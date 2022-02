–

A las 6h decenas de personas se congregaban en torno al domicilio de Jos茅 Manuel y Mar铆a. El objetivo, frenar un desahucio que iba a dejar a estas dos personas octogenarias en la calle. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel y las vecinas, que lograron detener por dos veces el desahucio del matrimonio, primero el 11 de enero, y por segunda ocasi贸n, tambi茅n ante una gran presencia policial, el 18 de febrero, han resistido durante horas en el piso, pero sobre las 10h la polic铆a ha conseguido entrar en el domicilio, con la Comisi贸n Judicial presente, y ejecutar el lanzamiento.

Mar铆a, que padece de una minusval铆a f铆sica, no estaba presente en esta ocasi贸n en la vivienda. El matrimonio resid铆a all铆 desde hace 55 a帽os, los mismos que llevan casados en el piso de Carpetana, 109. Un amplio despliegue policial, con medio centenar de polic铆as en diez furgones antidisturbios, se ha encargado de retener a las y los vecinos que se concentraban ante el portal, y de sacar una a una a las 40 personas que resist铆an en el interior del edificio.

A primera hora de la ma帽ana, los manifestantes presentes han lanzado harina y pintura ante la barrera policial, que ha cargado y detenido al menos a una persona. C谩nticos contra los desahucios, carteles en los que se pod铆a leer 鈥淔uera la polic铆a de nuestros barrios鈥, y una versi贸n de I can’t get enough del grupo Depeche Mode reconvertida en 鈥淯n desahucio se defiende hasta el final鈥 han acompa帽ado la ma帽ana de resistencia.

La pareja, que ha pagado toda la vida su alquiler de renta antigua, fue demandada por uno de los herederos de los propietarios del edificio por impagos a la comunidad. El pasado enero Jos茅 Manuel explicaba a El Salto Diario en este art铆culo, c贸mo el juicio estuvo plagado de irregularidades. La sentencia avalaba el lanzamiento de Jos茅 Manuel y Mar铆a. La pareja, que solo ingresa la pensi贸n de 茅l, no cuenta con ninguna alternativa habitacional.

Catorce lecheras, de acuerdo al testimonio de Elsa Riquelme, integrante del SVC. 鈥淯n despliegue policial incre铆ble, esto era como para sacar a un terrorista. Hace tiempo que no ve铆a un despliegue as铆 para sacar a estas personas mayores. Anoche le aconsejamos a Mar铆a que no estuviera. Si ella ve esto que ha pasado hoy, le da algo. Mar铆a de 83 a帽os tienen una salud delicada y tiene problemas de movilidad. 鈥滱yer lloraba mucho porque no quer铆a irse de su casa de toda una vida. Nunca dejaron de pagar la renta鈥 relata Elsa a El Salto.

Como se mostr贸 en el 煤ltimo intento de desalojo la solidaridad vecinal y del movimiento de vivienda estuvo presente, m谩s si acaso. Desde la una de la ma帽ana hubo movimiento frente a la casa de Jos茅 Manuel. 鈥漎o llegu茅 a las cuatro de la ma帽ana y esto estaba petado. Cada vez llegaban m谩s polic铆as y nos ten铆an muy acorralados. Adem谩s han sacado con violencia a los compa帽eros que estaban haciendo permanencia鈥. M谩s de un centenar de personas llegaron a concentrarse frente al domicilio de Jos茅 Manuel, y antes incluso de que llegara la comisi贸n judicial, que se esperaba a las 9:30 horas, los antidisturbios iniciaron la intervenci贸n policial, con el resultado de dos vecinos detenidos.

鈥漈ristemente se ha ejecutado este desahucio de estas personas mayores que el recurso que les han ofrecido no est谩 gestionado y ahora se van a dormir a un sof谩 en el peque帽o piso de su hijo鈥, lamentaba Elsa

Carabanchel, uno de los barrios donde m谩s desahucios de ejecutan tienen diversas 贸rdenes pendientes: 鈥滳arabanchel est谩 siendo v铆ctima de desahucios. Todas las semanas tenemos cuatro o cinco desahucios. Hay algunos que son de la Sareb, como tenemos negociaciones abiertas se pueden ir suspendiendo, pero este de Jos茅 Manuel, nos ha parecido brutal鈥, sentenciaba la vecina.

Una vez ejecutado el desahucio algunos vecinos comenzaron a andar hacia Servicios Sociales para exigir una soluci贸n al desalojo. Sn embargo se encontraron con otro despliegue policial acordonando la zona. Ah铆 decidieron desconvocar con un aviso, volver谩n a exigir una soluci贸n para Jos茅 Manuel.

