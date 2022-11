LA POLÍTICA DEL MOVIMIENTO WOKE

LA POL脥TICA DEL MOVIMIENTO WOKE

El Movimiento Woke,-en ingl茅s-, es un fen贸meno que nace en los Estados Unidos. Es un t茅rmino de origen religioso; el despertar, la iluminaci贸n; y est谩 relacionado con el bautismo, la conversi贸n, el cambio de vida,鈥 se le ha aparecido la luz鈥, 鈥減or fin veo claro鈥, 鈥渧iv铆a en tinieblas y por fin he visto la luz鈥. La religiosidad de EEUU es muy conservadora. Es la idea de 鈥渄espierta鈥 y 鈥渄ate cuenta鈥. Y empieza con cuestiones raciales. A ra铆z del movimiento Black Lives Matter o un poco antes, en 2014. Hubo unos asesinatos de negros por la polic铆a y, los activistas raciales, popularizaron este movimiento. En EEUU, el avance del movimiento contra la discriminaci贸n racial creci贸, con un presidente negro y, actualmente, una vicepresidenta. Ah铆 naci贸 el Movimiento Woke. Es el concepto de tomar conciencia, 鈥渘o sigas con los ojos cerrados y date cuenta de que esto importa鈥. Esto que es una lucha antirracista empez贸 a crecer y a ampliarse a otros 谩mbitos: discriminaci贸n de la mujer, LGTBI, trans鈥 Todo esto es el Movimiento Woke.

El Movimiento Woke tiene dos din谩micas. La primera genera una profunda moralizaci贸n de la pol铆tica. Esa idea religiosa dice que si no te das cuenta es porque eres culpable y malo. Es la pol铆tica de los buenos y los malos. Se emplean as铆 calificativos absolutos. Se descalifica al contrario y funciona en los dos sentidos. Pero cuando la pol铆tica se llena de ep铆tetos morales se est谩 culpabilizando a la gente. Pero, si yo quiero que alguien remedie una situaci贸n que estaba comentando, tengo que hacerle ver que se equivoca y que quiz谩 no ha valorado la situaci贸n lo suficiente y que tendr铆a que tener en cuenta otras cuestiones鈥 Sin embargo, si empiezas diciendo que el otro es culpable, 茅ste se va a poner a la defensiva. Es la pol铆tica del 鈥淵 t煤 m谩s鈥. Y el wokismo ha contagiado a toda la pol铆tica contempor谩nea. En principio era de izquierdas y de minor铆as oprimidas. Era una cr铆tica de la blanqueidad. La raza blanca tiene la culpa de todos los males. Se rechaza radicalmente la blanquitud. Pero ahora lo hace tanto la izquierda como la derecha. Esta moralizaci贸n se hace en los dos sentidos y, el otro, es el malo. Se practica la 鈥渃ultura de la cancelaci贸n鈥, se proh铆be todo lo contrario al activismo. Empero, los insultos no constituyen argumentos. Al final, los iluminados que acaban controlando la vida pol铆tica son el mismo fundamento de la Inquisici贸n, la guillotina y el Gulag.

Por otro lado, surge el anticolonialismo, cuando el colonialismo sucedi贸 hace mucho tiempo atr谩s en la Historia. Se manipula la historia y se prolonga a la actualidad como agravio permanente. Y esto no resuelve los problemas actuales. La derecha descalifica a todos los woke y hay una algarab铆a constante. Y en democracia todas las ideas son aceptables, aunque no respetables, pues hay que argumentarlas. Pero, se insultan continuamente con un ruido bloqueante.

Adem谩s, las ideas identitarias no son solo de izquierdas, tambi茅n las hay liberales. Los liberales insisten mucho en la libertad individual. La diferencia est谩 centrada en las desigualdades econ贸micas y sociales colectivas, no individuales. La crisis econ贸mica machaca m谩s a los de abajo, y m谩s a las mujeres que a los hombres, etc. El n煤cleo del Capitalismo es que no somos todos libres porque cuando un obrero firma un contrato no lo hace libremente al igual que el contratador. Existe la desigualdad de las mujeres pero, lo que crece, es la desigualdad econ贸mica. Todo es importante pero hay prioridades. Por este tema ha habido problemas entre la izquierda y los identitarios. Algunas reivindicaciones identitarias no son sociales. La derecha m谩s radical puede compartir estas luchas identitarias, arrim谩ndolas a su sardina.

CONDOLEZZA RICE