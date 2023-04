–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga April 4, 2023 38 puntos de vista

Seg煤n la versi贸n oficial los 40 migrantes muertos en una estaci贸n de la Secretaria de Gobernaci贸n en Ciudad Ju谩rez se “suicidaron” prendi茅ndose fuego.

Esta es la conclusi贸n a que llegamos tras las investigaciones realizadas por el gobierno mexicano acerca de esta dram谩tica tragedia que dej贸 a 40 migrantes de distintas nacionalidades fallecidos en una estaci贸n o “prisi贸n migratoria” en Ciudad Ju谩rez – fronteriza con los EE.UU . La mayor铆a los fueron detenidos por la polic铆a tras una redada llevada a cabo en las calles de esta ciudad de 1.500.000 habitantes y que carece de la infraestructura necesaria para acogerlos.

El alcalde de Ciudad Ju谩rez el morenista y “humanista” P茅rez Cuellar a petici贸n de la sociedad civil se comprometi贸 reestablecer la ley y el orden. Y por tal motivo expres贸: “nuestra paciencia se acaba” Acto seguido orden贸 detener a todos los migrantes indocumentados que ped铆an limosna, vend铆an dulces o limpiaban los parabrisas de los carros en los sem谩foros. “afean el espacio p煤blico” esta concentraci贸n masiva de migrantes se ha quedado varados en Ciudad Ju谩rez sin recursos econ贸micos y en la indigencia. Su destino final es cruzar la frontera para hacer realidad el sue帽o americano. Al parecer las autoridades decidieron aplicar un plan de limpieza social para embellecer la ciudad que se ha visto invadida los 煤ltimos tres a帽os por m谩s de 30.000 migrantes -la mayor parte centro americanos, suramericanos y caribe帽os -aunque tambi茅n hay africanos, centroeuropeos y hasta asi谩ticos. Este es un 茅xodo imposible de contener con m茅todos pac铆ficos as铆 que el gobierno ha decidido implementar otras acciones m谩s radicales o policiales. No se impulsan las pol铆ticas de inclusi贸n . Hay un acuerdo con EE. UU. para que sea como sea contener la migraci贸n sin importar si se violan los derechos humanos.

Pero recordemos que en el momento de tomar posesi贸n L贸pez Obrador en el a帽o 2018 invit贸 a todos los inmigrantes a venir a M茅xico “tierra del amor y la amistad”. Luego Donald Trump de la manera m谩s artera le hizo cambiar su pol铆tica de puertas abiertas al amenazarlo con imponer aranceles a los productos mexicanos. Entonces, no tuvo m谩s remedio que movilizar a miles de soldados de la Guardia Nacional en la frontera norte y sur para cumplir con el trabajo sucio de cazar migrantes que le encomend贸 su socio gringo. Se han cumplido cuatro a帽os de antinmigraci贸n militarizada cuya misi贸n es impedir que “las razas inferiores” entren en el imperio del norte. El t铆tulo 42 es una orden de salud p煤blica decretada por el gobierno de los EE. UU. que define los par谩metros de admisi贸n al pa铆s para atajar la pandemia de Coronavirus, sigue vigente. Este es el motivo de retornar a M茅xico a las personas solicitantes de asilo.

Seg煤n el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos alrededor de 6.000 migrantes esperan en Ciudad Ju谩rez la resoluci贸n de sus casos de solicitud de asilo. Un proceso que se puede alargar por meses o quiz谩s a帽os. En Ciudad Ju谩rez un 28% de la poblaci贸n naci贸 en un lugar diferente. Mayoritariamente est谩 constituida por la migraci贸n interna de estados de centro y sur de M茅xico (Guerrero, Michoac谩n, Oaxaca, Puebla y Chiapas) que buscan trabajo en la industria manufacturera o maquiladora.

De los 66 hombres internados o presos tras las rejas y bajo llave que protestaban incendiando colchones ya que supuestamente iban a ser deportados. 40 de ellos originarios de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, el Salvador y Venezuela cayeron inmolados en el siniestro. Todos estaban bajo custodia de las autoridades migratorias. -Muchos recorrieron miles y miles de kil贸metros desde sus pa铆ses de origen hasta llegar a la frontera con los EE.UU- No hubo llamada de emergencia y los bomberos llegaron por casualidad. Los extintores no serv铆an ni hab铆a aspersores a pesar de que existe un presupuesto federal para dotarlos de los servicios m谩s modernos. Cuando se consum贸 la tragedia y los bomberos apagaron el incendio sacaron los cad谩veres y los dejaron tirados sobre el estacionamiento como si fuera un matadero. No los quieren en sus pa铆ses, no los quieren en EE. UU. y tampoco en M茅xico. Son pobres, sucios y tienen una apariencia m谩s bien de delincuentes. Por donde quiera que se mueven los criminalizan. Pero ya exist铆a un antecedente cuando en el 2019 se amotinaron migrantes cubanos en estas mismas instalaciones y tambi茅n quemaron los colchones en protesta por el maltrato, las malas condiciones de higiene y la falta de alimentos b谩sicos.

Como en las novelas de Agatha Christie el culpable del crimen es el mayordomo. En este caso el gobierno mexicano ha decidido eximir de responsabilidades al Secretario de Gobernaci贸n, al Secretario de Relaciones Exteriores, al Comisionado del Instituto Nacional de Migraci贸n, al jefe del centro-prisi贸n del Instituto Nacional de Migraci贸n o el director del INM en el estado de Chihuahua o el Comisionado Nacional de Migraci贸n. Como chivos expiatorios han sido detenidos dos agentes federales, un oficial de migraci贸n estatal y cinco guardias de seguridad “que no se apegaron a los protocolos de protecci贸n de la vida” -seg煤n la Secretaria de Seguridad P煤blica y Protecci贸n Ciudadana Rosa Icela Rodr铆guez. Tambi茅n fue judicializado un migrante por haber quemado los colchones (aunque no existen pruebas concretas) Pero los guardias aducen que recibieron la orden de los superiores de mantener las rejas cerradas con candados, en este caso, el contraalmirante Salvador Gonz谩lez Guerrero titular del INM en el estado. Los funcionarios del INM (Instituto Nacional de Migraci贸n ) salieron corriendo del edificio nada m谩s comenzar el fuego mientras los migrantes gritaban desesperados para que les abrieran la puerta. Pero nadie los auxili贸 y murieron en pocos minutos quemados y asfixiados. Tal vez si hubieran sido perros de pedigr铆 los que ladraban las cosas hubieran sido bien distintas. Un flagrante e incomprensible episodio de denegaci贸n de auxilio.

El a帽o 2022 llegaron un total de 2.000.000 de migrantes a la frontera norte entre M茅xico y EEUU, muchos ten铆an la intenci贸n de pedir refugio humanitario, asilo pol铆tico o simplemente convertirse en espaldas mojadas y cruzar el r铆o Bravo para adentrarse en territorio de los EE. UU ayudados por los coyotes y polleros de las mafias y los carteles que cobran altas sumas de dinero para conducirlos como clandestinos hasta Los 脕ngeles, San Diego, Phoenix, San Antonio o Houston. Con la promesa de en un futuro promisorio en el imperio americano cualquiera arriesga el pellejo.

Este es un problema sociol贸gico y pol铆tico de exorbitante magnitud teniendo en cuenta que el 42% de los solicitantes de asilo son menores de edad y cerca del 50% mujeres y eso sin contar los adolescentes y desplazadas mexicanas especialmente ind铆genas. Como no se les brinda ning煤n apoyo son f谩cilmente victimas de abusos sexuales y violaciones. Es incre铆ble que en M茅xico exista racismo y xenofobia contra sus propios hermanos centroamericanos, suramericanos y caribe帽os. Pero lo cierto es que la fiebre de nacionalismo mexicano al pertenecer al ALCA (Tratado de Libre Comercio) les hace sentirse superiores . Y como si fuera poco tambi茅n hay racismo con los propios nacionales desplazados ind铆genas procedentes de estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero. Existen unos 30.000.000 de mexicanos residiendo legal o ilegalmente en los EE.UU. muchos de ellos no est谩n de acuerdo con que vengan m谩s migrantes y se ponen de lado de las pol铆ticas antimigratorias del Partido Republicano. Es decir, son simpatizantes de los principios del “Make America great again” de Donald Trump.

Es algo dif铆cil de comprender este odio fratricida o cainita que se ha sembrado en nuestra mente, prevalece el odio y venganza, no contra el yanqui anglosaj贸n, sino contra los propios latinoamericanos. Porque el verdadero prop贸sito es criminalizar la migraci贸n, reprimirla o exterminarla implementado una cruel pol铆tica militarista de contenci贸n.

EE. UU. obliga a que M茅xico se convierta en un tercer pa铆s seguro, siguiendo los acuerdos que firm贸 el Canciller Ebrard con Washington y las inaceptables presiones del fascista Donald Trump.

M茅xico debe seguir las 贸rdenes emanadas desde Washington y plegarse a todos sus caprichos. La crisis migratoria tiene que bloquearla y para esto ha movilizado m谩s de 30.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera norte y tambi茅n en el sur. Y no solo eso sino tambi茅n patrullar todas las v铆as por donde se desplazan los migrantes a trav茅s del territorio nacional.

Parece mentira que se les ech贸 la culpa a los migrantes de su inmolaci贸n, es decir, que se suicidaron. Estaban encerrados con candados y nadie se dign贸 abrirles la puerta luego del que el fuego y el humo se propago r谩pidamente. En ese albergue c谩rcel provisional de la Secretaria de Gobernaci贸n se encontraban detenidos y hacinados los migrantes sin agua, sin alimentos, sin servicios sanitarios, sin ventilaci贸n y victimas del maltrato f铆sico y psicol贸gico. Personas desesperadas a las que se les anunci贸 que iban a ser deportadas. Por esa raz贸n incendiaron unos colchones y as铆 presionar a los funcionarios para que los liberaran. No eran unos delincuentes y por eso protestaban indignados. Pero desde altas instancias los carceleros recibieron la orden de dejarlos encerrados. Un crimen de lesa humanidad que seguramente quede impune como ha sucedido muchas veces en M茅xico con casos muy parecidos. La ONU exige una investigaci贸n exhaustiva de la tragedia, el Papa Francisco ora por las almas de los difuntos “para que el Se帽or los reciba en su reino y d茅 consuelo a sus familias” L贸pez Obrador est谩 “muy triste y lamenta la tragedia”. Aunque ha descartado que su gobierno sea culpable por acci贸n u omisi贸n. “fue la divina providencia” y garantiza una investigaci贸n a fondo del incendio del “albergue” de migrantes. “Que la justicia resuelva el caso imparcialmente. No habr谩 impunidad”.

El gobierno mexicano para demostrar su inmenso compromiso humanitario se encargar谩 de la repatriaci贸n de los restos mortales en ata煤des de caoba, los cad谩veres se entregar谩n a sus seres queridos bien arregladitos y vestidos con los mejores trajes y como no transportados en primera clase en un avi贸n de la fuerza a茅rea mexicana. Ya se han convocado las cadenas de oraci贸n y las misas correspondientes en todas las parroquias de Ciudad Ju谩rez para que Dios les brinde el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua.

Carlos de Urab谩 2023