lleva trabajando en el centro desde el 2003-. Seg煤n ha detallado, ha sido un compa帽ero quien les ha explicado “que lo t贸xico se est谩 sacando, solo est谩 quedando dentro la basura org谩nica”, ha detallado.

La respuesta de los agentes ha sido que “ma帽ana volver谩n y si no lo dejamos salir nos echar谩n por la fuerza”, ha narrado Marta mostrando su enfado con la situaci贸n.

Las trabajadoras mantienen su huelga para exigir un convenio “digno” y que recoja una cl谩usula para el personal sanitario, incluyendo adem谩s pluses como el de peligrosidad. Para reivindicarlo han decidido pasar la noche del martes acampadas, donde se han mantenido y se van a seguir manteniendo el resto de d铆as hasta que se les de una soluci贸n.

Marta ha sido una de las que ha pasado la noche a la intemperie junto a nueve compa帽eras m谩s. Adem谩s, ella ha tenido que cumplir esta ma帽ana con los servicios m铆nimos. “Entr茅 a las 6:30, sal铆, me reun铆 con mis compa帽eras, me fui ayer a las 20:00, volv铆 a las 22:00 y despu茅s entr茅 a mi puesto de trabajo a las 6:30 otra vez”, ha detallado Marta, quien despu茅s de finalizar su jornada ha vuelto a reunirse con el resto.

En esta misma situaci贸n ha estado tambi茅n Aurora, quien ha explicado que han sobrellevado la noche “gracias a la ayuda de los compa帽eros sanitarios” quienes les han bajado caf茅s y mantas para taparse. Ambas han querido resaltar la importancia de sus servicios durante la pandemia, una situaci贸n que les ha causado “secuelas psicol贸gicas”, ha explicado Marta.

La pandemia pill贸 de sorpresa a toda la poblaci贸n pero a煤n fue m谩s dura para ellas. “Una compa帽era me contaba ayer c贸mo ha llegado a una habitaci贸n, ha visto a una persona morir y le ha dado la mano para que no sintiera que se iba solo”, ha expuesto Marta. Una situaci贸n que “fue de la noche de la ma帽ana” y que les supuso dejar de ver un centro lleno de gente a “escuchar solo los pl谩sticos de los compa帽eros del mortuorio sacar gente”.

Aurora se contagi贸 en octubre de 2020. “Me contagi茅 y estuve 5 meses sin poder moverme de la cama”, algo que le hizo sentir aun m谩s miedo al incorporarse al trabajo. Adem谩s, ha narrado c贸mo llegaron a hacerse sus propias mascarillas “con lo primero que ten铆amos” o a coger bolsas de basura “para hacernos bajas”. Unos meses que lo pasaron “muy mal porque nadie nos dec铆a nada” y les hac铆a llevarse el miedo a casa. “Me desnudaba en la entrada de mi casa, no quer铆a que me tocaran mis hijos, ni nada”, ha se帽alado Aurora.

Por situaciones como esta, Marta, Aurora y sus compa帽eras han manifestado que seguir谩n en huelga hasta que la patronal les de una respuesta y les permita un salario m铆nimo con los pluses adecuados a sus servicios.





