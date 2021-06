–

De parte de Indymedia Argentina June 25, 2021 54 puntos de vista

Se utilizaron gas lacrim贸geno y pimienta para dispersar la manifestaci贸n frente al edificio donde funciona la C谩mara de Diputados, cuya sesi贸n debi贸 ser suspendida a causa de la represi贸n.

22/06/2021

Los pueblos originarios de 鈥淟evante pela Terra鈥 (Lev谩ntate por la Tierra) fueron nuevamente reprimidos este martes por la polic铆a militar de Brasil, cerca del Congreso Nacional en Brasilia, cuando protestaban de forma pac铆fica en contra un proyecto de ley que amenaza con anular la demarcaci贸n de tierras ind铆genas y viabilizar la apertura de territorios protegidos para la miner铆a.

La polic铆a utiliz贸 gas lacrim贸geno y pimienta para dispersar la manifestaci贸n frente al edificio donde funciona la C谩mara de Diputados, cuya sesi贸n de votaci贸n, agendada para este martes, debi贸 ser suspendida a causa de la represi贸n.

Ancianos y ni帽os se encontraban en la protesta que fue reprimida por la Tropa de Choque de la polic铆a militar, que argument贸 que los manifestantes les dispararon flechas e indicaron que un agente result贸 herido.

URGENTE: Ind铆genas s茫o atacados pela Pol铆cia, em Bras铆lia, quando protestavam pacificamente contra PL 490 nos estacionamentos 2 e 4 da @camaradeputados. Senhor presidente @ArthurLira_ exigimos provid锚ncias urgentes sobre o ocorrido. Isso 茅 inadmiss铆vel. #PL490 #MarcoTemporalNao pic.twitter.com/rGgtaOmiGz 鈥 Airton Faleiro (@FaleiroAirton) June 22, 2021

Despu茅s, Prensa de la C谩mara de Diputados indic贸 que unos 500 manifestantes 鈥渋ntentaron invadir鈥 un acceso al Congreso y que los heridos fueron dos miembros de la Polic铆a Legislativa y un polic铆a militar, todos con flechas, seg煤n la agencia AFP.

Hay informes de ni帽os y ancianos que se sintieron enfermos al inhalar gases lacrim贸genos, inform贸 el Consejo Ind铆gena Misionero (Cimi).

鈥淣uevamente fuimos atacados con irrespeto, como si fu茅ramos animales; una discriminaci贸n muy grande contra los pueblos ind铆genas鈥, dijo D谩rio Vit贸rio Kopenawa, del pueblo Yanomami, inform贸 el medio local Brasil de Fato.

La del expresidente Luiz In谩cio Lula Da Silva fue de las primeras voces que se alz贸 para repudiar la represi贸n.

脡 inaceit谩vel a covardia com que as manifesta莽玫es dos povos ind铆genas foram reprimidas pela pol铆cia em Bras铆lia. 脡 preciso que a sociedade brasileira repudie a banaliza莽茫o dessas agress玫es. Um pa铆s que n茫o respeita seus povos origin谩rios n茫o pode ir pra frente. 鈥 Lula (@LulaOficial) June 22, 2021

鈥淟a cobard铆a con la que la polic铆a de Brasilia reprimi贸 las manifestaciones de los pueblos ind铆genas es inaceptable. La sociedad brasile帽a debe rechazar la banalizaci贸n de estas agresiones. Un pa铆s que no respeta a sus pueblos originarios no puede avanzar鈥, advirti贸 el ex mandatario en su cuenta de la red Twitter.

Ante las im谩genes publicadas por la Asociaci贸n de Pueblos Ind铆genas Brasile帽os (Apib) que muestran la brutal represi贸n de la polic铆a disparando a la multitud de manifestantes que intentan huir, tambi茅n el Partido de los Trabajadores alert贸 a trav茅s de Twitter que hay que 鈥渇renar el avance del fascismo y el odio en Brasil鈥.

鈥淟a polic铆a ataca a los pueblos ind铆genas con bombas y gas frente a la C谩mara. Brasil necesita purgar el fascismo que contamina nuestra sociedad. La movilizaci贸n popular es fundamental para frenar el avance del fascismo y el odio en Brasil鈥, agreg贸 la publicaci贸n.

Por su parte, Joenia Wapichana, la primera diputada ind铆gena de Brasil, consider贸 que se trat贸 de un 鈥渄铆a bastante preocupante en lo que respecta a las manifestaciones, pero tambi茅n a la democracia鈥.

En la agenda estaba tratar el proyecto de la ley PL 490, una de las prioridades del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA).

El texto prev茅, entre otras medidas, la creaci贸n de un marco temporal para delimitar tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos ind铆genas.

N贸s, deputados e deputadas, fizemos um cord茫o para proteger os ind铆genas e impedir um verdadeiro massacre. N茫o fazemos nada al茅m da nossa obriga莽茫o. O direito 脿 manifesta莽茫o 茅 garantido pela Constitui莽茫o, assim como a demarca莽茫o de terras ind铆genas. #PL490N脙O #TerraIndigenaFica pic.twitter.com/YLCTzaXgqB 鈥 Reginaldo Lopes 馃嚙馃嚪 (@ReginaldoLopes) June 22, 2021

Seg煤n el texto, aquellas son las que, a la fecha de promulgaci贸n de la Constituci贸n del 5 de octubre de 1988, se encontraban habitadas por los pueblos originarios de forma permanente.

El texto agrega, entre las condiciones para reconocerlas como tierras ocupadas, si son utilizadas para actividades productivas; son esenciales para la preservaci贸n de los recursos ambientales necesarios para el bienestar; y si son necesarias para la reproducci贸n f铆sica y cultural, seg煤n los usos, costumbres y tradiciones.

Los cr铆ticos argumentan que el texto va m谩s all谩 de los l铆mites de un reglamento y trata de cambiar los preceptos constitucionales a trav茅s del derecho com煤n.

Las entidades vinculadas a los derechos ind铆genas tambi茅n afirman que la Constituci贸n funciona de manera retroactiva, lo que salvaguarda los derechos territoriales violados antes de 1988.

ESTADO AUTORIT脕RIO | Repress茫o contra ind铆genas. Estamos desde 8/6 mobilizados no #LevantePelaTerra contra a agenda anti-ind铆gena do Governo e pelo arquivamento do PL490

Fotos: Ya Gavi茫o, Leo Otero e Andressa Zumpano/Articula莽茫o das Pastorais do Campo#TerraIndigenaFica #PL490N脙O pic.twitter.com/quL3pfzJXc 鈥 Apib Oficial (@ApibOficial) June 22, 2021

En cambio, los defensores del proyecto afirman que solo pretende dar 鈥渟eguridad jur铆dica鈥 a los agricultores.

La represi贸n de este martes es la segunda que sufre la movilizaci贸n ind铆gena.

El jueves pasado, representantes de m谩s de 35 pueblos ind铆genas se manifestaron frente al edificio de la Fundaci贸n Nacional Ind铆gena (Funai), en Brasilia, cuando fueron atacados por la Polic铆a Militar.

En ese entonces, los militares tambi茅n utilizaron bombas de gas lacrim贸geno y gas pimienta y desplegaron el tropa de choque, mientras que los ind铆genas, en cambio, tiraron flechas y objetos.

Seg煤n el medio O Globo, tambi茅n se registraron actos contra la propuesta en otros estados, como Acre y Alagoas.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202106/558693-brasil-reprimen-protesta-indigena.html