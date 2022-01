–

Anuncia la ministra de defensa el env铆o de barcos y aviones de guerra a la frontera oriental de la OTAN y nos da a entender que se trata de una respuesta ante una previsible preparaci贸n por parte de Rusia de una nueva guerra.

Convendr铆a saber que los barcos y los aviones de guerra anunciados no son sino un adelanto de fecha respecto de las misiones de injerencia militar en las que Espa帽a, junto con sus otros socios camorristas de la OTAN ya andan involucrados hace a帽os.



Es decir, barcos y aviones iban a ser enviados de todos modos, aunque se supone que no hab铆a previamente ninguna guerra, igual que se supone que esto es un nuevo escenario, una nueva guerra.

Espa帽a lleva participando en la preparaci贸n de la guerra y en la estrategia de escalada de tensi贸n de la OTAN y Rusia desde hace mucho tiempo, al igual que participa en otros m煤ltiples escenarios de conflicto militar m谩s, distribuidos por medio Sahel, por todo Oriente Medio, Europa oriental y, por abreviar, por cualquier lugar donde se ofrece la oportunidad de poner una pica militar.

Porque la pol铆tica militar espa帽ola consiste en eso: en la preparaci贸n de la guerra como actividad lucrativa y de adiestramiento para nuestro ej茅rcito, como modo de pintar algo nuestra desgastada clase gobernante en el concierto de las naciones, donde, fuera del deporte-espect谩culo y hacer de mamporreros, no somos reconocidos por actividades m谩s solidarias y positivas, y como nicho de negocio para que otros pa铆ses nos compren armas.

Por supuesto, en el nuevo episodio de escalada militar, el PP ha dejado su pol铆tica de improperios y se ha alineado en apoyo del env铆o de militares. 驴Se han fijado que en pol铆tica de defensa PP y PSOE no discrepan y vienen haciendo lo mismo (Puertas giratorias inclusive) desde hace d茅cadas? 驴No les dice algo esta hermandad?



Y qu茅 dice la (despistada) izquierda del PSOE. Pues lo que llevan diciendo desde siempre: nada, o casi nada. OTAN NO.

El drama de la izquierda m谩s all谩 del PSOE y que ahora apoya las pol铆ticas militares del PSOE es que, en el fondo, participan, por resignaci贸n o por convicci贸n, de la idea de que no se puede aspirar a m谩s que a abrazar un lema nost谩lgico y airearlo de vez en cuando, sobre todo si puede pescarse algo a r铆o revuelto, pero sin hacer demasiados aspavientos porque en el fondo no tiene propuestas propias de cara a las pol铆ticas de defensa y seguridad.

Esa izquierda no tiene un modelo alternativo de defensa y seguridad al del PP y el PSOE. De hecho, no tiene ning煤n modelo de defensa y seguridad y consideran que esas cosas son cuesti贸n interna de los militares y es mejor no tocarlas, no vaya a sulfurarse el ogro.

Y si no, juzguen ustedes. 驴Cu谩l es la oferta electoral que, cuando se llamaban Izquierda Unida, o PCE o la actual en sus diversas formaciones, tiene esa izquierda en materia de defensa? 驴Cu谩l su l铆nea de trabajo en el control pol铆tico a la pol铆tica de defensa en la Comisi贸n de Defensa del Congreso? 驴Cu谩l su postura ante la petici贸n de 芦carga de trabajo禄 que pide Navantia y los sindicatos amarilleados para hacer barcos de guerra destinados a pa铆ses canallas? 驴Cu谩l su papel en el Consejo de ministros cada vez que va a 茅ste una propuesta de cr茅ditos para armas o de cara al gasto militar?

Se lo resumo en pocas l铆neas: aumentar el sueldo de los militares, desagraviar a los soldados de m谩s de 45 a帽os que los pobrecitos acaban contrato y no les permiten reengancharse m谩s, legitimar el intervencionismo militar pero eso s铆, con autorizaci贸n de la ONU o de la UE y, por supuesto, mirar para otro lado ante los end茅micos males de nuestro militarismo: gigantismo de efectivos y estructuras militares, desmesura del gasto militar y de la deuda ileg铆tima por programas de armas de agresi贸n, enfoque intervencionista del ej茅rcito, sumisi贸n a los intereses militares de la OTAN la UE y EEUU, militarismo ideol贸gico y securitizaci贸n de todas las pol铆ticas posibles, una industria militar agresiva y que sirve a la escalada de armamentos y puertagiratorismo pol铆tico-militar-industrial descarado.

Es sabido que en materia de defensa y seguridad la gente del com煤n nos mantenemos en la minor铆a de edad. A la informaci贸n paneg铆rica y sesgada que ofrecen los que dirigen esta pol铆tica se une en empe帽o en el adoctrinamiento en torno a las ideas rancias del militarismo y la falta de debate p煤blico sobre aspectos tan fundamentales como qu茅 quiere la gente defender, cu谩l son las amenazas para nuestra seguridad humana y cu谩les los medios para lograrla, la propia racionalidad y necesidad del ej茅rcito y las posibilidades y alternativas que existen al respecto.



F铆jense qu茅 casualidad. Releo ahora un ejemplar de hace cuarenta a帽os del a Revista Oveja Negra, editada por uno de los colectivos del antimilitarismo de aquellos tiempos, titulado 芦Contra la OTAN y el militarismo禄. All铆 se reprochaba a la izquierda parlamentaria m谩s all谩 del PSOE de lo mismo que yo ahora: 芦la izquierda parlamentaria, fiel devota de la l贸gica de la defensa armada, en su posici贸n a la OTAN no ha hecho sino dar retoques populistas aceptando la misma l贸gica de defensa que el gobierno禄 y 芦...para el PCE, su oposici贸n, que no ha carecido de brillantez, tampoco ha presentado una alternativa coherente de defensa禄 o, al referirse al argumento del gasto militar que esgrim铆a como motivo de oposici贸n a la OTAN, 芦. . . pero tomarlo en serio significar铆a poner punto final a los presupuestos de defensa, renunciar a un ej茅rcito profesional bien equipado, a una industria pesada militar, . . . a lo cual el PCE no ha dado ninguna muestra de estar dispuesto. Lejos de ello, por su pol铆tica interna, busca estar a bien con el ej茅rcito sin mostrar oposici贸n . . . 禄.

Han pasado cuarenta a帽os y seguimos donde est谩bamos. O peor, porque desde entonces a nuestros d铆as Espa帽a ha participado en m谩s de 100 conflictos militares donde no se nos hab铆a perdido nada bueno, ha gastado en estos m谩s de 18.000 millones de euros y ha enviado a ellos tropa que, sumada, acumula m谩s de 130.000 efectivos, sin contar con el enorme dispendio de una deuda militar monstruosa, un gasto militar opaco y disparado que detrae recursos necesarios para cubrir las necesidades sociales despreciadas y la contribuci贸n al rearme mundial con una industria militar mimada, subvencionada y apoyada por el poder.

Todo un lujo para que, adem谩s de protestar por el env铆o de tropas al conflicto OTAN-Rusia (tropas que ya estaban comprometidas de antes y que la izquierda a la izquierda hab铆a consentido en sus dos a帽os de gobierno), esa izquierda que no quiere ser demanda por el consenso PPSOE ofrezca algo m谩s y distinto que esl贸ganes, postureo y oportunismo.