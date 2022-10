–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga October 5, 2022 243 puntos de vista

Denunciado en varias ocasiones por incitar al odio racial y a la violencia, Roberto ha sido esta vez galardonado por las Fuerzas de Seguridad cerca de su ciudad natal.

Redacci贸n El HuffPost

Jos茅 Luis Roberto, l铆der del partido de ultraderecha Espa帽a 2000, ha sido galardonado este martes por la Polic铆a Nacional en la ciudad valenciana de Paterna por su 鈥渃olaboraci贸n鈥 con esta instituci贸n. El propio Roberto lo ha anunciado en Twitter, adjuntando una foto del momento en el que recib铆a la placa conmemorativa 鈥榚scoltado鈥 en el acto por agentes.

Roberto tiene en su haber denuncias -de las que luego fue absuelto- de organizaciones como SOS Racismo por incitar al odio racial, la violencia y la discriminaci贸n al permitir que en sus manifestaciones se coreen lemas xen贸fobos y racistas y se exhiban emblemas nazis y fascistas.

Adem谩s de liderar el grupo Espa帽a 2000, Roberto es abogado de la acusaci贸n en la causa judicial contra la ex vicepresidenta valenciana M贸nica Oltra. Anteriormente ha sido representante de la Asociaci贸n Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), una especie de patronal de la prostituci贸n que defiende su legalizaci贸n.

Seg煤n informa eldiario.es, el alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, ha asistido en un primer momento al acto y enseguida se ha marchado por motivos de agenda, siendo Jos茅 Manuel Le贸n, jefe de la comisar铆a de Paterna, quien ha entregado el galard贸n al l铆der de Espa帽a 2000.

Sagredo, por su parte, s铆 ha tenido tiempo para intervenir y destacar 鈥渓a baja tasa de criminalidad con la que cuenta el municipio鈥, y para agradecer 鈥渁 todos los agentes que componen el Cuerpo Nacional de Paterna el enorme trabajo y esfuerzo que imprimen a diario en su labor por salvaguardar la seguridad de los paterneros y paterneras鈥. As铆 aparece reflejado en la nota de prensa publicada en la web del Ayuntamiento de Paterna que, sin embargo, no cita el homenaje a Jos茅 Luis Roberto ni hace menci贸n siquiera al l铆der de ultraderecha.

El Gobierno abre una investigaci贸n

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernab茅, ha informado este mi茅rcoles de que la Polic铆a Nacional ha abierto una investigaci贸n interna sobre el galard贸n que se le entreg贸 a Jos茅 Luis Roberto.

Tras participar en el acto institucional con motivo de la celebraci贸n del D铆a de la Polic铆a, festividad de los Santos 脕ngeles Custodios, patr贸n de la Polic铆a Nacional, Bernab茅 ha explicado que el reconocimiento entregado al l铆der del partido de ultraderecha, Espa帽a 2000.

鈥淟os reconocimientos de la Polic铆a Nacional pasan por la Direcci贸n General de la Polic铆a. Este reconocimiento no representa la voluntad de la Polic铆a Nacional. Lo hace una comisar铆a de forma concreta y aislada. He hablado con el jefe superior y el provincial y no eran conocedores de este reconocimiento. Se abrir谩n las diligencias oportunas a nivel interno鈥, ha apuntado la delegada del Gobierno.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es/entry…