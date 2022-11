–

Las dos grandes coaliciones que dominan la escena pol铆tica nacional est谩n encerradas en disputas internas que tienen como tel贸n de fondo tanto la crisis como las perspectivas electorales. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio parecieran haber perdido el eje que las aglutinaba, lo que ha terminado desatando fuertes disputas internas que hacen m谩s intrincado el laberinto del que por ahora no encuentran salida. Por Eduardo Lucita*.

En el FdT la alquimia electoral result贸 eficiente para derrotar al macrismo, pero es impotente para enfrentar la crisis del capitalismo local, agudizada por la pandemia y por la guerra. En JxC el frente antikirchnerista tuvo 茅xito electoral el a帽o pasado, pero va perdiendo eficacia producto de que la identidad kirchnerista se va diluyendo y a que su propuesta econ贸mica se desdibuja. El programa de equilibrio monetario y fiscal (ajuste) ha sido tomado ahora por el FdT de la mano de Massa y el FMI.

Tanto los actos del 17 de octubre, como el debate por la eliminaci贸n de las primarias o la votaci贸n por el presupuesto 2023 son indicadores del intrincado laberinto en que est谩n metidos el oficialismo y la oposici贸n mayoritaria.

芦Acordar para avanzar禄

La fecha m谩s que simb贸lica para la liturgia peronista, tradicionalmente unificadora de multitudes, no fue este a帽o unificadora, mucho menos convoc贸 multitudes, al menos no las esperadas, s铆 dej贸 expuesto el serio conflicto al interior del FdT. El debate por las PASO muestra a JxC amarrado a su defensa como forma de resolver sus conflictos internos, mientras que en el FdT el kirchnerismo aboga por su eliminaci贸n, se supone que esto le dar铆a ventajas para la conformaci贸n de las listas frente a otras tendencias internas. Finalmente prim贸 la cordura: no modificar reglamentos electorales sin las suficientes mayor铆as. La votaci贸n sobre el presupuesto del a帽o entrante arroj贸 una avasallante mayor铆a de 180 votos, lo que significa un aporte importante de la oposici贸n derechista que dividi贸 su voto.

Esta votaci贸n parece reflejar el mensaje del embajador norteamericano Stanley: 芦acordar para avanzar禄, algo que puede emparentarse con el lema del 煤ltimo coloquio de IDEA: 芦Ceder para crecer禄 que podr铆a entenderse que frente a las altas tasas de ganancias de estos a帽os algo podr铆an hacer para bajar la inflaci贸n. Adicionalmente conviene tener en cuenta la visita del lobbysta de los capitales espa帽oles, Felipe Gonz谩lez, que vino invitado, en el momento justo, por las c谩maras empresarias (G6) a disertar sobre 芦El pacto de la Moncloa禄. En s铆ntesis algo parece que se est谩 cocinando en las alturas.

Pesimismo y optimismo

El pesimismo electoral cunde en las filas oficialistas cuando ven la debilidad del gobierno que no puede poner en caja a los empresarios para controlar los precios, tampoco pudo con los trabajadores del neum谩tico que le asestaron un duro golpe pol铆tico. Muchos dirigentes prefieren replegarse sobre sus territorios, apostar a un triunfo en 2023 no les entusiasma demasiado. Este pesimismo alimenta a las distintas fracciones del FdT. Por el contrario es el optimismo, la convicci贸n de que ya tienen ganada la elecci贸n, lo que alimenta las disputas entre candidatos de JxC.

As铆 tanto el oficialismo como la oposici贸n parecen estar jugando al Ant贸n Pirulero, en el que 芦cada cual atiende su juego禄. Hay distintas miradas y propuestas frente a la crisis, que se extiende en el tiempo abarcando a los dos gobiernos y ninguna de las dos coaliciones, ni sus fracciones internas, puede despegarse de ella. El acuerdo con el FMI, que no est谩 ca铆do ni se est谩n renegociando sus pautas, es una muestra. No hay dudas de que fue este gobierno quien hizo el actual acuerdo con el FMI y lleva adelante al ajuste que este impone, pero al mismo tiempo tambi茅n es inocultable que fue el gobierno anterior qui茅n tom贸 esta irresponsable deuda que hipotec贸 al pa铆s por muchos a帽os por delante.

Hasta ahora la fuerte polarizaci贸n manten铆a unificado a cada uno de los polos, pero ha comenzado a insinuarse una tendencia a la despolarizaci贸n con la emergencia de otras fuerzas por derecha (ultra) y por izquierda (clasista), que est谩n lentamente modificando el escenario pol铆tico. Esto tambi茅n es fuente de fragmentaci贸n al interior de los polos que, por si fuera poco, no muestran liderazgos absolutos que impongan autoridad sobre el conjunto de la fuerza.

Cansancio

Muy alejada de estas disputas la realidad cotidiana muestra que los ingresos populares perdieron 23 puntos desde el 2016 a la actualidad, que el promedio de las paritarias apenas le emparda a la inflaci贸n, que la precarizaci贸n es creciente y que la distribuci贸n del ingreso, cada vez m谩s favorable al capital, muestra que la desigualdad social est谩 en ascenso. Sobre este cuadro social opera el ajuste impuesto por el FMI.

Cansancio frente a una crisis que se extiende en el tiempo, hartazgo frente al dantesco espect谩culo de las internas, desaliento frente a la ausencia de futuro. Esto es lo que surge de diversos 芦focus groups禄, especialmente entre los j贸venes que terminan alimentando a la derecha extrema. El reciente discurso de CFK en la UOM busc贸 levantar el 谩nimo, pero salvo el justo reclamo por una suma fija para los trabajadores y un llamado a recuperar la alegr铆a, no hubo ninguna propuesta concreta de futuro. As铆 la percepci贸n que 芦la pol铆tica禄 solo atiende su juego, que 芦los pol铆ticos禄 tienen intereses propios de una corporaci贸n que se protege a s铆 misma, que no hay capacidad de gesti贸n ni de regulaci贸n del mercado, est谩 muy instalada.

Al ciudadano com煤n, aprisionado por la crisis y la carest铆a de la vida, poco le interesa el aumento de miembros de la Corte Suprema, si habr谩 o no PASO, mucho menos el espect谩culo del internismo electoral. S铆 les preocupa la ausencia de futuro y esta realidad pol铆tica distanciada de las penurias y necesidades de un vasto sector de la sociedad.

La incertidumbre domina tanto el escenario econ贸mico como el pol铆tico, y este depende del primero.

*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

