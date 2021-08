–

La Polic铆a Nacional detuvo la semana pasada al due帽o de una empresa de la localidad de Zamudio (Bizkaia) por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Agentes del Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjer铆a y Fronteras de Bilbao, junto con funcionarios de la Inspecci贸n Provincial de Trabajo y Seguridad Social, realizaron una investigaci贸n conjunta en la empresa, ubicada en el Pol铆gono Industrial Ugaldeguren, despu茅s de que d铆as antes varios empleados acudieran voluntariamente a la Comisar铆a de la Polic铆a Nacional de Bilbao para denunciar su situaci贸n y las condiciones de trabajo en la nave.

Seg煤n el testimonio recogido por la Polic铆a y que ha adelantado ‘El Correo’, los denunciantes explicaron que trabajaban sin contrato porque, al no tener el permiso de residencia, “su jefe no les hab铆a formalizado contrato alguno”, y que recib铆an un sueldo de cinco euros por hora “efectiva” de trabajo. Adem谩s, relataron que si sufr铆an alg煤n accidente laboral y precisaban servicio m茅dico, el due帽o de la empresa “les aleccionaba para que no mencionara ni a la empresa ni el lugar donde hab铆an sufrido las lesiones”. En la denuncia, tambi茅n consta que “ocasionalmente” el jefe les somet铆a a lo que 茅l mismo denominaba “marat贸n”: trabajar de 7:00 de la ma帽ana hasta las 9:00 de la ma帽ana del d铆a siguiente con una sola hora libre para comer y con la obligaci贸n de permanecer encerrados durante toda la noche en las instalaciones de la empresa, dedicada a la manipulaci贸n y envase de alimentos.

Ante la gravedad de las declaraciones y tras comprobar la veracidad de lo narrado por las v铆ctimas, los investigadores de la Polic铆a optaron por concederles el car谩cter de testigos protegidos, a fin de evitar posibles represalias, y el pasado martes se efectu贸 una inspecci贸n de trabajo en la empresa objeto de la investigaci贸n. En ella, se identific贸 a un total de ocho trabajadores, cuatro de ellos sin permiso de residencia y sin contrato de trabajo, por lo que se detuvo al due帽o del negocio, quien, adem谩s del delito contra los derechos de sus empleados, se enfrenta a una posible sanci贸n econ贸mica superior a los 70.000 euros por haber infringido la legislaci贸n en materia laboral y de seguridad social. Tras declarar en dependencias policiales, el acusado ha quedado en libertad y est谩 obligado a presentarse ante la autoridad judicial que instruye la causa.

