Un informe elaborado por diferentes organizaciones recoge las causas de la desigualdad en Madrid y pide al futuro gobierno revisar la pol铆tica fiscal que beneficia a las rentas m谩s altas.

La vida en Madrid es 鈥渄if铆cil鈥. Lo reconoci贸 la candidata del Partido Popular a las elecciones a la presidencia de la regi贸n el pr贸ximo 4 mayo, Isabel D铆az Ayuso. 鈥淓s una forma de entender la vida: de pelear, de luchar, de madrugar, de sufrir, de pagar muchos impuestos todav铆a, muchos, se pagan muchos. Hay que pagarlos, pero son muchos鈥, asegur贸 durante un mitin.

La realidad es que la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular desde 1995, es una de las regiones 鈥渃on una fiscalidad m谩s regresiva, resultado de un dise帽o tributario y de numerosas bonificaciones fiscales en favor de las personas m谩s ricas鈥. As铆 lo denuncia el informe Retos ante la crisis y propuestas para una recuperaci贸n inclusiva, elaborado por diferentes organizaciones, como la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid, Red de ONGD para el desarrollo de Madrid y Oxfam Interm贸n.

Hay un dato especialmente revelador. Madrid tiene unas bases tributarias de las m谩s altas del pa铆s, algo que es normal teniendo en cuenta que se trata del territorio con la mayor renta bruta per c谩pita y con niveles de consumo superiores a la media. A pesar de ello, 鈥渟e sit煤a a la cola en cuanto a ingresos p煤blicos por habitante: 2.515 euros, frente a un promedio de las CC. AA. de r茅gimen com煤n de 2.989 euros鈥, se explica en el estudio.

Sus beneficios fiscales a las rentas m谩s altas afectan a impuestos como el de Patrimonio. De acuerdo con los datos referentes a 2017, la comunidad dej贸 de ingresar por esta bonificaci贸n casi 1.000 millones de euros. De ella solo se aprovecharon 16.861; un 0,26 % de la poblaci贸n madrile帽a dej贸 de pagar casi 60.000 euros de media. 鈥淪i echamos la vista atr谩s, entre 2011 y 2018 los millonarios residentes en Madrid se han ahorrado casi 6.000 millones de euros al no pagar nada por este impuesto鈥, aseguran desde las diferentes organizaciones que firman el estudio.

Las deducciones aplicables al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por su parte, hicieron que la comunidad solo recaudase 426 millones de euros en 2017. Seg煤n se explica en el informe, 鈥渄e no existir estos beneficios, alcanzar铆a los 3.089 millones. De este modo, la regi贸n madrile帽a deja de ingresar 2.663 millones de euros, lo que supondr铆an unos 409 euros adicionales de gasto p煤blico por cada habitante madrile帽o鈥.

Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas, m谩s conocido por las siglas IRPF, Madrid es quien tiene los tipos impositivos m谩s bajos de Espa帽a por las modificaciones que existen en los diferentes tramos. Esto supone que la regi贸n sea la que m谩s ha perdido en cuanto a recaudaci贸n, tanto en t茅rminos absolutos como per c谩pita. 鈥淪i esta comunidad hubiese mantenido la tarifa estatal y no hubiese modificado su m铆nimo personal y familiar ni introducido deducciones, habr铆a aumentado su recaudaci贸n en 504 millones de euros鈥, explican las ONG, que, adem谩s, denuncian que estas bonificaciones no afectan de igual manera a todos y todas las contribuyentes: 鈥淪on los que m谩s ingresan los que se benefician en mayor medida鈥.

Inversiones m铆nimas en sanidad, educaci贸n y servicios sociales

Esta p茅rdida de recursos como consecuencia de las bonificaciones fiscales a las rentas m谩s altas tiene una traducci贸n en t茅rminos de inversi贸n en servicios p煤blicos. Por ello, la Comunidad de Madrid tiene el menor gasto sanitario de todo el pa铆s, con una media de 1.210 euros por habitante en 2020. Asimismo, es la regi贸n 鈥渜ue menos porcentaje de su presupuesto sanitario dedica a atenci贸n primaria鈥, con un 11,5% del total, seg煤n datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2018.

En cuanto a educaci贸n, Madrid tampoco mejora. Otra vez vuelve a situarse a la cola en t茅rminos de inversi贸n educativa con 729 euros per c谩pita en educaci贸n durante el a帽o 2020. De acuerdo con los datos proporcionados por el mencionado trabajo, antes de la crisis de 2008, Madrid invert铆a 1 de cada 4 euros del presupuesto p煤blico en educaci贸n, mientras que ahora solo dedica 1 de cada 5. En servicios sociales, la Comunidad de Madrid es la cuarta regi贸n que menos invierte, con 276 euros por habitante (2020), la mitad respecto a la que m谩s invierte.

La pandemia de la COVID-19 y su crisis asociada no han hecho m谩s que ahondar en los problemas estructurales derivados de la infrafinanciaci贸n de los servicios p煤blicos. A pesar de la apuesta por no cerrar determinados negocios y la aplicaci贸n de medidas laxas para frenar el virus, Madrid se encuentra entre las provincias que m谩s han sufrido las consecuencias econ贸micas: el Banco de Espa帽a ha cifrado la ca铆da esperada del Producto Interior Bruto regional en un 10,5%. Adem谩s, seg煤n se explica en el informe, 鈥渢ras Canarias, Catalu帽a y Navarra, Madrid es la comunidad donde el desempleo ha crecido con mayor intensidad鈥.

Asimismo, en t茅rminos sanitarios y de mortalidad, la Comunidad de Madrid es la regi贸n con el mayor n煤mero de casos de COVID-19 confirmados por n煤mero de habitantes, con una tasa acumulada de 8.897 casos por cada 100.000 habitantes, a lo que se suma la alta mortalidad durante estos meses: 鈥淎 nivel sanitario, no todos se han visto expuestos al virus de la misma manera. Las desigualdades sociales est谩n directamente relacionadas con las desigualdades en salud, de manera que los barrios y distritos con un menor nivel de renta han mostrado mayores 铆ndices de incidencia acumulada鈥, denuncian las organizaciones en el estudio presentado.

Propuestas para el futuro gobierno regional

El informe de la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid, la Red de ONGD para el desarrollo de Madrid y Oxfam Interm贸n tiene el objetivo de conseguir que el futuro gobierno de la CAM se comprometa a tomar determinadas medidas que vayan encaminadas a reducir la desigualdad y la pobreza. Por ello pide 鈥渁umentar la inversi贸n en gasto social para una mejor educaci贸n, sanidad y protecci贸n social, y otros servicios sociales b谩sicos鈥 y 鈥済estionar de forma eficiente, eficaz y transparente los fondos europeos de recuperaci贸n鈥 para orientarlos hacia el 鈥渃recimiento inclusivo鈥.

Para ello creen que es necesario examinar la pol铆tica fiscal y de gasto social y 鈥渁vanzar hacia un sistema fiscal auton贸mico con mayor capacidad para generar recursos de manera m谩s progresiva鈥. Ante ello, piden la revisi贸n de los impuestos mencionados anteriormente y eliminar aquellos determinadas bonificaciones y deducciones 鈥渜ue ahora mismo benefician a unos pocos y se traducen en menos recursos para gasto social de una gran mayor铆a鈥.

Para terminar, las diferentes organizaciones solicitan el desarrollo de pol铆ticas y pr谩cticas concretas contra los para铆sos fiscales, los cuales definen como 鈥渁gujeros negros de la fiscalidad鈥. Creen que la Comunidad de Madrid podr铆a contribuir a frenarlos impulsando una contrataci贸n libre de empresas que operen en este tipo de lugares sin causa justificada o exigiendo a las empresas 鈥渜ue sean fiscalmente responsables para conseguir contratos p煤blicos鈥.

